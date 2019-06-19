［ ▲映后直播采访大合影］





《黑衣人：全球追缉》的观影是近来最欢乐的一次，全场观众频频发出阵阵大笑，经典喜剧+全新升级的魅力真是不可阻挡，IMAX高清高亮大屏的加持更是让欢乐升级。





黑衣人组织新人锤哥和女武神的表现相当可圈可点，各有其魅力。尤其是泰莎·汤普森的角色，在现场调查发现居然比锤哥还受欢迎，男友力绝对杠杠的~





这部看完会让人非常轻松的电影，观众们又有哪些想法？我们不妨一起来听一听吧~











采访人：涂洁

职业：金融从业





我打了9分。





这是我看过的四部中最轻松快乐的一部。和之前的系列比，这部氛围营造得很轻松，我看得很专注。





男女CP的发展空间会更大，接下来也会更有趣。我对电影中小外星人的印象很深刻，觉得很可爱。





采访人：Emily

职业：国企职员





我更喜欢威尔·史密斯的版本，比较经典。海总的话，就太帅了，反而不太会关注他的演技。





片中出现的外星人们很对我的胃口，因为我喜欢看这种奇奇怪怪的生物。在外星人的设计上，还是很让人惊喜的。





采访人：崔文

职业：律师





我打了10分。





我是威尔·史密斯版的铁粉。前后的版本还是不同的，以前的故事的连贯性很足。新版本反而是带着问题来看电影。





锤哥在《雷神》中和本片的性格完全不同，有点反差萌。如果之后的故事能够做好，接下来的续集应该会很精彩。





采访人：宇娇

职业：机关外联





我打了9分。





我是带着心理预期来看的，开始的设想是再好看应该也不会超过经典版。但随着故事的推进，我改变了想法。





大场面做的很足，还有外星人的设计，品种非常多，个别如小兵兵又很萌。会让人觉得有趣。













藤井树有话说





大家好我是藤井树。很高兴我们做了一场非常精彩的电影观影：经典电影系列《黑衣人》的重启之作，系列的第四部，而我觉得也可以把它看成第一部。







从经典版的老少配变成男女CP，对整个系列来说，是一次很冒险的尝试，原本威尔·史密斯和汤米·李·琼斯那对搭档已经非常深入人心，而且还有庞大的、稳定的影迷群体。新系列的开启，意味着全员大换血，对观众来说也是个大挑战。









但完成得非常好，尤其是女性角色的加入，女武神有一张高级的银幕脸，特别耐看。出场的造型，包括发型、脸型和服装都特别迈克尔·杰克逊，但越看越觉得熟悉，越看越觉得养眼。





而且她和锤哥在本片中已经有了很默契的CP感，非常期待他们在续集中会不会有暧昧的情愫。





本片中对外星人的设计，保持了前作中一贯的水准。形象非常多元，有非常萌宠的，还有可爱的，厉害的，这是一个关于外星人如何与人类共处的故事。





看过本片的观众一定都会记得小兵兵，一个可爱又毒舌的小外星人。它将会是整个系列的亮点，相信下一部会给它更多出场。





唯一的提升空间的话，就是反派的塑造或许还不够深入人心。希望随着系列的推动，进一步补足剧情上的小问题，这一定会是一个令人期待的系列电影。





如果有孩子的话，这会是一个非常好的观影选择。下一场观影团我们再见，谢谢大家。









电影《黑衣人：全球追缉》

部分观众真实反馈













接下来看看问卷情况吧~





IMAX很好！值得夸赞！很不错！





很棒，喜欢！





追车效果很赞，拆车拆武器各种动作戏，视听很棒。





IMAX视效不错，主演很不错。





特效做的不错，主要角色演技不错，外星人特效也很好很可爱。





好看，惊奇。





剧情紧凑全程无尿点。





特效十分紧张刺激。





电影在IMAX影院看非常好！





酷炫超值。





情节紧凑全程无尿点，非常棒。





好看，好看，好看！重要的事情说三遍。





超大。





IMAX（画面）完整~





效果酷炫，场景浩大，值得观看。





丽贝卡·弗格森完成度最高。





科幻效果超赞，特效处理也蛮好的。





《黑衣人：全球追缉》就要看IMAX！





满意。





温柔的帅气1





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