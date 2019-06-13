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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 这是什么神仙节目，把现在的摇滚乐队都集结起来了！

藤井树 发布于：

 

 

今年夏天，应该很多人和小编一样，一直期待米未制作的《奇葩说》播出，但是，米未推出的却是《乐队的夏天》


什么鬼？马东，一个油腻中年，懂摇滚吗？不懂的话，能做个什么东西出来？


果然，第一集上来马东毫不藏拙，公开表示：我，五音不全……之所以办这个节目，是因为那一帮到处参加音乐节的小员工们撺掇的。



还好，马东虽然不懂，他有朋友啊，高晓松、吴青峰、张亚东坐镇，加上一个“大宝剑”乔杉插科打诨，节目专业度也够了。


然而，本来是抱着看马东、吴青峰、高晓松的心看节目，最终征服小编的，却是那些乐队。


那些或新或旧，或呐喊或低吟，但无一例外有一颗躁动的心的——乐队！


《乐队的夏天》

导演: 李楠楠 / 王雪 / 陈雨璇
主演: 吴青峰 / 欧阳娜娜 / 张亚东 / 高晓松
类型: 音乐 / 真人秀
首播: 2019-05-25(中国大陆)
集数: 12


31支乐队参加，共同角逐这个夏天最高的HOT 5。这些乐队现在对大家来说可能还是一个符号，但看完他们的演出，就一个词：牛X！



 

这些乐队里，你知道多少？如果你关注国内摇滚的话，会发现里面有许多金光闪闪的名字：痛仰、新裤子、反光镜、面孔……那么，其他乐队什么来路？


但在播出三集之后，你会发现这不重要，因为这些乐队都超棒，太好听了吧！


既有创作出《春风十里》（李宇春、小宋佳、魏大勋翻唱过）这样普通大众熟悉作品的乐队——鹿先森。

 

 

更有各路让人敬佩、常驻迷笛的摇滚老炮。

 

坚持了快30年的华语殿堂级摇滚乐队——面孔乐队，一首《梦》，唱出了一种迷幻感，引发全场对摇滚的回忆。



 

痛仰乐队，成立于1999年，当下中国享有最高声誉的摇滚乐队之一，一首《再见杰克》，嗨翻全场～



 

新裤子，成立于1996年，中国内地摇滚乐著名团体，主唱兼吉他手彭磊，女贝斯手赵梦都让人印象深刻，而他们的作品《别再问我什么是迪斯科》压轴登场，直接在现场玩跳水！



 

这样的老炮乐队还有反光镜、旺福（中国台湾）等等……而诞生于新世纪后的乐队及带来的作品，也让人印象深刻。

 

海龟先生乐队，穿衣有格调，舞台表现超有范儿，一首《男孩别哭》，虽是悲凉的歌词，听起来却意外的轻松和年少。


  

还有旅行团、黑撒、果味VC、刺猬、Mr. Miss、皇后皮箱等等，风格各异，亮点各不相同，但都是宝藏乐队！

 

如果说上面的也许你略有耳闻，黑马九连真人绝对是令人震惊的存在，这个来自岭南的用客家话创作的素人乐队，歌曲《莫欺少年穷》直接让一群摇滚老炮坐不住了！


 

没错，一口气推了这么多歌的小编也有点躁。但总之，这一场音乐的盛宴，真的非常嗨非常享受。节目开头提醒：一定要戴耳机或插音响观看：超级躁！


而通过这场节目，摇滚，这个在内地并不主流的音乐形态，第一次让我们有所认识。


1

垂直和真实的呈现

 

自从嘻哈类《中国有嘻哈》大爆后，中国音乐类综艺的内容越来越垂直，歌剧美声类有《声入人心》，电音类有《即刻电音》，而现在摇滚有了《乐队的夏天》



 

摇滚这门类型，其实相当复杂，不同的人有不同的定义不说，各种类型、流派、风格恐怕有大几百种！所以，节目必须面对很多不知道这一类型音乐的普通观众。


朋克、放克、雷鬼、重金属、新金属、英伦摇滚、happy rock……想分清楚真的太难了。因此，节目天然会带有音乐普及的功能，做一份欣赏指南。



 

因此，除了五位超级乐迷，还有不少其他乐评人之类的大佬们，就一些专业知识做解释。




有了做摇滚的基础，那么该如何表现节目的摇滚元素？后工业、蒸汽朋克还是金属元素？都不是。


你刚一看这个现场，绝对会觉得：奸商马东你是不是直接在《奇葩说》棚里录的！



哪有这么花花绿绿的，还挂着emoji的摇滚节目现场？


乐手也不像话，你们玩摇滚的不是应该狂拽酷炫皮衣铆钉长发的吗？不是应该见面点头连话都不惜的说全是大烟嗓的吗？怎么见面还带鞠躬的！



是吗？谁规定摇滚就必须愤怒，必须嚣张？天天那么着不累啊。


在这里你看到的，只是一群普通人。但当他们开始唱歌，你自然会明白谁比较伟大。



而五名超级乐迷里，马东、乔杉不提了，高晓松和吴青峰大家也都熟，重点提一下张亚东。

 

本来小编对张亚东不感冒的，只知道他前妻是窦唯妹妹窦颖，现女友是超模瞿颖，前女友团厉害了，高圆圆、徐静蕾、莫文蔚，一个个都是女神级别的。



 

但这次节目，完全被他圈粉了！不仅坐在高晓松身边显得颜值不差、风度翩翩，而且专业素养超级高。



 

90年代初入行，他见证了整个中国流行音乐的发轫和发展，太懂行了！在第一期，他评价一支小鲜肉乐队的时候，直接说：“唱片公司都是些不懂音乐的人做决定的。”此话一出，后台乐队都成了知音。


他对音乐是虔诚且谦卑的，从不会有半点趾高气扬。对于台上好的演出，他的狂热毫不掩饰。


当场“吃鲸”


最近一次出加赛题，他给出了“1625”和“2516”两个和弦让即兴创作，其实对于小编这样的门外汉真的不明白，但他用和弦的简单和可能的复杂让我们明白，音乐是怎样奇妙的存在。


 

张亚东和高晓松，是这个行业的见证者，马东和乔杉，分别扮演了路人和粉丝的样子，加上来自宝岛的吴青峰，几个人聊见闻聊专业，不知不觉，给我们串讲了三十年的中国摇滚史话。


够专业，却没有门槛。这档节目的魅力，首先建立于此。 


2

Be Real


说完了乐迷，再来说说选手。

 

综艺，真实是一大看点，因为会产生矛盾冲突，观众是永远看热闹不嫌事大的。而在摇滚业界，对于“真实”所谓“Real”的追求更是极致的。


旅行团乐队因为是反光镜旗下的签约艺人，来了之后很有综艺感地要给老大拎箱子。结果，当场被盘尼西林的主唱给diss了。


 

即使是吴青峰，被邀请来的超级乐迷，也不得不面对马东关于苏打绿为什么解团的连番灵魂拷问。



 

而玩摇滚的，看不上偶像派，里面被经纪公司组织起来的BongBong乐队遭到无情的嘲讽。



 

鹿先森即使有《春风十里》这样的爆品，也是少数能够在北京工人体育馆演出的乐队，但还是会被批评不够有态度，作品编曲没有创新，太简单。




这是什么？鄙视链。音乐圈就是有这一条鄙视链，节目也不回避，几个超级乐迷还会探讨。

 

还有，一些有个性而真实的乐手非常赢得好人缘。

 

比如，英伦摇滚风的盘尼西林乐队的主唱，即使高晓松给他提意见改一句歌词，但他仍坚持不改，因为这会让他没有性格。



 

而对摇滚没什么了解的马东，全程夹着尾巴做人。一旦开始不懂装懂，立刻会被怼得体无完肤。



比如他深沉地问痛仰乐队主唱高虎：这么多年，痛仰的灵魂还在吗？居然被“噎”得接不上话。想看马东吃瘪现场的一定要看了！


问：痛仰的灵魂还在吗？

答：灵魂？哪个呀？

☟☟☟


 

与矛盾相反的，是乐手们不想多说的故事，比如刺猬乐队的石璐和黑马九连真人乐队。

 

身高150的石璐是中国最好的女鼓手，而她现在还是一位单亲妈妈。但她小小的身体里蕴藏着巨大的能量，听《火车驶向云外，梦安魂于九霄》就能感受到。

 

 

而更让人八卦的是，她和主唱曾经有一段7年的恋情，但已经分手7年的两人竟然还能在一个乐队里合作，是源于在音乐上的惺惺相惜。



 

九连真人是一群来自客家小县城的非职业乐队，他们的出现被老牌乐队反光镜称为水怪。



 

他们用客家话唱最野生的摇滚，成员有美术老师，有音乐老师，还有是搭建舞台的！在参加《乐队的夏天》之前，他们的舞台都只能是下乡演出。



 

而两位主唱都有在大城市漂泊的经历，对究竟呆在大城市打拼还是回到安逸的小县城，他们也曾纠结挣扎过，所以《莫欺少年穷》这首歌才能唱得如此打动人心，感染到很多人。

 

而这些真实，让节目多了一丝烟火气，多了一份亲近感。


3

那些年，我们一起爱的摇滚


什么时候发现这档节目要火？不是刚播出就有一大帮做音乐的在diss，而是快40岁、早已发福的表哥发了条朋友圈，po一张早年跟面孔乐队贝斯手“三哥”欧洋的合照并说：三哥没老，摇滚不死。


那一刻，猛地激灵了一下。


《乐队的夏天》有没有问题？有，特别是第一期的混乱剪辑，完全牺牲了一部分乐队，没有展现他们的特色。而且，它被批评成一个毫无摇滚精神的人做的节目，赛程很不摇滚，有些歌曲也不是摇滚，而且现场带修音。



 

但难得的是，它重新成体系地把中国的摇滚乐拉入了大众视野，并且给予他一个发声的渠道。


在超级乐迷团的闲聊与感慨里，在现场乐手们的疯狂演绎里，在观众闪闪发光的泪眼里。



刺猬乐队主唱子健摔琴

 

看过很多期高晓松的《晓松说》，也知道高晓松有很多好听的校园民谣作品，比如《同桌的你》，但真不知道他是早期摇滚乐队——青铜器乐队的成员。


 

还有，节目组请到了面孔乐队！这支和唐朝、“魔岩三杰”（窦唯、张楚、何勇）差不多时期的元老级乐队，曾经是那个时代整体最年轻的乐队，而今也都已经年届五十。


从他们出现开始，整个参演乐队阵营就是炸的。



面孔的贝斯手欧洋，当年曾在那场闻名遐迩的红磡演唱会上，给魔岩三杰伴奏。他不止见证历史，他本身就是历史。



 

而且欧洋泛起泪光的同时，在后台等待的乐手也不禁热泪盈眶。



 

中国的摇滚始自崔健，当年演唱会上一曲《一无所有》，带来了八九十年代的高潮，黑豹、唐朝、面孔、指南针等乐队，以及后来的郑钧、许巍、朴树等一大批摇滚歌手，成为一个时代的符号。


1994年，“魔岩三杰”、唐朝乐队联袂在香港红磡体育馆演出，被视为中国摇滚史上最具标志性的事件。



 

而在中国香港，黄家驹等人的Beyond也深深影响了一代人。


那时候有一本杂志起名《盛世摇滚》，所有人都相信摇滚的盛世已经到了。



 

但是随后几年因为种种原因，尤其是盗版的泛滥像癌症一样侵入了音乐工业的五脏六腑，包括魔岩、红星在内的大大小小的唱片公司直接废掉，最尴尬的那些摇滚老炮，做惯了爷，又弓不下身子，于是只能摆出一个愤怒的姿态变成了化石。

 

节目中乐队也提到摇滚这一段很艰难的时光，比如新裤子、刺猬和旅行团里一些成员的故事，非常戳人。

 

新裤子主唱彭磊不得不暂别乐队，去搞画展，去导演作品，好在他才华横溢，靠电影《乐队》荣获了第15届上海电影节亚洲新人奖最佳导演。



 

如果说彭磊还在从事艺术工作，那更多乐队成员是不得不去为温饱打拼，刺猬主唱曾经不得不做回程序员，鼓手石璐不得不在两个乐队间奔波。



 

旅行团的阿伟，采访时说的那段话很真实了：为什么坚持乐队坚持巡演？他首先说为了梦想，后来说，开玩笑，不巡演都没饭吃了。



 

窦唯曾说：我觉得每个人都是活在梦里，我们为了这个梦想去做事。尽管最后，梦醒了，人散了，可曾经为了梦想而奋力挣扎的灵魂，却永远年轻。

 

相似的还有新裤子乐队主唱彭磊这番话。



 

这个节目让人非常感动的是，这群老乐队，虽然经历了很多挫折，但非常有爱，不吝啬自己的赞美，热于帮助新人乐队，他们希望通过这档节目，让乐队有一个更好的生存环境。

 

特别是当斯斯与帆乐队在台上紧张到手抖，反光镜乐队为斯斯与帆乐队那叫一个揪心。



 

看着斯斯与帆渐入佳境，面孔主唱一脸慈爱。


 

旺福乐队主唱更是一串彩虹屁，直夸斯斯与帆主唱的声音纯净有力量。


 

感谢这档节目，让我们能看到一群真实的乐队，看到他们的生存、工作和艺术状态。最起码，下次乐队巡演卖票，想去的人会更多，摇滚会更好。

 

更何况，这群能让所有人嗨起来的乐队，足以让大家感受到摇滚的惊人魅力。困于钢筋水泥森林的每一个人，一定不要错过这档极致张扬的节目，听摇滚，躁起来！







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藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

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