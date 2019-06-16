昨晚，刚刚闭幕的上海电视节，可以说相当热闹了。







刚刚结束不久，热搜上就接连出了好几个话题，比如合体颁奖的胡歌和马伊琍，喜提热搜#胡歌马伊琍上一次颁奖摔了# 直接热搜首位！









二人上台颁奖时，胡歌表示：我人生中第一次颁奖就是和马伊琍，就摔倒了。马伊琍随即回应：所以我们刚刚在后台商量，一定要死死地站在台上。网友瞬间笑翻，二位皮一下是不是很开心~





2005年北京大学生电影节颁奖礼现场





没想到，这事儿还有后续，今天早上又上热搜了，标题叫#胡歌马伊琍回应颁奖摔了#……耿直boy胡歌又一次把我们逗笑了哈哈哈哈~













另一位火了的颁奖嘉宾是《声入人心》的导师廖昌永，听到自己综艺获最佳电视综艺节目奖那一刻，以专业角度说，发出了一声假声男中音的尖叫……













热热闹闹，熙熙攘攘，网友对于电视节的关注升级，在于如今的这些剧集和节目确实人气不凡。





随着电视剧和节目市场佳作不断涌现，而今的电视节含金量也在不断提升。今年颁奖礼大丰收的作品如《都挺好》《大江大河》《正阳门下小女人》等，都是去年现象级的好剧。













同时，大批曾经的宝藏演员，通过这些剧里话题性极强的人物，真正拥有了关注度。对于行业来说，这真是太好的一件事。





昨晚，这些演员也纷纷现身闭幕式红毯，话不多说，先来一波图~





视帝倪大红：“我想喝手磨咖啡”





视后蒋雯丽：正阳门下的“徐慧真”





“苏明成”郭京飞





姚晨美炸~





《都挺好》剧组





王凯&童瑶（《大江大河》）





颁奖嘉宾黄志忠、马伊琍









中国电视剧海外推广大使胡歌、海清、闫妮





佟丽娅（《碧海丹心》）







蒋雯丽、田海蓉（《正阳门下小女人》）





《芝麻胡同》剧组





去年引起话题无数的《大江大河》和《都挺好》成为本届白玉兰奖的最大赢家，前者拿下了最高奖“最佳中国电视剧奖”，并一举拿下包括最佳导演（孔笙、黄伟）、最佳编剧（改编，唐尧、袁克平）、最佳女配角（童瑶）和最佳美术。





而《都挺好》则包揽了最佳男主角（倪大红）和最佳男配角（郭京飞）。有趣的是，蒋雯丽凭《正阳门下小女人》拿下最佳女主角大奖，而该剧中饰演其丈夫的正是倪大红，当晚算是“夫妻双双把奖拿”了。









高满堂、李洲凭借《爱情的边疆》拿下最佳原创编剧，最佳摄影则花落《天盛长歌》。而呼声颇高的《知否知否》并无斩获，倒是颇为可惜。





一年白玉兰奖，包揽了一年里最具话题性和美誉度的电视作品。对于深爱这些剧集的我们，对于2018年的中国电视界，这似乎都是一次不错的告别。













那么接下来的一年，还会像去年这样好剧频出吗？





在今年的上海电视节上，共计276家海内外影视公司前来设展，但并没有多少公司举行“xx之夜”这类发布会，显然“寒冬”的影响依然存在，而且已经发布的片单里，古装剧相关计划基本都已叫停。













但换个角度看，从去年开始就能看到，经历了所谓“影视寒冬”，对优质内容的注重成为业内公司必然考虑的问题。





需要提到的是，今年时值建国70周年，下半年的荧屏主流无悬念将是以主旋律作品为主，且从具体题材品类来看，现实主义依然会是主流。但正如去年的几部大热剧，这些剧集的质量还是值得期待。





综合今年电视节几家公司发布的片单，以及此前几家卫视业已公布的排片计划，为大家梳理了接下来一年可能看到的、值得期待的若干剧集，如果有兴趣，接下来不妨关注起来吧~





1

《人民的财产》

播出卫视：东方卫视





导演: 沈严 / 刘海波

编剧: 周梅森

主演: 靳东 / 闫妮 / 陈晓 / 黄志忠 / 秦岚

类型: 剧情

集数: 60





继2017年年度爆款剧《人民的名义》后，编剧周梅森再度出手打造《人民的财产》，聚焦国有企业财产，并进而展现了纷繁复杂的经济生态、社会生态。





该剧并不是《人民的名义》的续集，而是拥有一个独立故事架构的“新故事”；之所以故事发生地依然是京州，市委书记依然是“达康书记”，只是周梅森为了叙事方便，才没有创作新的故事环境。









靳东、闫妮、陈晓、黄志忠、秦岚、赵立新等主演，更有老戏骨王景春、韩童生加入，这场大戏绝对值得期待。有《人民的名义》打底，如果成色不差，该剧必火。





2

《平凡的荣耀》

播出平台：东方卫视







导演: 吕行

主演: 赵又廷 / 白敬亭 / 乔欣 / 魏大勋

类型: 剧情

集数: 42





号称“中国版《未生》”，今年东方卫视主推的大戏。由吕行执导，赵又廷、白敬亭、乔欣、魏大勋领衔主演。





该剧通过久不升职的投资公司经理吴恪之和初入职场的新晋“菜鸟”孙弈秋这两个不得志的普通人，讲述了在改革开放背景及互联网浪潮下，金融投资这一新兴行业中所发生的故事。









如果拍得不悬浮，金融行业可说的故事其实太多了。据说在剧本创作过程中参考了20多个投资案例，还邀请多位投资公司高管人员担任专业顾问，提供行业指导。如果属实，应该是国内少有的金融方面的专业剧集。





此外，这个发生在上海的故事，加入了相当多本地的弄堂和街景等地标，更加丰富了地域特色。





3

《小欢喜》

播出卫视：东方卫视





导演: 汪俊

编剧: 张巍

主演: 黄磊 / 海清 / 陶虹 / 王砚辉 / 咏梅

类型: 剧情 / 家庭

集数: 40





继《小别离》之后，黄磊和海清合作的又一部电视剧，加上陶虹、王砚辉、咏梅等老戏骨，看他们飙戏都是一种享受。





与姊妹篇《小别离》一样，故事聚焦亲子关系，但《小别离》的主要故事发生在孩子中考期间，《小欢喜》则讲述了几个高三考生家庭在孩子高三这一年里发生的故事。









该剧聚焦“高考”，如果能把握好这个主题，或许能打造一部话题性很好的作品，值得期待。





4

《碧海丹心》

播出平台：优酷









导演: 毛卫宁

主演: 佟丽娅 / 刘威 / 丁嘉丽

类型: 剧情

集数: 45





《碧海丹心》由毛卫宁执导，是佟丽娅和毛卫宁继《平凡的世界》后的再度合作。电视节闭幕式佟丽娅还代表该剧走了红毯。





该剧以1945年解放战争为背景，讲述了高大霞在风云诡谲的解放战争时期的成长历程。目前看来，这会是一个小人物大英雄甚至反英雄的故事。









该剧拍摄历经四个月，辗转了上海、常州、横店等地，原汁原味地还原了解放前夕大连人民的生活环境。题材和内容让人想起《和平饭店》，希望剧本一样过硬。





5

《老酒馆》

播出卫视：北京卫视





导演: 刘江



编剧: 高满堂

主演: 陈宝国

类型: 剧情





刘江、高满堂、陈宝国，看这三个名字都觉得是享受。





《老酒馆》是继《老中医》和《老农民》之后，陈宝国与编剧高满堂“老”字三部曲的第三部作品讲述大连好汉街上山东老酒馆的掌柜陈怀海和他开办的老酒馆中发生的故事。









以小人物的视角讲述民间抗日战争故事，以小酒馆看民国的世俗人情，角度和题材都值得玩味。希望不要重蹈此前《老中医》价值观问题的弯路，讲好故事。





6

《我们正年轻》

播出平台：未定





导演: 李雪

编剧: 刘静

主演: 万茜 / 秦昊 / 李佳航 / 刘琳

类型: 剧情

集数: 42





《我们正年轻》原名《尉官正年轻》，讲述的是青年军官在八小时之外的生活趣事。此前经历了一些修改之后，很可能在今年播出。









该剧由正午阳光出品，万茜、秦昊、李佳航等主演。导演李雪，是孔笙的徒弟，此前和他联合执导了包括《战长沙》《琅琊榜》和《伪装者》，功力不俗。





不说具体情节，光是出品方＋演员阵容，就足以让人觉得没准这又是一大爆款。毕竟迄今为止，正午阳光出品的电视剧都有不俗的品质和口碑，几乎从未失手。





7

《七月与安生》

播出平台：未定





导演: 崔亮

编剧: 白一骢 / 安妮宝贝

主演: 沈月 / 陈都灵 / 熊梓淇 / 邹廷威

类型: 剧情

集数: 48





《七月与安生》可以说是最期待的青春剧之一了。该剧改编自安妮宝贝的同名小说，讲述了两个性格迥异的女孩七月与安生，相识相知、“相爱相杀”的成长故事。





“七月”与“安生”为什么会如此有魅力？因为她们相互了解，成为挚友，你中有我，我中有你，在彼此的灵魂中都住着另外一个自己。









电影版《七月与安生》曾让主演周冬雨和马思纯双双拿下金马奖最佳女主角，这次沈月和陈都灵联袂出演的剧版，值得期待。昨天两位主演也出现在闭幕红毯上。





8

《新世界》

播出平台：未定





导演 / 编剧: 徐兵

主演: 孙红雷 / 张鲁一 / 尹昉 / 万茜

类型: 剧情 / 战争

集数: 60





该剧在“2019电视剧品质盛典”上被评为2019年的“年度期待剧作”，是金牌编剧徐兵（《辑枪》《红色》《美好生活》）的导演处女作。此前放出的片花，几乎风传各平台。





且不说别的，孙红雷时隔三年再度出现在小荧幕上，已经是最大的卖点，加上张鲁一、尹昉、万茜主演，绝对星光熠熠。









故事借由金海、铁林、徐天三兄弟的命运转变，讲述1949年新中国成立前夕，北平城在22天里发生的时代洪流变迁。故事时间和《北平无战事》基本重合，但从片花来看要更快节奏。





9

《河神2》

播出平台：爱奇艺





导演: 田里

编剧: 唐方园

主演: 金世佳 / 张铭恩 / 王紫璇 / 陈芋米

类型: 剧情 / 悬疑 / 惊悚

集数: 24





李现退出了《河神2》，由金世佳接替出演。其实还挺让人遗憾，不过金世佳近年来也稳稳占据了演技派的名头，表现值得期待。





班底中的其他演员悉数回归，依然根据天下霸唱小说改编，演绎天津卫码头“小河神”屡破奇案的故事。上一部各种神秘元素的杂糅，让剧集格外好看，希望这一部也会保持。









不过，《河神》之前在爱奇艺的下架，让《河神2》的开播蒙上了阴影。这次爱奇艺把《河神2》带到了电视节，希望是开播有望吧。





10

《父亲的草原母亲的河》

播出平台：腾讯视频







导演: 康洪雷 / 刘翰轩

编剧: 莎漠 / 董天翼

主演: 李泓良 / 德姬 / 吕星辰 / 阿云嘎 / 斯琴高娃

集数: 30





执导过《士兵突击》《我的团长我的团》的康洪雷再度出手，这次他要表现的是一个已经埋没在岁月里的集体——“乌兰牧骑”，一支在草原上演出的流动文工团队伍。





该剧杀青之后已经公布了第一个预告片，展示了整部剧的恢弘气质，同时传递了主创团队的创作态度：致敬先辈，忠于草原。如果你看过这支预告片，那种气质会让你相信，这绝不只是一个主旋律。









来自南京的四兄妹先后来到内蒙古大草原，在与乌兰牧骑和牧人共同拼搏奋斗的过程中经历了爱恨别离。有人为了留在草原抛弃过往、有人拥有着大草原给予的淳甘灵魂、有人为了草原奉献了生命。













以上就是今年电视节以来，若干非常值得看好的剧集作品。又是一年电视节，去年的诸多剧集和节目有所斩获之余，我们也期待着下一年同样是一个电视大年。





以上这十部作品，相信都会是接下来一年时间最值得期待的作品。如果有你感兴趣的，千万别错过开播哦~





附：第25届上海电视节白玉兰奖获奖名单





【中国电视剧单元】





最佳中国电视剧：《大江大河》

最佳导演：孔笙、黄伟《大江大河》

最佳编剧（原创）：高满堂、李洲《爱情的边疆》

最佳编剧（改编）：唐尧、袁克平《大江大河》

最佳男主角：倪大红《都挺好》

最佳女主角：蒋雯丽《正阳门下小女人》

最佳男配角：郭京飞《都挺好》

最佳女配角：童谣《大江大河》

最佳摄影：《天盛长歌》

最佳美术：《大江大河》





【海外电视剧单元】





最佳海外电视剧（短）：《从海底出击》（德国）

最佳海外电视剧（长）：《推定有罪》（西班牙）





【纪录片单元】





最佳系列纪录片：《人间世 第二季》（中国）

最佳纪录片：《君眠梦时我成长》（波兰）





【动画单元】





最佳动画片：《佐格》（英国）

最佳动画剧本：《工作细胞》（日本）





【综艺单元】





最佳电视综艺节目：《上新了·故宫》《声入人心》

国际传播奖：《鸡毛飞上天》《小别离》

组委会特别奖：《中央广播电视总台 2019 春节联欢晚会》《必由之路》





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