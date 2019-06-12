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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

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编辑 | 删除 可盐可甜最佳男友，丁海寅了解一下。

藤井树 发布于：

 


曾几何时，初恋脸这个词是专属于女性的。在90后的记忆里，韩国的国民初恋脸只有一个人，那就是秀智。


因为出演电影《建筑学概论》中韩佳人的角色年轻时候的样子，美丽的面貌、清纯的笑容让她提名当年的大钟奖最佳新人演员，随之收获了广泛的人气。也因此获得一个国民封号——初恋脸。




所谓初恋脸，意味着没有杀伤力，人见人爱的意思。


那么，要问最近韩国的初恋脸大势是谁？最先想到的肯定是这一位——丁海寅。




5月底，《春夜》的播出一举将大热韩剧《她的私生活》大结局从收视冠军的宝座上拉下了马，探讨的不伦恋主题更是赚足了话题度。


一个是带着儿子的单亲爸爸，一个是长跑十年还未结婚的大龄女，却仿佛金风玉露一相逢，便胜却人间无数。




丁海寅就是《春夜》中单亲爸爸的扮演者，这一次，他又和隔壁的漂亮姐姐韩智敏大谈恋爱。



如今的他，已经稳坐韩国一线男演员之列，而细看他一路走到当下的位置，仿佛没有惊喜，因为这是一个踏实努力、认真雕琢演技的演员应得的一切。


我们不妨从丁海寅的十个“称号”，来了解下这个宝藏男演员吧~




1

国民年下男

 


丁海寅是当下大势，不过以韩国演艺圈竞争残酷而激烈，想要永远保持巅峰地位，并非一件容易的事。

 

他有如今的名气和地位，离不开他走的每一步。但最直接的原因的还是去年热播韩剧《经常请吃饭的漂亮姐姐》的大火，将他荣升为宝贵的“国民年下男”。



名词解析：“年下”，也就是所谓“姐弟恋”的那个“弟”。而在我们丁海寅欧巴这里，俗称小奶狗！


小奶狗和漂亮姐姐的纯情之恋，俘获了阿姨姐姐们的少女心。因为剧情太过齁甜，强烈建议食用！




据说，《漂亮姐姐》的剧本灵感来自双宋CP，那两位正是因戏生情。所以这一部从戏中到戏外，粉丝为两位主演丁海寅和孙艺珍操碎了心。


偏偏丁海寅也从不让粉丝失望，问起是否和孙艺珍有交往的可能，他一方面澄清“我们是在拍戏，大家看到的都是虚构的”。另一方面又不设限“将来的事，谁晓得”，哼，男人。




《漂亮姐姐》《春夜》中，分别和不同的韩国大美女演员合作，都是爱上姐姐的戏码，让他获得的广大姐姐的认可，最火的“国民年下男”自然是情理之中。




2

女神收割机


“国民初恋”可不是随便说说。从出道起，丁海寅基本在影视剧中扮演着女主爱慕的前男友。从惠利到韩智敏，他收割了一票韩国的女神们。




《请回答1988》中，他饰演得善的初恋情人浩秀，即使在狗焕面前仍和学妹说说笑笑；




《鬼怪》中他是恩倬暗恋的泰希欧巴，让孔刘吃尽飞醋。虽然戏份短暂，但灿烂的笑容十分抢眼；




到了《当你沉睡时》，虽然仍然是形单影只、无法拥有女主的男二，但他逆天的童颜和健硕的肌肉，成了无数粉丝的理想型。




《漂亮姐姐》更不用说了，戏外希望他和孙艺珍在一起的呼喊声从未停止过！


丁海寅的五官十分端正，又有一口洁白的牙齿，身上总是萦绕着一股正气感，所以当型男遇到美女，不管和谁在一起，都是十分养眼的CP。



3

丁若镛的后裔


在韩国，丁也不是很普通常见的姓。谈到这个，欧巴还是很自豪的。因为他是韩国著名思想家丁若镛的第六代直系玄孙。而丁若镛是朝鲜时期著名的大思想家、文学家及实学的集大成者。




这位古人在《成均馆绯闻》《云画的月光》中都曾出现过，被誉为“朝鲜美男”。欧巴说，曾经见过很多画像，都和爷爷、爸爸长得蛮像。


关于家世丁海寅还是相当谦虚的，“听到丁若镛，瞬间就觉得自己变得很渺小，希望自己不给祖上抹黑。”莫名有点吸引好感诶~



 

4

愚人节生人

 

愚人节生日，确实是个甜蜜又有负担的烦恼。到了海寅欧巴这里也不例外，每次说到自己的生日，他都要拿出身份证来证明。这还不是最惨的，最惨的是愚人节少不了被人恶搞。

 

据说，有次他生日经纪人骗他被公司开除了，他是吓出了一身冷汗。直到后来发现是恶作剧之后，丁海寅又生气又觉得好笑，事后还得自己做心理建设：幸亏不是真的。



5

减肥达人

 

海寅欧巴以逆天童颜和名品腹肌著称，但谁能想到曾经他也是个小胖纸呢。想一想那些年，我们追过的胖子潜力股，如崔胜铉、彭于晏、潘玮柏……




学生时代，他自称说其实是个小肉包子，因为特别爱吃面包，所以当时一直胖嘟嘟的。直到大学毕业开始服兵役时，确定了想要做演员的人生规划，这才下定决心减肥。



其实，早在大学时代，他已经在音乐剧社团里成了台柱子，但直到服兵役，才真正决定以此为职业。


那就减肥吧！除了部队通常的魔鬼训练之外，他通过少盐、多吃水果充饥的方式，狠狠甩肉12公斤！真是减肥励志的好榜样。


 

6

大龄新人


虽然年近30岁，丁海寅才成为一线小生，但他的成名史也并非是千篇一律的苦难史。实际上，他26岁才“大龄出道”。


2013年，他在同公司组合AOA的MV《Moya》里出演。紧接着，在《百年的新娘》中饰演李洪基的弟弟，尽管在现实中比后者大两岁，但他童颜的脸蛋演起弟弟来毫不费力。




此后，他不急不缓的在《三剑客》《长寿商会》《血液》等作品中出演配角，磨练演技。


直到在《当你沉睡时》中，虽然扮演男二号警察韩宇卓，但时不时秀个腹肌、撩个女主，让人对他印象深刻，被封为“最抢眼男二”！




接下来他又出演了豆瓣高分韩剧《机智的监狱生活》，饰演外表冷漠、内心逗比，含冤入狱的刘大尉，成功实现了演技的突破。




《漂亮姐姐》的导演安畔锡就是凭丁海寅在《当你沉睡时》的三段片段，敲定了他演男主。在游离于不同的配角角色试水之后，他终于坐上了男主之位。




虽然出道晚，但是通过4年的时光跃居一线小生，也是一个奇迹的存在。正如他对自己的期许一样，比起爆红，一步一个脚印的稳扎稳打才是他最想要的。

 

7

脸蛋轰炸机


这个称号，是好基友李钟硕起的。什么“国民年下男”、“初恋脸”一样都是基于颜值而起。虽然和金秀贤同年龄，但出道晚加上嫩嫩的童颜，总觉得丁海寅是后辈。




他的这张脸真的欺骗了不少无知的女性，看上去18、9岁弟弟的乖巧模样，但其实论年龄已经都可以勉强算阿扎西了！




好看的脸蛋为他圈了不少粉，但成熟的年龄，又让他与年长的姐姐搭档起来毫无违和感。可真是占尽优势了。

 

8

李钟硕的兄弟

 

一部《当你沉睡时》，没能让男女主戏外感情延伸，却让丁海寅和李钟硕get了彼此的基情。丁海寅实际比李钟硕大一岁，但后者出道早，所以在演电视剧时传授了丁海寅不少独门秘诀。




戏里是好基友，戏外更是铁打的麻吉。两人加上同剧的申载夏，在杀青后就同游日本。海寅欧巴还在ins上大晒基情，同款睡衣、一起敷面膜……原来小哥哥之间也会像小姐妹一样少女心嘛。



 

9

当不上的反派

 

丁海寅出道5年，细数他那几个广为人知的角色，全都是治愈系的人设。




所以，对一个想要突破的演员来说，毫无疑问最想要挑战没有尝试过的人物。丁海寅的小愿望便是出演反派。哪怕是《机智的监狱生活》中出演的牢犯，其实真实身份也是个被冤枉的正面人物。


听到欧巴这么有上进心的想要挑战自己，姐姐粉们也表示很兴奋。一张纯洁无辜的脸下，藏着一颗恶毒的灵魂，想想这样的剧本就觉得刺激万分。

 

10

纯情男

 

大家最关注的肯定是海寅欧巴初恋脸下的真正感情了。说到这，他真的没让我们是失望。他自己介绍，初恋是在23岁。两个人是认识很久后才决定交往的，他并不是感性的“一见钟情”派。



而且在他看来，如果决定要在一起，一定要熟悉一年以上，相互了解彼此的性格、爱好等等。


此外，他并不care年龄，爱情才是最关键的。丁海寅果然是稳定性的长纯情男，这样对爱情慎重而长情的人，真是讨人喜欢。




 

顶着这样食草系的超级初恋脸，丁海寅受到的追捧也可想而知。在他身上仅存的“争议点”，就是百想大赏上，他的“C位之争”了。


当时，他获得了最具人气奖，而那一届的视帝、视后分别是曹承佑和金南珠，结果在拍大合照时，丁海寅站在了第一排的C位，而视帝视后被挤到了两侧。



这在辈分和礼仪非常严格的韩国，引起了巨大的争议。不少网友觉得丁海寅只是拿了人气奖，在前辈面前不够谦逊，令人失望。


但后来丁海寅在采访中亲自回应了这件事，他觉得自己当时太紧张了，所以出现了这样的失误，以后绝对不会再犯。




背后的猫腻不必多说，但应该说认错的态度来看，欧巴还是很诚恳的。就算或许爆红让他一时之间飘了，但南韩网民的态度已经狠狠给了他一记耳光。

 

对一个想要认真演戏、靠作品说话的年轻人，或许可以多一些宽容。




想一下，一个人只要站在那里，就会让你想起初恋的美好，那是多难得呀。不过，小编想到丁海寅还有一种角色并未尝试过。


下一次，可以试试霸道总裁的戏码哦！纯情脸下的霸道总裁套路，也让人十分期待！




丁海寅必看作品

1

《春夜》(2019)

One Spring Night


导演: 安畔锡
主演: 韩智敏 / 丁海寅 / 金俊翰 / 李尚熙
类型: 剧情 / 爱情


被十年恋爱长跑拖累了的静仁，与单亲爸爸药剂师志浩经历了一次一见钟情。但成年人的爱情，从来没有那么简单。


2

《经常请吃饭的漂亮姐姐》(2018)

Pretty Sister Who Buys Me Food


导演: 安畔锡
主演: 孙艺珍 / 丁海寅 / 李珠英 / 吴龙
类型: 剧情 / 爱情


丁海寅担纲男主挑大梁的第一部戏。年近三十，事业和爱情都一无所获的珍雅，意外遇到了闺蜜从海外归来的弟弟俊熙，两个孤独的人从此有了依靠。


3

《请回答1988》(2015)

Reply 1988


导演: 申源浩
主演: 成东日 / 李日花 / 罗美兰 / 金成钧
类型: 剧情 / 喜剧 / 爱情


1988年首尔双门洞区域五个家庭的悲欢离合，描述了飞快的时代发展中，那些永不可能被丢下的爱情和友情。丁海寅彼时还是小角色，但看完本文的你一定找得到~


4

《机智的监狱生活》(2017)

Wise Prison Life


导演: 申源浩
主演: 朴海秀 / 郑京浩 / 郑秀晶 / 林华映
类型: 剧情 / 喜剧


棒球巨星选手金济赫一夜之间变成阶下囚，但在他所在的监狱里，犯人、管教到家书都各有自己的一套。非常出色的黑色喜剧，多重反转和高能设计各种A爆！


5

《当你沉睡时》(2017)

While You Were Sleeping


导演: 吴庆焕 / 朴秀真
主演: 李钟硕 / 裴秀智 / 李相烨 / 丁海寅
类型: 爱情 / 奇幻


女主角红珠有着通过梦境预知他人不幸的超能力，而检察官宰灿则会努力组阻止这些不幸成为现实。丁海寅凭该剧男二走红。



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藤井树

藤井树 (上海)

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