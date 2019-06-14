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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 喋喋不休的洪尚秀，这次的新片美到每一帧都让人心动。

藤井树 发布于：

 

 

一场雪，总能带来一个故事。

 

安静的雪地，是渡边博子在回味着未婚夫那段没能说出口的《情书》；雪花纷飞，伴着的是《BJ单身日记》里满是纸页间记录崭新恋情的欣喜；冰天雪地，是删除记忆也依然爱你的《暖暖内含光》……

 

不过，洪尚秀《江边旅馆》里的这场雪，有点儿与众不同。不仅用黑白画面去还原落雪的纯粹，还在男女关系的探讨中加入了看淡生死的豁然。


喋喋不休的洪尚秀，依然在电影里铺满了对话。但这场雪中的故事，美到每一帧都让人心动。

 

《江边旅馆》

Hotel by the River

导演 / 编剧: 洪尚秀

主演: 纪柱峰 / 金敏喜 / 宋宣美 / 权海虓

类型: 剧情

制片国家/地区: 韩国

上映日期: 2019-03-27(韩国)

片长: 96分钟

 

1

男人和女人那点事

 

落雪的冬日里，一对父子和一对闺蜜在一座江边旅馆里毫无缘由地相遇，于相同的时间里交错在不同的空间，咏叹着属于各自的过往心事。



 

略显邋遢的老人在电话里和儿子们商议着见面的地点。儿子们提议来老人的房间，还顺带买好了咖啡，但老人执意去楼下昂贵的咖啡厅。

 

挂完电话的老人看到窗外一个女人独自站在寂静的江边，仿如曾经相识一般，感慨着：不知道她手上的伤好些了没有。

 

回到旅馆的女人发现了阳台上的喜鹊，还和前来看望的闺蜜一同分享这一欣喜。两人休息过后，一同外出感受落雪。

 

 

伫立在茫茫白雪中的两个女人，美得像幅画。


老人在安静的咖啡厅等候许久未见的儿子们前来，缠绕厅内的藤蔓已经严重缺水。他发现了和雪景相得益彰的两个女人，前来表示赞赏。男人和女人的关系就这样微妙地连接起来。



一个正在老去的男人正如那株缺水的藤蔓，而沉溺悲伤的女人们则终会疗愈自我后，恢复像喜鹊般的生机。

 

终有人老去，总有人正年轻。



 

导演赋予老人的身份是诗人，作为美好事物的搜寻者，或者说人类宏大命运的思索者，骨子里也不过是饮食男女而已。


但更深层次上，男女之事也并不能使他真正解脱。老人似乎是在逃避一种更本质的东西，一种挥之不去的乏力感，对女性的追寻成了逃避这种匮乏的短暂而有效的方式。


不过不同于洪尚秀电影中经常出现的男欢女爱，正在老去的诗人和年轻女人们更是如雪地般纯粹的心灵交往。女人，成为漫无目的、深陷危机的男人们在生活或灵魂上的某种救赎。

 

 

饭馆内，诗人于酒后吟出了他一生中最后的一首诗，哀美而肃穆，诗中讲到两个女人带一个男孩游历人间。诗人说：“我不介意死亡，我迎接他，只要有你们两位在！”


诗人用他的诗和结结巴巴又不断重复的赞美，试图去忘却死亡，验证着自我的生机。

 

女人回答道：“这是一句很漂亮的话呢。”不想诗人的话却成真了。翌日，老人在房间悄然离世，女人在睡梦中潸然泪下。



 

诗人让两位女子守护自己的死亡，她们像两面洁白的翅膀护他左右，使他疲惫的灵魂和沉重的肉体在最后的时刻得以安眠。

 

 

即便如此，与洪尚秀在过往影片刻画男女关系的生猛情爱对比，《江边旅馆》更多了一份看淡生死的轻盈之美。

 

2

爱情和家庭那点事

 

到达旅馆的儿子们在咖啡厅的小间里等候许久未见的父亲。


也就是对他们来说，那个抛弃了妻子和孩子的渣男。

 

与雪地里的女人分别后，老人看到了小间里的儿子们，三人才恍然明白：原来离得这么近，却都在原地等待着彼此的靠近。



无意间，也吻合了父子之前的生活轨迹：被自带的血缘驱使着想要亲近，却始终疏离。

 

大儿子景秀娶到了父亲眼中“最好的女人”却早已离婚，此次还告诉弟弟帮自己瞒着父亲。

 

小儿子竝秀是个电影工作者，名利不缺，却无法跟女人交心，至今单身。其导演的作品，借用片中两个女孩的话来说，“你不会知道的，不是你喜欢的类型。”（像不像导演的自嘲？）

 

 

不过，也是敏感的小儿子最先察觉到，老人可能已经在生死上做了决定，也开始担忧他每次的消失都可能是永别。

 

竝秀在片中有三次去洗手间找父亲的镜头（最后一次是片尾老诗人倒在洗手间内，前两次是老诗人有意避开儿子们），一声声父亲的呼唤却无人应答，也早已造就了老诗人与儿子们彼此生活的错轨。

 


即便心底里责怪父亲当年的“遗弃”，但酒后吐真言的小儿子，还是说出了“父亲，我真想您”的话。

 

对于曾经抛妻弃子要跟出轨的女人生活，突然从孩子面前消失、却最终被出轨对象抛弃的父亲来说，他后悔过吗？

 

 

老人只给出了一句话，“不能因为愧疚感而过一辈子。”终究，男人需要女人给予爱情，渴望着女人和情感去疗愈内心的空虚萧索。

 

但这种解释，早已被隔壁桌的两个女人看透，“男人天生就不具备抓住爱的能力。”


 

同样面对爱人的逃避和背叛，金敏喜饰演的女人在睡醒后，却开始同情那个回归家庭的男人，同情他所承受的压力和再也喝不到自己做的酱汤。


男人的背叛就像她手上的伤，虽痛但不致命，缠上了绷带、涂了药膏开始向着痊愈迈进。

 

 

两个女人的台词也简单到“嗯”、“你睡了吗”、“喝酒吧”，恰是说明彼此心灵切近。睡了一天的两个女人，动作无外乎起床抱着躺下，然后散步、吃饭、担心回去的路。


看似静止无为，却在缓慢恢复，做着重回饮食男女生活正轨的准备。也许这就是洪尚秀理解的女人在精神上的生命力吧。



 

父子三人在饭桌上激动生硬地坦诚着自己的爱，两个女人喝着豆腐酱汤在隔壁桌讨论着男人的爱无能。


仿佛导演的自省，也可以说是导演自己安排的女性的包容，女人总能温柔地体谅男性的缺陷。同时，也让我们再一次看到洪尚秀对男女如何处理情感的不同刻画。



 

面对感情，男人总是不懂表达，事后发现已经太迟。而女人就算面对再多的伤痛不仅能疗愈男人，还可以自愈。


虽然这种的处理可能被指责对女性的描画过于单纯和片面，但向来个人色彩强烈的洪尚秀，不在乎。

 

3

洪尚秀那点事

 

有意思的是，出生于60年代的洪尚秀已年近花甲。新作《江边旅馆》着眼点又是一个年轻时抛妻弃子的出轨男人在将老之时的发问、思索和解释，然后不可抗拒地走向死亡。

 

向来对八卦嗅觉敏锐的我们在观看影片后，难免会被近年不断爆料的他与金敏喜的婚外情所影响，将该片视为某种自传。

 

 

细心的观众会发现，近年洪尚秀的作品少了酒后吐真言时刻，桌面上的烧酒、米酒都换成更西式的、看起来更上层的让人清醒的咖啡。台词里夹杂着苦乐参半的幽默，也变得更柔和善感一些。


依然是冰天雪地，但主角们早已脱掉往昔影片里土土的羽绒服、牛仔裤、运动鞋，换上了各式风衣，那些如蝼蚁般的人物生活水准已然升级。




甚至镜头展现的画风，也开始关注起营造视觉上的美感：虽然是黑白影片，雪中伫立树旁的女人已经通过片中老诗人的嘴狂赞了两遍。


另一处捕捉到人物走后，悄然入画的猫咪也使影片看起来轻盈、空灵不少。

 

 

洪尚秀好友朴赞郁形容过现阶段他的电影创作，已变得自由自在，随心所欲。


自2015年与金敏喜合作《这时对那时错》后，3年间拍成7部作品，可谓高产，不过其中6部影片的女主角都是金敏喜，加之两人原本扑所迷离的绯闻在戛纳电影节自我曝光后，洪尚秀的影片多了一个全新的名词“含喜量”。

 

 

类似“谋女郎”、“星女郎”，但不同的是夺得戛纳影后的“洪女郎”只有一位。在几乎每部洪片中都有出演，只是戏份多少，所幸“含喜量”更贴切。另一个比较相似的名词，则是贾樟柯影片中的“含涛量”。

 

洪导对金敏喜的偏爱，除了“含喜量”镜头里捕捉、呈现的美外，还得通过片中男性的啧啧称赞来浓描重写。


这种称赞还往往一遍不够再来一遍，大张旗鼓地在电影中对着金敏喜表白“你真的太美了！”（洪导，我们都腻歪了，您回去对着本人说好不好）

 

 

《江边旅馆》的拍摄期大约在2018年1月18日到2月14日，半年后，老诗人的扮演者纪柱峰凭该片摘得洛迦诺最佳男主角的桂冠。

 

洪尚秀的电影好像永远都在拍知识分子或艺术家在泡妞的故事，主角还多从事影视工作。《这时对那时错》是已婚电影导演邂逅女艺术家；《你自己与你所有》是画家与女友关于喝酒引发的猜忌；《独自在夜晚的海边》里女演员纠结于已婚男人对自己的爱；《之后》是妻子发现了丈夫写给别人的恋爱信件……

 

《之后》剧照

 

相对于之前饮食男女们深陷于情感的纠葛中难以自己，《江边旅馆》是洪自处女作以来，第一次在片中出现死亡，此时的死亡如倦鸟归巢般，氤氲在茫茫的江畔白雪中。

 

孤独的诗人在生命中的最后一天去寻美景与美人、相见久别重逢的儿子、赞美生命之美、解释爱与过往，最终和雪地一样融入永恒的寂静，一切都在诗里化做了轮回。


这是全新的洪尚秀，也是我们最熟悉的洪尚秀。

 




洪尚秀必看作品

1

《夜与日》(2008)

Night and Day


导演 / 编剧: 洪尚秀
主演: 金英浩 / 朴恩惠 / 黄秀贞 / 李善均 / 纪柱峰
类型: 剧情


入围柏林的作品。2007年夏天，逃难到巴黎的画家金成男邂逅了美丽女子柔真，孤独的他们干柴烈火彼此吸引。但此时，远在故土的妻子传来了怀孕的消息，他必须在爱情和家庭之间做出选择。


2

《生活的发现》(2002)

Turning Gate


导演 / 编剧: 洪尚秀

主演: 金相庆 / 秋相美 / 艺智苑 / 安吉江
类型: 剧情 / 爱情


演员金俊春正值人生低谷，在散心时结识了粉丝秀婷，但俊春对秀婷没什么兴趣。相反，他对火车上邂逅的少妇孙娅念念不忘。当他想和孙娅长久相好，命运却给他开了个玩笑。


3

《北村方向》(2011)

The Day He Arrives


导演 / 编剧: 洪尚秀

主演: 刘俊相 / 宋宣美 / 高贤贞 / 金义城
类型: 剧情


首尔电影学院教授尚俊去北村访友，他曾经是个导演，现在正在对自己之前的作品进行全盘反思，打算开始下一步作品，而他的灵感往往来自于学生和情人的交流。


4

《这时对那时错》(2015)

Right Now, Wrong Then


导演 / 编剧: 洪尚秀

主演: 郑在咏 / 金敏喜 / 尹汝贞 / 纪柱峰
类型: 剧情


电影导演和女艺术家偶然邂逅，双方喝了咖啡、吃了寿司，却因为导演已婚而失望。而电影的第二部分，则是一个相通却不同的故事。


5

《之后》(2017)

The Day After


导演 / 编剧: 洪尚秀

主演: 金敏喜 / 权海虓 / 赵允熙 / 金玺碧 / 纪柱峰

类型: 剧情 / 爱情


已婚男奉完与出版社的同事相爱又闹分手，当某天奉完也像平时一样在夜色深沉的凌晨去出版社去工作，妻子意外发现了他的恋爱信件，追到了出版社，并错以为雅凛就是那位与老公交往的女人。



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