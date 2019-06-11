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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

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编辑 | 删除 新美剧来了！不想当演员的杀手不是好男人，好莱坞的脑洞还能开多大？

藤井树 发布于：

 

2019年对不少美剧党来说，是黯然神伤的一年，《生活大爆炸》《权利的游戏》《摩登家庭》《副总统》等经典的系列美剧都在今年画上句号。


不过，在这个美剧的终结季，还有一部上乘的美剧推荐给大家：刚刚播放完毕的《巴里》！和《权利的游戏》《副总统》一样，都来自“HBO出品必属精品”的HBO有线台。




上图这位比尔·哈德尔，熟悉美国综艺《周六夜现场》的对他一定不陌生，他是里面的常驻嘉宾之一，人送绰号“小芳”。




这位可以称得上才华横溢，此前，同样由他自编自导自演的黑色喜剧《巴里》第一季，获得了金球奖最佳喜剧提名和艾美奖喜剧最佳剧集提名，他自己还拿到了艾美奖视帝！


《巴里》的故事也十分脑洞大开：一个杀手想转行当演员，混入了好莱坞！


而这次回归的第二季，就是他赖在好莱坞不肯走的故事……



《巴里》第二季

Barry Season 2

导演/编剧：比尔·哈德尔

编剧：比尔·哈德尔

主演：比尔·哈德尔、斯蒂芬·鲁特、萨拉·古德伯格

类型：剧情/喜剧/犯罪

集数：8

地区：美国


1

想当演员的杀手不是好杀手


巴里曾经是美国海军陆战队的一员，退役后没有朋友亲人，也没有工作，一度让他患上了抑郁症，直到隔壁叔叔为他送来了人生第一个新目标——成为杀手。




当杀手巴里是专业的，一枪爆头，绝不手软，但他也是有原则的：只杀作恶多端的坏人，不杀用心生活的好人。


如是几年，本来就是为了糊口饭吃的巴瑞又没有新的人生目标了，杀人杀得快吐了……




直到有天他接到一个新任务，迎来了他人生的转折点。


洛杉矶车臣党老大被绿了，他请巴里去杀掉送他绿帽子的男人莱恩，莱恩不仅长相帅气，身材健硕，还是名戏剧爱好者。




巴里一路跟着莱恩到了他上表演课的剧院，在后台碰到巴里的莱恩正着急救场，不由分说就拉巴里上台搭戏。


缘分就在这一瞬间开始了：在台上处于懵逼状态的巴里，突然感受到表演带来了一种前所未有的满足感！他爱上了演戏！




本来是去杀人的，结果杀人任务完全被巴里抛在脑后，下课还继续和学员们一起狂欢。莱恩的热情更触动了巴里不杀好人的原则，俩人分别时还来了一个拥抱。




之后的故事，就是一个拥抱引发的血案！直接触发了本剧的三条线：剧院线、黑帮线、警察线。


黑帮线的朋友看到这场拥抱，内心是一万只马奔腾而过，为啥我找的杀手和我要杀的人抱在一起了？最后，他们直接自己上手杀了莱恩。




这一杀巴里可火了，亲自为死去的莱恩反杀了两个车臣党杀手！一下死了这么多人，警察也按捺不住了，他们也有一颗想抓住杀手的心！


四面楚歌的巴里，被各种压力逼着放弃自己的演员梦。


2

反差萌人人爱！


一个杀手该如何成为演员呢？演员光鲜亮丽，每天活在聚光灯下，杀手是见不得光的，这两个极具冲突的职业放在巴里身上，多了不少笑料。




杀手由主业变成副业的巴里并没有更轻松，他的神助攻经纪人和不断出现的突发事件，让巴里是在杀人的路上忙个不停。


但是这依然不影响巴里学习表演的热情，比如杀人间隙，还要学习一下《演员的自我修养》……




杀手都这么上进，我们还有什么理由浪费光阴？


你以为，如此好学的巴里肯定得拥有躁动全场的演技，然后斩获奥斯卡迎娶白富美走上人生巅峰吗？


不！从老师对巴里翻上天的白眼就看得出来，巴里是整个班演技最烂的学生！




杀手想当演员这个想法已经够清奇了，然而剧里人物的设定还清奇！


比如《巴里》中的反派车臣党的设定，一胖一瘦，一憨一萌，在巴里杀人快得手的时候，打电话制止让他等一等，就为等对方收到自己送的快递惊喜装个X。




反派不狠毒，警察也不怎么聪明，莱恩的凶杀案到第二季了还没破案。凶杀现场留下的黑科技口红摄像机，警察不但不会解锁，最后还把密码锁了。




巴里演技训练班的同学们更是可以称得上戏精了，同学莱恩的死成为他们演技训练的素材，为莱恩举办的追悼会都成了大型个人才艺的展示现场，和一群演员做朋友还挺让人有压力的。



这种疯癫喜剧的写法，着实是一场大戏了，不同身份的反差萌，随时随地让你笑出腹肌！


而另一方面，剧中的好莱坞生活，可以说是过度真实引起舒适了。


第一季想要逐梦演艺圈的巴里，为自己定下了白天演戏，晚上杀人的人生规划，然而好莱坞的大门却不是随意可以敲响的，于是，好莱坞18线演员生存状态在线直播！




演艺圈一直流传着演员想红靠运、大红靠命的总结，想出名在哪都不容易。


巴里的同班同学Sally好不容易取得一次试镜机会，到现场才知道，曾经自己看不上的人竟成了主角。这背后的故事，未必比黑帮戏温情。




能演一部戏对这些期待成名的小演员来说，都相当露脸。剧中一个男演员出演了《匹诺曹》的动画片，还是只需要你动作不能露脸的那种，已经够让他吹一集的了！




所以半路转行的巴里能成功吗，在他一闪而过的幻想里可是出现了满橱奖杯的画面，后面会不会应验呢？


3

没有梦想都是咸鱼


每个杀手当然都是杀人如麻的，再有原则，巴里也绝对不是什么善男信女。那么咱们这位杀手，为啥反而让观众觉得不太冷？


毫无疑问，就像莱昂一样，巴里也有着十足的反套路形象。




首先，巴里居然是一个讨好型人格！和很多人一样，巴里的性格敏感内向，不会拒绝，想取悦所有人，但是偏偏这样一个人掌握了杀人技能。




其次，我们在这个演员梦里，居然能找到不少共鸣。


杀手工作巴里做得好，却让他抑郁；演员他不在行，但是却热爱。这样的处境，和很多普通人的日常一样，干着一份自己不热爱的工作，却总要回头瞅两眼自己的梦想。




其实巴里的钱早就赚够了，杀手虽然收入高却也是条不归路，他努力想摆脱杀手职业，但总是又绕回原路，成为演员与其说是巴里的梦想，不如说是巴里想要逃出现状的一个出口。




但他的上一份职业，不仅在事实上成为他奔向梦想的障碍，更是心理的障碍。


演员需要的是释放自己，但巴里根本无法面对真实的自己。每次的演员培训课，都是他一次次伪装的开始。


戏谑的是，每次能帮巴里取得演技突破的，恰恰是他极力掩饰的杀手身份！如何面对真实的自己成为巴里最大的难题。




新的一季里，巴里自身的矛盾冲突更加加剧。随着警察破案进度的加速，巴里杀手的身份终于被人识破。为了保持来之不易的演员身份，巴里不惜开始为自己杀人。


演员的梦想，已经不再能让巴里成为一个“普通人”，反而这让他成为一个更疯狂的杀手。





所有阻碍他通往梦想的人，开始成为他枪下的冤魂。


为谁杀人的转变，让巴里少了几分第一季的呆萌，反而带着狠毒的味道。现实，正逼着他或者离开梦想，或者为了梦想而发疯。




巴里的故事，不妨视作是一个好莱坞演员对于自己行业的自黑：心狠手辣的杀手，照样不算狠角色；另外，看看我们为了梦想都干了什么！


而另一方面，那种深入骨髓的热爱，让你忍不住开始认同这个越来越疯狂的杀手。那股子为了梦想的狠劲儿，有点吓人，也有点让人佩服。


不想当演员的杀手不是好男人，好莱坞的故事还能有多荒诞？《巴里》告诉你。





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藤井树

藤井树 (上海)

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