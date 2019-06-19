网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 IMAX《黑衣人》惊艳，男女搭档，干活不累！

藤井树 发布于：

［ ▲映后直播采访大合影］

《黑衣人：全球追缉》的观影是近来最欢乐的一次，全场观众频频发出阵阵大笑，经典喜剧+全新升级的魅力真是不可阻挡，IMAX高清高亮大屏的加持更是让欢乐升级。


黑衣人组织新人锤哥和女武神的表现相当可圈可点，各有其魅力。尤其是泰莎·汤普森的角色，在现场调查发现居然比锤哥还受欢迎，男友力绝对杠杠的~


这部看完会让人非常轻松的电影，观众们又有哪些想法？我们不妨一起来听一听吧~



采访人：涂洁

职业：金融从业


我打了9分。


这是我看过的四部中最轻松快乐的一部。和之前的系列比，这部氛围营造得很轻松，我看得很专注。


男女CP的发展空间会更大，接下来也会更有趣。我对电影中小外星人的印象很深刻，觉得很可爱。


采访人：Emily

职业：国企职员


我更喜欢威尔·史密斯的版本，比较经典。海总的话，就太帅了，反而不太会关注他的演技。


片中出现的外星人们很对我的胃口，因为我喜欢看这种奇奇怪怪的生物。在外星人的设计上，还是很让人惊喜的。


采访人：崔文

职业：律师


我打了10分。


我是威尔·史密斯版的铁粉。前后的版本还是不同的，以前的故事的连贯性很足。新版本反而是带着问题来看电影。


锤哥在《雷神》中和本片的性格完全不同，有点反差萌。如果之后的故事能够做好，接下来的续集应该会很精彩。


采访人：宇娇

职业：机关外联


我打了9分。


我是带着心理预期来看的，开始的设想是再好看应该也不会超过经典版。但随着故事的推进，我改变了想法。


大场面做的很足，还有外星人的设计，品种非常多，个别如小兵兵又很萌。会让人觉得有趣。




 藤井树有话说 


大家好我是藤井树。很高兴我们做了一场非常精彩的电影观影：经典电影系列《黑衣人》的重启之作，系列的第四部，而我觉得也可以把它看成第一部。


从经典版的老少配变成男女CP，对整个系列来说，是一次很冒险的尝试，原本威尔·史密斯和汤米·李·琼斯那对搭档已经非常深入人心，而且还有庞大的、稳定的影迷群体。新系列的开启，意味着全员大换血，对观众来说也是个大挑战。



但完成得非常好，尤其是女性角色的加入，女武神有一张高级的银幕脸，特别耐看。出场的造型，包括发型、脸型和服装都特别迈克尔·杰克逊，但越看越觉得熟悉，越看越觉得养眼。


而且她和锤哥在本片中已经有了很默契的CP感，非常期待他们在续集中会不会有暧昧的情愫。


 

本片中对外星人的设计，保持了前作中一贯的水准。形象非常多元，有非常萌宠的，还有可爱的，厉害的，这是一个关于外星人如何与人类共处的故事。


看过本片的观众一定都会记得小兵兵，一个可爱又毒舌的小外星人。它将会是整个系列的亮点，相信下一部会给它更多出场。


 

唯一的提升空间的话，就是反派的塑造或许还不够深入人心。希望随着系列的推动，进一步补足剧情上的小问题，这一定会是一个令人期待的系列电影。


如果有孩子的话，这会是一个非常好的观影选择。下一场观影团我们再见，谢谢大家。



电影《黑衣人：全球追缉》

部分观众真实反馈




接下来看看问卷情况吧~


IMAX很好！值得夸赞！很不错！


很棒，喜欢！


追车效果很赞，拆车拆武器各种动作戏，视听很棒。


IMAX视效不错，主演很不错。


特效做的不错，主要角色演技不错，外星人特效也很好很可爱。


好看，惊奇。


剧情紧凑全程无尿点。


特效十分紧张刺激。


电影在IMAX影院看非常好！


酷炫超值。


情节紧凑全程无尿点，非常棒。


好看，好看，好看！重要的事情说三遍。


超大。


IMAX（画面）完整~


效果酷炫，场景浩大，值得观看。


丽贝卡·弗格森完成度最高。


科幻效果超赞，特效处理也蛮好的。


《黑衣人：全球追缉》就要看IMAX！


满意。


温柔的帅气1


以上就是各位团友的问卷评论了，你喜欢他们的观点吗？欢迎你随时来到现场加入我们。为了填问卷，下次还请记得带一支笔哦~






回复 (0) | 收藏 (0) | 1 次阅读 |
下一篇：可能是今年暑期档最催泪电影！ >>

藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

日志分类
日志标签
藤井树 影评 世界电影之窗 专访 盘点 优家画报 藤井树观影团 评论 贾樟柯 杜琪峰 张艺谋 旅游 陆川 上海电影节 彭浩翔 世界杯 盗梦空间 让子弹飞 海上传奇 观影团 狼灾记 装修 南京南京 小沈阳 春晚 叶问2 东方电影 宁财神 金鸡奖 贺岁档
更多 >>