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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 【观影报告】IMAX《黑衣人：全球追缉》超惊喜，锤哥与女武神开挂了！

藤井树 发布于：

时间：2019年6月16日20:30

放映电影：《黑衣人：全球追缉》

地点：SFC上影百联影城（八佰伴IMAX店）

主持人：藤井树

嘉宾：刘海波


《黑衣人：全球追缉》现场打分

平均分：8.2

最高分：10分  最低分：6

   


［ ▲全场大合影］



看过前三部《黑衣人》再看最新的一部《黑衣人：全球追缉》，你会发现这部作品背后的勃勃野心。


巴里·索南菲尔德执导的前三部，现在看来其实并非完全商业化的作品，那些古怪的幽默感和千奇百怪的外星人，其实颇有邪典的意味，带着很强的作者思维。



不说别的，第一部之后拍第二部花了五年，第二部到第三部居然用了十年！而且这个票房表现给力的系列，明明2013年就确定了要做续集，竟然一拖又是六年……


《黑衣人》确实太难了，它有着完全自成一套的话语体系，那种根植于黑衣人及装备本身的笑料，以及千奇百怪的外星人设计，都需要强大的叙事逻辑。而且，年事渐长的前组合，也不可能继续战天斗地。



而新一部《黑衣人》，请来了《速8》的导演F·加里·格雷，找来了“锤哥+女武神”的组合，更周转伦敦、巴黎、摩洛哥三地拍摄，早已是十足的好莱坞大片相。



少了些玩闹，多了些宏大，整个宇宙观都更新换代的《黑衣人：全球追缉》，就是奔着开宗立派来的。


1

经典IP的重生


《黑衣人》系列的延续，是许多对这个系列念念不忘的影迷盼望已久的，毕竟三部曲中间足足隔了十五年，这样的频率真的是等到花儿也谢了。


导演和主演都换了的第四部，和前作有多少相似度？



从作品来看，《全球追缉》显然加入了更多的元素，对抗外星人的黑衣人具有了如007的MI6、或伊森·亨特的不可能任务小组，上天入地，无所不能，黑科技层出不穷。


包括如离开夜店之后的那场紧张的街头枪战，显然和此前《黑衣人》系列玩闹式的打闹颇有差异。



但也会觉得，新片的“黑衣人”系列基因还是很强大的，诡异的幽默感依然强烈，一看就是一家子。两个主角的亮相就可见一斑。


两个人所谓“亮相”的戏份，一边是M在接受FBI、CIA等机构的面试，满脸跑眉毛地暗示对方自己想接触外星人；另一边，高大性感的H为了活下来，和女外星人滚了床单。



包括外星人的形象，也保持着整个系列的水准。最值得关注的当然是这一部的小跟班兵兵，定位很像是“星战”的R2-D2或者《碟中谍》的佩恩，提供各种技术和信息支持，附带主角执行任务时的同频评论吐槽音轨。



同时，许多梗也和系列一脉相承。黑衣人观察在地球外星人的那块大屏，曾经出现过史泰龙、斯皮尔伯格、乔治·卢卡斯等大佬，包括迈克尔·杰克逊疯狂申请当黑衣人的戏码。而到了这一部，外星人居然是黄渤……



记忆消除棒这次倒没有太多的惊喜（比如在自由女神像上来一波），反而成为了最后找到真相的一个线索，有关键人物被篡改过记忆。黑科技玩出花的设计，很像《碟中谍2》里的换脸术。


有继承，也有发展，结合时代和商业需求的这次IP重启，整体效果相当值得肯定。


2

“J&K vs “H&M


“黑衣人”系列的成功，离不开威尔·史密斯和汤米·李·琼斯的演绎。这是两位很有戏的演员，一黑一白，一动一静，一冷一热，但偏偏两个人都能展示相当好的喜剧表演。



这对组合，其实是传统北美喜剧电影的经典搭配，《贝弗利山警探》或者《尖峰时刻》的老套路。但是当电影开始转向视效大片的质感时，电影的主角或许也可以换一换画风。


“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯和“女武神”泰莎·汤普森的组合是很聪明的，他们《雷神3》的合作成为该片彼时最具话题性的亮点。当他们一起穿上黑西装，这对CP天然具有了观众基础。



他们的组合已经不再是单纯的喜剧基因，而成为大片里的明星和魅力人物。虽然在人设上，带着女强男弱的反差和喋喋不休的话痨，但他们的号召力已经不只是功能性的搞笑，而是综合性的核心。



从这一部来看，两位主角的设定还是完善的。锤哥饰演的特工H成为组合里脱线的那个，不但面对事态总是慢半拍，还有股子放荡不羁的浪劲儿，比他在《极速风流》里的角色更加极致。



而“女武神”饰演的特工M或许比锤哥的人物要更讨喜。虽然她是两个人里较冷的一个，却以更有层次的人物性格显得更真实，有精英特工的睿智果断，也有小女生的懵懂。




更何况，在看脸的时代，这两位的竞争力还是要比汤米·李·琼斯强的~


3

在IMAX看大场面！


说重启版的《黑衣人》是一部特工电影，绝对没有问题。第一场戏，直接上了埃菲尔铁塔，还有种种扒电梯、飞人的戏码。如果他们的枪不是“除雾器”，还真就信了他是新版的“碟中谍”！



而且埃菲尔铁塔居然是对接外星虫洞的站点？令人想起作为超大记忆消除棒的自由女神像。这个系列什么都敢玩。


其实早期《黑衣人》的叙事模式，还是一个警匪犯罪片的底子。黑白CP与其说是特工，倒不如说像警察，管理的只是在曼哈顿寄居的1500个外星人，还会走进各种小店和小老板们打交道。




但在《全球追缉》已然完全不同，故事发生地已经是伦敦分部。而且黑衣人的设定也不是为了应付外星移民，而是有上百年历史的外星人管理组织，甚至设计师埃菲尔就是黑衣人的一员！



而两位主角的设定，也真正接近了特工。在叙事方面，这部电影采用了许多特工片的手法和类型元素。


比如时尚感。相比于老三部曲宽大的西装，《全球追缉》的“H&M”CP显然要帅得多。尤其是女武神的造型堪称惊艳，中性的西装和齐肩卷发A爆。尤其是变装那段戏，令人想起《黑客帝国》《穿普拉达的女王》



比如捉内奸，几乎从特工片出现开始就演绎这方面内容，而且主角往往都会被陷害。这个经典模板，也被移植到了其中。


也正是得益于这种杂糅和创新，让原本B级片质感的《黑衣人》，正式跨入了超级大片的行列。在视觉感观上，已经完全不是一个层次。



充满科幻感的黑衣人大厅，花样百出的小岛大战，埃菲尔铁塔楼顶的空间虫洞……种种奇观，都是美元在燃烧。


而且这些视觉奇观不但是好看的，更自带黑衣人系列的特有幽默，最值得一提的当然是在撒哈拉沙漠里用超级武器留下的那个“小坑”，镜头拉开的时候全场一片大笑和惊呼。



既好笑又好看的《黑衣人》，更在IMAX高清高亮的大银幕经历了二度升级，呈现出来的，绝对是不可错过的超级视觉享受！如这样的电影，是周末消遣和放松的必选，而且和爆米花很搭哦~




［ ▲藤井树和刘海波教授


6月16日晚上，观影团和团友们一起打卡了《黑衣人：全球追缉》。这个经典科幻三部曲的重启之作，是今年北美暑期档最受关注的几部大片之一，自然获得了许多观众的青睐。


虽然电影场次安排在当晚八点半，全场依然座无虚席，锤哥和女武神的号召力也是没谁了！



正值上海电影节，影迷们最近的时间安排也相当紧张。当晚来看电影的许多人，都是从其他场次赶过来的，非常感谢大家的支持了~还有几位朋友，居然还买了上影节《黑衣人》三部曲的展映票，铁粉无疑！




电影开始放映，现场的笑声就没停下来过，两位新扎黑衣人的沙雕日常显然获得了观众的喜爱。紧张的动作戏和搞笑文戏相互交叉，让整部电影节奏极佳，观众们也会对每个笑点都有反应。


在即将进入周一之前，一起看这样一部超轻松的电影，大家的心情应该都很好吧？




影片还有哪些亮点？我们来听听藤井树老师和嘉宾刘海波教授怎么说吧！



1

嘉宾刘海波说


【奇趣和娱乐】


最近上海电影节看了很多电影，看《黑衣人》感觉就是一种休息，没有那么沉重，也不用想太多，非常愉快。之前的三部也看过一些。就《黑衣人》系列来说，它走的路线是比较奇趣的概念，不仅仅是奇观而已。



其实看很多大片的时候，很容易睡着，因为它音效铺的太满了。但这一部的节奏感把握得非常好，张弛有度。非常轻松，而且很适合带孩子来看。


【全新男女CP】


换人其实很正常，老一代明星总有得退休的时候，换人之后也是面对更年轻的受众。现在还不好说现在两个主角会怎么发展，要想看主角的感情线，可能还得观望下部。




从这部来说，女主会更受欢迎，可能是角色的性格更占优势。好莱坞的优势在于，它经常会给你一些新鲜的面孔，比如这部就很政治正确，黑人女主带来了更多元化，因为会面对全球市场。


而且在主角的选择上，不会像国内一样千篇一律的网红脸，会更注重个人特色。女主的长相就非常耐看，经得住IMAX大银幕的高清大特写。


【系列升级换代】


演员在这部电影中主要任务就是耍酷。影片本身不是肥肠强调悬念的类型，其实也还是有这个“内鬼”的设计。但是对我个人来说，更有意思的是场面会怎么处理，在奇趣的基础上，没有特别看重悬念感。



这部电影值得关注的就是，非常funny。我觉得对没有看过威尔·史密斯版本的新粉来说，还是很友好的。会觉得好玩，而且觉得新鲜。


对铁粉来说，会有一个适应过程。因为可能存在一定的比较。但是这其实是对原本系列的一个升级，还是很令人满意的。


2

藤井树说


【玩梗玩到嗨】


这部电影整体娱乐感很强。女武神给我的印象，乍一看觉得就很像女版迈克尔·杰克逊，外貌和造型都很像，包括黑西装也是MJ的经典符号。



这个系列其实之前玩过MJ的梗，说迈克尔·杰克逊是外星人。每一部都玩得挺嗨的，都会有一些致敬梗。


女主大家可能不是很熟悉，但男主大家都很了解了——雷神，而且片中还致敬了一个经典段落，雷神举起锤子说：形势发生了逆转。结果下一秒锤子就被人抓住了。


【人人都爱外星人】


这一部的外星人可能没有像前几部那么惊喜，但是和近几年这种怪物电影多有关，在后期特效角度来说，一些特效公司处理的时候会模式化，比如章鱼的多爪造型还有那种一口烂牙的。




感觉上或许没那么惊艳，包括曾经把姚明和贝克汉姆都当成外星人，这一部或许少了这种惊喜。但是小外星人兵兵的塑造非常成功。


这个小人真的是既好玩又有童趣！我带我儿子看了一下，发现小朋友会格外喜欢，肯定很快会有周边的。


【如何打造精品系列】


这部电影中有很多武器的呈现，比如到处能抽出武器的车，还有可以变化的紫水晶，都让人出其不意。这种想象力还是蛮厉害的，完全就是外星版的007




曾经007换人的时候，就有很多争议声，但还是卖得很好。如今又要换新的邦德了。对超级IP来说，哪怕你是核心演员，你都不是唯一的。


只要IP的生命力够长久，故事剧情往前推进，而演员可以更新换代。这种模式对中国电影来说也值得借鉴。




过去的经典系列，会有穿越回上世纪60年代的梗，做得也很好。但最新的一部从老少搭档到男女搭档的过渡，其实发挥空间更大，甚至会有很朦胧的感情戏。


这一集算是全新系列的开始，属于一个建构过程，还没有往下深入挖掘。外星人方面，暂时也还没有出现一个核心的反派角色。这些应该会在之后的续集中逐渐加强，把这个系列变成新的精品，拍摄成新的三部曲。


3

现场评分


让我们来看一下本场电影的现场平均分，8.2分！这部好莱坞大片的观众缘真是相当不错了。




经典IP的幽默搞笑，超级大片的视觉奇观，共同造就了《黑衣人：全球追缉》的成功。对抗外星人的“007”，绝对是不一样的观影体验。


感谢刘海波教授的精彩分享，也感谢各位团友的参与！


如果你喜欢这部电影，《黑衣人：全球追缉》正在影院上映，千万不要错过！锤哥和女武神的黑衣特工之路，我们也要一起走~



更多详细内容请戳微博@藤井树观影团2011 看精彩回放哦！



P.S.感谢观影团的合作伙伴一直播、咪咕直播。没有来现场的朋友们也可在咪咕直播回看整场活动！



电影《黑衣人：全球追缉》

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