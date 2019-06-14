很久很久以前，在人类诞生之前，天使和恶魔就存在于这个世界，在上帝的指示下，他们来到人间开始辛勤的工作……





这是《好兆头》的故事背景，当这对天使与魔鬼已经习惯了人世间的生活，却接到了毁灭世界的命令，他们该如何反应？









明明是一场奇幻大戏，却因为这对神鬼CP的高甜互动，成了今夏最上头的撒糖剧，简直甜到嗓子疼！









该剧的编剧正是《美国众神》作者尼尔·盖曼，而且是改编自他与《碟形世界》作者特里·普拉切特合作的同名幽默奇幻小说。而后者，已经于2015年因阿尔兹海默症去世。





于是在天使拉斐尔和魔鬼克罗利的相处中，我们看到了盖曼和老普友谊的影子。









《好兆头》创作于上世纪80年代末。作为相识多年的圈内好友和忘年之交，盖曼和老普打从一开始就是以玩票儿的心态写这本书，所以极尽玩闹之能事。





这两位铆足了劲为了让对方哈哈大笑的神奇作品，尽显对欧美文化的玩闹，处处尽是聪明和设计。小说就已经足够精彩，拍成电视剧，就更是一场令人爆笑的大戏。









《好兆头》

Good Omens

导演: 道格拉斯·麦金农

编剧: 尼尔·盖曼 / 特里·普拉切特

主演: 大卫·田纳特 / 麦克·辛 / 乔恩·哈姆

类型: 剧情 / 喜剧 / 奇幻

制片国家/地区: 英国 / 美国

首播: 2019-05-31(美国)

集数: 6





1

天使魔鬼兄弟情







故事发生在2018年，世界末日的审判又双叒要来了。





恶魔们蠢蠢欲动的想要打败天使占领世界，所以他们安排恶魔克罗利把撒旦之子送往一个美国外交官之家。美国的政治立场就这么被黑了。









按照地狱方面的schedule，在他11岁生日那天，地狱犬与天启四骑士将会相继现身。





然后，辅佐新一代魔王在中东发起第三次世界大战，将地球化为人间炼狱。





杀马特的天启四骑士





纯洁善良的天使们怎么可能坐视不管呢？大天使们常驻人间的天使拉斐尔必须阻挠撒旦。





但他们不知道的是，被丢在人间已经6000年的拉斐尔和克罗利，早成了交往紧密的哥俩好。













六千年的好基友啊，在糊弄上司这方面可是熟能生巧。早在亚当夏娃还在伊甸园的时候，这两位就是好朋友了，说来你不信，伊甸园里那条蛇就是克罗利的化身。









而回到当下，克罗利已经成为了大街上最靓的仔！穿着紧身皮裤，带着炫酷墨镜，开着拉风宾利，听着皇后乐队，那是相当的嘻哈。









拉斐尔倒还是很天使的，端端正正的穿着白西装，没事的时候就乖巧的呆在自己的书店里，喝喝茶看看书，浑身都洋溢着我乖巧我可爱我善良的光环。





这家伙可还是个不折不扣的吃货，因为太好吃还在1789年被关进巴士底狱，和克罗利百年不见，都还记得他欠自己一顿丽兹酒店的下午茶。













这么两个货，他们还能希望世界毁灭？





世界毁灭了，咱们上哪听摇滚乐，上哪吃下午茶，上哪享受所有一切已经离不开的好玩的东西！





表情：不，不要《音乐之声》！





不过计划赶不上变化，对世界大战没什么兴趣、只想peace&love的恶魔克罗利做起事来真是敷衍了事，加上一个更加不靠谱的话痨修女，撒旦之子就这么被抱错了！他被错误地送去了普通的农家，而不是外交官之家。













如此一来，试图教育撒旦之子、想使之变成好人的拉斐尔和试图教坏小朋友的克罗利就都扑空了。





他们跑去了外交官家，一个装保姆，一个装园丁，可怜这孩子不过是一介普通人，恶魔的低语加上天使的教诲，这孩子没精神分裂还算是不错的。





女装大佬克罗利了解下？





空留一个农家男孩，自由自在野蛮生长。





他11岁这年，日子到了，地狱三头犬在人间现身。这地狱犬可谓是赫赫威名，电视剧也给它作尽了铺垫，凶残，嗜血，面貌凶恶，可以根据主人的命名而增大力量……一看就是大BOSS级别的坐骑。













依然是计划赶不上变化，就在地狱三头犬开启自动寻路功能即将见到主人的时候，还是个熊孩子的撒旦之子无意中就说出了自己希望的狗狗名字：“狗儿”。









这个名字要有多弱气就要有多弱气啊！从此以后，地狱三头犬就只是一只会被橘猫疯狂扇嘴巴子的宠物狗了……













直到这时，这两位才意识到，跟错人了，真正的撒旦之子不晓得在哪个旮旯角落里快乐生活呢！眼看末世就要来临了，一大群什么女巫、新人猎巫师、外星人、核弹头全部都掺和进了这出末日大戏……





想好好吃下午茶的天使，和想好好飙车听摇滚乐的魔鬼，他们该怎么保住自己的地球小爱巢？





2

一切都可入梗





只有短短六集的《好兆头》可谓是玩梗好手，从第一集到最后一集，吐槽无处不在。





毕竟，天使与魔鬼，天堂与地狱，从来都没有离开过流行文化的视野。别的不说，所有好的音乐家全都下地狱了这……









恶搞历史梗是这部电视剧的一个显著特征，从宗教到真实的历史人物，都能拿出来说道说道。毕竟，活了六千年啊，这个故事跟《这个男人来自地球》差不多精彩。





克罗利和拉斐尔的“兄弟情”，一起站在伊甸园的墙头感慨过人类被放逐，看过诺亚方舟，围观过耶稣受难，当过圆桌骑士，还帮莎士比亚炒作了一把《哈姆雷特》，二战还一起玩谍战，绝对历经沧海桑田。





难怪有网友表示：第三季前半段拍个衍生剧，我可以看六千年！





三个十字架





莎士比亚就这个亚子





作为一部西方奇幻电视剧，圣经故事可不能少，比如“盐柱”这个梗。当拉斐尔见到了大天使加百列，就吐槽虚伪做作的后者曾把人变成了盐柱。





当上帝要降罪于索多玛和蛾摩拉，派出大天使去寻找十个义人让他们幸免于难，大天使选中了罗得一家人，结果罗得的妻子在逃跑的时候没按照大天使的话回头看了一下，就被变成了盐柱。













其他剧的小细节也曾经出现在这部电视剧里，比如国民大作《哈利·波特》，想不到吧，当拉斐尔打电话给沙德维尔的时候，沙德维尔问他是谁，拉斐尔神秘兮兮的来了一句“you know who”。





作为一个哈迷简直要爆笑出声了，这神经兮兮的难道是在模仿伏地魔吗？









当然，作为事件的一个旁观者，吐槽自然难以避免，就比如克罗利变成蛇引诱夏娃导致亚当夏娃被驱逐后，克罗利的一段经典吐槽就说出了我心中对于圣经故事多年的困惑：







既然是禁树，那怎么还放在园子正中间呢，不应该悄咪咪藏好了吗？













包括对诺亚方舟的反思，恶魔先生这话可是相当给劲儿。









再比如我们年轻的吐槽小天后、撒旦之子的小伙伴之一，黑人小姑娘皮聘·凯兰崔尔·月童（这名字还是个《指环王》的梗呢），这位未来的女权斗士，在世界末日大翻白眼对着黑恶势力吐槽。













电视剧里那本神奇的预言书也是超神奇的存在了，人家甚至准确预言到了未来会有一个不能吃的苹果，只要投资他就能大赚一笔，没错，那就是我们熟悉的iPhone。









古今中外，宗教艺术，就没有这部剧不敢聊的，尤其是种种关于科学被上帝玩弄的世界观，只能让人感叹两位顶级奇幻作家的超强脑洞。













3

神仙阵容的神仙剧





据说在创作这部小说的时候，盖曼和老普分工明确，前者负责种种奇幻元素，而后者负责脑洞大开。双方分别写，却仿佛作品有了自己的生命，显得极为完整和鲜活。









在那段时间内，二人每天下午都会打很久的电话，给对方读写好的最棒的段落。





因为尼尔·盖曼习惯于夜间工作，所以老普打电话第一句话通常是：“起床了起床了混蛋，我刚才写的这段棒极了！”这种仿佛比着写的氛围，让两个人的创作都达到了极致，每个桥段都充满了奇思妙想！





而当盖曼亲自操刀，把剧集搬到电视剧上，种种文字里的小细节，都变得非常动人，比如这种下意识的动作……









《好兆头》看得人那么上头也不是没有原因的，短短六集，一口气疯狂刷下去，那叫一个神清气爽，奇幻故事脑洞大开，要笑点有笑点要梗也有梗。







不过说拉斐尔和克罗利是六千年的好兄弟我才不信呢，毕竟世界末日来了，气急败坏的拉斐尔还对着克罗利傲娇大喊“你快想办法，否则人家就再不跟你说话啦！”哎哟这都是什么绝世小可爱！















最刺激的是，一个天使一个魔鬼，身份上本来是水火不容，甜起来可真是浪得别具一格，约个饭都还挺有套路。









而咱们软萌的天使拉斐尔，还要端起个天使的架子，但下一秒就立刻破功。









能拍出这种种闷骚味道的，也只有英剧大拿BBC。更何况这一次，凑起来的是什么神仙阵容哦。





饰演拉斐尔的麦克·辛前几天还上了热搜#他居然演过这些角色#，展示了这个百变宝藏男演员从艺以来的各种表演，从《性爱大师》到《吸血鬼》，这次连天使都演了。











加上“神秘博士”大卫·田纳特饰演克罗利，“广告狂人”乔恩·哈姆饰演加百列，连给上帝和撒旦配音的，都是“科恩嫂”弗兰西斯·麦克多蒙德和本尼迪克特·康伯巴奇。









凑齐了神仙阵容打造的“神仙剧”，除了让天使与魔鬼满世界撒糖，更给我们打造了一出文化的饕餮盛宴。不管你喜欢什么类型的剧，都不妨看看《好兆头》，里面都会有你爱的元素！





就算不想看什么深度，炎炎夏日，看点甜剧让自己快乐一把也好啊！









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