今天早上,NBA总决赛第六场落下帷幕,去年夏天轰动一时的“五星勇士”,以总比分4:2输给了多伦多猛龙队,猛龙是冠军!







这是猛龙队史上的第一个总冠军,也是加拿大的第一座奥布莱恩杯!









似乎从小编看篮球的时候,猛龙始终是不受欢迎的那个,位处多伦多,气候寒冷,每一次打客场都让其他球队叫苦不迭。而多年来,他们放走了麦迪、科比,伤了卡特,靠龙王波什单打独斗,俨然联盟笑柄。





但是今年,他们以黑马之姿,将凑齐了五个全明星的金州勇士击败!这样的大反转,实在是让人热血澎湃!









而篮球史上,从来不缺乏反转的故事。比如本周上映的这部电影,也是关于美国篮球的一段往事。





1971年,美国篮球一家独大,自1936年奥运会加入篮球项目之后,从未失手金牌,甚至已经在国际上保持了68场不败金身。







这一年,刚刚登上苏联男子篮球队的加兰任在欧锦赛之后宣布,明年慕尼黑奥运会的目标是击败美国,顿时舆论哗然。





《绝杀慕尼黑》里的加兰任教练





一年之后,苏联男篮在奥运会决赛的最后三秒绝杀美国队,拿回了属于自己的第一块金牌!





亚历山大·别洛夫完成绝杀





这段故事背后,有着太多复杂的政治、文化背景,但毫无疑问的是,苏联人打了一场可以载入史册的精彩比赛。





而根据这场比赛拍成的电影,就是本周末刚刚上映的《绝杀慕尼黑》。





《绝杀慕尼黑》

Three Seconds

导演: 安东·梅格尔季切夫

编剧: 尼古拉·库利科夫 / 安德烈·库烈奇克

主演: 弗拉基米尔·马什科夫 / 约翰·萨维奇 / 马拉特·巴沙罗夫

类型: 剧情 / 运动

制片国家/地区: 俄罗斯

上映日期: 2019-06-13(中国大陆)

片长: 133分钟 / 120分钟(中国大陆)





这是篮球史上极具争议的一场比赛,两次鸣响全场比赛哨音后,都被篮协秘书长强行叫停并重新恢复比赛,苏联人终于在第三次完成绝杀。这让美国队无比愤怒,属于他们的银牌至今还躺在国际奥委会,无人领取。





失败的美国队





关于这场比赛的阴谋论说法不绝于耳,有人说是国际蓝联看腻了美国人夺冠,有人说是苏联人买通了裁判,也有人说这是苏联篮球崛起的关键。但众说纷纭之下,让这场篮球赛似乎远超出篮球的范畴。





但当球员们站在球场上的那一刻,这场比赛只关乎篮球,只关乎胜负。





1

一场酣畅淋漓的比赛







毫无疑问的是,这部关于篮球的电影,拍出了一场堪称伟大的球赛。





电影全长2小时,而在球员们踏上决赛球场的那一刻,电影其实刚刚进行了一半。这样的时间安排,对于体育电影来说其实是违反常规的,毕竟作为纯粹的商业片,理论上高潮戏应该在电影70%处开始。









在这个层面说,电影的结构不算工整。但最后这一个小时,实在是太过精彩!这场球赛的呈现,在体育电影中都是罕见的杰作!





按照当时的国际男篮标准,并不是现在的四节比赛,而是分上下半场,各20分钟,全场比赛加中场休息,也不过一小时(不计入暂停和换人时间)。这场比赛的起承转合,全都被拍进了电影。









那个时代,篮球场上还没有三分线,甚至罚球制度还没有出现几年。职业运动员不允许参加奥运会,参赛的基本上是来自NCAA(大学联赛)的好手,都是体能、意识卓绝的好手,基本在此后两年内进入NBA。





比如这一年的美国队主力鲍比·琼斯、德怀特·琼斯、道格·柯林斯等球员,基本在三到四年内成为全明星球员,柯林斯后来还成为多支球队主教练,包括在2000年执教乔丹第三次复出的奇才队。











这么一帮牲口级的球员,在热身的时候已经开始满天飞,看得苏联篮协主席谢尔盖·巴什金直摇头:吃什么长大的。





但苏联人并不示弱,一年前上任的主教练加兰任,以美国人的训练方式加强队员们的体能、意识,尤其是团队配合。苏联男篮首屈一指、后来进入篮球名人堂的谢尔盖·别洛夫,更是整支球队的定海神针。









这一年的苏联男篮绝对让美国人刮目相看了。拼抢积极,战术合理,靠传切拉开空间的战术,将曾经苏联靠慢节奏打控球的战法完全推翻。直到道格·柯林斯在最后三秒靠罚球反转比分,美国队其实一直被压着打。







这中间,各种花招阴招、阴谋阳谋轮番上演,美国主教练铁血公爵汉克·艾巴甚至在上半场最后使出犯规战术,试图利用体能优势打乱节奏、甚至直接把谢尔盖·别洛夫搞下场!幸好苏联人的反击让他不得不停止摔跤式战术。





“铁血公爵”





也有精妙的篮球战术,苏联球队主力保劳·斯卡斯临开场被剔出首发阵容,在板凳上足足坐了半场才获得出场机会,立刻如下山猛虎。加兰任教练玩了一手好激将法。







三分、暴扣、秒传、空切、挡拆、快攻……所有精妙的战术,一一在这场无硝烟的战争中使出,每个球员都挥汗如雨却咬紧牙关。









足足一个小时的高潮迭起,让这场所有人明明都知道结果的球赛,显得是那么引人入胜。快速的剪辑,出色的篮球动作,都堪称完美。





尤其是最后三秒,全场失声,在民族音乐的鼓点中,即将完成绝杀的男孩默默注视着以为自己已经放下的远处的姑娘,相信一切都有可能发生。那一刻,眼泪突然就失控了。









这场比赛的呈现,绝对能让所有观众爽翻。而背后,是足足进行了一年篮球训练的演员们,是试图原样复刻那场球赛每一个具体动作、甚至每一个细微踉跄的导演,是足足为一场戏熬了一个月的剧组。





为了这场球赛,这部电影已经值回票价了。





2

苏联人的“光荣之路”







但正如前文所说,这场比赛的内涵,当然不只是篮球本身。





1972年正值冷战,美苏两大巨头在各个领域展开竞争,勃列日涅夫如日中天。中东局势进一步恶化,就在这届吸引了全球121个国家、地区参赛的奥运会上,发生了震惊世界的“慕尼黑惨案”。









在这种局势下,苏联与美国的球赛,可以等闲视之?





看看新出的这张海报,“北极熊”VS“白头鹰”,在这场比赛的背后,赌上的是两个超级大国的尊严。









在这个层面上,这部电影其实很像著名篮球电影《光荣之路》。后者是讲述60年代美国西部大学组建了第一支黑人篮球队,在NCAA过关斩将,并在总决赛与名校肯塔基大学大战的故事。









同样不可能的胜利,同样面临问题的族群,以及同样的,电影有着向一个时代进行描摹的野心。





加兰任成为主教练的背后,是上一任戈梅尔斯基教练遭遇了败绩,直接被某高层点名批评遭遇了下课。而他的上台,是曾经的队友、篮协主席巴什金的力挺。









篮球运动员们无法如西方运动员拿到高薪,如立陶宛联邦运动员保劳·斯卡斯的吐槽:一个立陶宛司机赚得都比这多。





因此,每次出国比赛都成为他们大规模“代购”牟利的机会,也正因如此成为了边检的眼中钉,刚刚从欧锦赛归来的冠军们,不得不如贼一样被各种盘问,而盘问者同时会请他们给自己的孩子签名。









这背后,是一个老大国家在运转过程中,越来越积重难返的严重腐败和官僚体系,以及随之而来的严重民生问题。





甚至在慕尼黑惨案发生时,对篮球队的战局完全悲观的体协高层,第一反应是借机宣布为表反抗而退赛。









而在电影的结尾,一场大胜给整个暮气沉沉的国家带来了一些改变。一门心思钻营、上一秒还在想办法推卸失败责任的官僚基里申科,在听到胜利消息的一刻突然呆住,继而疯狂欢呼。他背后的门上,是或许被他忽视的国旗。





俄罗斯国内,关注直播的一群体协高官,在欢呼中一片东倒西歪,之前疯狂反对站错队的高官向一把手道歉说自己之前犯了错,而后者平和地说明天再说。









体育的魅力,带来了改变。或许它不能改变一切,但总会改变一些东西。





3

一切都有可能发生





比赛的最后三秒,比分反超,终场哨声两度响起,美国队近乎崩溃的同时,苏联人也已经两次陷入绝望。当加兰任第三次从板凳上蹦起来大声安排战术的时候,他赢在意志上。







这场伟大的比赛背后,是一群一直不相信自己会赢的运动员,和整个世界冷漠嘲讽的眼光。





为了给他们找回信心,加兰任申请了来之不易的资金,带他们到美国和几所高校进行友谊赛。然而,堂堂国家队第一战就输给了美国大学生23分,甚至几个主力在街头被街球手虐得找不着北。









但加兰任依然逼着他们打,他要打掉一个国家在心理上的恐惧。





这些各方面都不如意的教练和球员们,每个人的命运都各不相同。









加兰任的孩子身患重病,必须一年内到西欧就诊。因此,他对奥运冠军的渴求,也是对趁机赚取外汇并争取出国机会的渴望。但这个愿望,却在被篮协利用,被外交部玩弄。





保劳·斯卡斯一直对运动员待遇不满,也因此多次参与随身物品走私。当加兰任教练不忍,告诉他秘密部门即将逮捕他的时候,他策划了在奥运村外逃的计划。然而,为了最终那场比赛,他放弃了可能的未来。









而最终命中绝杀的亚历山大·别洛夫,他在比赛前被诊断出患有罕见的心脏病,最多还能活一年。他甚至因此而拒绝了女篮本来已经决定和他登记结婚的姑娘。









但也是他,成为全场最强大的一个,因为爱人告诉他:只要活着,一切都还有希望。





他们是一群不如意者,在苏联的政治体制下,甚至是被剥夺和被管制者,但他们却成就了这场最了不起的胜利,苏联在古巴、在厨房、在阿富汗都错失的胜利。









这是体育电影最了不起的地方。它让我们看到了所有不可能是如何开花,看到了信念可以怎样改变我们的生活。





或许在亚历山大·别洛夫接到球的那一刻,会在以后每当你撑不下去的时候,反复出现在你的脑海,鼓励着你。





只要活着,一切都还有希望。











经典篮球电影推荐

1

《光荣之路》(2006)

Glory Road





导演: 詹姆斯·加特纳

主演: 乔什·卢卡斯 / Wes Brown / 德里克·卢克

类型: 剧情 / 传记 / 运动





真实故事改编,讲述60年代一支完全由黑人组成的大学球队拿下NCAA冠军,被认为是最经典的篮球电影之一。





2

《卡特教练》(2005)

Coach Carter





导演: 托马斯·卡特

主演: 塞缪尔·杰克逊 / 罗伯·布朗 / 查宁·塔图姆

类型: 剧情 / 运动





根据真实故事改编。里士满高中篮球队在卡特教练的训练下,成为整个高中联赛的常胜将军,但是1999年国家锦标赛上的蹩脚表现,让卡特竟然宣布关闭训练馆并禁止球队参赛,一时间舆论大哗。





3

《空中大灌篮》(1996)

Space Jam





导演: 乔·皮特卡



主演: 迈克尔·乔丹 / 韦恩·奈特 / 特里萨·兰德尔

类型: 喜剧 / 动画 / 运动





乔丹主演的真人动画结合电影。怪物行星的小怪物们和兔八哥、太菲鸭、三只小猪等约定以篮球的方式,决定他们的去留。面对窃取了皮蓬等人球技的怪物,兔八哥等只能求助于乔丹。





4

《单挑》(1998)

He Got Game





导演 / 编剧: 斯派克·李

主演: 丹泽尔·华盛顿 / 米拉·乔沃维奇 / 雷·阿伦

类型: 剧情 / 运动





杰西是全国有名的高中篮球明星,一心想加入职业联赛。但因为杀死他母亲而锒铛入狱的父亲却被传话,如果说服杰西去州政府指定的大学,他将获得减刑。





5

《姚明年》(2004)

The Year of the Yao





导演: Adam Del Deo / James D. Stern

主演: 姚明

类型: 剧情 / 纪录片 / 传记





这其实是一部电视纪录片,但小编太爱。全景记录了姚明进入NBA第一年所经历的一切,从被马布里晃到的菜鸟,到让巴克利不得不亲吻驴屁股的最佳新秀。看过的人应该都会爱上姚明的。