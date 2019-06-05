上周末上映的《哥斯拉2：怪兽之王》又爆了，北美首周票房4900万美元，内地票房居然直接7000万美元！这样的视效大片，对于我们来说还是无法拒绝。





《哥斯拉2：怪兽之王》



Godzilla II: King of the Monsters

导演: 迈克尔·多赫蒂

编剧: 迈克尔·多赫蒂 / 扎克·希尔兹

主演: 维拉·法梅加 / 米莉·博比·布朗 / 章子怡

类型: 动作 / 科幻 / 冒险 / 灾难

制片国家/地区: 美国

上映日期: 2019-05-31(美国/中国大陆)

片长: 132分钟





提起哥斯拉，我们总是要从1954年的日本特摄片开始说起。但从技术上来说，特摄时代的哥斯拉和美国的还真不是一回事。毕竟前者是全靠一个人穿着橡胶外套演，而后者可是全CG建模做出来的。





更别说1954年的时候，日本橡胶供应紧缺，特摄演员中岛春雄穿的那身哥斯拉服装是混合混凝土做的，重达一百公斤！也难怪在《哥斯拉2》的片尾，还特别致敬了中岛春雄。所有的辉煌，是从最微末处开始。









而现在，从特摄到特效，全新的电影工业时代所打造的视觉奇观，早已经超乎想象。在大银幕上看到的哥斯拉与基多拉之战，堪称是影史的名场面。









这是好莱坞电影重工业的奇迹，这背后，到底是哪些人打造了这场令人瞠目结舌的大战，他们又是如何打造了视觉盛宴？这些幕后的信息，或许能满足你的好奇心。





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电影立项







2014年的《哥斯拉》在上映首周末拿下了超过9000万美元的票房，于是在短短2天之内，传奇影业已经确定将要开拍两部续集电影。其中《哥斯拉2》电影投资2亿美元，比前作多4000万美元。





电影制片人团队和维拉·法米加





而根据最新消息，续集电影不只包括《哥斯拉2》和明年的《哥斯拉大战金刚》，还有将于2021年上映的《哥斯拉3》。





本片最初定档2018年6月，后来推迟到2019年3月22日，但是因为和《惊奇队长》一天，后来就又调档到5月30日。





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题目“怪兽之王”到底是谁？





对于“怪兽之王”这个名字，许多人认为是指“三头王者”基多拉。但实际上，这是哥斯拉的一个代称。





上一集《哥斯拉》的结尾，当哥总从废墟中起身并缓缓走向海边的时候，电视实时画面上打出的新闻标题正是“King of the Monsters”。











这也是日本1954年版《哥斯拉》以重新剪辑版在美国上映时改用的片名；





此外，哥斯拉与漫威复仇者联盟联动的一期漫画，也用了这个名字，这一波乱入表示很想看！









电影开篇，维拉·法米加与凯尔·钱德勒饰演的夫妻在废墟中苦苦寻找他们丢失的儿子，背景可以看到哥斯拉与穆托正在楼宇间激战。





显然，这个场面来自5年前《哥斯拉》的片尾旧金山大战。故事就此开始延续展开。









3

如何选择导演？





导演迈克尔·多赫蒂此前和制片人艾利克斯·加西亚长期合作，一起拍摄了小成本惊悚片《别惹小孩》、圣诞题材的恐怖喜剧《克朗普斯》。





导演迈克尔·多赫蒂





在合作时，加西亚了解到迈克尔特别喜欢哥斯拉。因此当《哥斯拉2》由前者发起，前作的导演加雷斯·爱德华兹在项目启动两年后宣布退出（加入《星球大战》项目）时，迈克尔成为他想到的第一人选。





迈克尔到现在还保留着他12岁时候绘制的关于怪兽的故事板，不但对所有大怪兽如数家珍，更能读解他们与现实世界和所处时代的映射。于是我们会看到，更多的怪兽以一种并不突兀的方式，被我们一一了解。









迈克尔在访问中还提到，小时候的他就喜欢让自己养的宠物箱龟在他的旧摄像机面前踩踏玩具，几十年过去了，他还在做同样的事，只不过规模变得更大了。





他除了担任导演，也是排名第一的编剧。加西亚和另一位制片人玛丽·帕伦特希望他能把所有关于怪兽的知识动员起来，还要保持曾经制作小成本电影时的热情、对人物角色的清晰把握。









我们会发现，这一部的四个主要怪兽都相当有辨识度，在形象上也相当立体，甚至摩斯拉让许多影迷印象深刻。这背后，是一个爱他们的导演。





后期制作全部完成后，导演放出幕后照并配文：哥斯拉是我们共同的信仰。中二气质也是没谁了。









4

电影有原型故事





基多拉首次登场于1964年的《三大怪兽 地球最大的决战》，被设定为一个来自外太空的邪恶怪兽，曾毁掉金星文明。









在这部《地球最大的决战》中，哥斯拉、拉顿、魔斯拉首次联手抵抗基多拉，大体上可以看作是《哥斯拉2:怪兽之王》的原型故事。









而在传统的日本特摄片中，基多拉要想完成飞行以及打斗等动作，必须在皮套上安装数十根细钢丝、以极其复杂的人工“吊威亚”的方法来操作。





特摄时代的基多拉拍摄幕后





5

中国云南取景拍摄





电影取景地有两个，除了美国亚特兰大州，还有中国云南。摩斯拉出没的所在，真的是在云南本地取景的！









选中国云南是因为雨林既美丽又神秘，魔斯拉在这样的一个地方产卵很合理，因为魔斯拉跟自然界的关系十分密切，在导演调研过程中发现这个地区有一种美丽神秘的气质，和魔斯拉这个怪兽非常契合。





而那个所谓61号前哨站，其实是致敬1961年首次出现摩斯拉的日本特摄片《摩斯拉》。





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编剧团队如何运作







导演迈克尔·多赫蒂和编剧搭档扎克·希尔兹有一个编剧工作室，参与建造了最初的故事框架。









《哥斯拉》的故事编写也颇有工业化的范儿。最初有12位编剧一起头脑风暴、搭建大纲，这个过程持续了一周，有了故事大纲后，扎克和迈克尔再细化故事。





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最接近原版的哥斯拉





这一版哥斯拉的形象非常贴近初代哥斯拉，以1954版的哥斯拉做参考，进一步调整背鳍上面的纹路，把腿和脚尺寸变大。同时，哥斯拉眼睛的颜色非常接近他的原子吐息。









根据导演的采访，除了体型外观，他在哥斯拉吼叫的质感上也尽量接近1954年的版本，尽管他觉得音效部门本来做的那个版本也很酷。





这一版哥斯拉比2014年长个了，达到了119米，让人相信它在进化。同时，相比上一部只有12分钟的出场时间，这一部给的戏份也是相当奢侈。





本片中哥斯拉还解锁了全新的战斗形态：获得大量核能补充后，哥斯拉会进入“燃爆”状态，熔岩火焰一点点溢出背鳍，最终进化成“红莲哥斯拉”。





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三头怪兽怎么拍？



这些怪物的呈现，可不全是靠CG制作哦，片中表情展现最多的基多拉，其三个头颅其实是三个演员分别通过动作捕捉分别饰演的，是杰森·莱尔斯、艾伦·马克森和理查德·多顿。





三人合影，右一为导演多赫蒂





基多拉的每一个脑袋都具有不同程度的认知功能和独立思考的能力。中脑是最聪明的，而左右脑则更像是它的走狗。





其中杰森·莱尔斯饰演的中间比较强势的龙头，而他此前还在《狂暴巨兽》中通过动作捕捉饰演了大猩猩乔治。









在基多拉的形象设计上，导演希望能做出点不一样的东西，每个头的造型都不像西方龙的造型，而是更接近东方龙，甚至后来在确定版本的时候不得已去掉了东方式的龙须。而体态，则参考了眼镜王蛇。





9

怪兽女王摩斯拉







魔斯拉在1961年的日本特摄片中首次亮相，是东宝第一只雌性正义怪兽，它的名字“Mothra”结合了“Moth”（蛾）与“Mother”，代表着母性与守护。









如果哥斯拉被称作“怪兽之王”，那么魔斯拉被称为“怪兽女王”妥妥的。









导演曾提示，此次在设计魔斯拉的造型时，特意在它的翼展两侧设计了两只形似哥斯拉眼睛的图案，暗示着两只巨兽之间的深度关联。





此外，摩斯拉被设计得像真正的飞蛾，为了保护自己不受其他怪物的伤害，电影里她的腿变长了，这也是真正的飞蛾的能力。而播撒身上的磷粉，也是飞蛾的技能。





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非龙非鸟一拉顿





火焰怪兽拉顿被发现的地方有一个绰号：“el nido del demonio”，在西班牙语中是“恶魔的巢穴”的意思。他从墨西哥火山中苏醒，继而展开双翅，以低空飞行时产生强大的气流冲击力摧毁一座城市。









这段画面，完美致敬了拉顿初登场的首部电影《空中大怪兽拉顿》（1956）。









按照拉顿原本的设计，它会更接近一只鸟的形象，结果被导演否了。现在这个则介于龙和鸟之间，多赫蒂对拉顿还是很偏爱的。





尽管在片中被调侃为“火鸡”，但千万别小看拉顿。身形扁平的它，空中战斗力彪悍。因为长期在火山底部休眠，它有炽热的火山岩做盔甲，尾部还有赤红色的岩浆岩。每次出场都从空中俯冲进攻，相当拉风。





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前期视觉预览





整个制作过程，拍摄人类角色的戏份只用了72天，而用CG制作怪兽用了足足一年。团队准备做得非常充分，画了很多故事板，还用了“前期视觉预览”，在拍摄之前先用动画非常大致地把场景制作出来。





于是多赫蒂每天在拍摄之前，都把演员带到房车里，给他们看视觉预览，让他们知道场景是什么样的，在片场应该如何走位等等，保证拍摄时更有效率。









即使他们在片场拍摄的时候无法看到怪兽，前期预览让他们可以对怪兽有一个具象的想象，更便于演员表演。





对这部电影的场景呈现，多赫蒂想制造一种超越时代的经典感，看起来像老电影。所以对他来说，当今有很多摄影机和镜头都太清晰，最终摄影师劳伦斯·谢尔和他选择了ARRI Alexa65，来找到一点“温暖的质感”。







摄影师劳伦斯·谢尔在片场





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绿幕拍摄如何入戏？



前期的准备工作包括很多老方法，比如故事板，将其与新技术，比如“前期动画预览”相结合。主创们完全知道需要拍摄哪个确切的画面、角度，这样进展会快一些。









在拍摄时，为了帮演员们在绿幕拍摄时入戏，导演准备了一个恶作剧道具，在片场放置了很多巨大的扬声器，接上了iPad中存好的哥斯拉、魔斯拉和基多拉的吼叫声，还有爆炸声和枪声。







当演员和怪兽“对戏”，导演就把这些声音放给演员听，听着这些声音他们会跑得更快，眼睛睁得更大，然后导演得意洋洋。





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亚裔主演





片中有两位亚裔主演——渡边谦和章子怡，恰好他们此前曾合作过同样为日本题材的《艺伎回忆录》。











导演多赫蒂曾对章子怡和渡边谦搞过一个恶作剧，当时章子怡、渡边谦和其他演员围在一起看监控器，多赫蒂悄悄把画面换成了《艺伎回忆录》中章子怡和渡边谦亲吻的片段。





那时候特别晚了，本来所有的卡司和剧组成员都非常累，结果看到监控器上出现的画面时，把每个人都笑精神了！









可惜章子怡的角色这次不算出彩，但根据导演的说法，她饰演其实是一对孪生姐妹，在后续的剧情中将发挥诸多作用。





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致敬彩蛋一大堆





最突出的就是配乐了。许多人都应该被《哥斯拉2》中的音乐所触动，其中最震撼人心的无疑是哥斯拉被“充电”之后从海中出现的激昂音乐。









这其实就是1954年首部《哥斯拉》电影中的经典音乐，日本作曲家伊福部昭中“哥斯拉进行曲”。《哥斯拉2》将这一段音乐重新编曲，结尾字幕里也用了。









在哥斯拉与基多拉海上对决时，人类军队动用了一种秘密武器——氧气破坏装置，试图通过隔断氧气的方式同时杀死两只巨兽，谁知基多拉毫发未损，倒是哥斯拉身受重伤。





这个杀伤性武器也并非原创，而是直接来自1954版《哥斯拉》，它的研制者正是芹泽教授。









好莱坞的这两部《哥斯拉》电影均保留了东宝原版中的这个重要角色，这一次，对哥斯拉怀有深厚情感的芹泽教授在看到哥斯拉受到重创后，毅然选择亲自带着核弹潜入海底，通过引爆核弹来帮助哥斯拉恢复体力。









这个行动无异于自杀。在核弹爆炸倒计时的时候，芹泽摘下头盔，伸手触碰哥斯拉并说出了全片中情感最充沛的一句话——“再见了，吾友。”









而反观1954版的结尾，带着氧气破坏装置潜入海底的芹泽教授同样选择了牺牲，但却从之前的与哥斯拉同葬海底，改为以自己的牺牲换哥斯拉的复活，完成了一次影史反向呼应。





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片尾彩蛋什么意思？







查尔斯·丹斯饰演的反派出现在一个玛拉岛的地方，因为在那里，当地渔民打捞上了基多拉的一只头（也就是被哥斯拉扯下的头）。









鉴于基多拉的再生能力，这颗头颅有可能将会用来复活基多拉。





在1991年的《哥斯拉VS王者基多拉》里，有相关台词提示，即使死去的基多拉，它的细胞也有可能拥有再生能力。也就是在这一集里，基多拉以机械基多拉形态复活。











那么接下来的续集里，难道在骷髅岛大战的哥斯拉和金刚，会迎来机械基多拉的挑战？





目前怪兽电影宇宙的故事，从已上映的电影来看拥有两条时间线同时发展，两个处于当代，一个处于上世纪70年代，这期间怪兽电影还存在哪些故事不得而知，只能期待后续影片来解答。









届时很有可能东宝三大怪兽哥斯拉、魔斯拉、拉顿以及王者基多拉再加上金刚“陆续登上银幕，明年的《哥斯拉大战金刚》，会有多少怪兽来捣乱？拭目以待。



