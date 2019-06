即将上映的《黑衣人:全球通缉》,无疑是这个这个周末最吸睛的存在。该系列从1997年的第一部,到2012年第三部,在全球累计拿下16亿美元票房的同时,也树立了别具一格的科幻风格。









《黑衣人》系列是如此奇妙。它是邻家的,也是花哨的,甚至那些关于星际政治的鬼话,开辟了一个堪比“星际迷航”的复杂宇宙空间。





而那些丑得千奇百怪的外星人,更充满了Cult片的奇异质感。









很长一段时间,“黑衣人”组织在我们心里似乎只有威尔·史密斯、汤米·李·琼斯。不过“阿斯加德二人组”锤哥+女武神搭档出现,虽然不知道剧情如何,在演员选择上还是值得期待的 。.





但黑衣人这个组织对我们来说最诱人的,除了千奇百怪的工作内容,更是因为那一身牛X爆了的武器装备。从头到脚,感觉到处都是宝,简直就是太空版邦德!









眼看新版《黑衣人》就要上映了,当年让你流口水的“黑衣人”装备,你都还记得怎么用吗?跟着本文,我们一起来回顾下那些黑衣人必备武器吧!





1

记忆消除器

Neuralyzer











这是全片出现的第一件黑衣人装备:汤姆·李·琼斯饰演的老K拿出记忆消除棒,让边检人员忘记了自己曾见过外星人的事实。









这个武器算得上是黑衣人组织的看家法宝,功能基本相当于《哈利·波特》系列的一忘皆空咒,可以清除普通人关于外星人的记忆,并且还能在闪过之后给对方输入一段新的记忆!









按照黑衣人组织的条例779条(见第二部),所有涉案的普通人都必须删除记忆。第二部探员J色迷心窍没有给美女证人清除,让老K好一番调侃。





用法也很简单,上面三个圆键分别代表“小时”、“周”、“年”等时间刻度单位,把你想修改的时间范围在刻度上调整好,然后吸引对方看着闪光处就行了。









这种记忆修改的合理性,其实在电影里一直在被探讨,确实可能会有后遗症,当然也会带来道德上的困境。





第一部最后,老黑衣人K退休后,也被照射丧失这段记忆,还给他一个更加温情的退休生活,也是影片结尾处的一段抚慰人心的片段。但反过来说,他的所有光辉岁月都就此消失了。









哦对了,这个机器修改的记忆是可逆的,在第二部里,为了寻找当年的线索,J千方百计帮老K恢复了记忆。





官方逆转记忆装置

2

黑超套装(墨镜+西服)

The last suit you will ever wear









在港版翻译里,“黑衣人”被译为“黑超特警”,“黑超”也就是墨镜啦。





黑衣人出动必带墨镜,因为基本上所有任务都需要用记忆消除棒。在他们闪别人的时候,至少不会被强光晃眼。要知道,看多了是会影响视力的~





这倒霉大叔就是导演巴里·索南菲尔德





黑衣人的套装是一身从头到脚的黑,除了衬衣是白的,西装、裤子、领带、内衣、袜子和皮鞋都是黑色的,故名“黑衣人”,而这一身装扮,能帮助他们不给别人留下任何印象





从电影里会看到,加入MIB的成员受欢迎的时候会领发的制服,并被告知这是“你们穿的最后一身制服”。也确实,以后基本没机会穿别的了。





3

超级汽车



Car









当J最终被挑选上成为黑衣人,第一次见到这辆车的时候,还在吐槽是拦车;但一跑起来,这辆福特POS型号的1970代老爷车简直吓死个人!





不仅能现场变形成炫酷跑车加速前进,还能够逆转地心引力,悬浮贴在隧道上方前进!这样就不存在堵车啦,迅速抵达事发地!









彼时,史皇饰演的探员J因为没有系好安全带,坐姿相当不优美。









但这家伙有点好了伤疤忘了疼,第二部把车换成梅赛德斯E-500之后,吐槽第一部那辆福特“又老又破”,疯狂作死。







七个加速器,疯狂作死





哦对了,不管哪一款车型,不要摁档把上的红色按钮,因为摁了之后,车会飞起来的!





4

小蟋蟀

Noisy Cricket









《黑衣人》系列的观众应该没人会忘了“小蟋蟀”这把枪。J拿到这把微型手枪的表情简直笑死个人。





直译过来其实应该是“吵闹的板球”,因为虽然个子小小,但扣动扳机的话可是会射出车轮大的原子半球,直接能把车打个洞!













因为小小的体型,初来乍到拿到这把枪的J老大不乐意,结果被枪的后坐力连震了几个跟头。等到第二部老K回归,这厮丧心病狂地把这把枪给了老K。





5

原子四号

De-atomizer









这就是黑衣人的制式配枪了,显然没有“小蟋蟀”那种后坐力失控的缺陷,而且从上面的红外线设置来看,还有不错的瞄准系统。而且看得出来,外形很靓仔。









所以J对“小蟋蟀”不满的另一点就是:为什么老K可以用原子四号,我也要!





值得注意的是,《黑衣人》电影里所有枪械发射的都是原子能量哦。





6

手提炮

Tri barrel plasma gun









精确的翻译应该是“三筒等离子炮”。第一部大结局第一次亮相,J终于拿上大枪了!他们二人合力,打下了蟑螂驾驶的准备逃走的飞船。









在第二部的结局处,老黑衣人K被邪恶女王蛇莲娜数不尽的蛇发束缚住动弹不得,又是J带着枪出现,发射了一枪将其粉碎解救了K。















7

独轮摩托













在第三部中,之前出尽风头的车子却在这里烧毁了,然而黑衣人总是有自己的办法,车子底部还藏着更加精妙的独轮摩托车!这个突出又炫酷的独轮摩托车设计也成了电影的海报。







但显然,这种车辆驾驶的舒适程度有待提高啊……













8

冲水+喷射系统

Flush













这两个技术合起来,刚好就是上天土地了。先说说冲水,在黑衣人总部被攻陷的时候,J和K摁了一个按钮,然后大量蓝色的水流出来向下冲,然后两个人跟着水进了中间的旋涡……





没错,谁都看得出来这破逃生系统灵感来自马桶!两个人接下来就被冲到了马路上,不敢想象他们怎么到这的。









而上天也不难,当电影所处的时空无法使用红色加速按钮,他们选择了喷射装备,快速将他们安全的发射到目的地。在O帮助K系安全带的时候,影片还顺带讲述了一段爱情线哦。













9

通讯器

Communicaters









显然,在1997年主创们还没预料到未来的手机会越做越小,在所有人都在用大哥大的时代,他们想把电话做的尽量小。





虽然银光闪闪看起来很未来,但通话时需要拉出长长的天线这就有点low了!但不重要,后来慢慢出现了入耳款式包括视频通话模式。





与一心想当MIB的MJ通话,没错是本人哦





10

探员犬

Frank









最后介绍这条MIB的警犬可了不得,因为在第二部J探员已经没有人能做搭档的时候,这条狗跟他做过搭档。









在第一部的时候,Frank第一次出现,这条沙皮因为被老K疯狂逼供,结果成了电影一大笑点。









结果到了第二部,居然开始进MIB帮忙了,还给那一口烂牙办了医保……





显然,这条外星犬并不能发挥什么作用,主要就是承担搞笑功能。但是,在第二部黑衣人总部被攻陷的时候,他假装自己真是一条狗,向J和老K提供内部消息。









转眼又是几年过去,这些曾经让我们捧腹大笑的电影细节,不知道大家是否还记得?





像黑衣人这样有着邪典意味的喜剧,其实本来很难成为大众的心头好。但两名主演的个人魅力,以及实在惊艳的想象力,让其成为科幻经典系列里极为特殊的一个。





不知道锤哥和女武神的表演,能否带我们重拾当年的快乐和惊喜?拭目以待吧。





















​