在这个端午档期，今天上映的《X战警：黑凤凰》，无悬念会成为许多影迷的必看项目。同样是漫威旗下的漫画人物，“X战警”虽然没有《复联》系列那样誉满天下，但开发深度甚至比后者更出色。









从2000年第一部电影《X战警》，到现在整整20年。《X战警》有经典级别的三部曲，有青春风暴的前传系列，有苦大仇深的《金刚狼》系列，还有浪里个浪的《死侍》。





最后一个这画风……





或许除了狼叔，我们对于其他X战警一直没有建立那么深的感情。但对于这个团队，不知不觉的，我们已经有了足够多的了解。





但同样，枝杈纵横的故事线，让我们对于整个“X战警宇宙”太难理出个头绪。一搞大几十甚至上百号人的民间组织，也来不及一个一个认识人物。如果要在看《黑凤凰》之前补课，这还真是个不小的工作量。









那就为您整理关于《黑凤凰》可能相关的20个知识点，尽量帮你理顺这里面的前因后果。戏里戏外的这些好料，每一个都需要了解哦。





1

“X战警”与20世纪福斯







漫威旗下最火的IP是什么？如果这个问题放在90年代初，答案一定不是“钢铁侠”，甚至不是“复仇者联盟”，而是《X战警》，再然后是《神奇四侠》和《蜘蛛侠》。





也因如此，《X战警》是比《复仇者联盟》更早规划搬上大银幕的漫威超级英雄群像电影。









1989年，斯坦·李就找到詹姆斯·卡梅隆谈这个项目，但当时卡梅隆没看上变种人，想拍《蜘蛛侠》。结果紧接着卡神公司破产，项目就此流产。





无奈之下，漫威只能继续向各大电影制作公司兜售电影版权，那些年的漫威不是一般的惨。





直到20世纪福斯发现自己的儿童台里播放的《X-Men：The Animated Series》动画片收视率不错，于是1994年买下了电影的版权。









而且非常狠的是，他们不但买下了和X战警相关的全部人物，而且可以自主开发故事情节和相关人物，也就是说，他们不但有手里上千人物的版权，还可以不断自行开发新人物！





可惜接下来，福斯版“X战警”就不复存在了。随着福斯被迪士尼收入麾下，X战警人物也将进入漫威影业的统一调配，预计下一部《X战警》出现可能是5年后了，而且很可能直接进漫威宇宙。









2

导演是谁？







说起西蒙·金伯格大家可能并不熟悉，实际上《X战警：黑凤凰》是他的导演处女作。









震惊，福斯这么心大吗？这部明显要火的电影怎么能交给新人？拉倒吧，这位可一点都不“新”。最懂《X战警》系列电影的人，恐怕就是这位“新人”导演！因为一直以来，他都是该系列电影的制片人兼编剧。





这位资深制片人已经从业多年，他参与制作的电影作品还有《史密斯夫妇》《火星救援》《大侦探福尔摩斯》包括新版的《星球大战》等。





西蒙·金伯格（左）





由他亲自上阵编剧并导演的《X战警：黑凤凰》，添加了许多漫画原作的故事情节，根据外媒消息，甚至将首次出现太空场景，加入一些神秘的外星人角色。





没错，这一次，凤凰女要上天搞事情了。









3

正确的观影顺序







正传，前传，个人电影，乱七八糟怼一块，是不是觉得《X战警》故事线乱七八糟？没事先给你捋一捋。





首先是《金刚狼》的剧情，狼叔的诞生记，出生于1845年，浪了一百多年，还跟着史崔克将军做变种人人体实验。









而在他登陆诺曼底的时候，《X战警：第一战》剧情展开，年轻的X教授和万磁王相遇，开始了他们的神仙爱情。









接下来其实应该接上三部正传剧情，X教授在90年代末收留金刚狼，并与万磁王火并。在变种人几次生存危机中，X教授和万磁王联手，但在《X战警：背水一战》开始火并。









之后，《金刚狼2》剧情展开，在内战中伤痕累累的金刚狼因为恋人琴死去死心离开，去日本重新开浪，结果被虐得差点失去能力。





接下来，就是《X战警：逆转未来》，变种人被哨兵杀得三三两两，只能金刚狼穿越时间到了70年代，联手两大巨头从源头上改变历史。这也造成时间轴巨乱。









而修改后的时间线上，《X战警：天启》的故事展开。而2029年，变种人衰亡，发生了《金刚狼3》的剧情，这段故事到底发生在哪个宇宙……其实真的不重要。









4

与“复联”关系复杂







如果你是《复联》系列粉丝，一定会记得和幻视爱得死去活来的红女巫，但不知道你记不记得，在《复联2》里她还有个叫“快银”的弟弟。









等下，“快银”？那不就是《X战警》系列伊万·彼得斯演的银发跑男吗？自带BGM，脸上永远笑得很用力……









没错，就是一个人！这对马克西莫夫姐弟，是万磁王化名马克西莫夫在东欧生下的孩子，强大的基因让姐弟俩都成为五级变种人，可以直接跟灭霸开干。





他们在“复联”系列和“X战警”系列都相当关键，所以两家公司一对，说不纠结，我们用姐姐，你们留弟弟。





于是，快银在“复联”宇宙英年早丧，却在“X战警”宇宙继续贡献了无数名场面。





这一部还会继续





除了这姐弟俩，按照漫画里的剧情，死侍后来还加入了“复仇者联盟”，金刚狼更是初代复仇者之一。不知道后续剧情里，死侍会不会加入复联，和小蜘蛛实现“漫威两大嘴炮”的会师？





5

“凤凰之力”











想想看，X战警有能控制思想的，有能控制磁力的，还有能控制天气的。唯独到了琴·葛蕾女士这里，她的超能力是什么？





“凤凰之力”。









是不是一脸懵逼？你这到底是个啥，能变身成凤凰？也不知道能干啥，看最早的三部曲老觉得她是做心理医生的。





但其实，“凤凰”是一种没有形体、但有自己的意志力的一种强大力量。 它随着宇宙诞生而诞生，是宇宙的孩子。最初被魔法师Feron感召，为其所用，并在与另一个魔法师Necrom的战斗中，损失了一块自身碎片。









于是凤凰回到宇宙中，四处寻找新的宿主。凤凰对于宿主的要求非常高，需要宿主具有强大的精神力量。它曾经寄生在白皇后体内，但是后者无法承受其对人类精神的饥饿感作罢。





拥有凤凰之力后，不仅可以凭空飞行，释放凤凰状冲击波，使人复生，甚至能够操控时间轴，自由往返于任何时间和纬度，以精神链接整个宇宙的生命，凭空制造出黑洞来进行折跃，改变物质。









如果凤凰之力受伤或是死亡，它会用宇宙力量形成一个“蛋”，孕育在White Hot Room（白热室）之中，逐渐孵化，直至完全愈合。在凤凰界，这个叫“涅槃”。





明白这是什么超能力了吗？对，啥都能干，这就是神啊！





碎了万磁王的头盔





6

琴·葛蕾是谁







这么强大的凤凰之力，连白皇后都扛不住，它的寄居者琴·葛蕾是什么来头？









在琴10岁的时候，目睹了好友的死亡，陷入了巨大悲伤，而被刺激，唤醒了自己身上的超能力。





于是她的父母带她去找了X教授，X教授教她控制自己的力量，同时也在琴的帮助下，增强了脑机的能力。





在一次外太空行动中，琴和她的小伙伴穿越了一次太阳射线风暴，几乎丧命，强烈的求生欲望为她召唤来了凤凰，虽然被凤凰之力拯救，却被凤凰之力利用。









凤凰复制了琴的记忆和个性，让琴走向了黑化。黑化之后的琴，甚至能吸收外星系里的太阳，造成整个种群的毁灭。





漫画里，X教授用心灵异能降伏了琴，并让她回归正常状态。这次电影里的故事，不知道会以什么形式结束呢？





7

其他登场人物一览







苏菲·特纳饰演的凤凰女其实此前已经发挥了重要作用。但成为主角，这还是第一次。





《X战警》前传里的主角，其实一直都是X教授和万磁王，饰演者是“一美”詹姆斯·麦卡沃伊、“法鲨”迈克尔·法斯宾德，而和两个人都有情感牵绊的“魔形女”由大表姐詹妮弗·劳伦斯出演。









另外，前传中的“野兽”尼古拉斯·霍尔特、在《X战警：逆转未来》和《X战警：天启》中贡献了高光时刻的“快银”伊万·彼得斯、以及在《X战警：天启》中首登场的年轻“镭射眼”泰伊·谢里丹。









所有熟悉面孔悉数出现，就目前的情况看，也很可能是前传阵容最后一次在大银幕集结。且看且珍惜吧……











8

这一次，没有狼叔











在琴·葛蕾的电影里没有金刚狼，似乎是一个不太能接受的事。毕竟，虽然镭射眼是官配老公，但金刚狼可是明媒正娶的官配备胎。甚至在老版三部曲的《背水一战》，是金刚狼一手杀死了无法遏制的黑凤凰。









金刚狼加入X战警之后，对琴颇有好感，但是琴和镭射眼已经是男女朋友了，狼叔一直处于疯狂挥舞锄头的状态。





但目前的《X战警》在逆转未来中已经重启过了，算是平行宇宙了。









这条故事的时间线，大概是在“天启”事件十年后。这个宇宙的金刚狼可能还在给史崔克干脏活。再说，有了休·杰克曼珠玉在前，如果真的启动新的年轻版金刚狼，恐怕压力山大啊……





9

谁会领盒饭？







小编一直是不剧透的好人（呸），所以只是个猜想。毕竟超级英雄电影是很危险的，死人的事情是经常发生的。





更何况在预告片里，还有X教授和野兽等参加葬礼的场面。









谁会死？最大可能当然是“魔形女”。饰演者詹妮弗·劳伦斯一共签了三部电影的合同，到期之后可能不会继续续约，这一部留下点情怀还是靠谱的。









在预告片里，我们会看到魔形女试图说服黑化之后的凤凰女，但是被对方一招打飞。她在琴·葛蕾此前的生活中有着导师般的性质，如果真的被后者杀死，真的有点令人伤感。









本片的导演、编剧兼制片人西蒙·金伯格亲自现身说法，魔形女这一部要挂，但除了她，还会有其他伤亡哦……









预测X教授和万磁王都不会有事，包括凤凰女应该也有个好下场，毕竟连金刚狼都没见过，孩子都不懂爱呢！







10

大反派





琴·葛蕾搞事情的对象，不是别人，正是“劳模姐”杰西卡·查斯坦饰演的莉兰德拉女皇。这部电影的大反派就是她。









只看电影、没看过漫画的朋友，对这个名字估计比较陌生。这位女皇，可是名声显赫的宇宙强者，希阿帝国的最高统治者。而且在漫画里，她是X教授长期以来的恋人。





希阿帝国，漫威虚构的宇宙帝国，是数不尽的外星种族，文化，及世界的集合，与斯库鲁帝国和克里帝国并称三大外星帝国。还记得《惊奇队长》里的克里人吗？对，比那个更强大！













希阿帝国拥有强大的国力，高超的科学技术，随着克里与斯库鲁的不断衰退，希阿目前已成为最年轻，最强大的太空帝国。





而作为帝国皇帝，莉兰德拉女皇由帝国卫队保护，由整个帝国最强大、最精锐的士兵组成，基本都具有外星超能力。









为了保护宇宙的和平，女皇试图囚禁并处决黑凤凰琴·葛蕾，因此与X战警产生了矛盾。也就是说，所谓“大反派”，在原来的漫画里也是一片苦心，不知道电影里会如何表现咯。









以上这十个知识点记好了吗？看完之后，相信你对《X战警》系列及新片《黑凤凰》的背景，都有了不少了解。那就不多说了，今天影院见咯！







