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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 一切的开始都源于那个盛夏，一切都是那么纯真美好。

藤井树 发布于：

［ ▲映后直播采访大合影］

《最好的我们》实在是太美好的一部电影，那种纯粹质朴的情感，却是我们记忆里的最美，仿佛自带了时光的滤镜，只留下了记忆最深刻的那些美好。


谁的青春没有几段耿耿于怀，谁的记忆里没有一个抹不去的身影？我们或许没有耿耿那股子誓不罢休的心劲，只是相忘于江湖；但当初的冲动，却是青春里回味悠长的一口烈酒。


《最好的我们》观影之后，团友们几乎是迫切地想要表达自己的观点。喜欢这部电影的人，几乎都被唤起了相关的记忆。或许当初勇敢一点，一切都会不同吧。


这部让人笑得真诚，哭得也真切的电影，观众们的笑点和泪点又在哪里？我们不妨一起来听一听吧~



采访人：李国栋

职业：电影发行


这部电影里没有一些狗血的桥段，更多人的高中生活就是这样，没有太大波澜，学校里的小幸福，高考之后分别，多年之后再相聚，很接近真实的高中记忆吧。


男演员其实有点像吴亦凡，对女演员印象很深刻，很普通的角色却很有代入感。


我觉得这个片子推荐给90后会很受欢迎，女生应该会更喜欢。


采访人：刘沪闵

职业：团建销售


有几个点做的非常好，一个是取景，武大真是中国很美大学。


演员找得也很好，男主是白马王子，女主却很普通、很有共情感，也有这样美好的爱情。


整体来说，电影拍摄得很好，我看得很舒服，我会推荐给我的朋友。


采访人：叶鸣

职业：舞蹈老师


这部片子到后面更进入状态，是一部温暖的片子，每个人都很好，但最无奈的是现实生活给我们带来的压力，是无法预计也没有办法改变的，但男女主却用爱和包容一起面对生活，这让我很感动。


在现实生活中，其实很难找到学霸学渣的搭档，但在电影中就愿意吃这样的糖。虽然女孩子一开始成绩平平，但能看到她很热爱生活、积极向上。对中学生的影响还是很好的，要成为最好的自己。


最后的字幕印象非常深刻，会推荐给我的朋友。


采访人：王大龙

职业：移民行业


我看过网剧，是冲着这个IP来的。


好的地方在于不狗血，看得很舒服，氛围的营造做得很好，而不是堆积大量剧情。


男主角的演技进步非常大，女主角此前没听过，但表现真的非常自然。


采访人：张利会

职业：外贸文员


我觉得电影很有代入感，我是湖北人，故事发生在武汉，就是这个看似平凡的故事，更可能发生在生活中，我高中的时候身边就有类似的故事，我很有代入感。


快要毕业的时候他们在山顶那段很感动，互相幻想未来，朋友之间的友谊特别难忘。爱情的线相对隐晦，三个朋友之间的友谊也很出彩。


采访人：石漂亮

职业：财务


我很喜欢这部电影，之前也看了网剧，网剧里还有一个男生路星河，我觉得电影版单纯谈两人之间的感情会更纯粹。


电影里两个演员的选择都很好，余淮很阳光，耿耿特别自然。


最后的时候，耿耿说了一句我等你，三个字包含了很多内容，让我很感动。一定会推荐给我的朋友。



采访人：王馨莹

职业：广告从业


非常喜欢这部电影，影院看起来很好，超出我的预期很多。网剧给我的感觉有点像泡面番，很多小细节不经意的让人甜了一下，所以很期待电影还会有这种细节，今天看叙事处理得非常好。


他们在同桌的时候每一个细节我印象都很深刻，包括男主为了让女主角听懂，举手让老师再讲一遍，是很温暖的体验。


女主角演得太好了，这两个演员选的都很好，尤其是女主，很自然，很有CP感。



采访人：高华磊

职业：工程师


我觉得比较有代入感，虽然可能女生更有代入感，但跟我高中的时候确实有点相像，就是电影中角色很完美。


前期其实觉得有点普通，但后期剧情真的很触动，最后的残酷和被迫其实来得更现实。


女主角很有亲和力，就像个普通人一样。会推荐给我的朋友。



采访人：王艺颖

职业：学生


我很喜欢，首先情感很细腻，比如闺蜜之间互相出主意啊，包括对男生的小心思，还有老师，看起来虽然严厉但是内心柔软。


还有一些怀旧的元素，操场、教室，是很好的气氛的营造，包括出现的比如人人网和卡片机。最后字幕的部分很令人感动，我会推荐给我的朋友。




 藤井树有话说 


大家好我是藤井树，我们刚刚做完了又一部电影《最好的我们》的特别点映场。


真的没有想到陈飞宇的演技如此突飞猛进，我在电影中看到了他生动自然的表演。同时电影又要捧红一位女演员，她叫何蓝逗，之前不知道她，但现在会记住她，有非常好的、生动的表演，让我们相信学霸和学渣的爱情。



而且电影全程都很甜，让人感觉很舒服，没有社会阴暗面，没有坏人，就是高中三年的阳光、温暖，充满了令人向往的学校的气息，那是最好的年华，在这个年华当中，付出了最真最纯的感情。



非常推荐这部电影，我希望已经告别了青春、告别了初恋的人，都能回到电影院来重温这段非常美好的感情，一切的开始都源于那个盛夏，一切的开始都是那么的纯真和美好，会满足你对于校园、对于懵懂的初恋、对于记忆里最好的人的印象，满足你所有的想象。


我也希望这份暖意和甜意能够传递给你，一定要来看这部很好看的电影《最好的我们》，谢谢，我们下一场再见。



电影《最好的我们》

部分观众真实反馈





接下来看看问卷情况吧~


很多人的青春都在里面了，以及我……

08年，说考上清华会和我在一起的人，早把我丢了……

但他也没考上清华！！

哈哈哈哈嗝！！

（小编按：不多说了置顶了）


看到了曾经的自己，很感动，非常喜欢。


真实。


喜欢，太喜欢！


感同我的以前。


最好的我们，怀念的青春。


非常美好的青春电影。


The Best Summer. 


最好的我们，隔了一整个想追也追不上的青春。


好！


充分展示了我们的美好青春。


感动，回到了自己的青春。


里面有很多小幽默，青春戏，不错！


最好的我们！！！


每个片段都很感人。


以上就是各位团友的问卷评论了，你喜欢他们的观点吗？欢迎你随时来到现场加入我们，不过为了填问卷，下次还请记得带一支笔哦~

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藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

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