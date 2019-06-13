



藤井树观影团

《黑衣人：全球追缉》IMAX观影活动





放映时间

6月16日（周日）20:30





放映地点

SFC上影百联影城（八佰伴IMAX店）

（浦东新区张杨路501号八佰伴商厦10楼）





主持人

藤井树





嘉宾

刘海波







刘海波，上海电影学院教授、博士生导师，中国高校影视学会微电影专委会副主任，上海市电影评论学会副会长，上海市戏剧影视理论研究会副会长。





特别提示：

本场观影时间为：20:30–22:30

映后沙龙：22:30–22:50

必须参加完映后沙龙（即22:50）才能离场。抢票时请确认回复，否则一律无票！









▼抢票规则





1、请留言并转发本文，写下你最想看IMAX《黑衣人：全球追缉》的理由。（请先留言，再转发）

2、在后台回复：片名+姓名+手机号+理由（请把转发截图一并发到后台）

3、每人2张，抢完为止



4、喜欢本片的朋友，如果在映后想要与藤井树老师再聊聊你对电影的看法，分享你独到的观影感受，欢迎添加小助手微信（见文末）报名采访志愿者，志愿者每人将获得电影票2张。报名请微信私信小助手：采访+片名+姓名+手机号+理由





▼如何判断是否索票成功

1、你是否收到了本号发来的“恭喜索票成功”的信息？

2、你是否按要求及时回复，确认了该信息？

3、如果以上两条你都顺利完成了，那么恭喜你拿到了IMAX《黑衣人：全球追缉》的免费观影票。请按信息内容准时去影院现场领票。

4、如果没有收到任何信息，那么表明您没有抢到票，我们只有下次再约！





▼特别提醒

本场映后互动嘉宾，我们邀请到刘海波教授来到现场与大家零距离交流。所以，观影结束请留下来，准备好问题，我们一起聊聊！





如果提前离场，会留下不良记录！





另外，请记得带好一支笔，我们有一张问卷，需要看完电影的你认真填写~





观影后，团友可在新浪微博电影专区为影片打分与点评！记得@藤井树观影团2011 哦~链接请戳：

https://weibo.com/p/100120178557





你有没有想过，人类在宇宙并不孤独？应该都想过。







那你有没有想过，人类其实早就已经和外星人搭上线了，甚至外星人都已经住到了地球上，还有一批专门的人员负责地球上外星人的安全和犯罪打击？





这是就是《黑衣人》系列为我们开的脑洞。所谓黑衣人（Men In Black），简称“MIB”，正是负责着这项工作。









从1997年开始的三部曲，让我们对特工J（威尔·史密斯饰）和特工K（汤米·李·琼斯饰）这对黄金搭档极其熟悉。而这一次，本周即将上映的《黑衣人：全球追缉》，带我们结识另外一对搭档。





特工H和M。









《黑衣人：全球追缉》

Men in Black International

导演: F·加里·格雷

编剧: 劳威尔·坎宁安 / 马特·霍洛维 / 阿特·马库姆

主演: 克里斯·海姆斯沃斯 / 泰莎·汤普森 / 丽贝卡·弗格森

类型: 喜剧 / 动作 / 科幻

制片国家/地区: 美国

上映日期: 2019-06-14(美国/中国大陆)

片长: 115分钟





1

经典IP重装上阵





“1500年前，人们认为地球是宇宙的中心。500年前，人们认为地球是平的。15分钟前，你认为人类是地球上的唯一智慧文明。”







1997年的《黑衣人》里，面容还没那么憔悴的汤米李·琼斯，对刚刚走红的威尔·史密斯来了这么一通改变三观的谈话，就此向我们打开了一个全新世界的大门。







原来，外星人就生活在我们当中，那些你觉得长相古怪的家伙，很可能就是外星人披着一身“画皮”（乱入，但意外贴切），混在我们中间，比如史泰龙，比如迈克尔·杰克逊……









而如果他们胆敢威胁到人类、或出售一些外星违禁品，甚至哪怕不按时交税，黑衣人组织将现身教他们做人。









但外星人万一把事情搞大了怎么办？比如开着飞车直接撞在了楼上，或者搞一出整个纽约都听得到的大爆炸？没事，超先进的记忆消除棒分分钟解决问题，普通人将根本记不得任何事。









黑衣人组织的强大，可远不止一个记忆消除技术，各种黑科技层出不穷！大到等离子炮，一炮能干废一艘宇宙飞船。









小到一把“小蟋蟀”，也能一枪给房子开个通气的窟窿！









包括他们的配车，能变身跑车在隧道上方翻身跑且不说，还能变成飞行器上天！









港真，就冲这一身星际版007的装备，没人不想当黑衣人吧？别急，在入行之前，先请了解下他们的孤独。





进入黑衣人，意味着你必须消除之前的记忆，从此生命中将只有这一份工作，和仰望星空时带来的荣耀。









但有一天，当你老得干不动的时候，你会被消除记忆，懵懂地从病床上醒来，换来一个卧床三十多年的植物人苏醒的新闻。你会从此衣食无忧，但你不会记得自己曾经的辉煌。









这就是黑衣人，为荣耀而生，又无法带着荣耀死去。一生注定孤独，只有使命相伴。





这部始终轻松谐趣、甚至带着几分邪典的电影，还有这样动人的悲伤内核，成为科幻经典，理所当然。





2

全新黑衣CP驾到





《黑衣人》系列的前三部累计在全球拿下破16亿美元票房，两位主演也随之名扬天下，而第三部的时候，15年过去，威尔·史密斯已经名满天下，汤米·李·琼斯则已经有了老相。







转眼又是七年过去，这一次重启黑衣人，这对黑白搭档，必须和观众们道一声再见了。









取而代之的，是两具鲜活的肉体，呸，两位更年轻的优秀演员：克里斯·海姆斯沃斯和泰莎·汤普森。









等下，这两位，不就是复联宇宙里的雷神和女武神吗？





这对“阿斯加德二人组”刚刚搞定了灭霸带来的一堆大麻烦，决定在新的岗位上为地球做贡献了。不过这一次，他们终于离开了曼哈顿，要在欧洲搞事情！









据说，锤哥这次饰演的角色，颇类似他在《极速风流》里面的浪子形象，重新练回来了八块腹肌的锤哥浪起来，八匹马都拉不住姑娘们的心。









而且锤哥已经宣布了，《黑衣人：全球追缉》发布之后，他将休息一段时间陪孩子，所以朋友们，趁着有机会看好好看个够啊！









而泰莎·汤普森饰演的M，在小时候偶然目睹了黑衣人执法的情景，让她下决心找出真相。而作为黑衣人组织的新丁，她会遇上怎样的麻烦？总觉得她最大的麻烦，可能就是锤哥吧~









重新归来的艾玛·汤普森不用说，继续作为组织老大 O 纵览全局，“营救专家”连姆·尼森饰演的角色，又是什么身份？









从剧照上看，他会和 H 搭档办案，那么是否有可能他就是H此前一任搭档？如果你记得的话，第一部《黑衣人》里的K就有一个前任搭档哦。那么，他将在故事里扮演什么角色？









3

视觉感官全新升级





如果你对这个系列熟悉的话，你会发现这部《黑衣人》，是对整个系列的全新升级。





导演不再是前三部的巴里·索南菲尔德，而是换成了曾经执导《速度与激情8》的F·加里·格雷。这位在视觉上赫赫有名的导演出手，意味着这次的作品，显然不是小打小闹。











《黑衣人》系列其实一直是有B级片元素的，包括那些千奇百怪的外星人长相，还有黏糊糊的肢体，都并不利于饭后消化。黑人喜剧式的喋喋不休和吵闹，也是系列特点。





但这一次，伦敦、巴黎、摩洛哥，一出出大场面轮番上演。而两位特工，也都各有一番精英范儿。而且从锤哥的采访来看，这位的身份居然是伦敦分部成员！那没说的，这次要在全球搞大事了！









不仅融入更多动作元素，全新登场的高能武器和超级跑车再次惊爆眼球，三筒炮很厉害能炸飞船？一炮开一个大裂缝的武器了解下！









至于那身“你要穿的最后一身套装”，那就更酷炫了。曾经一副墨镜走天下的黑白双煞，已经过时了。





我锤哥和女武神那是有时尚追求的！一场变装戏，时尚质感爆棚。









更别说种种街头混战、空中飙摩托……













在保留前作搞笑、快节奏的基础上，整个戏的场面和剧情都做了升级。这样的大场面，我们这次为大家安排了IMAX专场！





IMAX超高分辨率的清晰画质和纤毫毕现的细节效果，肯定会带给观众最强力的视觉冲击，让大家“身临其境”地体验黑衣人街头火拼、飞车追逐的惊险戏码，肾上腺素分分钟爆表！









如果你时间OK，对电影也感兴趣，那还等什么，一起来IMAX影厅，和锤哥和女武神一起大战外星人！













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本场观影映后主题沙龙，可以通过一直播、咪咕直播在线观看，快来进我们的直播室吧~











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6月16日，不见不散！





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