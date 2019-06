昨天早上8点,第22届上海电影节开始抢票了!





兴奋的小编老早就做好了日程,调好了闹钟,昨天早上提前两分钟进去开始刷新,然后从最难买的一个一个点进去购买,操作稳如老狗。









然后最想买的全都错过了……(哭泣)





今年淘票票APP还是很给力的,没有出现卡顿、崩溃等问题,基本满足了操作需求,但扛不住买票的观众实在是太热情啊!









数据显示:第一分钟,有40252张影票售出;五分钟后,数字飙升到149993张,大部分热门电影票全没了……半小时后,售出票数突破20万张,达到201144张。













虽然经历过去年的抢票盛况,但今年再度经历这样的场面,还是忍不住有点心塞。





同时,今年最快售罄的10部“热片”也新鲜出炉。其中大部分电影,真的是毫不意外,尤其是两部《EVA》,开票两秒就全红了啊……













从这些电影来看,必须同意上影节排片大佬“四眼老王”先生的论断:上影节的观众真的很懂电影。这些迷影向甚至专业化的电影能大受欢迎,足可见观众的品位。





同时,上映的几部华语电影如《拂乡心》《春潮》包括亚新单元的《送我上青云》等无一例外地火爆,基本上都是第一时间售罄。首映片《八佰》的票没有放出,但可以预料会火成什么样……









参加上影节展映的这些放映厅,尤其是给《阿基拉》《辛德勒名单》等大热影片的,排的都是上千人的超大影厅,然而并没什么X用。





而且很快,网上已经出现了心心念念的《海上花》的转售票,一张2000……又见传说中的“上海一套房”系列。









经历一次抢票,仿佛度了一次劫,回头想想,能总结出不少人生哲理:





第一,做人不可贪心,进入抢票界面别老想着挑最好的位置,稍微偏一点的位置说不定两张都拿得到,硬要选最中间的,连边边角角都轮不上;





第二,一定要有合作意识,那些满载而归的基本都是分工合作!每人负责一个电影,最后大家都有的看,一个人抢整个片单,错过的会非常多;









第三,有时候吧,真的得信命,比如有一个朋友做足了功课,结果列的片单包括《阿基拉》《大闹天宫》《疯狂的麦克斯4》《夜访吸血鬼》《痛苦与荣耀》《听瓦达尔说》……结果一部都没有抢到!









或许以后,面对生活的种种不如意,都可以微微一笑绝对不抽了:爷们也是参加过上影节抢票的人!





到今天晚上,所有大热影片的抢票肯定已经告一段落了。不过,或许有些冷门电影,没有被过多关注,到现在还有余票。如果你的上影节日程还有空余,不妨把这些电影也加进去吧 。





1

《夫君》(1970)

Husbands

余票情况:较多

所在单元 向大师致敬:约翰·卡萨维蒂





导演 / 编剧: 约翰·卡萨维蒂



主演: 本·戈扎那 / 彼得·法尔克 / 约翰·卡萨维蒂

类型: 剧情

制片国家/地区: 美国





在约翰·卡萨维蒂的电影生涯里,《夫君》显然并不像《影子》或《脸面》那样大名鼎鼎,但这部诞生于职业生涯后期的电影绝对是他“真实电影”风格的代表作。









三个丈夫突然得知了一位共同好友的死讯,突然意识到青春易逝,就坐上飞机来了一次去伦敦的说走就走的旅行。他们想要来一次放纵的旅途,但终究只能收获空虚。









这是1970年卡萨维蒂成立了他的“面子国际”电影公司之后的奠基作品,用心自不用说。该片获得当年学院奖最佳女主角、最佳导演奖提名。





在2003年,《夫君》的剧照则被制作成一套邮票中的一枚,用来纪念美国电影工作者。





2

《大轮回》(1983)

余票情况:极少

所在单元 特别策划:亚洲传说与现实





导演: 胡金铨 / 李行 / 白景瑞

主演: 彭雪芬 / 石隽 / 姜厚任 / 曹健

类型: 剧情 / 爱情 / 奇幻 / 古装

制片国家/地区: 中国台湾





大轮回其实看到《大轮回》居然还有余票的时候,真的感觉有点幸福。胡金铨、李行、白景瑞三位大佬联手打造的这部电影,堪称台湾电影新写实主义美学时代的开创。









电影其实是三位导演每人拍了一个章节,但演员都是一致的,讲述两男一女在明朝、民国、现代三个时空的三世轮回。





这个脑洞,在当时绝对是难能可贵。此次上影节展映的是主演彭雪芬女士提供的版本,进行了2K修复。









胡金铨导演的“第一世”是电影评价最高的段落,构图、调度的作者风格十分明显。而李行的“第二世”则把曲艺段落和剧情相融合,白景瑞的“第三世”则有着很强的写实感。三段对照,相得益彰。





3

《武士兰士诺》(1974)

Lancelot of the Lake

余票情况:较少

所在单元 向大师致敬:罗伯特·布列松





导演 / 编剧: 罗伯特·布列松

主演: Luc Simon / Laura Duke Condominas / 赫伯特·巴尚

类型: 剧情 / 爱情 / 历史

制片国家/地区: 法国 / 意大利





今年是布列松逝世20周年,上影节一次性引进了10部他的电影,相当难得。而其中这部《武士兰士诺》目前热度不高,但这部电影在布列松的作品中,是相当重要的一部。









在纪录片《通往布列松之路》中,这部电影被重点解析,认为是布列松风格成型的最重要作品。以局部诠释整体,以片段讲述历史,所有传说和历史在布列松的镜头下被消解。









这个翻译应该是很老了,所谓“兰士诺”正是关于亚瑟王旗下赫赫有名的圆桌骑士兰斯洛特,据说他与皇后格尼薇儿有染。而这部电影讲述的,是他夺取圣杯失败后回到城堡的时刻,失败的垂头丧气。





如果要理解布列松,这部电影不能不看。





4

《月球》(2009)

Moon

余票情况:极少

所在单元 特别策划:飞向月球





导演: 邓肯·琼斯

主演: 山姆·洛克威尔 / 凯文·史派西 / 多米妮克·麦克艾丽戈特

类型: 剧情 / 科幻 / 悬疑

制片国家/地区: 英国





这或许是低成本电影所能达到的极致了。从场景到人物都极其简单,并善用重复,居然全部变成这部电影的优势,并拍摄出一部科幻片,也是相当令人惊艳了。









故事上的峰回路转也同样惊艳。开发月球资源的一家公司,要求一名员工在月球上工作三年,但在员工还有两周可以回到地球的时候,发现了一个月球上的大秘密……





该片在当年就名噪一时,这次能在上影节看到真是相当惊喜了。





5

《对不起,我们错过了你》(2019)

Sorry We Missed You

余票情况:较少



所在单元 影展精粹:戛纳零时差





导演:肯·洛奇

主演: Kris Hitchen / Debbie Honeywood

类型: 剧情

制片国家/地区: 英国 / 法国 / 比利时





手握双金棕榈的肯·洛奇今年带来了新片《对不起,我们错过了你》,让许多人期待他能三尊金棕榈加身,但最终一无所获。





该片仍然是关注工人阶级和底层生活,讲述一个司机和他妻子因找不到稳定工作,导致家庭面临坍塌的故事。









从《风吹麦浪》到《我是布莱克》,肯·洛奇总是能从朴实的画面里带出诗意。如果你喜欢他之前的风格,这一部电影也不该错过。





6

《鲁贝之灯》(2019)

Roubaix, a Light

余票情况:较少

所在单元 影展精粹:戛纳零时差





导演:阿诺·德斯普里钦

主演: 蕾雅·赛杜 / 罗什迪·泽姆 / 莎拉·弗里斯蒂



类型: 悬疑 / 惊悚 / 犯罪

制片国家/地区: 法国







近年来,法国的一批女导演们依托戛纳背景,获得了越来越多的话语权。德斯普里钦就是其中备受关注的一位。





她的悬疑犯罪片《鲁贝之灯》,依然与女同题材相关,蕾雅·赛杜和莎拉·弗里斯蒂饰演一对酗酒又吸毒的女同情侣,被怀疑与一起凶杀有关。









该片的发行Wild Bunch方面称,虽然这不是蕾雅·赛杜第一次饰演女同,但她在此片中的表演是“我们从未见过的蕾雅·赛杜”。今年戛纳的场刊评价也相当不错。









7

《必是天堂》(2019)

It Must Be Heaven

余票情况:较少

所在单元 影展精粹:戛纳零时差





导演 / 编剧 / 主演: 伊利亚·苏雷曼

类型: 喜剧

制片国家/地区: 巴勒斯坦 / 法国 / 卡塔尔





《必是天堂》是以色列导演伊利亚·苏雷曼阔别六年之后带来的作品,今年他第三次入围戛纳主竞赛单元,拿下评审团特别提及奖和影评人费比西奖。









在拍摄了著名的“以色列三部曲”之后,苏雷曼跳出了以色列,回到家乡拿撒勒和巴黎,以一个观察者的视角,经历着各种平凡的日常和偶然的相遇。





这不是一部叙事电影,但也不是纪录片,它有着介于两者之间的奇妙质感,以导演个人对所处环境的透彻观察,记录着世界的变化。镜头在主观和客观之间反复切换。









他奇妙地找到了不同世界之间的共通点,每一种繁荣,都有破败与之相对。而这种尖锐却被表现为幽默和戏谑,他的玩笑,是一种另类的失语。





8

《我们都是木头人》(2019)

We Are Little Zombies

余票情况:较少

所在单元 影展精粹





导演: 长久允

主演: 二宫庆多 / 水野哲志 / 奥村門土 / 中岛塞娜

类型: 剧情 / 音乐

制片国家/地区: 日本





今年最具游戏气质和次时代精神的日本电影,在圣丹斯和柏林获得了诸多赞誉。





四个在火葬场相遇的少年,在同一天成为孤儿。他们像木头人一样关闭了所有情感,穿上垃圾场里的破布,带上最爱的物品做的乐器,组成了“木头人”乐队……









看这部电影最重要的就是抛开一切束缚,和导演疯玩一次,并且一定要等到字幕结束,这个彩蛋会完全颠覆你的观影体验。





9

《街头少年》(2019)

Piranhas

余票情况:较少

所在单元 影展精粹





导演: 克劳迪欧·吉瓦内斯

主演: 薇薇安娜·阿普雷亚 / 马蒂亚·皮亚诺·德尔·巴尔佐

类型: 剧情

制片国家/地区: 意大利





之前的翻译是《少年黑手党》,今年柏林主竞赛单元最具可看性的电影,黑帮+青春,一群孩子拿着AK47在那不勒斯街道巡逻,想要保护自己的街道,更想捞一笔拿去泡妹子。









少年的不知天高地厚所带来的喜剧效果,和黑帮片的悲剧宿命在电影里巧妙呼应,最佳编剧拿得理直气壮。





电影由同名小说改编,所有对话都使用那不勒斯方言。一个字,地道。





10

《不能说的游戏》(2019)

Little Tickles

余票情况:尚可

所在单元 影展精粹





导演: Andréa Bescond / Eric Métayer

主演: Andréa Bescond / 嘉莲·维雅 / 克洛维斯·科尔尼亚克

类型: 剧情

制片国家/地区: 法国





这部又名《小瘙痒》的电影是去年戛纳一种关注单元的一个惊喜。导演细腻地刻画了一个女孩在八岁遭父母的朋友侵犯后的成长历程。





与《信笺故事》的相似之处,是同样表达了自我意识觉醒,但相比同类型电影更侧重情感表达,这一部或许更注重于心理层面的表现。过去时与现在时交互,浸入式的回忆让观众直接进入主人公的童年记忆里。









看完之后或许会觉得憋屈,女孩的痛苦不只是身体上受到的伤害,更是生活中的冷漠。对于这类作品的观看当然需要心理足够强大,但这部绝对是同类型电影中的杰作。





11

《远方》(2004)

Uzak

余票情况:极少

所在单元 官方推荐:评委主席与评委影展





导演: 努里·比格·锡兰

主演: 穆扎菲·奥德默 / 伊敏·托普拉克 / 歇沃·简恩瑟

类型: 剧情

制片国家/地区: 土耳其





今年上影节主竞赛单元的评委会主席,是来自土耳其的电影大师努里·比格·锡兰。所以此次影展也有幸展映了锡兰目前为止的九部电影,包括一部短片和八部长片,是中国大陆首个完整的锡兰作品回顾展。





而其早期作品《远方》也是锡兰的成名作,拿到了戛纳电影节的评审团大奖。









一位在都市定居的摄影师,突然遭遇乡下失业表兄的造访,两人之间的矛盾在悄无声息中逐渐累积,并最终因为一件偷窃事件而爆发。









《远方》的对白非常少,这是迥异于锡兰近期作品的。但是这并不代表它是一部闷片,这是一部十分有趣的讽刺喜剧,让人在暗笑中反思城乡变化。





12

《奇异恩典》(2018)

Amazing Grace

余票情况:较少



所在单元 SIFF狂想曲





导演: 西德尼·波拉克

主演: 艾瑞莎·弗兰克林 / 米克·贾格尔 / 西德尼·波拉克

类型: 纪录片

制片国家/地区: 美国





这个单元的电影基本都与音乐有关,而这部《奇异恩典》绝对是最不能错过的。





1972年1月13-14日,“灵魂乐第一夫人”艾瑞莎·富兰克林在洛杉矶新圣殿浸信会教堂与福音合唱团一起录制了她的第四张现场专辑《奇异恩典》。这张唱片光是在美国一地就卖过200万张,成为有史以来销量最高的福音音乐唱片。









录音的同时,一个由西德尼·波拉克带队的摄制组负责将录音过程记录下来拍成纪录片。但直到2008年,当时忘了打场记板的素材才终于完成了音画对位。但艾瑞莎·富兰克林以侵犯肖像权为由禁止影片上映。





2018年8月,《奇异恩典》终于上映。看过这部影片的影评人这样说:她的歌声就像最神圣的号角,每一个音符都那么明亮,又那么轻柔。听她的歌,感觉可以乘着她的声音进入天堂。











以上是今年截至目前还有余票的上影节展映电影。如果你今年的日程还有空余,这些电影都绝对值得一看,还等什么?赶快下手,再晚这些电影也要没票了……(哭泣)