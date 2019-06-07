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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

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编辑 | 删除 苍井优结婚了，新郎不认识。

藤井树 发布于：

 


苍井优结婚了！

 

最近热搜上还真是好事不断。吃瓜群众还没从郎朗夫妇男才女貌的美好中走出来，苍井优宣布结婚的新闻直接炸了锅。我们爱了这么多年的女神，嫁给了一位搞笑艺人。




最直观的感觉是，两人的颜值不匹配。山里亮太作为日本搞笑团体男孩甜心的成员，年纪比优酱大9岁不说，“日本郭德纲”的雅号也足以说明长得……


但是！优酱和他认识两个月，交往一个月就火速闪婚了！让人觉得山里亮太想必有过人的本领，才能迎娶女神。既然没有颜值，那或许有一颗有趣的灵魂吧，毕竟职业摆在这里。


 

昨天晚间的记者会，优酱亲口解释了结婚理由，“我们从交往时，就以结婚为前提，我们在一起时他常让我笑到不能自己，对于人的感动也都相同，还有我们开冰箱后都会马上关起来，最重要的是他很温柔”。




正应了那句话，「好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一」。长相再俊美如行走的雕塑，那都只是用来欣赏的，在婚姻这样烟火气浓重的生活中，并没有什么实用感。


平淡如水的日子里，如果一个人可以让自己时不时开心大笑，真的比什么都重要。

 

33岁的优酱终于在成熟的年纪，选择了想要的爱人。从她出道到现在，我们仿佛看着曾经不食人间烟火的仙女一路坠入凡尘，过上了接地气的人间生活。从少女到女性的蜕变，我们都曾见证着她的成长。



1

文艺女神

 

1985年出生于日本福冈的苍井优，原名夏井优。她仿佛被上帝眷顾的女孩儿，从出道到摘得日本影后，几乎一路都顺风顺水。


14岁时，就被万里挑一的选中出演音乐剧《安妮》。紧接着的广告代言，让她一跃进入了日本纯爱导演岩井俊二的视线。




岩井俊二与苍井优的互相成就，有些像乌玛之于昆汀，巩俐之于张艺谋，张曼玉之于王家卫，女性作为灵感缪斯在电影中的表现可圈可点，更是让影片和导演从此发光发热。




不过，岩井和优酱的关系却如父女般，提到自己心爱的“宝贝”，他向来骄傲，称赞苍井优「身体中有强大的、不可预测的能力」。事实证明导演的眼光非常稳准狠。

 

优酱出演岩井俊二的第一部电影是《关于莉莉周的一切》，片中她饰演的津田是个援交少女，明明是在讲述残酷青春，但却没有感到津田的苦大仇深，似乎永远云淡风轻。


她望着天空中的风筝，说出“我想飞”的时候，我们被触动了。




清新自然的演技，飞翔式的坠塔，让观众深深记住了这个女孩。

 

如果说，在《莉莉周》中，优酱可发挥的演技有限，那么《花与爱丽丝》则是她广泛圈粉的重要作品。这部电影，讲述了两个性格迥异少女的青春。



她们是好姐妹，却因为喜欢上同一个男孩，而有了彼此的小心思。和当时有些微胖的铃木杏相比，优酱饰演的爱丽丝，喜欢芭蕾，在路上、在教室她认真跳舞的神情真的是美极了。


就好像《北爱》中，昊然弟弟觉得拉大提琴的少女背后有光。那道光是属于青春的少女独有的。




凭借这部电影，苍井优获得当年日本专业电影大奖中的最佳女演员。而她此后的影视形象也一直延续着纯真自然的气质。

 

《虹之女神》中双目失明的妹妹，却美得不可方物；




《街角洋果子店》中的乡下女生，执着的与甜点发生着美妙的羁绊；




《百万元与苦虫女》中的元气少女，为了独立，拼命打工赚钱；




《料理仙姬》里，是个可爱迷糊的酗酒少女；




《蜂蜜与四叶草》中，则是酷爱画画的自闭天才少女。




她身上的少女特质，让她不论诠释何种类型的少女，都可以说是浑然天成，毫不造作。有时候，想起这些影片似乎不记得故事剧情，却唯独记得优酱那百变的少女模样。




2006年，是她影视生涯很重要的一年。这一年，她接连出演了《蜂蜜与四叶草》《彩虹女神》《扶桑花女孩》，均受到不同程度的好评。尤其是《扶桑花女孩》横扫了无数大奖，让她一举夺得15个演技奖肯定，成为当年的蓝丝带影后。



在小清新范围里兜兜转转，总有想跳出舒适圈的一天。


大概2011年后，优酱开始寻求形象上的突破，接下来便是与日本顶级导演的合作，山田洋次的《家族之苦》系列，黑泽清的《岸边之旅》,冢本晋也的《斩》，以及导演新星松居大悟合作的《安昙春子下落不明》……




可以清晰感受到，她的演技变化。曾经的少女开始转向成熟，角色形象也越来越复杂。最能证明这件事的，便是2017年她主演的《她不知道名字的那些鸟儿》




一个十足的渣女，在感情的世界里与三个不同的男人发生关系。除了要颠覆清纯的形象，她还有几场大尺度的床戏，大到让人空酱、优酱傻傻分不清楚……


她的努力突破是准备已久的，而现实也没有辜负她。苍井优凭此作成为第41届日本电影学院奖最佳女主角。



继井上真央、真木阳子、安藤樱之后，第四位摘得日本奥斯卡影后的80后女演员！


她激动之余，说出了真实的感言，“进入电影界，真是太好了。”


2

森系鼻祖

 

但是，苍井优的美不止呈现在影片里。熟悉她的人，都知道现在流行的森系、治愈系的鼻祖，正是苍井优！




仔细观察，优酱的每一个五官单拿出来都并不出众，组合在一起也不是惊世大美女那一挂，但看着就是说不出来的舒服。


尤其是她的笑容，被盛赞为「像烟花绚烂」，我觉得一点也不夸张。有的人笑容就是那么有感染力，这一款还包括后来的Gakki和十元妹子。



苍井优的写真，也让她蹿红出圈。在QQ、空间盛行的年代，她的写真成为很多女孩子的使用头像。


她明媚而治愈的笑容，打动了无数人的心。连韩国偶像权志龙，都公开声称苍井优是他的理想型，是他“唯一追还被拒绝的女人”。




在电影《欢迎来到隔离病房》中，她出演过患有厌食症的朋克少女，然鹅现实中，优酱也曾一度是个肥肥的小胖纸哇。不过，后来她用包心菜减肥法成功瘦身。


励志！

 

但她对美食的热爱从未停止过，写真里最好的道具就是食物。看到她吃东西的样子，总能强烈的唤起人的食欲。




她最迷恋的要属刨冰。据说，她去台湾宣传《花与爱丽丝》时，对台湾刨冰一见钟情，从此再也没能忘掉它。2012年，日本摄影师Ivy Chen为她拍摄写真《台湾女孩》里，她终于痛快的吃遍当地刨冰了！




这还不够， 她甚至出了一本写真书就叫《今日也刨冰》，为大家安利各种好吃的刨冰。优酱对刨冰的爱，真的是至死方休了……




森系女孩的主要特点，就是要清新、自然。所以，在优酱的所有写真中，都找不到做作的气息，无论是火车上的少女还是扎辫子的姑娘，抓拍的自然生动。




没有她消化不了的pose和角度，她的旅行街拍和现在的倪妮一样，都是标准模版。姐妹们，学起来！





3

“大叔控”

 

作为小清新的典范，苍井优的感情生活向来是八卦的热门。和电影事业上的顺利相比，他的感情生活要波折的多，这也为八卦记者创造了不少话题。


比如，时至今日，她交往的男友都是大叔型的，因为被粉丝认为是个妥妥的大叔控。



 

现在从她的结婚对象来看，实锤无疑了。

 

优酱最早的恋情，是2008年与人气组合V6成员冈田准一。当时两人因合作生情，被视为金童玉女，但最终两年后遗憾结束。


据说是男方移情别恋所致，不过也有怪女方太专注事业而忽略爱情的，总之到底谁是谁非，不是当事人的我们，不清楚也不敢问。




之后，在拍摄日剧《龙马传》后，优酱再次因戏生情，与演技派男星大森南朋热恋，两人相差13岁！


正如所有的恋爱故事一样，他们从开始的热情到后来的争吵，最后无可避免的分手。这段感情仅维持了一年，分手不到一年后，南方就与小女友火速闪婚了……



2012年，苍井优和年长自己11岁的男演员铃木浩介相恋了。没错，又是因戏生情！


这段恋情一度走到了谈婚论嫁的地步，最后却以先后发布声明的方式高调分手。有传说是苍井优恋上了一起合作的男演员三浦春马……但两人都没有公开承认过。




只能说优酱是个天性浪漫的人，一不小心就会爱上合作的对象。除了这些实锤的男友，优酱还有一些被媒体捕捉的绯闻男友，其中不乏向井理、瑛太这样的型男款。




被称为“魔女”的苍井优，明明拥有华丽的颜值，却要靠才华赢得人心。


她爱喝酒是众所周知的事。不过爱酱喜欢喝酒的时候，凝视对方的眼神，然后默默地倾听对方讲话，据说很多男演员受不住这样杀伤力巨大的表情！难免会会错意,不过单身的妹子们可以学到这一招哦！



看到女神嫁人是件幸福的事，且不论颜值、年龄这些外在因素，一个有趣的灵魂敌得过一切。而且，优酱在经历过这么多感情之后，肯定明白自己想要的是什么。希望，她是真的在对的时间遇到对的人吧。


最后，衷心祝福：女神，一定要幸福啊！





苍井优必看作品

1

《漫长的告别》（2019）

A Long Goodbye


导演: 中野量太
主演: 苍井优 / 竹内结子 / 松原智惠子 / 山崎努
类型: 剧情 / 家庭


改编自中岛京子同名小说，患上了认知障碍的父亲，幸好有一家人共同陪伴。非常煽情的一部日本亲情小品，好评如潮。

 

2

《花与爱丽丝》（2004）

Hana & Alice


导演 / 编剧: 岩井俊二
主演: 铃木杏 / 苍井优 / 郭智博 / 平泉成
类型: 剧情 / 喜剧


一定要幸福啊！最著名的日式小清新电影之一，好朋友花与爱丽丝同时喜欢上了男孩宫本，她们一动一静仿佛海水与火焰。


3

《扶桑花女孩》（2006）

Hula Girls


导演: 李相日
主演: 松雪泰子 / 苍井优 / 丰川悦司 / 山崎静代 
类型: 剧情 / 喜剧


苍井优拿下蓝丝带影后之作，扮演一个老煤矿区长大的女孩。保守顽固的环境中，她穿着“过火”的衣服学起了草裙舞。最好年纪的苍井优，美到让人窒息。

 

4

《百万元与苦虫女》（2008

One Million Yen Girl


导演 / 编剧: 棚田由纪
主演: 苍井优 / 森山未来 / 泷正则 / 竹财辉之助
类型: 剧情


女孩玲子下定决心，攒够了一百万日元，就从家里搬出去。每次攒够一百万，她都会搬一次家，从此开始了无比精彩的人生。

 

5

《她不知道名字的那些鸟儿》（2017）

Birds Without Names


导演: 白石和弥
主演: 苍井优 / 阿部隆史 / 松坂桃李 / 村川绘梨
类型: 剧情 / 悬疑


为苍井优拿下“日本奥斯卡”影后的电影，也是她转型尺度最大的一部电影。十和子与迷恋她的男子同居，却忘不了前男友带来的伤害。某日，警察上门询问前男友的下落……




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