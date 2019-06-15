李少红的电视剧大家都不陌生，当年一部《大明宫词》足以封神。和陈凯歌、田壮壮一个班毕业的她，在电影方面似乎名声不显，但当年一部《银蛇谋杀案》，也让她坐稳了第五代导演的交椅。







距离李少红上一部大银幕作品《门》，已经过去了十二年。时隔这么多年，李少红选择《妈阁是座城》这样一个女性视角与人性浮沉的故事，是值得期待。















特别是最近大家总在感叹，属于我们的优秀的女性电影太少了。充斥无逻辑玛丽苏的所谓“大女主戏”，却多如牛毛。但在其中，你甚至看不到一个真正的有血有肉的女人。

而《妈阁是座城》无疑是一部大女主电影，用三段感情来描绘一个女人的成长，更将其命运背后“妈阁”这座城市的秩序与荒唐、欲望与绝情，诠释得淋漓尽致。









严歌苓原著，芦苇参与编剧，李少红执导、白百合、吴刚及黄觉领衔主演，还有刘嘉玲、梁天等的友情出演。众大咖携手，带来一部堪称震撼的时代夜曲。





《妈阁是座城》

导演: 李少红

编剧: 芦苇 / 严歌苓 / 陈文强

主演: 白百何 / 黄觉 / 吴刚 / 刘嘉玲

类型: 剧情

上映日期: 2019-06-14(中国大陆)

片长: 127分钟





白百何饰演的梅晓鸥，是个“叠码仔”。







所谓“叠码仔”，其实是澳门特有的一种赌场中介。他们负责拉拢本来不打算赌的客人到赌场消费，并从兑换筹码的比例中抽成，同时，如果客人赌赢，还能拿到一份奖金。













也因如此，为了让客人多从他们这里拿筹码，许多“叠码仔”也想尽了办法，给予客户返点，带客人进行“托底”等桌下玩法，甚至私下有些交易。





而电影里梅晓鸥的故事，主要围绕着三个男人。





电影中“妈阁”这个意向很明确，它正是这三个不同男人对梅晓鸥的情感羁绊搭筑起来的城池，也是最后梅晓鸥拿真心与真性情一砖一瓦垒砌起来的断垣残垣。不论是赌徒还是叠码仔，只要上了赌桌的都不会是赢家。





梅晓鸥赌了三次。

首先是前夫卢晋桐，她用孩子来赌他的爱，而卢晋桐却嗜赌成性，很快卢晋桐丢下待产的妻子，卷走家里的钱财消失了。让梅晓鸥和生下来就“没父亲”的儿子，第一次体会到赌输的代价。













从此，梅晓鸥痛恨赌徒。





但生活所迫，为了在妈阁生活下去，梅晓鸥不得不在生下孩子之后做起了“叠码仔”的行当，她忍受着内心的挣扎，把形形色色的“客户”送上赌桌。

于是她结识了第二位与她有感情纠葛的男人，地产大亨段凯文。他可以说是梅晓鸥所有客户里，她最欣赏又倾慕的一位。













她信任段凯文，可换来的是嗜血商人段凯文对她无休止的欺骗利用，作为梅晓鸥的大客户，却被贪婪奴役层层加码，“一托五”玩大的，欠下过亿巨债，让梅晓鸥陷入巨大危机。

第三位是艺术家史奇澜，为了解梅晓鸥初尝赌滋味，却迷失在赌桌上，梅晓鸥也间接成了他的小三，甚至差点断了自己的后路。













电影中梅晓鸥以全部身家下注，不过就是企图找到情感寄托。她又不是恋爱脑不经世事的少女，频频做出这种选择，或许只是因为，“赌感情”，是女人的天性。





她离得开男人，但离不开感情。













作为叠码仔的一员，梅晓鸥充当了将赌徒引入歧途的领路人角色，靠着赌场中间人的身份牟取利益。她从客户身上赚取佣金的同时，又企图在报复他们的过程中，拯救他们。

阅尽世事之后，她早已有了对身边人的小心翼翼，但反而因此每次动情，都带着撕心裂肺的用力，甚至对赌客说出“你怎么连我也骗”这种幼稚的话。













多年的工作经验，始终没让她记住“赌客疯魔，何言可信”这句话。在赌城里，爱何止是奢侈品。

电影的背景是从1997到2014年，澳门的赌博行业从良好到极盛再到衰，整个社会的大背景下，一个小女人始终苦苦挣扎着自己的命运。





影片结束后的互动环节，有人问白百何对于电影的开放式结局怎么看？

白百何答：“不见得史奇澜不会回来。回来，我不排斥；不回来，我也不期待。”和除了爱情，女人生命里还有很多其他的东西，同样可以活得精彩。





而她的精彩，正是三段情感背后，风起云涌的澳门博彩行业。





女叠码仔的身份，让她得以在妈阁（澳门）这座赌城中与来历迥异的赌徒打交道，有地产商、有艺术家，也有来自不同阶级的政商人员，进而展现了赌徒们在赌场沉沦的过程。

“我知道来澳门，不可能不玩”是赌客的真实写照。严歌苓笔下的妈阁，“摆着千百张赌桌；充满三更穷，五更富，清早开门进当铺的豪杰”。







赌徒们抱着以小博大的侥幸心理，辗转于各个赌场，只要手里还有一个筹码，就不会下赌桌，直到倾家荡产。













当这座城市的喧嚣和欲望与梅晓鸥的命运相交织，具有了某种象征意味的符号。





澳门，它既是让人沉迷于享乐的天堂，又是令人失控于欲望的地狱。所以，多的是如史奇澜、段凯文、卢晋桐这般的赌徒，孤注一掷地玩搏一把输赢的亢奋游戏，以及不舍而沉迷地做一场幻梦。













你以为自己在享受整个澳门，其实你只不过是她的奴隶。

赌博让人迷失本性，叠码仔与赌徒周旋，也等于与魔鬼打交道，一时假仁假义，一时恩断情绝，赌至终局，谁能寻回本性，谁能鸿运当头？

电影里有句经典对白“ 洗码的人只要不赌，就一定会做老板”，就像何鸿燊虽是赌王，但自己从不赌博。





梅晓鸥不赌，却也没做到老板，甚至一度寸步难行。













梅晓鸥虽然游走于赌场内外，却是有一颗“赌”心的女叠码仔，不过她赌的不是钱，而是赌爱、赌感情，于是她成了下注最大的那个人，也成了输得最惨的那个人。





电影里有两场戏，让整个影院都有点哗然。一场是梅晓鸥发现儿子赌钱，一把火烧了他赢来的20万港币；另一场，是自称戒赌的史奇澜给她拿来的赌资，被她一把扔进大海。









她的职业，是拉人下水的那个人；但她，却最想上岸。





梅晓鸥这个看起来甚至有些单纯的角色，是电影给澳门这座城市立下的一个反面的镜子。梅晓鸥是情，澳门是欲。





她有多单纯，欲望就有多肮脏；她有多炽热，欲望就有多冰冷。但每次，她都败给了这座代表着欲望的城市。









只有在一座让人放纵欲望的城市，才能看得到情有多珍贵。





戒得了赌，是假话；戒不了你，也是真话。史奇澜立下的Flag，看似深情，满满的都是欲望。





而梅晓鸥，依然对抗着一切：谎言，男人，欲望，以及那座叫“妈阁”的城市。











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人生其实就像是一场博弈，我们手里握着筹码，却不知道命运到底会打出哪一张牌。





作为严歌苓老师文学作品衍生授权的运营方，斑马谷文化联合人民文学出版社、文创设计品牌“手心里”，共同推出了《妈阁是座城》衍生限量版礼盒。





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礼盒封面上《妈阁是座城》的标题，以及内页中的小说选段，均来自严歌苓老师手书，笔迹俊秀娟丽。破晓天光里的大三巴牌坊，在朵朵纹金莲花的簇拥下，与展翅的海鸥一起昭示着主人公“梅晓鸥”和她的澳门故事。





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除却签名版小说之外，礼盒中两枚18K镀金书签也是给书迷的一个惊喜。书签分别以纸牌和筹码的造型呈现，精致的镂空设计，作为小说中一对耐人寻味的意象符号被提炼出来。









严歌苓曾说“我总是希望我所讲的好听的故事不只是现象；所有现象都能成为读者探向其本质的窥口”，这个窥口通向的正是人性的秘密。





赌场显然是一个尽观人性百态的最典型的“特定环境”，理智与欲望博弈的修罗场。1998年严歌苓创作过一个关于赌徒的短篇小说《拉斯维加斯的谜语》，那时候她就在思索人性中这种瘾是从何而来？





严歌苓





《妈阁是座城》付诸笔端之前曾有两三年的酝酿时间，严歌苓在很多采访中提到，她数次往返妈阁的赌场，学习上赌桌，体验赌徒的心态，观察、捕捉赌场形形色色的人物与细节，接触。采访不同的叠码仔，以获得足够丰富、详实的素材。





2014年，严歌苓凭借《妈阁是座城》获得人民文学奖优秀长篇小说奖。“赌场的输赢都没拦住我，我想我可能是没赌性的。”反而每天坐在书桌前，才是一份属于她的刺激与兴奋点。





严歌苓老师为新版小说签名





虽然小说细腻刻画了当代物欲与赌场风云，但没有停留在批判与揭露上，而是通过梅晓鸥的情感历程，把笔触放在“爱与救赎”中。







严歌苓说梅晓鸥是一个复杂而多面的角色，“是在这个时代就成了一个畸形的产物，她既是男人的猎物，又是男人的克星，既是赌博的敌人，又是赌博的桥梁。” 让读者从这种复杂多面的角色刻画中去探寻人性的微弱光亮，“一步步走进有光的所在”。





严歌苓老师与主创合影留念







严歌苓的小说是被中国一线导演搬上银幕次数最多的当代文学作品，随着每一部电影的公映，影片与原著的对照也成为影迷与读者们的常规动作。电影和小说文本之间的碰撞与回响，也显示了艺术、文学与现实之间的无限微妙。









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