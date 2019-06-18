昨日，在上海电影节期间举办的“微博电影之夜”如期到来。典礼的盛况相信大家已经有所感受，但对于小编来说，最最激动的莫过于看到自家帅导获奖！







颁奖词很好地总结了徐展雄导演独特的创作风格：他曾用文字书写对电影的热爱，作品《荞麦疯长》荣获2017年上海国际电影节创投单元“最佳创意项目”大奖，恭喜@徐展雄 获得2019#微博电影之夜# 微博最受期待新导演荣誉。









在台上，徐展雄与李非导演（《两只老虎》）、霍猛导演（《过昭关》）共享了这一荣誉，从郑保瑞导演手中接过了奖杯。





郑保瑞导演为三位新导演颁奖





现场放映了《荞麦疯长》的一小段片段，可谓惊鸿一瞥。徐展雄导演则把所有的获奖感言献给了剧组：





“我相信电影是由大家一起完成的。所以我要感谢我的制片人藤井树，监制陈正道，艺术总监管虎，还有三位主演（马思纯、钟楚曦、黄景瑜），他们共同组成了我们对这部电影的巨大期待。”









典礼开始前的红毯上，我们也看到了徐展雄导演和制片人藤井树一起亮相。Wuli《荞麦疯长》剧组的高颜值果然名不虚传！









红毯上导演和制片人还被Q到了问题，“过不去的故乡 到不了的远方”作为一句广为流传的电影宣传词，道出了《荞麦疯长》的核心共情点。也正如导演所言，“这部电影讲的是来自五湖四海的年轻人，在大城市里勇敢地追求梦想的故事。”





看直播的小编见到此情此景，已经脑补出我们导演、制片人，还有《荞麦疯长》剧组成员将会在今后踏上更多红毯的瞬间！









领完奖的导演果然轻松了许多，与台上的严肃风不同，场外照更加帅帅哒！









在典礼后台也玩得很开心吼！





左起：李非导演、邓超先生、

王长田先生、徐展雄导演





共享“微博最受期待新导演”的三位导演

上图左起：李非、霍猛、徐展雄





“微博电影之夜”可谓每年夏天不容错过的影迷盛宴，也希望徐展雄导演、藤井树制片人，以及最重要的我们的电影《荞麦疯长》，以后能走得更远，陪你我一起疯长！





电影《荞麦疯长》由上海井树文化开发主控；井树文化、光线影业出品；七印象、中视央影、影迪通、东阳大玩家、井树影业联合出品，由井树影业拍摄制作。目前正在做后期，希望能早日与大家见面。













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