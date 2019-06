每年的上影节都是一次影迷的盛会,而最受大家关注的单元,莫过于“向大师致敬”单元了。选择哪些大师,往往代表着电影节的品位和实力,也决定着能吸引多少影迷。









今年上海国际电影节的“向大师致敬”单元有四个回顾展,包括安哲罗普洛斯回顾展、布列松回顾展、怀斯曼回顾展和卡萨维蒂回顾展,号称是上影节2012年设立“向大师致敬”单元以来的最强阵容。











对于这几位,你熟悉吗?













尤其是到电影院看展映的时候,万一有人跟你攀谈起来,发现你居然不知道卡萨维蒂是谁,发现你关于安哲只知道《雾中风景》?为什么觉得背后有人指指点点说我是假粉……





不管是为了观影提前做好功课,还是为了电影节期间跟人聊天有底气,哪怕是为了提高自己的电影认知,对于这四位享誉世界的电影大师,都必须有一个了解。不多说,这就给大家介绍下四位大师的情况吧~





西奥·安哲罗普洛斯



Theo Angelopoulos

希腊电影之父









安哲罗普洛斯,这个名字长期以来几乎代表着希腊电影。他被誉为“希腊电影之父”。





1935年出生于希腊雅典一个中产家庭的他,在童年和少年时代经历了二战和希腊内战。1944年,他的父亲斯皮罗被其一名极左国民军的堂兄以不支持该组织的罪名判处死刑,9岁的西奥跟着妈妈,曾在行刑之后尸横遍地的广场上寻找父亲。





几年之后,他的父亲重新出现在家门口。这段经历对于安哲罗普洛斯的影响不可谓不大。在他的电影里,屡屡出现一个名为“斯皮罗”的角色,充满父性,成为一个充满个人记忆和经验的符号。









他一开始在雅典大学学法律,很快失去了兴趣。偶然的机会,他在雅典一家只播放警匪片的电影院看到了戈达尔的《精疲力尽》,就此决定要法国去学电影!后来他把这事儿告诉戈达尔,后者高兴坏了。





为了电影梦,西奥进入了巴黎的高等电影学院,却因为和讲师争论电影的实验性而被逐出校门成了肄业生。他后来觉得自己其实做错了,但结果很好,因为同学们都很崇拜他,凑钱让他拍了一部短片,这就是1968年的《放送》。





在1988年,安哲罗普洛斯转变风格的作品《雾中风景》将他的作品带入更加成熟的阶段,这也成为他最具盛名的代表作。镜头几乎全在夜间拍摄完成,冬夜的荒凉,两个寻父的孩子,仿佛一个民族的绝望与希望。









安哲的电影构图有着摄影教科书的美誉,每一帧都充满巧思和缜密的调度,传递给观众无限的遐想。同时,他擅长以压抑的色彩来构建雾霾般的效果,所以就有了安哲拍戏一定要等阴天的各种传说。





安哲与马斯楚安尼





可惜的是,2012年在拍摄《另一片海》时,安哲罗普洛斯因被摩托车撞倒导致脑部出血,抢救无效后身亡,如他自己所希望的“死在了电影拍摄中”。在那一年的上影节,曾经有过安哲罗普洛斯四部电影的展映。









而令人悲伤的是,去年7月,一场大火将安哲故居烧为白地,所有手稿、书信、诗作、藏书、电影文献全部烧毁。那之后,对于安哲遗作的整理修复工作就上了快车道。









此次上影节的放映,除了让观众重温安哲罗普洛斯的名作,还将以放映费来支持希腊国家电影中心尽快将安哲罗普洛斯的作品数字化。





展映片单





《放松》(1968)+《重逢》(1970)

连映

Broadcast+Reconstruction









前者是安哲罗普洛斯的短片处女作,以媒体寻找“理想男人”为开端,用讽刺幽默的手法描绘一个普通公务员逐步成为媒体话题制造工具的故事。









后者则是安哲的长片处女作,也是唯一一部有他参演并饰演自己的电影作品。在这部作品中,安哲已经表现出相对成熟的个人风格,确定了他对个人、现实政治、历史和神话寓言的审视性电影表达,希腊这片诞生过神话的热土,哺育了他写实却神奇的电影艺术。





《猎人》(1977)

The Hunters









“希腊近代史三部曲”之三,他也凭借本片首次入围戛纳电影节主竞赛单元。影片采用超现实主义的方式讲述一群贵族在狩猎时发现一具尸体并举行非常规仪式活动的故事,可看作悬念大师希区柯克《怪尸案》的反转版。





《养蜂人》(1986)

The Beekeeper









“沉默三部曲”之二,讲述一位养蜂人在前往南方放养蜜蜂的路途上,偶遇一失恋少女。这是马塞洛·马斯楚安尼与安哲罗普洛斯的首次合作,也是马斯楚安尼首次用希腊语为自己配音。两位伟大的电影人在拍摄过程中合作愉快并成为挚友。





《时光之尘》(2008)

The Dust of Time









安哲的遗作,“现代希腊三部曲”之二,雄心最大、场面制作最大、电影语言变化最大的作品,真正意义上的当代史诗巨作,讲述一位希腊裔美国导演筹备拍摄其父母辈爱情的电影。现实与回忆、虚构与真实交错,编织出20世纪后半叶希腊社会的变迁。





以上五部是此次经过2K修复上映的作品,而《哭泣的草原》和《雾中风景》则将以35mm胶片的形式放映。





《雾中风景》(1988)

Landscape in the Mist









安哲“沉默三部曲”的第三部,姐弟两人向异乡逃亡的过程,仿佛对黯淡社会的一种观察。长镜头记录下的寻父之旅,也是对信仰缺失的当下的反思。





《哭泣的草原》(2004)

Trilogy: The Weeping Meadow









搬演了1919年俄国内战期间的一段往事,以一家人的命运,串联起历史与时代,长镜头的运用堪称恢弘。也是小编悄咪咪画了必看的一部。





罗伯特·布列松



Robert Bresson

法国电影的莫扎特









法国电影大师布列松出生于1901年,但直到32岁前,他都是一位小有名气的画家,之后才开始涉足电影行业。









1939年二战爆发之后他沦为战俘被关押18个月,并在此期间接触到了电影,出狱后布列松开始投身于电影事业。布列松的电影美学自成一派,赋予电影无人企及的生命力。简约、深度,是他的电影标签。









他为人低调内敛,且非常反感采访、惜字如金,却让无数后来的电影大师推崇备至。





无论是塔科夫斯基,还是电影诗人路易·马勒,包括法国新浪潮之父巴赞都是其拥趸。戈达尔更是指出:布列松之于法国电影,正如莫扎特之于古典乐。









塔科夫斯基与布列松:并列戛纳最佳导演奖





他一生只拍了十三部长片和一部短片,风格遵循着极简主义和真实原则,电影画面简洁干净,拥有大量跳脱情节和白描式局部特写。他坚持使用非职业演员,强调将人类内在情感激发出来,达到最本质的真实。





虽然布列松的作品产量不多,但质量极高,因而获得世界各大电影节的肯定,一生拿奖无数。









今年是罗伯特·布列松去世20周年,他的绝大部分作品也都已完成数字修复,因此上影节在今年通过“向大师致敬”单元,一口气展映了他的十部影片!





展映片单





《死囚越狱》(1956)

A Man Escaped









布列松首部完全采用非职业演员的电影,被判死刑的男子计划并执行越狱的故事,打破越狱类型片拍摄模式,用极简的叙事手法,注重描绘越狱过程。布列松特地将拍摄地选在故事原型人物呆过的监狱,并使用当年越狱的绳子与钩子作为道具。





《乡村牧师日记》(1951)

Diary of a Country Priest









布列松个人风格确立的标志性作品,讲述一位年轻牧师力图拯救村民但不得志的故事。为演好角色,男主演克罗德·莱杜与布列松研讨剧本近一年之久。法国电影新浪潮之父安德烈·巴赞称该片为“杰作”,塔科夫斯基则视此片为个人最爱。





《扒手》(1959)

Pickpocket









布列松首部原创剧本作品,灵感来源于陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》,讲述了一名坚信偷窃是艺术的青年行窃经历。为了表现小偷的真实技法,布列松请来职业小偷教主角表演行窃,又因该表演过于真实而导致影片在芬兰被禁。





《圣女贞德的审判》(1962)

The Trial of Joan of Arc









布列松极简主义风格的巅峰作,也是布列松长片作品中时长最短的一部。影片取材于圣女贞德的故事,台词皆从贞德审讯实录抄本而来,客观展现她关押受审、所受酷刑全过程。





《驴子巴特萨》(1966)

Balthazar









布列松最奇异的电影作品,灵感来自于陀思妥耶夫斯基的《白痴》,通过一头驴的视角展开故事,借用它不断被贩卖的一生,冷眼旁观苦难世界,以“七宗罪”的方式揭露人性的善与恶。该片是奥地利电影大师迈克尔·哈内克的个人最爱。





《穆谢特》(1967)

Mouchette









电影史上最残酷的少女电影之一,讲述发生在穷苦少女穆谢特身上大起大落的人生悲剧。布列松用粉笔线路图固定主角走位,拿卷尺测量动作幅度大小,力求用高度精确的画面和动作还原原著中的极恶人性。





《温柔女子》(1969)

A Gentle Creature









布列松首部彩色片,改编自陀思妥耶夫斯基的短篇小说。本片运用倒叙的手法,描绘一名美丽年轻女子跳楼自杀后,丈夫追溯其自杀原因,勾勒出美满婚姻背后的残酷现实。





《武士兰士诺》(1974)

Lancelot of the Lake









布列松最暴力的一部影片,改编自中世纪亚瑟王传奇,再现寻找圣杯最后几日的低迷士气和内部纷争。由非职业演员出演,布列松力求减少关于圣杯故事的传奇性元素,聚焦于事件本身,用客观冷静的纪实镜头全新呈现传奇神话。片中的跟踪长镜头直接影响了美国新锐电影导演理查德·林克莱特。





《梦想四夜》(1971)

Four Nights of a Dreamer









改编自陀思妥耶夫斯基的《白夜》,布列松将故事发生时间移植到当代,重新演绎一位青年画家在桥边救下了欲轻生的女子,此后相约见面四夜。布列松用冷峻的电影风格,不断反转剧情,将爱情的突如其来与稍纵即逝诠释地淋漓尽致。





《钱》(1983)

Money









布列松的遗作,虽然获得了戛纳电影节最佳导演奖,但也是其作品里备受争议的一部,讲述青年修理工因伪钞含冤入狱后走向疯魔的故事。全片无配乐将宗教、伦理、惊悚、悬疑等元素在冷酷朴实的镜头下杂糅为一体,在最后一刻带来最无声有力的震撼。





约翰·卡萨维蒂



John Cassavetes

新美国电影教父









约翰·卡萨维蒂,被誉为“新美国电影教父”。







这是一位经历丰富的希腊裔导演、演员、编剧。从美国戏剧艺术学院毕业后,他曾经在各种电影和电视剧中扮演角色,包括罗曼·波兰斯基的《罗斯玛丽的婴儿》中,饰演主要男配罗斯玛丽的丈夫。













他还曾经作为体验派表演在好莱坞的主要推广者。但他最热爱的,还是执导电影,可惜如他所感叹的,“这是一个相当昂贵的爱好。”





称他为“新美国电影教父”,正是因为他在二十世纪五十年代末开辟了传统的大制片厂体系之外的一条新路。





他在1958年靠着亲友赞助的四万美元和女导演雪莉·克拉克那里借来的16MM摄影机,拍出了导演处女作《影子》,甚至独立发行。如你所知,这基本代表着独立电影的先驱者。





《影子》





集体创作,是卡萨维蒂电影风格的最大亮点。卡萨维蒂在拍摄电影过程中,允许演员即兴发挥,并采用纪实手法拍摄,这使他的电影具有纪录片的真实感。





卡萨维蒂一共执导过十二部长片,在他的作品中,存在大量展现人物渴望被爱的场景:独自呓语、多人争吵、欢唱跳舞等。值得一提的是,卡萨维蒂的妻子吉娜·罗兰兹一共出演了卡萨维蒂执导的八部电影,两次入围奥斯卡最佳女主角。难怪卡萨维蒂说:我的电影都是关于爱。









因为制作电影时面临资金短缺,还有抚养三个孩子的生活压力,夫妻二人常常会先暂停拍摄,在一些好莱坞商业电影里出演角色,用所得片酬继续拍自己的戏。





卡萨维蒂的电影影响过诸多电影导演,马丁·斯科塞斯曾这样评价卡萨维蒂:“卡萨维蒂就是独立精神的典范:不要被周遭所影响,做你发自内心想做的事,永不言弃。”









今年是约翰·卡萨维蒂诞辰90周年、去世30周年,上影节选取他最具代表性的七部执导电影作品。





展映片单





《影子》(1958)

Shadows









卡萨维蒂导演处女作,讲述黑人族裔家庭三兄妹各自面对事业、爱情和生活困境的故事。影片的长镜头和真实声效等影史突破性成就,皆源于制作时的简陋与意外。第一版拍完之后因技术问题而几乎全盘放弃,次年总结经验教训后采用相同演员重起炉灶拍出第二版,才是我们看到的版本。





《面孔》(1968)

Faces









卡萨维蒂的里程碑之作。他自掏腰包二十二万美金,与志愿者团队耗时四年共同制作完成。他将人生感悟投入本片,每个男性角色皆有其本人影子,窥探美国中产阶级冰冷婚姻的社会病症。时年18岁的斯皮尔伯格曾在拍摄期间担任过卡萨维蒂三天的私人助理。







《夫君》(1970)

Husbands









本片是在卡萨维蒂为筹集《面孔》的拍摄资金时孕育而生。卡萨维蒂前期筹备四百余页笔记,耗时一年修改不下五个版本草稿,讲述三位丈夫因伙伴的突然去世,决心暂时抛下妻儿一同短途旅行。该片凭借半纪实半虚构的独特编剧手法提名金球奖最佳剧本奖。





《受影响的女人》(1974)

A Woman Under the Influence









卡萨维蒂夫妇最高成就作品,为妻子吉娜·罗兰兹度身定做,夫妇两人也因此双双获得奥斯卡提名(最佳导演和最佳女主角)。卡萨维蒂为拍摄本片还抵押了房子,邀请亲朋好友共同出演,耗时一年多完成后期制作。





《首演之夜》(1977)

Opening Night









卡萨维蒂个人最得意之作,灵感来源于《彗星美人》和《一个明星的诞生》,由卡萨维蒂和罗兰兹在争执中共同创作、同台演出,讲述一位中年女星因目睹粉丝的车祸现场而走向崩溃边缘。





《女煞葛洛莉》(1980)

Gloria









卡萨维蒂商业上最成功的作品,400万美金的拍摄预算是卡萨维蒂有史以来最高、制作团队最成熟的一次。该片开启了黑帮类型片题材的新模式,是《这个杀手不太冷》的灵感来源;《重庆森林》中林青霞的人物造型直接向罗兰兹饰演的葛洛莉致敬。





《爱的激流》(1984)

Love Streams









卡萨维蒂真正意义上的遗作,讲述一对各自家庭混乱的兄妹相互扶持一段时光的故事,可视为卡萨维蒂的自传。卡萨维蒂在片末孤独的独角戏恰似正向生活、观众和艺术提前告别,并为影史贡献了最经典动人的演技之一。





弗雷德里克·怀斯曼



Frederick Wiseman

纪录片大师、“直接电影”运动先驱











这是上影节第一次向一位纪录片大师致敬,去年上影节的纪录片单元曾展映他的《书缘:纽约公共图书馆》,受到巨大欢迎,使今年的作品回顾展成为现实。





他出生于1930年,你或许想不到,他居然是耶鲁法学院的硕士毕业生!事实上,他也有一段做律师的生涯,还曾在哈佛和波士顿等名校授课。









但1964年,他第一次发现了自己对电影行业的热爱,并开始为某部剧情片担任制片。而三年后,他的纪录片处女作已经一鸣惊人,这就是现在大名鼎鼎的《提提卡失序记事》。





这部描述美国精神病院黑暗内部的电影在一开始就获得了巨大声誉,并一举获得德国曼汉姆影展最佳纪录片大奖。怀斯曼作品向来以各种机构为主题,并透过机构里的各种人物,刻划了人与社会、国家间的多样关系。









同时,他更是美国60年代“直接电影”运动的领头人物,独特手法与观念对新一代后生晚辈影响甚大。凭借对后来新好莱坞时代的贡献,他足以留名影史。





迄今为止,怀斯曼曾在美国十七个州拍过纪录片,靠着独到眼光与客观手法,累积拍摄36部纪录片与2部剧情长片,记录下美国超过半个世纪的社会变迁,被影评赞誉为“30年来最伟大的美国导演”。









此次回顾展包含怀斯曼的最新作品:2018年第75届威尼斯国际电影节首映的《印第安纳的蒙罗维亚》,以及另外四部经典作品。





展映片单





《印第安纳的蒙罗维亚》(2018)

Monrovia, Indiana









蒙罗维亚这座人口不多的小镇看似毫不起眼,但在2016年美国大选期间,75%以上的选民支持了现任美国总统特朗普。怀斯曼在本片中从头至尾只字未提“政治”二字,只是用白描的手法,绘制了一幅宁静平和小镇的金色华丽全景图。





《提提卡失序记事》(1967)

Titicut Follies









怀斯曼的纪录片处女作,记录了马萨诸塞州布里奇沃特州立精神病院精神病罪犯的日常生活。原定于1967年在纽约电影节首映,却遭遇马萨诸塞州政府强烈反对。怀斯曼经过长达近三十年的抗争,终于促使本片于1991年获得公映,直接推动了美国医疗机构改革。





《舞:巴黎歌剧院的芭蕾》(2009)

La danse - Le ballet de l'Opera de Paris









记录古老卓越的巴黎歌剧院芭蕾舞团为七部风格迥异的芭蕾舞剧排演的台前幕后。怀斯曼热爱芭蕾,因不满于现有的芭蕾舞电影,遂提出申请拍摄。他共拍摄了130小时影像素材,首次采用数字设备进行剪辑,制作了芭蕾圣殿的绝美盛宴。





《在伯克利》(2013)

At Berkeley









加州大学伯克利分校在2010年恰逢美国财政危机、预算削减,怀斯曼带着二人制作团队借机对这所大学进行了为期三个月的全景式记录,用四小时片长展示世界顶尖学校的各个方面:精英课程、文化活动、橄榄球比赛、校园示威游行等。





《国家美术馆》(2014)

National Gallery









英国国家美术馆是欧洲最负盛名的美术馆之一,怀斯曼因一次滑雪而产生拍摄想法,随即赴英实践。覆盖整座国家美术馆的几乎所有活动与功能,更难能可贵地记录下英国皇家芭蕾舞团在提香特展期间的限量舞蹈表演,达到了视觉的至高享受。









