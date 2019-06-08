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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 亲爱的志玲姐姐，要么不嫁，要嫁就嫁给爱情

藤井树 发布于：

 

据说昨天晚上开始，各路司机大佬们都把高德导航的声音，从林志玲换成了郭德纲。（手动狗头）


这个端午节是过不好了，先是优酱，再是林志玲先后传出婚讯，小编这颗心啊……


值得欣慰的是，她们都告诉我们，自己嫁给了幸福。



这条微博发布几秒之后，玻璃心的微博又崩了……


志玲姐姐选择的丈夫是日本一线天团 EXILE（放浪兄弟）的成员Akira（黑泽良平），比志玲姐姐小7岁。



他有多火？在日本国内，这桩婚事的关注点其实是：林志玲是谁……



黑泽良平与林志玲已经相识八年，2011年他们在排演舞台剧《赤壁·爱》的时候相识，那时林志玲是小乔，黑泽良平演周瑜。



之后一直没有断了联系，直到去年年底，他们决定在一起。去年，林志玲还接受台媒采访说：“我们认识是7年前，最近重新联系上，我觉得现在是真正的时间步入家庭。”


在黑泽良平转发了林志玲微博并表示“我会让你幸福一辈子”之后，还单独发了一条长微博。这次婚姻，或许真的是关于爱情。



出道十几年，一直以性感符号成为无数人梦中女神的林志玲，似乎有着让我们忽略她年龄的神奇魔法。她让我们恋恋不忘的，绝对不只是单纯的性感。


在一次访谈中，金世佳曾经说，林志玲是他见过最接近天使的人。



或许有些溢美，但也足以让我们想知道，“女神”林志玲到底是怎样成为无数人心中的一抹白月光。不妨从这些关键词，一一细数。



1

知性


林志玲家境好，早就不是什么新闻。她此前公开的男友、台湾“马桶大王”邱士楷，正是他们家的世交。


童年与父母、哥哥的全家福


良好的家庭教育，让志玲姐姐从小就有了女神的底子。不只是为人所知的高情商和优雅的仪态，学习了学习舞蹈、绘画、书法、礼仪等等，更是让她在为人处世上有着令人吃惊的理性。



比如穿耳洞或文身，这些对于十几岁女孩子一时冲动就会做的事，一直不在林志玲的规划里。甚至一直到拍摄《赤壁》，为拍摄近景才第一次打了耳洞。


1990年，年仅16岁的林志玲国中刚毕业就被星探林健寰发掘，继而踏上了模特之路。回想起当年的场景，林健寰赞不绝口："16岁的她简直惊为天人"。



不过两人仅合作了六支广告，就结束了合作关系。因为没过多久，林志玲就去了加拿大多伦多完成高中学业。



斯特罗恩中学是加拿大有名的私立女子中学，拥有百年的建校历史。年少的林志玲，要独自面对语言障碍和文化差异，以及随之而来的孤独。


她宁愿自己找兼职，也不再向家里要钱，司机见她是华人面孔偶尔会多收费，她也慢慢学着态度强硬地说：那请你跟我去警察局。


独自生活让她学会了很多：“小时候比较倔强，自己生活之后发现适者才能生存。”内向的她，做什么事都一个人，“让我非常安静，所以当有情绪来时，我就自己调理。”



高中毕业后，林志玲顺利进入了加拿大名校多伦多大学就读。她报考专业时原本准备报西方美术史，结果被父亲阻拦，学美术怎么养活自己？


林志玲既不愿意自己屈服，也不想忽略父亲更为现实的建议，同时修了西方美术史和经济学双学位。


这似乎是她与父亲后来相处一直采取的方式，但这样的生活，确实很累。



求学期间，林志玲走遍了大半个加拿大和美国的许多城市，用各种方式来丰富自己的眼界，并观摩那些传世的美术作品。甚至在毕业之后，曾经想在台北市立美术馆谋职，可惜因学历不够被拒。


如果你了解这些，你会知道林志玲身上那种优雅是从何而来。


恰似她选择的专业，全然理性的经济学，与极为艺术的美术史，两种性格在她身上浑然一体。只不过在对外形象策略上，她往往掩盖了前者。



这也是为什么《十三邀》的许知远真的与她交流西方美术，她会表现出几分讶异，继而兴致勃勃地聊起对于壁画里“秩序瓦解”的希腊和罗马的钟爱。这些话题，似乎并不在她经常会遇到的谈话中。


《十三邀》对话许知远


她曾说：“如果我是花瓶，也一定做一只精美的青花花瓶。”


说得出这话的林志玲，还有太多事需要你了解。


2



林志玲是美的，这毋庸置疑。她的美，甚至掩盖了她身上的许多侧面，让她成为一个纯粹的“花瓶”。



身材、相貌、娃娃音，一切都仿佛能挠到人心的痒处。这种美，获得了别人梦寐以求的资源。


1998年，刚刚回到台湾，她继续开始模特生涯，为给去多伦多大学读研赚取学费。不久，她就获得了给张国荣拍摄MV《Everybody》的机会，甚至有独立的镜头。



2001年，在“明星摇篮”华冈艺校教舞蹈的她，在庾澄庆的《春泥》MV里出演。也就是这一年开始，她的事业突然上了快车道。



她接了条纤体产品广告，在相对保守的当时，着亮色泳衣硬生生闯入大众视野，明亮眼眸与曼妙腰线令她一夜成名。她对此甚至有些茫然，完全没有心理准备。



但她就是火了，现象级的火，火到报纸上有学者写文章分析这个社会现象。



她成为所有人心里“美人”的代表，并从此在各种电影里演绎“美”，成为一代性感符号。


内地了解这位美女，当然是从《赤壁》开始，她的表演和娃娃音都成为当时被嘲讽的对象，但没人能否认她是美的，美得一颦一笑都可以入画。



之后，她在许多电影里以类似的形象出现。


她多次努力过想打破这种形象，比如在《决战刹马镇》里毁容出演一个村姑春娘。她后来说，那是她最喜欢的一个角色，可以不顾忌形象，无所谓地大吃。



她的美，一直都是自己的负担。



这一切，林志玲心中有数。她清楚别人只关注她“窄窄的”方面，甚至，她都不好指出这“窄窄的”方面究竟是什么。


许知远在《十三邀》里曾经问她，会不会因为自己只被关注到这些而困扰？林志玲语气笃定：不会，这是时代的问题，不是我的。她重复了两遍。



3

敬业


这么多年来，或许值得遗憾的是，林志玲从来都没有什么代表作。事实上，她也并不会表演，在所有影视作品里，她通常都在演自己。以至于后来，即使她能拿出如《王牌》的表演，导演似乎也只是希望她演自己。


《王牌》里的毁容演出


从入行第一天起，关于她的争议就不绝于耳。多年间，林志玲的名字之后都充斥着与身体相关的暧昧遐想，抑或是津津乐道于她多年未变的娇嗲娃娃音是真是假？



面对外界的质疑，林志玲没有过多的解释，她只说：“如果你听了十年，就不会觉得我是装的了。”



她太冷静了，性格和教育带来的理性，让她永远对自己的职业抱有敬意。或许说她敬业，许多人并不认可：她的代表作是什么？高德语音吗？


不妨区别下，她是明星，而非演员。这二者的区别是，前者的作品，就是自己。



前者的问题在于，大众的关注度是稍纵即逝的。但把自己牢牢钉在大众视野中心十几年的林志玲，靠的就是超乎想象的敬业精神。


在这个领域，林志玲其实并无优势。2004年她爆火的时候，已经到了三十岁，一个对于许多女明星来说算是“坎”的年龄。但她的优势，是其他女明星无法做到的。



2004年，拍戏的时候为了完成镜头，亲自出演骑马奔驰的戏，结果坠马后被马踏胸口，离心脏一厘米不到的地方肋骨断了三根。四个月后，照样风华绝代地亮相。



2006年拍摄《赤壁》时，她生怕辜负了导演的信任，剧本里写着密密麻麻的笔记，用心揣摩人物的心理特征，后来以小乔而获得了第二十八届香港电影节金像奖“最佳新演员奖”。



而在电影《101次求婚中》，为了将女主的气质发挥到极致，她苦练大提琴，磨破了好几根手指。



多年来，为了保持身体的状态，林志玲每天在出门之前会在跑步机上跑一阵子；洗澡后会涂整整半小时的身体乳，细心按摩自己的每一寸皮肤。


合作过的导演陈凯歌一直记得，当时林志玲在现场连站十几个小时，问她为什么不坐？她只说不用，陈凯歌的太太陈红猜想，或许因为旗袍容易皱，林志玲才选择一直站着。



采访林志玲的记者跟了一整天行程，到了傍晚极为疲倦，而林志玲却踩着高跟鞋步伐轻快。


论长相，这个圈子永远不缺乏更为美貌娇艳的后辈；论主持或是演员，她也还是半路出家。


但她做到的是，从出道到现在，从外形到状态，她始终是那个令人着迷的“志玲姐姐”。


4

高情商


林志玲出演《祖宗十九代》，是因为和郭德纲、岳云鹏师徒都有极其要好的来往。这种画风，多少有点破次元壁的意思。但实际上，林志玲在圈内的人缘是出了名的好。



林志玲声名鹊起时，“台湾第一美女”萧蔷没将这个对手看在眼里：如果你林志玲能红十年，再来和我比较吧。


好事的记者又跑去问林志玲的看法，她一如往常的温和，说，每个人都有自己的特色，没必要作比较，“如果我说她美，你们一定都会觉得我很假吧？可我是真的这么觉得。”


萧蔷&林志玲，两代“台湾第一美女”


林志玲火了足足十五年了。这样的高情商，帮了她不少。


有太多林志玲高情商的段子了。因为身高173还穿高跟鞋，许多男明星可能会害怕同框，她就发明了一种林志玲式合影——半曲着腿，力争比别人矮一头，让别人看起来比她更高。



《决战刹马镇》的新闻发布会上，记者问志玲姐姐说：“孙红雷以前说过不会和你这样的花瓶合作。”当时现场的孙红雷都蒙了，可林志玲却微笑着说：“现在我们已经站在一起了，证明这些话是谣传的。”



《赤壁》时，有人问：梁朝伟比你矮吧？她答：在我心中，男人的气度永远是胜于高度的。



狗仔队跟踪她，一直跟到了家门口，她也不发火，转过身来说：“谢谢你们送我回家。”


这些段子，都成为大家津津乐道的趣闻。可见林志玲的超长星运，绝不是偶然。



许多人甚至觉得，林志玲是不是活得太累了。她为亲人和身边的人考虑的，永远比自己还多。


多年搭档蔡康永从未见过林志玲发脾气，哪怕他有时“循循善诱”。人人都赞许林志玲高情商，他每次碰到林志玲，每次都告诉她，不要再这样了。


5

爱心


实际上，对于身边的人来说，林志玲永远是最可信赖的一个。


她在华冈的学生饶祥以讲过一个故事，当时他想弃学从艺，被她苦口婆心劝住，“演艺圈毕业后再进也不迟，至少要完成教育。”



这句话让饶祥以决定考大学，并在后来成为凤凰卫视的驻美记者。多年后师生再次相遇，两人各有成就。


作为老师，林志玲一样出色。



除此以外，林志玲在偏远山区资助建设了10所小学。


还在中国扶贫基金会发起过一个名为“志玲姐姐之家”的项目，并且持续进行，捐款总额甚至单笔到了八位数，被媒体调侃：快把嫁妆都捐出去了。



而这消息被大众得知，还是去年香港爱心奖获奖者的公布。


有媒体借此才得以跟随一窥究竟，而学生们和她的亲昵，也足以证实她走动的频繁。



或许孩子们并不知道，他们口中的“志玲姐姐”有多少人在叫，但林志玲知道，他们的认可对自己有多重要。



6

相信爱情


许知远在《十三邀》对话林志玲时，二人曾讨论过婚姻的话题。


当许知远说“基本上就没有好的婚姻”时，林志玲突然将身体前倾，一脸诧异地问：“没有好的婚姻？”


然后，她思考了下，温柔而坚定地说：“一定有。”



人红是非多，不但红、而且美的林志玲，虽然多次自我调侃“没人要”，但多年来绯闻不断。



这些年媒体先后爆出她与台湾首富郭台铭、设计师苏有忠、新光三悦百货公子吴昕阳、骨科大夫陈勇全、“马桶大王”邱士楷都有交往。


到目前为止，她公开的关系有三段。第一任，是她的初恋，参加品牌活动时曾坦言：“我印象最深的第一个甜蜜时刻，应该是第一次被男朋友牵起手的那一刻。” 



她不太谈起对方，直到又一次被逼得没办法，才透露是大学毕业后在一起的，交往了8年，但对方现在已经结婚。



第二任男友则是家里介绍的邱士楷，和成企业第三代接班人，伯克利毕业，和林志玲青梅竹马，而且邱士楷的母亲很喜欢林志玲。


没过多久，媒体却爆料二人已经分手。新闻发生于坠马事件前后，被怀疑和言承旭有关。但林志玲方面并无回应，只表示已恢复单身。


这段关系，又无疾而终。



在感情方面，人们最熟知的莫过于她和言承旭的恋情。



这段关系是在2005年被曝光的。当时林志玲送手机去维修，随后，她与言承旭的合照就出现在网上：她与言承旭穿着浴袍，亲密靠在一起。 

       


其实早在2002年，娱记就拍到林志玲与言承旭一起看电影，次年还拍到他们相约去圣灵宫拜神，但当事人始终不曾回应。

 

恋情曝光没多久，林志玲就发生了坠马事件。正在拍戏的言承旭，不顾剧组的反对和舆论争议，千里迢迢跑到了林志玲身边陪伴。



当时所有人都觉得，这一对会爱好久好久。但两人在此后没多久，就宣布分手。背后的原因，一直无从知晓。


2011年，林志玲参加《快乐大本营》，何炅读了一段言承旭的书《9314男人与男孩》的片段：

在那个静肃得没有星星的夜晚，王子逃出去，他不知道路可以那麼长，他换了太多的交通工具，经过了许多他连想都没想过会经过的地方，他像一个王子却更像一个逃犯，穿过重重阻拦与岗哨，最后终于到了公主的地方。

她哽咽著想说许多话，可是他太急、太气，他连对不起都说的支离破碎，他连怎麼抱她是最好的姿势都弄不明白，他悬空著手，一下子抓不住…..终於跪下来开始大哭……

女孩也哭了。因为她从来不知道，为什麼两个相爱的人，在受苦的时候想要接近，会那麼疼。


听完这段故事，林志玲泪流不止。



而两人，也仿佛成了最熟悉的陌生人，徒留一众吃瓜群众念念不忘。



后来，林志玲也曾传出其他恋情，但都不怎么靠谱。在很多人眼里，过了40还不结婚，似乎等待她的只有“孤独终老”。



但她却不着急。对于婚姻，林志玲一直有自己的态度：不为了结婚而结婚，一定要等到那个对的人出现，才能去完成结婚这件大事。


“如果拥有一个不好的婚姻，那还不如一个人好好地过。我相信自己还是能找到一个灵魂相合的伴侣。”


要么不嫁，要嫁就嫁给爱情。



多年来，林志玲一直身处于话题中心的风暴眼。她过得并不轻松，维持形象、照顾他人，金世佳口中的天使，似乎一直并不是最幸福的一个。


真正关心她的人，会希望她能够放开自己，比如蔡康永。又比如她的“理想型”黄渤，后者曾假借综艺里的桥段，对志玲说了心里话：希望有一天，能够看到你脸上露出真正的，不是剧本里的微笑。



而现在，女神告诉我们，她找到幸福了。


她在那封长长的手写信里写道：“只要我相信爱情，爱情就一定会眷顾于我。”多年来，她惊艳了时光，惊艳了我们，现在，希望她能照亮自己的生活。


还是那句话，有点土，但真诚：女神，一定要幸福啊！



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藤井树

藤井树 (上海)

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