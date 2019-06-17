



昨天上影节的开幕式红毯，绝对值得关注起来，“亚洲第一红毯”确实名不虚传！









红毯一如往年的热闹非凡，吸引了全球超过500位电影人的到来，持续了近2小时，尤其是浩浩荡荡的《八佰》剧组，感觉400勇士来了一小半了~













这样群星闪耀的盛会，自然也少不了各种热搜新闻咯。但没想到，要数“真·热搜体质”首先要说的居然还是心爱的我胡！









当戛纳归来的《南方车站的聚会》剧组走出来的时候，背景音乐非常应景地切换到了迪斯科天团boney M的《Rasputin》，主持人进而提到了电影里非常重要的“十六步舞”……那还说啥，跳起来吧！









这样红毯集体尬舞长达两分钟的场面，在小编记忆里也相当少有，分分钟笑到肚子疼。关键是，我胡跳舞的节奏感吧……嗨哪有这东西。





后排刁导表情管理都崩了~





据说这段“十六步舞”，是剧情里所有人情绪转折的关键，80年代迪斯科真是导演们的情怀啊。不过廖凡的解读是：“刁亦男导演的意思是要跟我拍十六部，现在还差十四部。”你这个小机灵鬼~





雷佳音也带我胡上了波热搜，俩人在后台匆匆拉了下手，结果雷佳音见学长立刻自我放飞……好的这件事的重点是，胡歌居然是雷佳音学长？！













除了他们，红毯上的精彩可还有不少，一组美图先上为敬~





主竞赛单元评审团打样~





王大陆、彭昱畅、魏大勋沙雕跑造型（《伟大的愿望》）







姚晨气质八米高（《八佰》《送我上青云》）





舒淇！舒淇！（《上海堡垒》）





彭于晏+辛芷蕾（《紧急救援》）





桂纶镁是最美的美人鱼~（《南方车站的聚会》）





这种浮夸风也就是汤唯能驾驭（《吹哨人》）





周一围白西装so绅士（《解放了》）





关晓彤不但是人赢，腿也赢~（《三色镯：破迷重生》）





女神钟楚曦（《解放了》）





王珞丹的科幻感（《被光抓走的人》）





鹿晗卖萌太犯规~（《上海堡垒》）





老胡和老袁兄弟镇楼！





事实上，作为“亚洲第一红毯”，这里也成为许多亚洲尤其是内地电影宣传的一块阵地。能够拿到红毯准入资格的，基本是会在接下来一年登陆内地的A类制作。





我们不妨结合昨晚的红毯和盛典情况，向大家一一介绍下这些电影。虽然部分资料还不太全，但综合各方面因素，整理了一份个人认为此后一年值得期待的片单。





每一部电影，都可以从现在开始关注啦！





1

《八佰》

内地上映: 2019-07-05





导演: 管虎

主演: 张译 / 姜武 / 王千源 / 黄志忠 / 侯勇

类型: 剧情 / 历史 / 战争





这部本来被安排为上影节开幕片的电影，刚刚遇到了某些“技术问题”，让电影未来上映的前景蒙上了阴霾。不过，这不影响该片是本年度小编最期待的电影之一。





昨晚的红毯盛况，已经足以看出电影班底之厚实，管虎、梁静、王中磊领衔，这支据说破了红毯纪录的大部队刺激得小编小心脏扑通扑通直跳。









摄影曹郁、美指林木，还有行业内最顶尖的ALEXA IMAX65毫米数字摄影机拍摄，实属华语电影首例。在苏州1:1修出一条苏州河和两边建筑，实景实拍，这般手笔也令人神往。













导演管虎一向不乏手法的写实和主题的浪漫，从目前的预告片来看，战争场面的写实残忍已经显露无遗。





以1937年抗日战争中的淞沪会战为背景，再现国民革命军第88师524团“八百壮士”留守上海四行仓库，孤军奋战四昼夜的悲壮故事。









如管虎所说，比起战争，他更关注人性，“我希望能让观众看到中国人骨子里的硬气和血性”，作为非常个性的导演，他以现代角度回望历史，采用张译、王千源、姜武、欧豪、李晨等一众热血男儿，还原这场极具血性的战役，期待值爆棚！













2

《伟大的愿望》

内地上映: 2019-07-18





导演: 田羽生

编剧: 田羽生 / 大宽 / 大广

主演: 彭昱畅 / 王大陆 / 魏大勋 / 曾梦雪 / 贾冰

类型: 剧情 / 喜剧





此前已经在影院看到了这部电影的贴片预告，彭昱畅的少年感和《快把我哥带走》里面一样好。患病之后高喊“我要pochu”的场面简直要笑破肚子。









而且这部电影的关键就在于三个人的默契，从昨天红毯的表现来看，这逗X三人组这方面完全不用担心。









突然患上肌肉萎缩症的高中生高远，被医生告知时日不多，决心在临死之前完成一个愿望，那就是成为一个真正的男人！得知这个消息的身边两位好兄弟徐浩和张正阳，为了兄弟最后的愿望，不惜一切奋战到底。









导演田雨生此前的《前任》三部曲口碑褒贬不一，不过虽然品味相当直男，但他确实很了解男人是怎么回事。懂男生，才会拍得好这部戏。





3

《上海堡垒》

内地上映: 2019-08-09

导演: 滕华涛

主演: 鹿晗 / 舒淇 / 高以翔 / 石凉

类型: 爱情 / 科幻 / 战争

在发布了正式预告片之后，这部电影的成色进一步为人所知。把上海作为抵御外星人入侵的最后一关，这个想法小编还是很喜欢的。









昨晚的红毯上，两位主演舒淇和鹿晗的互动第一时间上了热搜。一个状态极佳，一个同框表现优秀，谋杀菲林无数。至少这么看，两位主演的默契应该不成问题。









从预告片来看，舒淇饰演的林澜和鹿晗饰演的江洋，都成为这场决战中的关键人物，两个人的感觉也很对。质疑鹿晗演技的盆友，或许先不必着急哦。













该片成本投入就高达3.6亿。收回成本是一方面，该片的表现，势必会关系到国内影迷对这一类型电影的观望度。









原作小说作者江南昨天也来到了现场，看来对于改编还是满意的。他在国内科幻和奇幻领域颇有声望，是和今何在、刘慈欣同时代在杂志上写出名堂的作者。能获得原作者站台，希望各方面都能令人满意。





刚刚草创的国产科幻，还是很脆弱的，希望别受伤。









4

《攀登者》

内地上映: 2019-09-30





导演: 李仁港

编剧: 阿来

主演: 吴京 / 章子怡 / 张译 / 井柏然 / 胡歌

类型: 剧情 / 冒险





昨天的红毯和金爵盛典，《攀登者》都可谓出尽风头，不但在红毯上有集体亮相，还由本届形象大使吴京录制“攀登者”视频致敬电影人，全组人员集体亮相，阵容相当抢眼哦。









章子怡说：“相信《攀登者》会是中国电影的又一次全新攀登。”而吴京和张译都在海拔5000米的珠峰大本营进行过拍摄，硬汉吴京都差点败给高反，进一步体验到了登山英雄们的艰苦卓绝。





出品人任仲伦说：“想拍出一部表现中国英雄精神，体现东方叙述美学的好电影。”











之前其实一直以为《攀登者》是关于1960年登山的，但其实是关于15年后第二次登顶珠峰。这一次，登山队测量了珠峰的准确高度，但也经历了更为残酷的生死考验……





电影已经定档今年国庆，无论从主旋律的角度，还是登山电影的题材，在国内的都是相当罕见的。如果上映，肯定要先睹为快。





5

《吹哨人》

内地上映: 2019-09-12





导演 / 编剧: 薛晓路

主演: 汤唯 / 雷佳音 / 齐溪 / 约翰·巴彻勒

类型: 剧情





昨晚导演薛晓路和两位演员汤唯、雷佳音出现在红毯上的时候，无悬念掀起了现场的一个小高潮。而他们合作的电影，正是《吹哨人》。









所谓“吹哨人”，是指当发现外企存在可能威胁国家和人民安全的问题时，进行举报和示警的人，所谓“吹哨”就是举报行为。





马柯是在澳洲工作的中国员工，一次意外事故让他发现公司正在推广销售的新型技术背后藏有巨大的安全隐患，中方负责代表周雯的出现更是将他直接引入风暴中心。跨越三大洲逃亡之路，他们是否能揭露真相？









很难想象雷佳音饰演外企精英，为了完成各种英文台词他还练了很久，不过主持人要求他现场说几句还是抓瞎了，简直笑死。





另外，汤唯和薛晓路导演第三次合作，据汤唯现场说这次终于能尝试很多动作戏。简直迫不及待想看到。









6

《紧急救援》

内地上映: 2020-01-25





导演 / 编剧: 林超贤

主演: 彭于晏 / 王彦霖 / 辛芷蕾 / 蓝盈莹

类型: 剧情 / 动作 / 灾难







昨晚最后亮相红毯的是《紧急救援》剧组，这部已经定档明年大年初一的主旋律动作大片压台，必须没毛病！









林超贤的前两部主旋律动作片《湄公河行动》和《红海行动》，无论是票房还是口碑都强悍到令人瞠目，尤其是拿下2018年春节档的后者，堪称神片。这次再度进军春节档，依然值得期待。





这是中国首部海上救援打捞题材作品，筹备四年，拍摄历时六个月，5月16日于墨西哥全片杀青。从视觉上来说，肯定比前作要更劲爆、更震撼。









制作团队包括奥斯卡最佳摄影鲍德熹、《泰坦尼克号》美术指导 Martin Laing等顶级制作，演员阵容不但重新迎回了彭于晏，还有王彦霖、辛芷蕾等顶级阵容。





打个赌，彭于晏这次还会裸上身~









7

《解放了》

内地上映: 2019-10





导演: 李少红 / 常晓阳

编剧: 史建全 / 李萌

主演: 钟汉良 / 周一围 / 钟楚曦 / 王迅

类型: 剧情 / 历史 / 战争





在建国70周年之际，当晚自然少不了有许多主旋律影片，如《百万雄师》《八子》等，而其中这部《解放了》无论是阵容还是题材都相当令人感兴趣。









电影聚焦1949年1月的平津战役。国民党50万军队被困于平津地区，我军总攻在即，而和平解放北平取决于天津一战。在我军战史上，这场30小时天津的战例堪称经典。





电影讲述解放军炮兵连长蔡兴福等四人小组临危受命，乔装潜入天津城，而国军军官姚喆遭暗算成为通缉犯，带女儿出逃时与蔡兴福一行人相遇，被后者挟持来完成任务。随着目标任务的逐步明晰，几个人的前史和秘密都浮出水面……









李少红任总导演，钟汉良、钟楚曦和周一围的男神女神组合，或许会是主旋律献礼片里不一样的烟火。而且，看剧情简介和人物造型，周一围的形象很有挖掘空间哦。





8

《南方车站的聚会》

内地上映: 2019年





导演 / 编剧: 刁亦男

主演: 胡歌 / 桂纶镁 / 廖凡 / 万茜

类型: 剧情 / 犯罪

制片国家/地区: 中国大陆 / 法国





金熊加身的刁亦男今年在戛纳虽没有入手大奖，但场刊评分2.7的评分也相当可圈可点，在一众大导演里也毫不逊色。影迷们最开心的是，昆汀也出席了电影的首映式，并表示看这电影看嗨了！





有这些好评打底，走在红毯上的各位也是相当笃定。









几位经验丰富的演员也相当放得开，在红毯上跳舞，主持人估计也没想到逗两句这帮人还来真的~





《南方车站的聚会》将故事背景设定在武汉，在这个被称为“四大火炉”之一的城市，胡歌饰演的盗车贼周泽农在火拼中意外枪杀了一名警察，逃入野鹅湖，却与陪泳女刘爱爱有了一段邂逅。









无论是色彩渲染的视觉震撼，还是整体叙事上的韵味，电影的整体观感都颇受认可。接下来，就赶快定档吧！





9

《冰峰暴》

内地上映: 2019年





导演 / 编剧: 余非

主演: 张静初 / 役所广司 / 林柏宏 / Victor Hawk

类型: 动作 / 灾难





关注这部电影不为别的，就是役所广司这个名字，这位帅大叔此前的《第三度嫌疑人》已经点满了在小编这里的好感。昨晚在红毯上，还帮张静初在后面拉了下裙子，相当绅士哦。









这部首次在雪山实地取景的电影，拍摄条件当然相当不容易。监制张家振透露，故事是从一架承载了机密文件却意外失事的飞机开始，事关72小时候的高峰论坛，必须派一支极限登山队登顶抢救文件，挽救边境和平。









所以，电影不仅有关于登山的种种灾难场面，可能还有悬疑和谍战层面的剧情。役所广司饰演的登山队队长，面临着巨大挑战。





无论是阵容还是类型故事，都相当吸引人。期待后续物料~





10

《感动她77次》

内地上映: 2019年





导演: 邱礼涛

编剧: 李敏

主演: 蔡卓妍 / 周柏豪 / 卫诗雅 / 马里奥·毛瑞尔

类型: 爱情

制片国家/地区: 中国香港





要挑婚纱了，可是准新娘Eva并不兴奋反而胃痛越来越严重，既不肯定要挑怎样的婚纱，更不肯定要挑怎样的新郎。基于生病母亲的催促和闺蜜的希冀，被逼入死角的Eva想起旧爱和众多男子，反复思考自己该做怎样的选择。









一个离婚律师被迫走入婚姻的经历，如果连她都可以相信爱情，一定也可以感动我们。





该片由《原谅他77次》原班人马打造，前作在2017年曾以过硬口碑在香港和内地都拿下不错的票房。在爱情片越来越不靠谱的当下，这部电影是今年为数不多可以关注一下的作品。









导演邱礼涛从《表错七日情》起已经有无数优秀爱情电影问世，加上主演阿Sa蔡卓妍、周柏豪和泰国帅哥马里奥，无论颜值还是制作都值得期待。





11

《送我上青云》

内地上映: 2019年





导演 / 编剧: 滕丛丛

主演: 姚晨 / 李九霄 / 杨新鸣 / 袁弘

类型: 剧情





入围今年上影节亚新单元的《送我上青云》，是女导演滕丛丛的处女作，是“ART文艺片计划”第一季片单的重点片目。









该片滕丛丛自编自导，得到主演姚晨以及多位资深影人的助力，包括曾担任李安“家庭三部曲”和《驴得水》摄影指导的林良忠，还有《让子弹飞》《一步之遥》的录音师温波。电影的质感应该很有保障。





从海报也看得出，这是一部大女主戏。





女记者盛男心高气傲，渴望真爱仍孑然一身，怀抱理想却屡屡在现实中碰壁。当她意外患上了卵巢癌，为了筹钱不得不接受一份不喜欢的工作——为一位企业家父亲写自传，也因此踏上一段寻求爱欲亦是寻找自我的旅程。





“ART文艺片计划”的投资人江志强说：“对我来说更重要的是，慢慢我们做电影会走得很顺利。”让年轻导演拿到机会，也是对华语电影最深沉的爱吧。









12

《天·火》

内地上映: 2019年





导演: 西蒙·韦斯特

编剧: 卜维

主演: 王学圻 / 昆凌 / 窦骁 / 柏安

类型: 动作 / 冒险





红毯上制片人介绍说，这部电影最大的特点就是“太花钱了”。对于一部烧特效的灾难片来说，当然不是什么坏事。而且从戛纳到上海，宣传上完全不遗余力，还买了戛纳最大的广告位挂了一天。





“天王嫂”昆凌的加入，更是给电影添了不少话题。









在美轮美奂的“天火岛”，年轻的地质学家李晓梦为研发首个火山监测系统“朱雀”，在此带队研究；探险家正楠带着女友佳慧前来，准备了一场浪漫的求婚。而李晓梦的父亲、隐退多年的火山专家李文涛，此时发现火山有爆发的危险……









几个人的命运纠结在一起。为了看见明天的太阳，他们必须与过去和解，合力在绝境中寻找一条生路。这是一个关于爱与勇气、选择与放弃、自救与他救的中国人的英雄故事。





虽然目前没有看到电影的品质如何，但是从现在的物料来看，最大的优点还真的是“不差钱”。希望这部电影，能补上国内灾难视效片的空白。













以上就是今年红毯上出现的若干值得关注的电影，不知道有没有你想看的作品呢？当然，这些电影并不能囊括所有值得看的电影，还有许多电影同样值得期待，你猜小编说的是哪部呢？





最不能错过的，当然是由陈正道监制，藤井树任制片人，徐展雄自编自导，马思纯、钟楚曦、黄景瑜主演的《荞麦疯长》咯！必看，加五星！









另外，如果还有你觉得接下来一年中必看的电影，也欢迎在评论里和我们分享，每一部好电影，藤井树观影团都希望与你一同分享~

















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