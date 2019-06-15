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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 祝贺猛龙夺冠，但这部电影却比NBA总决赛还要热血刺激！

藤井树 发布于：

今天早上，NBA总决赛第六场落下帷幕，去年夏天轰动一时的“五星勇士”，以总比分4:2输给了多伦多猛龙队，猛龙是冠军！


这是猛龙队史上的第一个总冠军，也是加拿大的第一座奥布莱恩杯！



似乎从小编看篮球的时候，猛龙始终是不受欢迎的那个，位处多伦多，气候寒冷，每一次打客场都让其他球队叫苦不迭。而多年来，他们放走了麦迪、科比，伤了卡特，靠龙王波什单打独斗，俨然联盟笑柄。


但是今年，他们以黑马之姿，将凑齐了五个全明星的金州勇士击败！这样的大反转，实在是让人热血澎湃！



而篮球史上，从来不缺乏反转的故事。比如本周上映的这部电影，也是关于美国篮球的一段往事。


1971年，美国篮球一家独大，自1936年奥运会加入篮球项目之后，从未失手金牌，甚至已经在国际上保持了68场不败金身。


这一年，刚刚登上苏联男子篮球队的加兰任在欧锦赛之后宣布，明年慕尼黑奥运会的目标是击败美国，顿时舆论哗然。


《绝杀慕尼黑》里的加兰任教练


一年之后，苏联男篮在奥运会决赛的最后三秒绝杀美国队，拿回了属于自己的第一块金牌！


亚历山大·别洛夫完成绝杀


这段故事背后，有着太多复杂的政治、文化背景，但毫无疑问的是，苏联人打了一场可以载入史册的精彩比赛。


而根据这场比赛拍成的电影，就是本周末刚刚上映的《绝杀慕尼黑》


《绝杀慕尼黑》

Three Seconds

导演: 安东·梅格尔季切夫
编剧: 尼古拉·库利科夫 / 安德烈·库烈奇克
主演: 弗拉基米尔·马什科夫 / 约翰·萨维奇 / 马拉特·巴沙罗夫
类型: 剧情 / 运动
制片国家/地区: 俄罗斯
上映日期: 2019-06-13(中国大陆) 
片长: 133分钟 / 120分钟(中国大陆)


这是篮球史上极具争议的一场比赛，两次鸣响全场比赛哨音后，都被篮协秘书长强行叫停并重新恢复比赛，苏联人终于在第三次完成绝杀。这让美国队无比愤怒，属于他们的银牌至今还躺在国际奥委会，无人领取。


失败的美国队


关于这场比赛的阴谋论说法不绝于耳，有人说是国际蓝联看腻了美国人夺冠，有人说是苏联人买通了裁判，也有人说这是苏联篮球崛起的关键。但众说纷纭之下，让这场篮球赛似乎远超出篮球的范畴。


但当球员们站在球场上的那一刻，这场比赛只关乎篮球，只关乎胜负。


1

一场酣畅淋漓的比赛


毫无疑问的是，这部关于篮球的电影，拍出了一场堪称伟大的球赛。


电影全长2小时，而在球员们踏上决赛球场的那一刻，电影其实刚刚进行了一半。这样的时间安排，对于体育电影来说其实是违反常规的，毕竟作为纯粹的商业片，理论上高潮戏应该在电影70%处开始。



在这个层面说，电影的结构不算工整。但最后这一个小时，实在是太过精彩！这场球赛的呈现，在体育电影中都是罕见的杰作！


按照当时的国际男篮标准，并不是现在的四节比赛，而是分上下半场，各20分钟，全场比赛加中场休息，也不过一小时（不计入暂停和换人时间）。这场比赛的起承转合，全都被拍进了电影。



那个时代，篮球场上还没有三分线，甚至罚球制度还没有出现几年。职业运动员不允许参加奥运会，参赛的基本上是来自NCAA（大学联赛）的好手，都是体能、意识卓绝的好手，基本在此后两年内进入NBA。


比如这一年的美国队主力鲍比·琼斯、德怀特·琼斯、道格·柯林斯等球员，基本在三到四年内成为全明星球员，柯林斯后来还成为多支球队主教练，包括在2000年执教乔丹第三次复出的奇才队。



这么一帮牲口级的球员，在热身的时候已经开始满天飞，看得苏联篮协主席谢尔盖·巴什金直摇头：吃什么长大的。


但苏联人并不示弱，一年前上任的主教练加兰任，以美国人的训练方式加强队员们的体能、意识，尤其是团队配合。苏联男篮首屈一指、后来进入篮球名人堂的谢尔盖·别洛夫，更是整支球队的定海神针。



这一年的苏联男篮绝对让美国人刮目相看了。拼抢积极，战术合理，靠传切拉开空间的战术，将曾经苏联靠慢节奏打控球的战法完全推翻。直到道格·柯林斯在最后三秒靠罚球反转比分，美国队其实一直被压着打。


这中间，各种花招阴招、阴谋阳谋轮番上演，美国主教练铁血公爵汉克·艾巴甚至在上半场最后使出犯规战术，试图利用体能优势打乱节奏、甚至直接把谢尔盖·别洛夫搞下场！幸好苏联人的反击让他不得不停止摔跤式战术。


“铁血公爵”


也有精妙的篮球战术，苏联球队主力保劳·斯卡斯临开场被剔出首发阵容，在板凳上足足坐了半场才获得出场机会，立刻如下山猛虎。加兰任教练玩了一手好激将法。


三分、暴扣、秒传、空切、挡拆、快攻……所有精妙的战术，一一在这场无硝烟的战争中使出，每个球员都挥汗如雨却咬紧牙关。



足足一个小时的高潮迭起，让这场所有人明明都知道结果的球赛，显得是那么引人入胜。快速的剪辑，出色的篮球动作，都堪称完美。


尤其是最后三秒，全场失声，在民族音乐的鼓点中，即将完成绝杀的男孩默默注视着以为自己已经放下的远处的姑娘，相信一切都有可能发生。那一刻，眼泪突然就失控了。



这场比赛的呈现，绝对能让所有观众爽翻。而背后，是足足进行了一年篮球训练的演员们，是试图原样复刻那场球赛每一个具体动作、甚至每一个细微踉跄的导演，是足足为一场戏熬了一个月的剧组。


为了这场球赛，这部电影已经值回票价了。


2

苏联人的“光荣之路”


但正如前文所说，这场比赛的内涵，当然不只是篮球本身。


1972年正值冷战，美苏两大巨头在各个领域展开竞争，勃列日涅夫如日中天。中东局势进一步恶化，就在这届吸引了全球121个国家、地区参赛的奥运会上，发生了震惊世界的“慕尼黑惨案”。



在这种局势下，苏联与美国的球赛，可以等闲视之？


看看新出的这张海报，“北极熊”VS“白头鹰”，在这场比赛的背后，赌上的是两个超级大国的尊严。



在这个层面上，这部电影其实很像著名篮球电影《光荣之路》。后者是讲述60年代美国西部大学组建了第一支黑人篮球队，在NCAA过关斩将，并在总决赛与名校肯塔基大学大战的故事。



同样不可能的胜利，同样面临问题的族群，以及同样的，电影有着向一个时代进行描摹的野心。


加兰任成为主教练的背后，是上一任戈梅尔斯基教练遭遇了败绩，直接被某高层点名批评遭遇了下课。而他的上台，是曾经的队友、篮协主席巴什金的力挺。



篮球运动员们无法如西方运动员拿到高薪，如立陶宛联邦运动员保劳·斯卡斯的吐槽：一个立陶宛司机赚得都比这多。


因此，每次出国比赛都成为他们大规模“代购”牟利的机会，也正因如此成为了边检的眼中钉，刚刚从欧锦赛归来的冠军们，不得不如贼一样被各种盘问，而盘问者同时会请他们给自己的孩子签名。



这背后，是一个老大国家在运转过程中，越来越积重难返的严重腐败和官僚体系，以及随之而来的严重民生问题。


甚至在慕尼黑惨案发生时，对篮球队的战局完全悲观的体协高层，第一反应是借机宣布为表反抗而退赛。



而在电影的结尾，一场大胜给整个暮气沉沉的国家带来了一些改变。一门心思钻营、上一秒还在想办法推卸失败责任的官僚基里申科，在听到胜利消息的一刻突然呆住，继而疯狂欢呼。他背后的门上，是或许被他忽视的国旗。


俄罗斯国内，关注直播的一群体协高官，在欢呼中一片东倒西歪，之前疯狂反对站错队的高官向一把手道歉说自己之前犯了错，而后者平和地说明天再说。



体育的魅力，带来了改变。或许它不能改变一切，但总会改变一些东西。


3

一切都有可能发生


比赛的最后三秒，比分反超，终场哨声两度响起，美国队近乎崩溃的同时，苏联人也已经两次陷入绝望。当加兰任第三次从板凳上蹦起来大声安排战术的时候，他赢在意志上。


这场伟大的比赛背后，是一群一直不相信自己会赢的运动员，和整个世界冷漠嘲讽的眼光。


为了给他们找回信心，加兰任申请了来之不易的资金，带他们到美国和几所高校进行友谊赛。然而，堂堂国家队第一战就输给了美国大学生23分，甚至几个主力在街头被街球手虐得找不着北。



但加兰任依然逼着他们打，他要打掉一个国家在心理上的恐惧。


这些各方面都不如意的教练和球员们，每个人的命运都各不相同。



加兰任的孩子身患重病，必须一年内到西欧就诊。因此，他对奥运冠军的渴求，也是对趁机赚取外汇并争取出国机会的渴望。但这个愿望，却在被篮协利用，被外交部玩弄。


保劳·斯卡斯一直对运动员待遇不满，也因此多次参与随身物品走私。当加兰任教练不忍，告诉他秘密部门即将逮捕他的时候，他策划了在奥运村外逃的计划。然而，为了最终那场比赛，他放弃了可能的未来。



而最终命中绝杀的亚历山大·别洛夫，他在比赛前被诊断出患有罕见的心脏病，最多还能活一年。他甚至因此而拒绝了女篮本来已经决定和他登记结婚的姑娘。



但也是他，成为全场最强大的一个，因为爱人告诉他：只要活着，一切都还有希望。


他们是一群不如意者，在苏联的政治体制下，甚至是被剥夺和被管制者，但他们却成就了这场最了不起的胜利，苏联在古巴、在厨房、在阿富汗都错失的胜利。



这是体育电影最了不起的地方。它让我们看到了所有不可能是如何开花，看到了信念可以怎样改变我们的生活。


或许在亚历山大·别洛夫接到球的那一刻，会在以后每当你撑不下去的时候，反复出现在你的脑海，鼓励着你。


只要活着，一切都还有希望。




经典篮球电影推荐

1

光荣之路》(2006)

Glory Road


导演: 詹姆斯·加特纳
主演: 乔什·卢卡斯 / Wes Brown / 德里克·卢克
类型: 剧情 / 传记 / 运动


真实故事改编，讲述60年代一支完全由黑人组成的大学球队拿下NCAA冠军，被认为是最经典的篮球电影之一。


2

《卡特教练》（2005）

Coach Carter


导演: 托马斯·卡特
主演: 塞缪尔·杰克逊 / 罗伯·布朗 / 查宁·塔图姆
类型: 剧情 / 运动


根据真实故事改编。里士满高中篮球队在卡特教练的训练下，成为整个高中联赛的常胜将军，但是1999年国家锦标赛上的蹩脚表现，让卡特竟然宣布关闭训练馆并禁止球队参赛，一时间舆论大哗。


3

《空中大灌篮》（1996）

Space Jam


导演: 乔·皮特卡

主演: 迈克尔·乔丹 / 韦恩·奈特 / 特里萨·兰德尔

类型: 喜剧 / 动画 / 运动


乔丹主演的真人动画结合电影。怪物行星的小怪物们和兔八哥、太菲鸭、三只小猪等约定以篮球的方式，决定他们的去留。面对窃取了皮蓬等人球技的怪物，兔八哥等只能求助于乔丹。


4

《单挑》（1998）

He Got Game


导演 / 编剧: 斯派克·李
主演: 丹泽尔·华盛顿 / 米拉·乔沃维奇 / 雷·阿伦

类型: 剧情 / 运动


杰西是全国有名的高中篮球明星，一心想加入职业联赛。但因为杀死母亲而锒铛入狱的父亲却被传话，如果说服杰西去州政府指定的大学，他将获得减刑。


5

《姚明年(2004)

The Year of the Yao


导演: Adam Del Deo / James D. Stern
主演: 姚明
类型: 剧情 / 纪录片 / 传记


这其实是一部电视纪录片，但小编太爱。全景记录了姚明进入NBA第一年所经历的一切，从被马布里晃到的菜鸟，到让巴克利不得不亲吻驴屁股的最佳新秀。看过的人应该都会爱上姚明的。




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