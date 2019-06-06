又一部恐怖片被吹爆，乔丹·皮尔的新作《我们》！





说起这位导演，确实堪称“有才”二字，从谐星转行做导演的他，凭着处女作《逃出绝命镇》获得2018年奥斯卡四项提名，最后拿下了最佳原创剧本。













豆瓣搜索《逃出绝命镇》，现在还挂着“2017年评分最高的恐怖片”，在导演巨大的光环下，大家对他阔别两年后的新作，期待很高。













《我们》刚放出预告时，就被评为年度最佳预告之一，从预告片看，《我们》确实恐怖，红黄的高饱和画面，一把频频出现的剪刀，月光下拿着剪刀闯入黑影，配合着惊悚的视听，恐惧无死角渗透。













影片的海报也十分恐怖，电影中的主角拿着一张与她相同相貌的面具，恐惧的双眼流出一行泪，可以说恐怖效果着实不错。





应该说，电影并没有讲一个非常出色的故事，但乔丹·皮尔这个关于“我们”的脑洞，完全是过于惊人引起恐怖！









《我们》



Us

导演 / 编剧: 乔丹·皮尔

主演: 露皮塔·尼永奥 / 温斯顿·杜克 / 伊丽莎白·莫斯

类型: 惊悚 / 恐怖

制片国家/地区: 美国

语言: 英语

上映日期: 2019-03-22(美国)

片长: 116分钟





1

如果“我们”不只是我们





故事开始于小女孩艾迪。她儿时有这么一段奇遇，跟爸妈在游乐场一起玩耍时不小心走丢，走进了一间气氛诡异的镜子厅里。在一面镜子前，看到了一个和自己一摸一样的小女孩。





她吓坏了，甚至因此患上了失语症，好几年的时间才慢慢恢复。













镜头一转，艾迪恢复正常，结婚生子，有儿有女，在一个夏天她和丈夫加布，儿子杰森，女儿佐拉来海边度假。





这片海滩，正是当年艾迪遇到怪事的地方。













从海滩回来的当晚，怪事再次发生了。





艾迪家的门前站着奇怪的另一家人，一通反抗无效后，另一家人闯入客厅，两家面对面时才发现：两家人长得几乎一样！













这群统一身着红色制服的人，自称“影子”。





除了一样的长相外，他们还完美了复制了对应人的行为喜好，弟弟爱戴面具，影子也戴；姐姐擅长长跑，影子也很能跑。













这群不速之客，手里拿着金色剪刀，追杀着艾迪一家，想取而代之。





更可怕的是此时，整个美国都陷入“红衣人”追杀的灾难，这些影子是谁，哪来的，来干嘛？













真相是，这些影子来源于政府的一个计划（好莱坞电影常规黑政府）。





为了控制人民，他们在地下克隆了数百万市民，成为“影子”。影子生活在地下隧道里，和地上的人共享一个灵魂，地上的人做什么，地下的影子就要跟着做什么，地上人坐过山车，地下影子就在原地颤抖。









然而，由于这些克隆人没有情感甚至语言能力，根本无法有效管理，最终被政府放弃。









面临灭绝之灾的克隆人，该如何维系生存？而出现在艾迪家里的“影子”们，却是会说话的，他们到底发生了什么？





在交锋中，艾迪的孩子被影子绑架，而她毫不犹豫地回到了小时候遭遇影子的鬼屋，坚定地走向地下。









后续的故事先不剧透，但对于这个基本的框架，大家也能看到许多极其出色的构想。





和人类长相相同的复制人，这个构思本身不算出奇，但当加上政治惊悚、身份危机、甚至涉及到何以为人的叙事深度，这样的故事怎能不令人兴奋。









2

深不可测的暗喻







《逃出绝命镇》的故事发生在一群自命不凡的白人的地盘，通过黑人克里斯的遭遇抨击美国的种族主义，让一部恐怖片有了时代意义。





《我们》之所以被追捧的原因，也是因为影片中加入很多导演的暗喻，让整部片子看下来深不可测。













从片名《Us》开始就注定了影片一语双关的意味，Us翻译过来有我们的意思，同时，也是美国(US)的英文缩写。





片中艾迪的丈夫问影子“你们是谁”，影子回答说“我们是美国人”。













联想到片中地上人享受蓝天白云，新鲜事物，影子却只能在地下靠吃兔子活命，这天差地别的生活状态，是导演对美国社会阶级分化的嘲讽。













确实影片中很多细节的出现，都能牵引出巨大的信息，在这些细节背后，可以解读的东西很多，比如导演热爱的“11:11”，从大字牌到人影、时钟，双11随处可见，这背后的含义与《旧约》有关。













可惜的是，电影在叙事层面上做得并不如人意。





相比起《逃出绝命镇》，《我们》中的隐喻有些过于牵强，《逃出》的种族隐喻很自然的建立在黑人与白人之间种族矛盾的历史之上，在此之下影片中人物的行为不会让人觉得突兀。













《我们》中的对立隐喻能成立，是源于“地下世界”的构建，但这个软科幻的强设定，比《逃出绝命镇》的时候那个“换身”可要复杂太多了。也因此，对观众有更深的入戏要求。





对于这个世界的生活，基本止步于描述，也因此让电影的恐怖有点形式大于内容。













而且在这个设定下展开的故事，也算不上出奇，甚至最后的高潮戏显得有些平淡。





尽管如此，过于强大的基础设定，很容易调动起你的兴奋指数。





3

细思极恐的我们







作为一部标榜恐怖片的电影，如何制造恐怖元素自然被人关注，有的恐怖片靠画面、声效营造氛围，有的恐怖片靠反差制造恐怖，当然血浆片也自有拥趸。





而乔丹·皮尔电影中恐怖氛围的制造，则是以令人心里发凉的逻辑设定和环境铺垫。













《逃出绝命镇》中没有鬼没有变态杀人狂，所有的恐惧都来自于一个白人家族的可怕想法。而《我们》和《逃出绝命镇》的结构很相似，影片都是让主角们坠入到一个黑洞般的谜团，然后再将真相抽丝剥茧的剥开。













《我们》最出色的，正是以一些心理手法吓人，配上交响乐，给人一种恐惧袭来的深邃感。





比如，多次出现的从背后跟随的运动镜头，有着强烈的被操控感。





是什么在跟着他？一个外貌、习惯如出一辙甚至一模一样的人，所以才被成为“影子”，甚至主要演员的黑色皮肤都带着隐喻的味道。













儿时的艾迪走入游乐园的一间小屋，艾迪视角的四处张望给人明显的陌生感，黑暗的四周加上幽幽的音效，镜头跟着慌张的小艾迪乱晃，恐惧源于观众不知道下一秒会发生什么。













随后，当剧情转入一家四口的幸福生活，他们的温馨成为电影里最珍贵、也最脆弱的软肋。看多了恐怖片的我们知道，这个家庭最终是要被毁灭的。













在单纯的恐怖叙事层面上，其实电影的镜头和音效并不像单纯的恐怖片那么惊悚，反而带着近未来“灾难片”的意思，地上人和地下人究竟谁能主宰地球的打斗其实没有多少看头。















但真正恐怖的。其实是没有拍出来的那些内容。





政府制作这些克隆人，本来打算如何控制“我们”？





地下的克隆人到底算人吗？如果算，为什么几百万克隆人就那么被丢下自生自灭，这是什么行为？而“美国人”对地面原住民的杀戮，又有多少历史的重演？









当我们的克隆人拥有了语言和情感的能力，他们是否就成为我们？而我们，又有什么资格继续自诩为人？





诚然，这不是一部在叙事上值得称道的电影，毕竟在前十分钟，几乎都没有什么剧情出来，光是一大堆“穿越美国之手”和兔子的镜头就快把人看崩溃了。









但凭着出色的脑洞，《我们》的内涵达到了恐怖片的新高度。从上一部的“黑人迫害”主题，到这一次具有普世寓言意味的恐怖神片，乔丹·皮尔在开脑洞方面的能力实在是强大到令人称奇。





再深一步想想，地上的我们，与地下的“我们”，后者因为是前者的附庸而失去了为人的权力。





那么地上的我们为人的权力，又是谁给予的呢？













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