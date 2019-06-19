一个被所有人唾弃的父亲，一个被母亲放弃的儿子，当他们决定不向生活认输的时候，彼此成为了唯一的依靠。





看完这部电影，小编突然觉得，自己可能看到了今年暑期档最催泪的电影。





这部把父子亲情讲得感人至深的电影，正是邓超将于7月26日上映的导演作品《银河补习班》。









邓超+俞白眉，此前合作的两部喜剧作品《分手大师》和《恶棍天使》，确实有点败了小编的路人缘，对这部新片有点犹豫。





但这次，他们做的是一部正剧。告别了《奔跑吧》的邓超不再是之前两部插科打诨的小混混，他留起了胡子，穿上了旧衬衣，认认真真地演了一位父亲。





完全超出预期的好。小编怎么也没想到，自己还有被邓超煽哭的一天。





1

不是科幻，却比科幻神奇







看见银河两个字，或许很多人会以为这是部跟风国产科幻的电影。但还真不是那么回事。





所谓“银河”，是父亲马皓文给儿子马飞自己办的补习班。这位在1990年亚运会上作为火炬手的著名工程师，因为某起事故错过了儿子七年的成长。









当他回到儿子身边，却发现自己的孩子已经成了别人眼中的差生，甚至面临被学校开除的风险。于是，他和教务主任打了个赌：下一次期末考，儿子能进年级前十。





猜到了这是个装逼打脸的故事。这位父亲给孩子补习的方式，居然和彼时所有人都不一样，甚至让屏幕前的我们觉得超前。当孩子的母亲馨予问马皓文给孩子报了什么补习班，马皓文随口说了个“银河”。









电影确实出现了马飞长大之后飞翔于太空的情景（白宇饰演，每次他出现点映场里都一片尖叫），他在太空还遇到了不小的麻烦，而帮他渡过难关的，是当年“银河补习班”教给他的一切。





这样的前后呼应，真的相当有趣，是比科幻更神奇的命运。









这是一部关于父子关系的电影，而且无疑，其中的许多暖心桥段都非常经典。父子在草地上探讨什么是“草色遥看近却无”，令人想起《菊次郎的夏天》；人生低谷的父亲对儿子发火随即后悔不迭，仿佛《当幸福来敲门》。





但电影最触动我们的，是关于马飞成长的种种争议：到底什么样的教育是有用的，怎样的成长才是好的成长。





教导主任和马皓文的分歧，是非常典型的应试教育和素质教育的差异。前者是我们这代人最熟悉的教育方式，体罚、呵斥、分数、排名；而后者，则提供了一个在教育领域最典型的快乐学习模板。









“人生就像射箭，梦想就像箭靶子，你连箭靶子在哪都不知道，每天拉弓有什么意义。”这句台词，配上剧情食用，真的超燃！





马皓文的教育成果，会在孩子三十岁时还能够发挥作用。这种教育，很难来自于书本。当马皓文扔掉了书包里所有的习题册和考卷，取而代之的是他自己，他将给予孩子自己的教育方式和内容。





这个镜头无疑是有隐喻的：父亲所给予的教育，是脱离于书本之外的智慧。









这或许会让我们想起自己的父亲，想起他们的言传身教给我们的人生带来的影响，从而会心一笑。





2

不是喜剧，却依然好玩







网文远祖“三驾马车”之一的俞白眉监制，说这部电影没有喜剧色彩也不现实，总觉得臭贫已经写进了他的骨髓。而且，以邓超前两部戏的玩闹性质，这部戏也还是有很多戏剧性的表达方式。





但必须夸赞的是，这部戏里完全没有了前两部作品那些恶作剧式、个人恶趣味的所谓幽默，每一个笑料都相当扎实，极具生活气息。









甚至其中的某些梗，在上映之后很有成为年度词汇的可能，比如“挂在墙上”的梗，每次出现现场都是一片大笑。





梁超饰演的孟叔叔无疑是个纯粹搞笑的配角，但这个角色的闪光点实在是非常突出，更因为一句“你就是爸爸多”让全场不少人叫好。一个纯粹的笑角却能让人如此兴奋，是角色塑造的成功。









梁超其实一直以来演的最多的是阴险的恶人，而且出没于各种国产低分搞笑片。但这次，虽然一开始亮相他似乎是个嘚瑟的烂人，但他对于妻子的爱和孩子的呵护，都非常令人感动，甚至让人喜欢。





电影的选角确实很有意思。梁超和任素汐此前其实都是喜剧演员，而邓超的出道话剧《翠花，上酸菜》也是相当欢脱的表演，包括李建义老爷子也擅长喜剧，此次甚至重现了他经典的太监造型。











而另一方面，这些演员的正剧表演都相当出色，甚至令人惊艳。游走于喜剧和正剧之间所带来的戏剧化反应，强化了角色人性的部分，而使他们神性的部分显得不那么突兀。





电影当然不是没有问题，邓超的视听语言依然在有些时候显得濒临过火，而且自恋（虽然已经减轻了许多）。但主创们的用心和动情，在电影里完全看得出来。





认真的邓超，真帅。





3

不是奇幻，却有时间的魔法







和其他怀旧主题的电影一样，电影给出了一条跨越历史与现在的时间线，并且以强情怀的符号化时间点，串起了一条能勾起我们记忆的长线。





这样的套路在《阿甘正传》之后其实不少电影用过，我们熟悉的比如《中国合伙人》或《夏洛特烦恼》，但《银河补习班》的质感做得非常自然，让这个魔法依然有效。





足足跨越三十年的时间线，从1990年的亚运会，到近未来的曙光十六号升空，中间关于香港回归，九八洪水，都与剧情产生了有机的联系，而非简单的有关。在这一点上电影可谓高明。









尤其是这些事件里，邓超居然还夹带私货，比如1992年施拉普纳老爷子带中国队拿下亚洲杯季军，播音员那一句“中国队震惊世界的日子不远了”一句让全场爆笑。





配乐当然也离不了年代金曲，《亚洲雄风》《思念》《弯弯的月亮》《当年情》《走四方》等等，每首都是彼时的时代记忆。尤其是和画面组合起来，别有一番趣味。





这些节点和符号，加强了年代的气质。但电影借此，搭建起来的三十年时间线，完成了一次堪称惊艳的叙事，因为在其中加入的是时间的魔法。









马皓文从青年到老年，马飞从童年到壮年，尤其是这个时间段的跨越，自动对接了80、90一代，代入感自然相当强烈。





尤其是其中某些部分的设计，更有些父与子的心照不宣。童年的时候，爸爸撒谎说自己要搭飞船回家了，儿子拿着手电筒站在阳台上给父亲指路；长大后，儿子的飞船在天上走丢了，爸爸站在阳台上给儿子摇着手电筒。









当时间跨度拉到了三十年，故事本身已经超越了父亲和儿子的相处和教育问题，而成为人生的一部分。长大后，我成为了你，而你成为了孩子。许多偏执，许多不忿，都随着时间成为记忆，而记忆又被丢进时间。





或许在叙事上有戏剧化和刻意煽情，但《银河补习班》的内容和表现力，绝对是超出预期的优秀。尤其是关于教育话题的探讨，极有可能获得某种社会效应。









电影目前定档7月26日，提前四十天开始路演，也可见出品方对电影质量的自信和雄心勃勃。





这个暑期档的大赢家，或许会有《银河补习班》的一席之地。如果有机会看到，千万别错过！

















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