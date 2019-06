曾几何时,初恋脸这个词是专属于女性的。在90后的记忆里,韩国的国民初恋脸只有一个人,那就是秀智。







因为出演电影《建筑学概论》中韩佳人的角色年轻时候的样子,美丽的面貌、清纯的笑容让她提名当年的大钟奖最佳新人演员,随之收获了广泛的人气。也因此获得一个国民封号——初恋脸。













所谓初恋脸,意味着没有杀伤力,人见人爱的意思。





那么,要问最近韩国的初恋脸大势是谁?最先想到的肯定是这一位——丁海寅。















5月底,《春夜》的播出一举将大热韩剧《她的私生活》大结局从收视冠军的宝座上拉下了马,探讨的不伦恋主题更是赚足了话题度。





一个是带着儿子的单亲爸爸,一个是长跑十年还未结婚的大龄女,却仿佛金风玉露一相逢,便胜却人间无数。













丁海寅就是《春夜》中单亲爸爸的扮演者,这一次,他又和隔壁的漂亮姐姐韩智敏大谈恋爱。









如今的他,已经稳坐韩国一线男演员之列,而细看他一路走到当下的位置,仿佛没有惊喜,因为这是一个踏实努力、认真雕琢演技的演员应得的一切。





我们不妨从丁海寅的十个“称号”,来了解下这个宝藏男演员吧~













1

国民年下男







丁海寅是当下大势,不过以韩国演艺圈竞争残酷而激烈,想要永远保持巅峰地位,并非一件容易的事。

他有如今的名气和地位,离不开他走的每一步。但最直接的原因的还是去年热播韩剧《经常请吃饭的漂亮姐姐》的大火,将他荣升为宝贵的“国民年下男”。









名词解析:“年下”,也就是所谓“姐弟恋”的那个“弟”。而在我们丁海寅欧巴这里,俗称小奶狗!





小奶狗和漂亮姐姐的纯情之恋,俘获了阿姨姐姐们的少女心。因为剧情太过齁甜,强烈建议食用!













据说,《漂亮姐姐》的剧本灵感来自双宋CP,那两位正是因戏生情。所以这一部从戏中到戏外,粉丝为两位主演丁海寅和孙艺珍操碎了心。





偏偏丁海寅也从不让粉丝失望,问起是否和孙艺珍有交往的可能,他一方面澄清“我们是在拍戏,大家看到的都是虚构的”。另一方面又不设限“将来的事,谁晓得”,哼,男人。













《漂亮姐姐》和《春夜》中,分别和不同的韩国大美女演员合作,都是爱上姐姐的戏码,让他获得的广大姐姐的认可,最火的“国民年下男”自然是情理之中。













2

女神收割机





“国民初恋”可不是随便说说。从出道起,丁海寅基本在影视剧中扮演着女主爱慕的前男友。从惠利到韩智敏,他收割了一票韩国的女神们。













《请回答1988》中,他饰演得善的初恋情人浩秀,即使在狗焕面前仍和学妹说说笑笑;













《鬼怪》中他是恩倬暗恋的泰希欧巴,让孔刘吃尽飞醋。虽然戏份短暂,但灿烂的笑容十分抢眼;













到了《当你沉睡时》,虽然仍然是形单影只、无法拥有女主的男二,但他逆天的童颜和健硕的肌肉,成了无数粉丝的理想型。













《漂亮姐姐》更不用说了,戏外希望他和孙艺珍在一起的呼喊声从未停止过!





丁海寅的五官十分端正,又有一口洁白的牙齿,身上总是萦绕着一股正气感,所以当型男遇到美女,不管和谁在一起,都是十分养眼的CP。









3

丁若镛的后裔





在韩国,丁也不是很普通常见的姓。谈到这个,欧巴还是很自豪的。因为他是韩国著名思想家丁若镛的第六代直系玄孙。而丁若镛是朝鲜时期著名的大思想家、文学家及实学的集大成者。













这位古人在《成均馆绯闻》《云画的月光》中都曾出现过,被誉为“朝鲜美男”。欧巴说,曾经见过很多画像,都和爷爷、爸爸长得蛮像。





关于家世丁海寅还是相当谦虚的,“听到丁若镛,瞬间就觉得自己变得很渺小,希望自己不给祖上抹黑。”莫名有点吸引好感诶~









4

愚人节生人

愚人节生日,确实是个甜蜜又有负担的烦恼。到了海寅欧巴这里也不例外,每次说到自己的生日,他都要拿出身份证来证明。这还不是最惨的,最惨的是愚人节少不了被人恶搞。

据说,有次他生日经纪人骗他被公司开除了,他是吓出了一身冷汗。直到后来发现是恶作剧之后,丁海寅又生气又觉得好笑,事后还得自己做心理建设:幸亏不是真的。









5

减肥达人

海寅欧巴以逆天童颜和名品腹肌著称,但谁能想到曾经他也是个小胖纸呢。想一想那些年,我们追过的胖子潜力股,如崔胜铉、彭于晏、潘玮柏……













学生时代,他自称说其实是个小肉包子,因为特别爱吃面包,所以当时一直胖嘟嘟的。直到大学毕业开始服兵役时,确定了想要做演员的人生规划,这才下定决心减肥。









其实,早在大学时代,他已经在音乐剧社团里成了台柱子,但直到服兵役,才真正决定以此为职业。





那就减肥吧!除了部队通常的魔鬼训练之外,他通过少盐、多吃水果充饥的方式,狠狠甩肉12公斤!真是减肥励志的好榜样。











6

大龄新人







虽然年近30岁,丁海寅才成为一线小生,但他的成名史也并非是千篇一律的苦难史。实际上,他26岁才“大龄出道”。





2013年,他在同公司组合AOA的MV《Moya》里出演。紧接着,在《百年的新娘》中饰演李洪基的弟弟,尽管在现实中比后者大两岁,但他童颜的脸蛋演起弟弟来毫不费力。













此后,他不急不缓的在《三剑客》《长寿商会》《血液》等作品中出演配角,磨练演技。





直到在《当你沉睡时》中,虽然扮演男二号警察韩宇卓,但时不时秀个腹肌、撩个女主,让人对他印象深刻,被封为“最抢眼男二”!













接下来他又出演了豆瓣高分韩剧《机智的监狱生活》,饰演外表冷漠、内心逗比,含冤入狱的刘大尉,成功实现了演技的突破。













《漂亮姐姐》的导演安畔锡就是凭丁海寅在《当你沉睡时》的三段片段,敲定了他演男主。在游离于不同的配角角色试水之后,他终于坐上了男主之位。













虽然出道晚,但是通过4年的时光跃居一线小生,也是一个奇迹的存在。正如他对自己的期许一样,比起爆红,一步一个脚印的稳扎稳打才是他最想要的。

7

脸蛋轰炸机





这个称号,是好基友李钟硕起的。什么“国民年下男”、“初恋脸”一样都是基于颜值而起。虽然和金秀贤同年龄,但出道晚加上嫩嫩的童颜,总觉得丁海寅是后辈。













他的这张脸真的欺骗了不少无知的女性,看上去18、9岁弟弟的乖巧模样,但其实论年龄已经都可以勉强算阿扎西了!













好看的脸蛋为他圈了不少粉,但成熟的年龄,又让他与年长的姐姐搭档起来毫无违和感。可真是占尽优势了。

8

李钟硕的兄弟





一部《当你沉睡时》,没能让男女主戏外感情延伸,却让丁海寅和李钟硕get了彼此的基情。丁海寅实际比李钟硕大一岁,但后者出道早,所以在演电视剧时传授了丁海寅不少独门秘诀。













戏里是好基友,戏外更是铁打的麻吉。两人加上同剧的申载夏,在杀青后就同游日本。海寅欧巴还在ins上大晒基情,同款睡衣、一起敷面膜……原来小哥哥之间也会像小姐妹一样少女心嘛。















9

当不上的反派

丁海寅出道5年,细数他那几个广为人知的角色,全都是治愈系的人设。













所以,对一个想要突破的演员来说,毫无疑问最想要挑战没有尝试过的人物。丁海寅的小愿望便是出演反派。哪怕是《机智的监狱生活》中出演的牢犯,其实真实身份也是个被冤枉的正面人物。





听到欧巴这么有上进心的想要挑战自己,姐姐粉们也表示很兴奋。一张纯洁无辜的脸下,藏着一颗恶毒的灵魂,想想这样的剧本就觉得刺激万分。

10

纯情男

大家最关注的肯定是海寅欧巴初恋脸下的真正感情了。说到这,他真的没让我们是失望。他自己介绍,初恋是在23岁。两个人是认识很久后才决定交往的,他并不是感性的“一见钟情”派。









而且在他看来,如果决定要在一起,一定要熟悉一年以上,相互了解彼此的性格、爱好等等。





此外,他并不care年龄,爱情才是最关键的。丁海寅果然是稳定性的长纯情男,这样对爱情慎重而长情的人,真是讨人喜欢。

















顶着这样食草系的超级初恋脸,丁海寅受到的追捧也可想而知。在他身上仅存的“争议点”,就是百想大赏上,他的“C位之争”了。





当时,他获得了最具人气奖,而那一届的视帝、视后分别是曹承佑和金南珠,结果在拍大合照时,丁海寅站在了第一排的C位,而视帝视后被挤到了两侧。









这在辈分和礼仪非常严格的韩国,引起了巨大的争议。不少网友觉得丁海寅只是拿了人气奖,在前辈面前不够谦逊,令人失望。





但后来丁海寅在采访中亲自回应了这件事,他觉得自己当时太紧张了,所以出现了这样的失误,以后绝对不会再犯。













背后的猫腻不必多说,但应该说认错的态度来看,欧巴还是很诚恳的。就算或许爆红让他一时之间飘了,但南韩网民的态度已经狠狠给了他一记耳光。

对一个想要认真演戏、靠作品说话的年轻人,或许可以多一些宽容。













想一下,一个人只要站在那里,就会让你想起初恋的美好,那是多难得呀。不过,小编想到丁海寅还有一种角色并未尝试过。





下一次,可以试试霸道总裁的戏码哦!纯情脸下的霸道总裁套路,也让人十分期待!





丁海寅必看作品

1

《春夜》(2019)

One Spring Night





导演: 安畔锡

主演: 韩智敏 / 丁海寅 / 金俊翰 / 李尚熙

类型: 剧情 / 爱情





被十年恋爱长跑拖累了的静仁,与单亲爸爸药剂师志浩经历了一次一见钟情。但成年人的爱情,从来没有那么简单。





2

《经常请吃饭的漂亮姐姐》(2018)

Pretty Sister Who Buys Me Food





导演: 安畔锡

主演: 孙艺珍 / 丁海寅 / 李珠英 / 吴龙

类型: 剧情 / 爱情





丁海寅担纲男主挑大梁的第一部戏。年近三十,事业和爱情都一无所获的珍雅,意外遇到了闺蜜从海外归来的弟弟俊熙,两个孤独的人从此有了依靠。





3

《请回答1988》(2015)

Reply 1988





导演: 申源浩

主演: 成东日 / 李日花 / 罗美兰 / 金成钧

类型: 剧情 / 喜剧 / 爱情





1988年首尔双门洞区域五个家庭的悲欢离合,描述了飞快的时代发展中,那些永不可能被丢下的爱情和友情。丁海寅彼时还是小角色,但看完本文的你一定找得到~





4

《机智的监狱生活》(2017)

Wise Prison Life





导演: 申源浩

主演: 朴海秀 / 郑京浩 / 郑秀晶 / 林华映

类型: 剧情 / 喜剧





棒球巨星选手金济赫一夜之间变成阶下囚,但在他所在的监狱里,犯人、管教到家书都各有自己的一套。非常出色的黑色喜剧,多重反转和高能设计各种A爆!





5

《当你沉睡时》(2017)

While You Were Sleeping





导演: 吴庆焕 / 朴秀真

主演: 李钟硕 / 裴秀智 / 李相烨 / 丁海寅

类型: 爱情 / 奇幻





女主角红珠有着通过梦境预知他人不幸的超能力,而检察官宰灿则会努力组阻止这些不幸成为现实。丁海寅凭该剧男二走红。









​