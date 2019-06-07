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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

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编辑 | 删除 《X战警：黑凤凰》：潦草、匆忙、敷衍，所有能犯的错，全犯了！

藤井树 发布于：

 

《X战警：黑凤凰》口碑垮掉，其实早有预兆。


这部电影北美定档很早，最初放在2018年11月，结果因为后期频繁补拍，先是移档到今年2月14日情人节，没多久又调整到了6月7日，项目失控明显。


结果就在昨天，口碑出来的时候媒体都炸了，烂番茄新鲜度16%！（目前升到22%）上一次这么烂的口碑还是《变形金刚5》吧（新鲜度17%）。



已经订好了电影票的小编那一刻简直是心灰意冷啊……


随着福斯电影部门被迪士尼收入麾下，已经延续多年的《X战警》前传系列，应该会在这部电影画上句号，同样跳票多年的《新变种人》恐怕更是遥遥无期。作为这个系列的句号，《黑凤凰》堪称惨案。


《X战警：黑凤凰》

Dark Phoenix

导演: 西蒙·金伯格
编剧: 西蒙·金伯格 / 约翰·拜恩 / 克里斯·克雷蒙
主演: 苏菲·特纳 / 詹姆斯·麦卡沃伊 / 迈克尔·法斯宾德
类型: 动作 / 科幻 / 冒险
制片国家/地区: 美国
上映日期: 2019-06-06(中国大陆) 
片长: 114分钟


《变形金刚5》一样，《黑凤凰》的视觉感受其实并不差，一美、法鲨、大表姐、尼子包括劳模姐，哪个不是bulingbuling地发光（虽然女主三傻确实……）。而且，万磁王发动超能力，还是极具视觉冲击力。



但这部电影的烂，在于所有情节近乎拼凑般的潦草，甚至因为剧情需要的单薄，几个原本扎实的角色如X教授、万磁王，人设都要崩了！或许影评人们如此刻薄，也是遏制不住对此的愤怒。


福斯最后的“X战警”，仿佛约好干最后一票的劫匪，活干得简单粗暴到让人尴尬。


1

跑步前进的叙事


首先声明，本段涉及剧透。不重要，反正这个故事吧，跟我们看完预告片猜得差不多……



故事要从天启之战后的1992年说起。拯救了世界的X战警们获得了官方的认可，不但X教授成为英雄，连万磁王和小兄弟们都捞到了一块安置土地，过上了自给自足的小日子。


就在这时，NASA的一艘航天飞船在外太空出了意外：受一大团疑似太阳耀斑的能量影响，飞船已经失控。美国总统一个电话打到泽维尔学院，X战警出发了！



如果你此前看过漫画，这一段绝不会陌生。正是在这次外星任务中，凤凰女琴·葛蕾激活了体内的凤凰之力，完全失控。



这段处理得倒也算紧张，琴吸收了那团如同太阳耀斑的能量，让体内的能量暴涨，结果还没等她开心，居然就失控了。而且这次失控之后，原本还能摁住她的X教授也没招了。



于是，童年时代X教授为她构建的心灵墙垮了，原本最不想让她知道的往事知道了。


其实在预告片里我们都能看到，当年琴的父母出车祸，就是因为琴在车上能量忽然失控，尖叫着令开车的母亲失去知觉而酿成惨剧。她的父亲因此心灰意冷把她送来了学校。



到此为止，是不是感觉故事还在可控范围内？别急，马上就要急转直下了。


玻璃心的凤凰女崩溃了！心理逻辑大概就是“你说我是妖，我就当妖给你瞧瞧”，死活不跟“欺骗”自己的X教授回去，把自己家给拆了，还跟X战警们打起来了。



凤凰之力在身的琴，发起飙来镭射眼、暴风女和快银加起来愣是没摁住，只好由像母亲一样待她的魔形女上来劝说，结果琴又失控了，把硬是站在她面前唠叨了一大套“胃啊伐木累”的魔形女推得飞出老远。



然后！魔形女撞在几根钢筋上，就这么……卒！这么老的桥段，用在我们的魔形女身上？这可是从第一部开始的大女主啊！


算了，后面的不说了。从这些剧情部分你也能看出这部剧的调性。



老套那是自然的，超级英雄电影本身拍了这么多年就没跳出来过。但是，老套到整部电影毫无惊喜是不是有点过分？最要命的是，喂，推人误杀这样的梗国产剧都不用了，编剧是不是也太懒了！


整部电影的叙事，呈现出一种极其匆忙和潦草的状态。所有人物的情绪变化都只有变化没有铺垫，纯粹被当成叙事工具，福斯这是打算交接之前毁了这些人物吗？


2

一群鬼上身的人物


既然说到了人物，那就说重一点：这整部电影，没有一个人物是立得住的。


不是说这些人物的转变是脱离实际的，尤其是魔形女死了之后，X教授、万磁王和野兽的情绪突变都是正常的，但问题是，所有转变，都并不能看到来龙去脉。



看得出来，凤凰女的情绪脉络其实是扎实的，在爆发误伤一大片之后，发现自己曾经一手造成母亲的车祸，本身就处在自我怀疑的状态；而尊重的X教授居然一直对她有所隐瞒，更让她感到世界都坍塌了。



但是，因为这就直接和X战警们呛火打起来？还随手撂翻了几辆警车杀警察？反社会人格是不是来的也太快了。这种叙事，还可以说是潦草，但有些设计已经完全不可信。


X教授和万磁王的人设在这部电影里都是灾难，根本不是他们，感觉不是石乐志，就是鬼上身！



前者变成了一个醉心权力的官迷，俨然要拿变种人的血染自己的红顶子，身段低得令人难以置信。尤其是魔形女对他“不再与我们一起战斗”的指责，让这个人物已经变态了。



而万磁王，不但变成了一个隐士，还要把带来麻烦的凤凰女赶出去。就为了让凤凰女走投无路，连我们一代枭雄万磁王的脸都不要了！


纵然他因为瑞雯的死恨凤凰女，但只要她是变种人，我们认识的万磁王一定会留下她！



野兽找万磁王，一起去给魔形女报私仇，人设崩；镭射眼全程无条件当舔狗，下一代院长不要面子啊！


而这部电影最大的败笔，就是劳模姐饰演的大反派沃克。



来头倒是不小，又是什么宇宙高级物种，又是什么德巴里帝国的复兴大业，听着跟慕容复似的。这么强个人儿，全程干的都是捡漏的脏活。


必须说之前看预告片，还是让这个角色美到了的，劳模姐的银发造型必须跪舔。但是，老套的占领地球那一套不说，她到底想如何得到凤凰之力？那么深的套路到底想干啥？简直莫名其妙。



怪不得一开始立项还说这个角色是莉兰德拉女皇，后面一点不提了，那么重要的人物要是给拍成这样，编剧和导演会被活活打死。


3

犯了所有能犯的错


该怎么形容这部电影呢？潦草，匆忙，敷衍，关于一部超级英雄电影可能犯的错，全都犯了。


唯一的亮点大概是汉子寂寞，咳咳，汉斯·季默的配乐，阔别两年的大神出手不凡，音乐垫得整个剧情相当满。但是，扛不住人物不干活啊。


从原始设定上就有问题。其实剧情的逻辑，是最后出现两位凤凰女对战，这个思路其实是没问题的，毕竟连老万都虐了，快银镭射眼那一帮子根本没什么用。



但问题是，如何让这个逻辑变得可靠？于是，原本的太阳风暴在电影里就变成了凤凰之力，阴差阳错被凤凰女吸收，而这股力量引来了沃克的觊觎。



但凤凰女本身的技能不就是凤凰之力吗？为什么会这么晚才吸收？而且，沃克想要她的凤凰之力，到底是怎么得到的，而这股力量的实质到底是什么？


都没说，全程就是凤凰一般的红色光线狂闪。没有具体的力量体系，也没有相关流程的介绍，看得人一头雾水。这可是整部电影的题眼啊……



此外，那些装X意味十足的台词更是看得人出戏，基本没有什么实际消息，全是口号。先是X教授劝琴“你只要想，你可以做到任何事”，再是魔形女“胃啊伐木累”，每一句走心的词都水得像是从鸡汤里抄来的。



魔形女跟X教授吵架倒还有点意思，说应该改名叫“X-Women”，迎合了近来对于这个名字的女权声音。但问题是，当这些人物垮成这样，谁耐烦听他们说什么。



当看到琴对一路犯错到飞起的X教授来了一句“我知道你所做的一切都是源于爱，我原谅你”，小编明白，自己已经彻底不可能原谅这部电影了。


应该说，《X战警：黑凤凰》呈现给我们的，是超英系列电影可能的最差的样子。剧情老套、逻辑崩坏，甚至把好不容易立住的人物毁得一干二净。



走了十多年的超英电影，未来其实会越来越多地面对这样的危机。这其实从来都不是一个好处理的题材，不是没有试错空间，但绝对没有想象的那么宽容。


福斯交接前的《X战警》终章毁了，这一曲最后的探戈，不但不好看，还把脚给崴了。



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