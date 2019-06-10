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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 高考结束了，恭喜迎来最好的时光！

藤井树 发布于：

昨天，高考刚刚结束，有两个关键词上了热搜：#高考结束##高考结束表白#


如火如荼的六月，一大波青春洋溢的考生将开始一个他们此前从未享受过的轻松暑假，没有作业，没有补习，有的是和朋友们解锁城里所有主要的娱乐方式，有的是可以毫无阻碍地向ta说：我喜欢你。



这是青春时代的第一个小高潮，更是我们记忆里最无忧无虑的日子。或许正是这种缅怀，让我们一直会对青春片恋恋不舍。


在这个档期上映的青春片《最好的我们》，其实不只是给刚刚撒欢的孩子们找共鸣，更是给已经高考结束几年、十几年的我们看的。当我们开始纪念青春，也意味着即将错过青春。



在过去几年里，青春片刚刚在内地经历了一次“其勃也兴焉,其亡也忽焉”的小高潮。从2013年的《致青春》的火热，都后来闻“青春”而色变，市场的反响相当有趣。但其实，青春片始终是类型电影里非常重要的一环。


近几年，市场上已经兴起了许多非常出色的国产青春片。包括《过春天》《狗十三》《嘉年华》等，不但稍稍扭转了泛滥成灾的狗血青春片带来的市场排异，更让我们看到了青春片在表达上可以有的多元。



相比于以偶像剧思维驱动的那些狗血作品，青春片显然没有那么简单，其所承载的叙事功能甚至可以深邃得超乎想象。


今天，我们不妨将青春片划分为三大流派，看看青春片常用的那些套路，回忆那些曾让我们流泪不止的细节。一篇文章，带你看懂青春片那些事。


1

清新怀旧派


如果用武林门派划分的话，清新怀旧的青春片就好像逍遥派：功夫好看不说，还有点隐逸的意思，让你在回忆里飘飘欲仙。


但凡这样的电影，一定是要给青春加点时光滤镜，甚至是降智光环的。一切都不会太复杂，甚至如《歌舞青春》或者《旋风小子》，有反派也是蠢萌蠢萌的。



少女情怀总是诗，情窦初开的年纪，最容易发生青涩懵懂又纯真美好的恋爱，而这也是我们一生中非常难忘的回忆。泰国《初恋这件小事》、美国《怦然心动》、日本《恋空》……随便数数都有一大堆。


这些电影都曾打动过亿万少男少女的心，里面恋爱的酸臭味既让人心里泛起柠檬酸，但又因代入感而幸福得要冒泡。



 

既然是纯商业的类型电影，那么一定要有固定的元素。基本可以总结为四大标配。


首先，要有养眼的帅哥美女组合。即使女主前期是丑小鸭，要相信，后期总会变成白天鹅的，比如《初恋这件小事》里的小水，包括《我的少女时代》里的林真心。


《初恋那件小事》

 

其次，画面一定走的是清新唯美的MV风。影片色调是温暖明亮的，营造浪漫的画风，甚至很多镜头会直拍阳光造成曝光，如梦境般产生幸福感，比如《狼少年》



 

其三，剧情一般是不复杂的纯纯恋爱。要么是是互相暗恋（《怦然心动》），要么是本看不顺眼却慢慢产生感情（《我的少女时代》），，当然，也有可能明明相爱却又不得不面临生离死别（《恋空》）。



 

最后，撒糖必须非常高明！剧情里的恋爱细节非常真实，同时又要暗暗发糖，比如《怦然心动》，他们一起种下那棵树的情节，后来曾无数次被搬演。



 

一般来说，纯情小清新爱情电影的市场受众是女性观众，但是，九把刀编导的《那些年我们一起追过的女孩》也曾让很多男性受众过了一把怀念初恋的瘾。


诚然初恋会有很多遗憾，但更多的是怀念和不舍。所以最好用的，还是找到大家对青春时代最普遍的情怀。



2

成长反思派


如果说上一类是逍遥派，那么成长反思类型的电影就是少林派：方正持重，稳扎稳打，而且不乏社会责任感。


青春是什么？人们无一例外地会回想起纯真的初恋，但这不是也不应该是青春的全部。


 

阿德勒在《自卑与超越》一书中说到，人受到三种连接/限制：自然环境、社会性（人与人合作）和两性关系，从而带来三种问题：职业、位置和夫妻。在青春期，少男少女开始真正思考这三个问题。


基于两性关系，对异性产生朦胧的好感；基于职业，萌生一种想要去广阔天地尝试无限可能的渴望；基于对人与人之间关系的思考，开始出现大人所谓的叛逆。




而他们寻找答案的过程，就是所谓成长。


关于成长的电影，大多都会辐射到长大成人后的世界，并有许多现实意义。所以这类电影不像第一类那么商业，但出佳片的比例，可就要高得多了！


事实上，那些可以成为经典的青春片，大多都有着现实的关照性，比如《死亡诗社》《阳光灿烂的日子》《朱诺》《不一样的天空》等，包括近年来国内口碑很好的《狗十三》《过春天》等。



 

这一类电影也因侧重点不同而表现出一些差异。一类更多关注青少年成长，比如《伯德小姐》《过春天》《壁花少年》《蓝色大门》《狗十三》等，讲述少男少女在面对理想、爱情、友情、自身认同、亲情等一系列情形时所发生的故事和蜕变。



《壁花少年》

 

而另一类则更多把视角更着眼于社会，反映社会问题，聚焦社会发展和变迁，这类的杰作就更多了。比如《死亡诗社》关注青少年应自由表达，《嘉年华》关注未成年性侵，《朱诺》关注学生未婚生育问题。



甚至如去年德国的佳作《沉默的教室》，用青春承载了一个国家、一个时代的阵痛和思考。



这类反思成长的电影，其实有着更多的社会思考，已经不再是以青少年为主要观影人群，承担着更多文学表达层面的内容。里面当然也会有青春的美好，但这些美好往往会成为失去的代价，而产生疼痛感。 


3

残酷狗血派

 

上两类都是江湖大派，那么这第三类就有点旁门左道的意思了，可以看作是蜀中唐门：善暗器善施毒，让你又疼又痒，故而印象深刻。


“残酷青春”的题材其实日本玩的最早，这个名字都是从大岛渚的《青春残酷物语》来的，包括后来的《热血高校》都是这一类，把“不良少年”这个群体的问题不断挖潜。


《热血高校》


究其根本，大多是关于对原生家庭和社会问题的思考，其实大有可为。包括去年大放异彩的挪威电影《7月22日》，也可以算作其中。


但当这种疼痛感有了许多人为色彩的时候，已经背离了我们许多人的青春记忆而变成了“伪青春”，从而戴上了狗血、矫情的帽子。

 

自从赵薇导演的《致我们终将逝去的青春》票房大卖后，国产片如雨后春笋般，诞生了一类伪青春电影，《同桌的你》《原来你还在这里》《何以笙箫默》等等。



 

其实这类电影的套路基本相同，剧情撒狗血贩卖情怀 ，打架、车祸、堕胎、绝症，各种小概率事件随机出现。正所谓“校园暴击三角恋，纯情少女遇渣男；虐恋劈腿第三者，不打个胎不算完。”

 

不管爱情还是友情，不是在经历大风大浪后依旧天长地久的“煽情”，就是在撕心裂肺后分道扬镳的“冷漠”。


 

这样的青春片看着过瘾，却很陌生。说的不是自己的故事，也不是别人的经历，倒是像极了某些言情小说中男女主故事。

 

好在现在这股风潮有渐渐减弱的迹象，愿青春片创作者们多一点生活观察，多一点真诚，少一点套路。




在青春片里，观众总会希望看到，通过青春这个载体，展现我们共同拥有和经历过的青葱岁月里的纯真情感，以及共通的通过孤独摸索和不断努力而获得的成长。

 

最后，如果有哪些小编文中没有提到的，但对你来说恋恋不忘的青春片，欢迎在评论区投喂哦~




青春片必看经典

1

《死亡诗社》(1989)

Dead Poets Society


导演: 彼得·威尔
主演: 罗宾·威廉姆斯 / 罗伯特·肖恩·莱纳德 / 伊桑·霍克
类型: 剧情
制片国家/地区: 美国


一所教学秩序森严的私立高中，一位文学老师用诗歌给死气沉沉的学生们带来了不一样的空气，但这种意识上的对立所带来的反弹，造成了他们没有想到的后果。


2

《阳光灿烂的日子》(1989)


导演: 姜文
主演: 夏雨 / 宁静 / 陶虹 / 耿乐
类型: 剧情 / 爱情
制片国家/地区: 中国大陆 / 香港


这部脱胎于王朔小说的电影，变成了一部全然的姜文回忆录，并成为一代特殊时期成长起来的孩子的集体怀旧，其中那些关于青春和成长的探讨，至今犹觉动人。


3

《朱诺》(2007)

Juno


导演: 贾森·雷特曼
主演: 艾伦·佩吉 / 迈克尔·塞拉 / 詹妮弗·加纳
类型: 剧情 / 喜剧 / 爱情
制片国家/地区: 美国 / 加拿大


少女朱诺一时冲动偷尝禁果，竟然怀孕了。谈婚论嫁显然为时过早，但这个认为自己长大了的姑娘，还是决定把孩子生下来。


4

《怦然心动》(2010)

Flipped


导演: 罗伯·莱纳
主演: 玛德琳·卡罗尔 / 卡兰·麦克奥利菲 / 瑞贝卡·德·莫妮
类型: 剧情 / 喜剧 / 爱情
制片国家/地区: 美国


少有的把一段青春恋情拍得丝丝入扣，真实又唯美地让人无法不爱。少女对少年一见钟情，但当她希望后者站在自己身后的时候，却无法得到支持。


5

《放牛班的春天》(1989)

The Chorus


导演: 克里斯托夫·巴拉蒂
主演: 热拉尔·朱尼奥 / 弗朗索瓦·贝莱昂 / 凯德·麦拉德
类型: 剧情 / 音乐
制片国家/地区: 法国 / 瑞士 / 德国


许多表达很像《死亡诗社》，但更喜剧，更跳脱。音乐家马修来到一所寄宿学校做教师度日，当他发现这些孩子都是所谓问题儿童的时候，他决定用音乐来改变这一切。


6

《沉默的教室》(2018)

The Silent Revolution


导演: 拉斯·克劳梅
主演: 乔纳斯·达斯勒 / 汤姆·格兰门兹 / 米夏埃尔·圭斯德克
类型: 剧情 / 历史
制片国家/地区: 德国


或许是去年最好的德国电影。1956年，一群同情匈牙利十月起义的民主德国学生，在课堂上以一分钟的沉默来表达抗议，给他们自己、他们的家庭以及后来的人生带来了巨大的转变。 


7

《三傻大闹宝莱坞》(2009)

Three Idiots


导演: 拉吉库马尔·希拉尼
主演: 阿米尔·汗 / 卡琳娜·卡普尔 / 马达范
类型: 剧情 / 喜剧 / 爱情 / 歌舞
制片国家/地区: 印度


让内地观众第一次正视现代印度电影的作品。在严格著称的学院里，兰乔是最格格不入、又或许是最聪明的那个，他的存在给原有的教育模式带来了巨大挑战。


8

《那些年，我们一起追的女孩》(2011)


导演 / 编剧: 九把刀
主演: 柯震东 / 陈妍希 / 敖犬 / 郝劭文
类型: 剧情 / 喜剧 / 爱情
制片国家/地区: 中国台湾


至今国内的小清新青春片还难以超越的作品，一切关于青春的欲言又止、胆怯与勇敢、狂热与孤独，都诠释地无比动人。每个男孩的心里，都有一个沈佳宜。


9

《伴我同行》(1986)

Stand by Me


导演: 罗伯·莱纳
主演: 瑞凡·菲尼克斯 / 威尔·惠顿 / 科里·费尔德曼
类型: 剧情 / 儿童 / 冒险
制片国家/地区: 美国


史蒂芬·金被视为恐怖大师，但他的作品同样洞察人心，比如《肖申克的救赎》和这部《伴我同行》。四个经历不同的孩子为了当“英雄”，决定去河对岸的树林里找一具尸体。


10

《蓝色大门》(2002)


导演 / 编剧: 易智言
主演: 陈柏霖 / 桂纶镁 / 梁又琳 / 仇政
类型: 剧情 / 爱情 / 同性
制片国家/地区: 台湾 / 法国


闺蜜林月珍拜托孟克柔，去给一个叫张士豪的男孩子送情书，不料张士豪却误会是孟克柔喜欢自己。孟克柔知道，自己心里喜欢的，是另一个人。



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藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

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