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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

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编辑 | 删除 《黑衣人》十大武器，每一种都好想要。

藤井树 发布于：

 

即将上映的《黑衣人：全球通缉》，无疑是这个这个周末最吸睛的存在。该系列从1997年的第一部，到2012年第三部，在全球累计拿下16亿美元票房的同时，也树立了别具一格的科幻风格。



《黑衣人》系列是如此奇妙。它是邻家的，也是花哨的，甚至那些关于星际政治的鬼话，开辟了一个堪比“星际迷航”的复杂宇宙空间。


而那些丑得千奇百怪的外星人，更充满了Cult片的奇异质感。



很长一段时间，“黑衣人”组织在我们心里似乎只有威尔·史密斯、汤米·李·琼斯。不过“阿斯加德二人组”锤哥+女武神搭档出现，虽然不知道剧情如何，在演员选择上还是值得期待的 。.


但黑衣人这个组织对我们来说最诱人的，除了千奇百怪的工作内容，更是因为那一身牛X爆了的武器装备。从头到脚，感觉到处都是宝，简直就是太空版邦德！



眼看新版《黑衣人》就要上映了，当年让你流口水的“黑衣人”装备，你都还记得怎么用吗？跟着本文，我们一起来回顾下那些黑衣人必备武器吧！


1

记忆消除器

Neuralyzer



这是全片出现的第一件黑衣人装备：汤姆·李·琼斯饰演的老K拿出记忆消除棒，让边检人员忘记了自己曾见过外星人的事实。



这个武器算得上是黑衣人组织的看家法宝，功能基本相当于《哈利·波特》系列的一忘皆空咒，可以清除普通人关于外星人的记忆，并且还能在闪过之后给对方输入一段新的记忆！



按照黑衣人组织的条例779条（见第二部），所有涉案的普通人都必须删除记忆。第二部探员J色迷心窍没有给美女证人清除，让老K好一番调侃。


用法也很简单，上面三个圆键分别代表“小时”、“周”、“年”等时间刻度单位，把你想修改的时间范围在刻度上调整好，然后吸引对方看着闪光处就行了。



这种记忆修改的合理性，其实在电影里一直在被探讨，确实可能会有后遗症，当然也会带来道德上的困境。


第一部最后，老黑衣人K退休后，也被照射丧失这段记忆，还给他一个更加温情的退休生活，也是影片结尾处的一段抚慰人心的片段。但反过来说，他的所有光辉岁月都就此消失了。



哦对了，这个机器修改的记忆是可逆的，在第二部里，为了寻找当年的线索，J千方百计帮老K恢复了记忆。


官方逆转记忆装置

 

2

黑超套装（墨镜+西服）

The last suit you will ever wear



在港版翻译里，“黑衣人”被译为“黑超特警”，“黑超”也就是墨镜啦。


黑衣人出动必带墨镜，因为基本上所有任务都需要用记忆消除棒。在他们闪别人的时候，至少不会被强光晃眼。要知道，看多了是会影响视力的~


这倒霉大叔就是导演巴里·索南菲尔德


黑衣人的套装是一身从头到脚的黑，除了衬衣是白的，西装、裤子、领带、内衣、袜子和皮鞋都是黑色的，故名“黑衣人”，而这一身装扮，能帮助他们不给别人留下任何印象


从电影里会看到，加入MIB的成员受欢迎的时候会领发的制服，并被告知这是“你们穿的最后一身制服”。也确实，以后基本没机会穿别的了。


3

超级汽车

Car



当J最终被挑选上成为黑衣人，第一次见到这辆车的时候，还在吐槽是拦车；但一跑起来，这辆福特POS型号的1970代老爷车简直吓死个人！


不仅能现场变形成炫酷跑车加速前进，还能够逆转地心引力，悬浮贴在隧道上方前进！这样就不存在堵车啦，迅速抵达事发地！



彼时，史皇饰演的探员J因为没有系好安全带，坐姿相当不优美。



但这家伙有点好了伤疤忘了疼，第二部把车换成梅赛德斯E-500之后，吐槽第一部那辆福特“又老又破”，疯狂作死。


七个加速器，疯狂作死


哦对了，不管哪一款车型，不要摁档把上的红色按钮，因为摁了之后，车会飞起来的！


4

小蟋蟀

Noisy Cricket



 《黑衣人》系列的观众应该没人会忘了“小蟋蟀”这把枪。J拿到这把微型手枪的表情简直笑死个人。


直译过来其实应该是“吵闹的板球”，因为虽然个子小小，但扣动扳机的话可是会射出车轮大的原子半球，直接能把车打个洞！




因为小小的体型，初来乍到拿到这把枪的J老大不乐意，结果被枪的后坐力连震了几个跟头。等到第二部老K回归，这厮丧心病狂地把这把枪给了老K。


5

原子四号

De-atomizer



这就是黑衣人的制式配枪了，显然没有“小蟋蟀”那种后坐力失控的缺陷，而且从上面的红外线设置来看，还有不错的瞄准系统。而且看得出来，外形很靓仔。



所以J对“小蟋蟀”不满的另一点就是：为什么老K可以用原子四号，我也要！


值得注意的是，《黑衣人》电影里所有枪械发射的都是原子能量哦。 


6

手提炮

Tri barrel plasma gun



精确的翻译应该是“三筒等离子炮”。第一部大结局第一次亮相，J终于拿上大枪了！他们二人合力，打下了蟑螂驾驶的准备逃走的飞船。



在第二部的结局处，老黑衣人K被邪恶女王蛇莲娜数不尽的蛇发束缚住动弹不得，又是J带着枪出现，发射了一枪将其粉碎解救了K。




7

独轮摩托




在第三部中，之前出尽风头的车子却在这里烧毁了，然而黑衣人总是有自己的办法，车子底部还藏着更加精妙的独轮摩托车！这个突出又炫酷的独轮摩托车设计也成了电影的海报。


但显然，这种车辆驾驶的舒适程度有待提高啊……




8

冲水+喷射系统

Flush




这两个技术合起来，刚好就是上天土地了。先说说冲水，在黑衣人总部被攻陷的时候，J和K摁了一个按钮，然后大量蓝色的水流出来向下冲，然后两个人跟着水进了中间的旋涡……


没错，谁都看得出来这破逃生系统灵感来自马桶！两个人接下来就被冲到了马路上，不敢想象他们怎么到这的。



而上天也不难，当电影所处的时空无法使用红色加速按钮，他们选择了喷射装备，快速将他们安全的发射到目的地。在O帮助K系安全带的时候，影片还顺带讲述了一段爱情线哦。




9

通讯器

Communicaters



显然，在1997年主创们还没预料到未来的手机会越做越小，在所有人都在用大哥大的时代，他们想把电话做的尽量小。


虽然银光闪闪看起来很未来，但通话时需要拉出长长的天线这就有点low了！但不重要，后来慢慢出现了入耳款式包括视频通话模式。


与一心想当MIB的MJ通话，没错是本人哦


10

探员犬

Frank



最后介绍这条MIB的警犬可了不得，因为在第二部J探员已经没有人能做搭档的时候，这条狗跟他做过搭档。



在第一部的时候，Frank第一次出现，这条沙皮因为被老K疯狂逼供，结果成了电影一大笑点。



结果到了第二部，居然开始进MIB帮忙了，还给那一口烂牙办了医保……


显然，这条外星犬并不能发挥什么作用，主要就是承担搞笑功能。但是，在第二部黑衣人总部被攻陷的时候，他假装自己真是一条狗，向J和老K提供内部消息。



转眼又是几年过去，这些曾经让我们捧腹大笑的电影细节，不知道大家是否还记得？


像黑衣人这样有着邪典意味的喜剧，其实本来很难成为大众的心头好。但两名主演的个人魅力，以及实在惊艳的想象力，让其成为科幻经典系列里极为特殊的一个。


不知道锤哥和女武神的表演，能否带我们重拾当年的快乐和惊喜？拭目以待吧。






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