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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

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编辑 | 删除 【上影节观影】《送我上青云》：生活丧到尘埃，不如正面硬刚。

藤井树 发布于：

 

在今年上影节入围的几部华语片当中，《送我上青云》获得的赞誉不绝于耳。


夸赞主要是两方面，一是姚晨，普遍认为，这是近年来对于姚晨来说，最具突破性的一个角色，而且真的非常适合她；另一方面，作为新人导演的滕丛丛，无论在叙事还是视听上，都表现得令人惊艳。


滕丛丛、姚晨、李九霄


这则关于女性、甚至有寓言意味的故事，截取了可以说女主角生命中极其黯淡、无望的一段时光，却以极其诙谐、冷幽默的方式，让整个电影院不断响起笑声。


直到某个节点，再也笑不出来。


这是一部有智慧的电影，甚至在那些关于生死的思考中，带着几分禅意。人生太苦，不如《送我上青云》


《送我上青云》

导演 / 编剧: 滕丛丛
主演: 姚晨 / 李九霄 / 杨新鸣 / 袁弘 / 吴玉芳
类型: 剧情
制片国家/地区: 中国大陆
上映日期: 2019(中国大陆) / 2019-06-17(上海电影节)
片长: 96分钟


1

爱别离


“好风凭借力，送我上青云。”


这是《红楼梦》里，薛宝钗的词《临江仙·柳絮》里的一句，有人读出了心机，有人读出了得意，更有人读出了几分寂寥和逃离。


然而在《送我上青云》这部刚刚在上影节上映的电影里，我们却不曾看到一个身姿轻柔的女子，反而是对生活正面硬刚的：盛男。



单看这个名字，就带着股子巾帼不让须眉的气势。作为记者的她，也正是这么个秉性。多年单身不说，还长了张不饶人的嘴，被李总雇去写吹捧的通稿，却私下对对方大加嘲讽，结果还被本主撞见了。


攒不下来钱的她竟然又被告知，自己患了卵巢癌。如果要治疗，需要三十万。



为了赚这三十万，她答应了老朋友毛毳的邀请，给一位企业家的老爹写自传。对于从小争强好胜的盛男，这就算打落牙齿和血吞了。


在这趟旅程中，盛男有三个放不下的人。


一个是她的老妈，十九岁为了条喇叭裤跟了盛男的父亲，三十来岁就要忍受丈夫出轨，五十岁的人一辈子一事无成，于是非要缠着盛男，跟她一起出了远门。


必须盛赞妈妈（吴玉芳饰）的演技~


她的本意或许是想拉近和女儿的距离，却没料到外面世界的精彩，竟然让自己迷花了眼。本想和母亲相处的盛男彻底断了和她的关系，心底的那些积怨，也就彻底成了化石。


另外两个，是男人。


癌症的降临，让盛男无法不对自己以往的生活产生反思，尤其是当得知卵巢癌手术过后，她将失去性爱的快感，不得不说，对于这个三十岁的姑娘来说，显得太过于残酷了。


因此，她和刘光明的关系那么突飞猛进，未尝不是因为某种急迫，带着某种不惜后果的决绝。然而，猎人动作太快，难免惊了猎物，尤其是猎物本身对于踩入陷阱本身就带着不信任感。



但直到看到刘光明的尊严被其岳父践踏，盛男都还没有放下这段花痴式的感情，哪怕被拒绝，当不成蚊子血，也可以拿他当白月光，但受不了的是原来他不是白月光，顶多是装修刷的白腻子。


也是这种幻灭，让她转而想要释放自己的欲念，找上了毛毳，毕竟是自己兄弟嘛。万没想到，她独立女性的身份，在毛毳看脸的世界完全不好使，还不如一个傻但好看的小姑娘。



曾经骄傲的她，努力迎合了一把世界，结果被踩得遍体鳞伤。甚至原本她以为坚固的所爱，也在不断离她而去。


爱别离，未必是空间的概念，也可以是你以为的所爱，却并不是你想象中的样子。这样的遭遇，更伤人。


2

怨憎会


虽然这是一部文艺片，但真的超预期的好看！新人导演滕丛丛非常用心地在电影里加入了许多幽默的小桥段，有些已经接近是段子了。比如那个刘光明给了老太太买棺材的钱，却反过来被告知：最近棺材涨价了。


电影关于生活的态度，就是丧，真丧。



这种丧，来自于对人生价值和存在的否定。一辈子受人敬仰的老书法家被问到是怎样走上艺术之路的，回了一句“两平尺五十万，我高峰的时候买到过这个数”。为什么搞艺术？你说呢。


现场的观众一次次发出笑声，这种丧到尘埃的设定，本就是对于我们当下生活最有力的讽刺。而我们，已经习惯了这类讽刺。


对于盛男来说，她的“怨憎会”，来自两个人，一个是李总，一个是李老爷子；这父子俩，分别在物质和精神上击垮了她的坚持。



李总和盛男有三次交锋，第一次是意外，两边其实都会很尴尬，但是后面紧接着李总非要盛男去给父亲写自传，为什么？想找场子的意味很明显啊。


第二次的时候，李总已经在拿钱砸人了。抻着签合同这件事，和盛男大谈人生价值和社会价值，要拿自己的身份地位压对方一头。不料盛男居然翻了脸，恼羞成怒的李总居然直接开口：你要多少钱才能服我。


但第三次，李总赢了，终于。甚至可能他自己都不知道怎么赢的。


当盛男发现自己的白月光在他这里竟然只是个玩物，她的骄傲，她的疏离就此被撕了个粉碎。


李老爷子，是一副看破了红尘的架势。一辈子在红尘里打滚的他最初在山上辟谷，就是想逃避自己的欲念。不料一个半老徐娘就破了他的心戒，“起心动念了”，下得山来喝酒吃肉。



盛男成全了他的红尘一世，也让他勘破了爱欲这一道生死之门。然而他，却以在红尘里的跌宕一生，彻底毁了盛男关于这个世界的幻想。


她本来就是一个人。父母分居之后，早有了各自的打算。亲密的友人，也带着亲兄弟明算账的自私自利。每个人都有自己的打算，她撑了太久的疲累，终究找不到一个肩膀。



其实她对这一切早已安之若素，但一个癌细胞毁了她二十年的心境。到最后，她还是一个人，但是，习惯了。


结尾处，盛男在山坡上的那个学自李老爷子的举动，让全场哄然大笑，没人想到，居然会以那么戏谑的方式结束这部电影。但她对李老爷子的和解，却给这部电影留下了太多无法说尽的苦涩。



许多人说，这部电影里有禅意，想来就是红尘内外的这点考量吧。


3

求不得


电影里的所有主角，都没什么好下场。不是说有多惨，而是“求不得”。


每个人对于自己的人生都有指望。毛毳想赚钱，李老爷子想要留名，李总想要个面子，盛男妈想要为自己活一把。



而刘光明和盛男很像，他们想要的，是一种读书读傻了的人想要的自由，是“好风凭借力，送我上青云”。


“青云”并不在红尘，不是官场和商场的更上一层楼，它更高，在天空中，隔绝了人世间种种蝇营狗苟，身姿轻盈，了无牵挂。



然而，刘光明先撑不住了。当他在李总的家里见到盛男，他为自己构建的心灵世界和残酷现实合二为一。于是，他求死。


万万没想到，想死的人没死成；反而重新开始想活的人，没活下去。


看似每个人都有所求，但盛男却是他们中最不同的一个。她是为自己活着的。但其他所有人，都想自己在别人眼里活出个样子。



李总和毛毳是名利场中人，要的是场面，要的是能用钱换来别人的尊重，对此，盛男一直嗤之以鼻：一般渴望征服的男人，都有点心理缺陷。而李老爷子更进一步，名利都有了，开始想家族，想身后事。


可怜的就是刘光明，还有盛男妈。前者已经近乎病态，靠蹭别人的鞠躬来自我麻醉；后者则在追寻自我的路上灰头土脸，重新回到了以往的生活。



这是一幅众生相，也是一幕悲喜剧。导演滕丛丛以一种平淡而漫不经心的方式，将诸般世情向我们娓娓道来，内核或许有些过分悲凉，但表现手法却是嬉笑怒骂自成文章。


而饰演盛男的姚晨，成为了整部剧的题眼。


姚晨近几年来已经演惯了大女人，并关注塑造内心的脆弱。从《找到你》的李捷，到《都挺好》的苏明玉，她的气场和衣品成就了一次次霸气外露的演出。



但在《送我上青云》中，盛男的脆弱已经成为了某种逞强。她所装出来的强大气场，在内外交困的困境下不堪一击。


从强大，到崩溃，到迷茫，再到洒脱，盛男的整个心路历程，被姚晨把握得非常到位，比以往更丰富，也更动人。这个表面有刺却依然败给了世界的女孩，她演绎得令人心疼。


如果随后《送我上青云》登陆影院，推荐大家一定不要错过。这部在看的时候会让你笑不可遏的电影，看完之后却不免悲从中来。这样的电影，高级。





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