最近，papi酱的婚恋观上了热搜，结婚五年，她和丈夫老胡不但每年过年都各回各家，甚至双方父母没有见过面！









这种婚姻只属于夫妻俩的态度，让不少网友觉得独特又羡慕。





为什么这几年成年人婚恋观的讨论愈发火热？因为80、90甚至95后，都到了被催婚的年纪！该结婚的压力下，恋爱更像是被安排好的过日子，合适甚至大过喜欢。到了快三十岁的成年人，真的还会有爱情吗？如果有，会是什么样？





最近，就有一部韩剧描述了一场成年人间的喜欢，片名很别致，《春夜》。导演安畔锡大家也不陌生，代表作“爱情三部曲”《妻子的资格》《密会》，还有之前大火的《经常请吃饭的漂亮姐姐》。













新剧《春夜》依然继承了导演一贯舒缓细腻的叙事风格，不加夸张的柔光，没有滤镜，平实地探讨一段世俗烟火中成熟男女的情感故事。





《春夜》

One Spring Night



导演：安畔锡

编剧：金恩

主演：韩智敏、丁海寅、金俊翰、李尚熙

首播：2019-05-22

类型：剧情/爱情

集数：32





1

被克制的情感





这部韩剧也被称为“婚前版《昼颜》”，但相比于后者的大胆，《春夜》要更加平实和克制。





男女主角的人设都还挺接地气。李静仁做着图书馆管理员的工作，工作朝九晚五，男主刘志浩在一家小药店当药剂师，工作外的唯一兴趣就是打篮球。













他们的相遇也不浪漫，宿醉后的静仁早上起来买醒酒药，正好进了志浩的药店，尴尬的是药都喝了，发现自己没带钱……怎么看都像是吃霸王药啊。





静仁用了N个理由解释自己为啥忘带钱，最后志浩漫不经心的一句话差点没气着她。













为了力证自己不是赖账，静仁要了志浩的联系方式，而志浩立刻说出了自己的号码。那一刻，小编已经看穿了一切。





爱情的萌芽就在这一刻开始了！不要以为成人的世界里没有一见钟情，只是不容易察觉罢了。









明明人都离开药店了，志浩还追出来给静仁打车钱。俩人此时的感情就带了一种暗香浮动。













晚上，静仁给志浩发了短信，内容极其简单又不暧昧，就四个字：银行账号。但就这几个字，让两人辗转反侧，在深夜中反复开关机，反复重温没有回复的信息，却都不自觉嘴角上扬。













第二次见面时，志浩就表明了自己的心意，面对静仁，志浩很坦率和真诚。





静仁拒绝了他，但出门后，却在拐角处扭头，看他有没有跟上来。









志浩纠结很久追出去时，却发现对方已经走了。













成年人的感情世界，真的不只是“喜欢”两个字就能平趟一切的。





还真不是欲擒故纵。静仁有一个交往多年的男朋友，虽然俩人的爱情不温不火，却没啥大矛盾，到了谈婚论嫁的地步。





而志浩虽然单身，却是一位单亲爸爸。进门当妈对女孩子来说，从来都不是容易的事儿。















对他们来说，感情的每一步进展都是考量再考量，一边靠近，一边抗拒，在勇敢和克制间挣扎。





男友和志浩一起打球，静仁的视线却一直紧跟志浩，漫不经心的看向对方，却带着几分在意。













聚会上，志浩比男友更关注静仁，筷子掉了，他立马递上去。





没好感吗？恐怕不是，到处都是他们心动的证据，成人间的小暧昧在安导的镜头下格外微妙。













但他们对爱情的小心翼翼，却让我们看到了自己的生活。到了一定的年龄，爱情从来都不只是爱情。





2

爱情已成奢侈品







这部剧，评论极其两极分化，喜欢的人很喜欢，讨厌的人也是真抗拒，因为剧中涉及到爱情中很避讳的问题：“出轨”。不加修饰，很直接地扔给你看。





刚才我们提过，静仁已经有男友。她家境不错，有一个门当户对的结婚对象。静仁的父亲因为生意上的原因非常希望他们结婚。













静仁和男朋友在一起，到底是因为喜欢还是适合？我们不得而知，但从剧中我们能看到，恋爱几年的俩人虽然已经呈现出中年夫妻的平淡。





但男二却没有被描写成渣男，甚至会让人心疼，因为他对静仁也是真心实意的。













导演没有回避静仁出轨的事实，静仁和志浩在察觉彼此的感情之后也意识到出大事了，导演想借机探讨的是，在一段不理想的关系中有了新的暧昧对象该怎么办？感情是要选择适合自己的人，还是选择想要在一起的人？













大家虽然为这份成人间的悸动动容，却又保持着一份道德上的理智，但如果撕碎现实来看，我们都有可能面对同静仁一样的诱惑。













相对于用来对比的《昼颜》，静仁的不同之处在于，她还没有步入婚姻，还有再次选择的可能。





“出轨”这个话题，每个人都有自己衡量的尺度，所以才有争议，但抛开这个话题，志浩的出现让静仁开始审视自己和周边人的关系。













静仁对这基硕这段感情是不满意的，因为他在这段感情中过于自我，表面上该做的都做了，但却都不是为了静仁。





甚至关于为什么要结婚，基硕的逻辑也很简单：反正最后也是要结婚的，没有理由不结婚吧。他从来没有考虑过静仁真正需要什么。生活上再贴心，他不会是心灵上接近的那个人。













他们的日子，似乎是过给外人看的。





而志浩，他可以直接表达对静仁的感觉，坦白地告诉她自己是单身爸爸，在表达自己的喜欢时，他也先思考了静仁的处境，带着爱与尊重，这是静仁需要的。













通过这三人的关系，我们也似乎需要重新审视自己的情感状态。





天平的一边是爱情，另一边则要复杂得多，不仅是道德上的既成事实，更是涉及到家庭、交际圈、生活现状等各方面的现有模式。选择爱情，意味着目前生活的整体颠覆。





那么爱情，真的有这么重要吗？





2

婚姻不是算术题







剧中的志浩和静仁，都到了一个相当尴尬的岁数，再不结婚好像就说不过去了。





估计不少人都听家人说过这些话：“年纪到了，该结婚了”“哪有那么多的要求，合适就行”。当生活开始以一种快车道的方式跑步前进，婚姻似乎变得顺理成章：那就结了吧，合适就可以了。













静仁一家也不例外，典型的父权家庭，不论儿女多大，父母都要为他们的人生大事做主，静仁的姐姐瑞仁温柔贤惠，是大家口中的别人家的孩子，在电视台做主持人工作，又在父母的安排下嫁给开医院的老公。













但生活的并不幸福，一直忍受着老公的家庭暴力，想要离婚都得偷偷的，怕父母发现，还要随时忍受老公的威胁。













妹妹在仁被送出国留学，但一早就偷偷溜回了国，怕被父母责骂，只能暂时住在静仁家。





看似平静殷实的一家人，日子过得千疮百孔。













静仁是三姐妹中最独立也最有自己想法的一个人，她对婚姻的态度不是时候到了必须结婚，对方的外部条件也不会成为她结婚的理由，目睹姐姐不幸婚姻的她，更不会因为爸爸的逼迫结婚。













不想结婚不是抗拒婚姻，而是希望婚姻是一种感情的水到渠成。





在当代社会，这是奢侈品。但很久以来，我们明明相信它是必需品。













《春夜》像是一面镜子，照出很多现实中成年人的感情困境。





少年的我们以为爱情很简单，成年后却发现从来没有什么容易。婚姻是到了年纪就找一个人度过一生，还是一直等待对的那个人？很多人都在纠结，很多人最后都做了妥协。





虽然每个人心中都有一杆婚姻的秤，但婚姻本来的样子，不应该是爱情的延续吗？与另一个人相守一生，爱彼此才该是它开始的前提。这种事，等得到，急不来。





等ta来时，当是在那个“春夜”：忽如一夜春风来。



