日媒爆料，72岁的著名导演北野武与妻子干子正式协议离婚。





是不是有点愣神？72岁了还这么能折腾？





别急。北野武将自己名下约200亿日元（约12.75亿人民币）的财产全部转让给了干子，只留下了一套3亿日元的房子，与小18岁的情人A开始新生活。









一石激起千层浪，这样的大瓜让所有网友都炸了！















拿出200亿离婚的北野武，走出法院之后却异乎寻常地开心甚至说：“我可算是痛快了。”





已经成为日本映画界泰山北斗的北野武，就这样一把把自己推向了风口浪尖。但他这辈子，何尝在意过别人说什么？









高龄离婚、巨额分手费的背后，还是北野武一贯洒脱不羁个性的结果，回顾北野武的过往——才发现，原来他是这样的北野武。





一代奇人北野武

1

拿天皇开涮



北野武，一代奇人。他的奇葩事迹，拉个他的粉丝过来能说个几天几夜。总之老爷子这辈子就一个生活核心：“无聊的生活，我死也不要。”





拿2018年的故事来说，他在平成天皇在位30周年纪念会上的演讲是这个画风：哦，拿错稿子了……









啊，拿反了……









终于开始念稿：天皇送给我的糖，被我每颗800日元卖给来家里的客人了！（鼓掌！）









2

大毒舌





被誉为”大毒舌“的北野武平时很喜欢戏弄人，但这戏弄里又藏着点什么。





比如有一次，他的一个徒弟搬家。北野武就问道：“乔迁之喜送你点什么好？”弟子听到大喜：“师傅，送我台洗衣机吧！”









到了搬家那一天，送来了一只搓衣板和洗衣盆。





徒弟看到这些就想：“看来被师傅给整了”，没想到往盆里一看，里面放着一封装着100万日元的信封。





里面还有一封便签，上面写着：“快去买洗衣机吧！”





3

节目里的“疯子”





如果你看过北野武的电视漫才表演，会发现这家伙除了有才华，也是真会玩，甚至有些部分近乎过火，甚至被报纸骂他是“疯子”。





上节目前喝得烂醉，当着观众的面脱裤子。





梳着两个马尾辫，说自己要当AV男优。













参加朋友乔迁派对，他提着个高压水枪乱入，呲得在场所有人花容失色。









上个节目只穿内衣，或者干脆不穿。被电视台无数次清走，但因为有他的节目收视率太好，不得不一次又一次再把他请回去。





这样性情乖张的北野武，在家庭生活里也显得无常。









情路坎坷北野武

4

与前妻干子分居36年







北野干子本人





1980年前后，33岁的搞笑艺人北野武，与明石家秋刀鱼一起，为富士台制作了一档低俗、无厘头的搞笑节目《THE MANZAI》。







在事业上不怎么成功的时候，北野武遇到了大正电视曲艺场的节目主持人、牧伸二助理、女漫才团体“Miki&Michi”成员的松田干子。





两人同为搞笑艺人，在恋爱初期，也曾经情投意合过，甚至作为“漫才夫妇”获得了极大的名声。





“漫才夫妇”





确认关系后，开始了同居生活，之后三年共同育有一女一子，但始终没有登记结婚。但1982年，已经为北野武生了2个孩子的松田干子，没有等来丈夫的求婚，反而收到了分手的提议。





北野武和女儿





松田干子当然没有同意，而且她的父母偷偷用北野武的人名章，给两人进行了婚姻登记。彼时的北野武，根本名不见经传，所以老两口真的就是想给女儿一个保障。





但是瞒着北野武登记结婚这件事，显然触及了他的底线，于是头也不回的离开了松田干子，两人就此开始了长达36年的分居生活。









北野武2015年给干子开出了100亿日元的离婚价码，干子依然拒绝了。他当时说过，巨额补偿金是为了让媒体不觉得自己的情人“是奔着钱来的”。





多年来，北野武花头不断，干子也另有新欢。但他们的婚姻，依然拖着不离。这样的关系也是难以理解了。









北野武曾公开表示：妻子是这个世界上最可怕的人。摊上这么个老公，也是心累。







5

被老婆宠坏的男人











虽然分居多年，但家里的财政大权，全都掌握在干子手里。她甚至还很有商业头脑地投资了房地产。





北野武每个月只能从老婆那领到一叠零花钱，当然这笔钱有300万日元，约合19万元人民币。





老婆对他的财产了如指掌，他自己一点不清楚。有时候在街上，经纪人指着一栋高级公寓，说“那是北野先生的楼盘”，他完全不知道，目瞪口呆。









可以说，北野武今天的财产，也是干子几十年照顾全家和投资赚钱才得来的。这也是双方离婚官司的极大难点。





这样的能干媳妇，连北野母亲也跟她一条战线，教她怎么控制丈夫。北野的成就越来越大，人越来越不羁，出轨闹丑闻，母亲会打电话给媳妇道歉：“千万不要离，不然太便宜他了。”（北野武：……？）





6

情人与“Friday”事件







这中间，北野武和多位女性有过交往，还被爆出有私生子。干子也曾被发现和一个落语家出轨。但他们互不过问。





北野武关于女人有一套理论，发表于《北野武的小酒馆》中：情人还是越多越好，如果只有一个就会形成三角关系，而三角关系是一种有棱角的关系，如果有两个就是四角关系，三个就是五角关系，情人越多，关系就越接近于圆，棱角也就越少。这样的话，彼此间的摩擦和风波也会减少。





渣男到这个程度，真不好意思骂了。





最出名的“Friday”事件发生于1986年，他的大专女生情人在校门口被《Friday》周刊记者围堵，女生闪躲时被记者的录音笔划到，导致颈部受伤和腰部扭伤，在医院躺了两周。





北野武可是演黑帮的大佬，一听就炸了，先是打通电话骂了一通。骂得不过瘾，带着手下前往杂志总部大闹一通，造成财产损坏和人员受伤，他被警察逮捕，判拘役六个月缓期执行。









这场明目张胆的护小情人事件，上了各大媒体，成为北野武最出名的事迹之一。





8

车祸之后，只有她陪护











1994年，北野武喝酒骑摩托车出了车祸，脸都撞碎了，有人猜测，他前一晚是在开车去见情人的路上……情人名叫细川典江，是个女演员，被拍到进出他的某处住宅。







然而，干子照样来陪护，悉心照顾他恢复。连媒体也惊叹：正牌女主唯一一次上头条，居然是在医院。





手术之后，北野武半张脸的骨骼换了钢结构，从此成了所谓“面瘫”。但出院之后，他和干子依然形同陌路。









9

让他“豁出性命”的真爱







双方僵持了多年之后，北野武再次提出离婚。这一次，他说自己遇到了真爱。





记者偷拍的A子







2015年，他在电视上承认，有了一个新情人A子，已经50多岁，但从外观上看不太出来。





女性的父亲是九州某议员，说起来也是有头有脸的人物。该女子也算是个大小姐，2002年两人在宴会上相识，2015年开始同居。









两人的关系更像年轻时的他与干子。这个情人是职业女性，非常能干，自从在一起，北野武对A子万分信赖，与她商量工作事宜，于公于私都不可或缺。





他上节目，甚至放话：这位女性是可以让他豁出性命的存在，为了她，他与干子有两年半没见面，上一次还是为了谈判增加零用钱。





再后来，就是这场200亿日元的天价离婚。但同时北野武也宣布，他和A子不会结婚。





家庭造就北野武

10

叫菊次郎的父亲





北野武的成长历程与两个人是分不开的，母亲和继父。





北野武的继父是个大字不识的油漆工，人生爱好就是酗酒、赌博、打老婆。“我的父亲是个恐怖暴君”，而平时在被人面前就是一个怂货的样子，被欺负了也不敢反抗。





北野武如是说，但就是这个形象，催生了北野武在许多电影中的双面诠释。















在《血与骨》中北野武的角色原型就是他的继父，而他也渐渐活成了看起来凶巴巴的样子。













但父亲作为市井小人物的善良一面又被拍成了《菊次郎的夏天》，继父的名字，就叫菊次郎。















11

家贫如洗的北野一家







这样的父亲，自然不可能有一个富裕的家。现代小孩唾手可得的一套电动火车玩具，北野武小时候要存一年的钱才能买到而且钱只够买火车，路轨、变压器就不够了。









于是又存了三个月，终于买到路轨，可是只买得起四截，接好以后只有一公尺长。因为还没有钱买变压器，火车还是不能动，只好用手把火车放在路轨上来回推动。





又再存了三个月之后，终于够钱买变压器了，可是接上了却完全不动，把电压的刻度推高，没想到竟冒出烟来！原来之前硬把火车放在路轨上推来推去，损坏了马达。





结果辛苦储钱一年半后还是没能玩到电动火车……







12

毒舌遗传自老妈







在北野武的描述里，母亲是一个尖锐霸道的家庭主妇，爱慕虚荣和金钱。即使父母都有不足甚至是很大的弱点，不过毫无疑问他们之间也有着平时不表露的爱情以及对子女的爱。









和很多家庭一样，北野武的母亲北野佐纪怀着对自己的”拯救“心态对孩子严加管教，盼望他出人头地。小武热爱棒球想要一个棒球手套。妈妈怕他耽误学习就是不给买。





邻居偷偷帮着买了，也不敢带回家，而把手套包在塑料袋里，藏在院子里的银杏树下。可没过几天，泥地里的手套不见了，换成了一堆参考书。









有次作为家中老幺的阿武想给老妈一个下马威，“家里都揭不开锅了，当初为啥把我生下来。”





北野妈妈直接甩了一句，“没钱打胎！”





北野武的毒舌，知道是跟谁学的吗？





13

感人的老妈







以北野武家的家境，后来四个孩子分别成长为公司社长、大学教授、民宿老板，在北野武三十多岁的时候，还是家里最不成器的那个。北野妈妈的教育，堪称伟大。





关于北野武和母亲的故事，有两个非常有名。在北野武大四那年，从明治大学辍学，离家开始了自以为是的新生活。一回神，发现房租已拖欠了半年。









结果有天房东来敲门：“我有话跟你说。”接着就是一声怒吼：“给我跪下！”房东劈头盖脸地说：“哪里有你这样的蠢蛋？欠了这么多房租，你以为还住得下去吗？”





房东问他知不知道自己为什么还在这里，北野武说是房东的仁慈，“这就是你幼稚又愚蠢的地方。”房东叹了口气，“半年前你搬来的时候，你母亲紧跟着过来，是坐出租车跟来的。”









后来，北野武成名了，酬劳超过百万的时候，母亲开始缠着儿子说：“那要给我零用钱！”给了母亲30万现金后，母亲变本加厉，每过两三个月必定打电话来要钱。





甚至媒体都出来打抱不平说她是“吸血鬼”。











直到1999年，母亲去世前，北野武打开她留下的小袋子，才吃惊地发现，他给母亲的钱，每一笔，母亲都以他的名义存着，每一笔都有日期。

存款接近1000万日元。

母亲总是对北野武的哥哥说：“那小子蠢，赚的钱都会花个精光。”她怕有一天他突然间不被观众喜欢，变成了一个穷光蛋。

斜杠老年北野武

14

相声演员？











还没有成为导演的北野武在日本漫才界的地位，大抵相当于国内相声大咖郭德纲。

所谓漫才，是日本的一种站台喜剧，香港称之为栋笃笑。它相当于我国的对口相声，由两人组合演出（即双拍），一人塑造找茬、吐槽的逗哏形象，一人塑造装傻、滑稽的捧哏形象。













昔日的东京下町穷小子北野武，正是靠着天才般的漫才技艺，一步一步从剧场走向电视，誓要取代那些没有才华的小荧幕知名艺人，当漫才界喜剧圈的世界冠军。

北野武奉行着漫才的批判主义，他会向日本国民披露社会阴暗面，用大家熟悉的尖牙利嘴和刻薄的言语挑衅自己的同胞。





不成想观众不仅不反感，反而很容易接受这种“笑”果。

直到1976年，北野武斩获NHK全国漫才冠军大赏，得到这一在当时最具权威性和标杆性的电视频道的认可，一夜爆红。





他从底层出身，很清楚怎么搞笑搞怪，让老百姓开心，很快就混到大牌节目当主持。替富士台制作搞笑节目《THE MANZAI》；推出了自导自演的处女作《凶暴的男人》，一举拿下多个奖项。









15

“日本电影的未来”







在逐渐走出了属于自己的电影风格之后，北野武如今已经成为了日本电影史上风格独树一帜的大师级人物了。





1989年，漫才红人北野武自导自演的处女作《凶暴的男人》，居然大火！囊括当年日本电影奖的最佳影片、最佳导演、最佳男主角及新秀奖。黑泽明对这部电影大加赞赏，称北野武为“日本电影的未来”。





曾被称为“黑泽天皇”在日本电影界的继承人





1997年，自导自演犯罪片《花火》，该片中反映了他对生命和自身的审视，获得威尼斯影展金狮奖及蒙特里尔影展最佳导演奖。





这是自1951年黑泽明的惊悚片《罗生门》，1958年稻垣浩的剧情片《无法松的一生》之后，相距39年第三个获得威尼斯影展金狮奖的日本人。





16

面瘫戏骨





除了作为导演，作为演员的北野武，也是日本最顶级的存在，甚至许多角色的经典程度不亚于他的导演代表作。





除了当导演，他在剧中所塑造的人物，也都是极富个人特色，虽然一脸横肉加上车祸面瘫，但是完全不影响他放开手脚去演活每一个角色。









《座头市》里，他是侠肝义胆的英雄武士座头市。





《极恶非道》里，他是手段残忍但重情重义的黑道。





《菊次郎的夏天》里，他虽然还是个不靠谱满嘴污言秽语的邋遢男，可是却实实在在陪着一个陌生男孩儿找了一夏天的妈妈。









17

作家“彼得武”







北野武名下的著作有近100本之多，可以算的上“著作等身”了。但署名“北野武”的只有11本，其余皆署名“彼得武”。













值得一提的有两本，其一是1999年新潮社出版的回忆父母及童年生活的自传《菊次郎与早纪》，“讲述下层人民有笑有泪、平凡又幸福的故事”。





2003年根据此书拍成的日剧上映，迄今拍摄了三季，从北野武的童年演到青年浅草艺人时代。

其二则是充分体现北野武毒舌吐槽风格的作品《1084》，看起来好像它的第四卷一样——当然这是一本北野武作为“毒舌相声创始人”而讲相声的书。





18

非职业画家





《阿基里斯与龟》





电影导演里爱画画的人北野武算一个，记得他的电影《花火》片头的那些画吗？还有他在2007年自导自演的《阿基里斯与龟》里面扮演的那个潦倒画家，创作出的100多幅作品全都真实出自他的手笔。













开始画画是源于那场有名的车祸。1994年遭遇车祸，他足足在家休养了7个月。他没跟妻子加深感情，反而多了门手艺。





闲来无事，他突发奇想，想学画画，结果就真的开始画，并一直坚持，在电影中绘画，在生活中绘画，还将作品搬进了美术馆。













北野不认为自己是专业画家，所以也没有出售过作品。但在他的电影里，我们会发现他的元素杂糅真的非常惊艳。





19

“北野蓝”





北野武视听语言上的显著特点是著名的“ 北野蓝”。





据灯光师高屋均的说法，北野武“构想要怎么样才能将色彩减至最少。如果这样的话，我问导演到底喜欢什么颜色，他说是蓝色。”





“与其说是强调蓝色，不如说我们是将红色与其它颜色排除。”













摄影师柳岛克己则将“北野蓝调”的产生追溯到《那年夏天，宁静的海》的最后一幕，他说：“我认为是因为想要努力同作品的内容搭调才是北野蓝调产生的原因，并不是我们单纯地只想使用蓝色拍拍看而已。”





北野武对于自己喜欢蓝色丝毫不避讳，甚至他开创了自己的潮牌，名字就叫“北野蓝”（KITANOBLUE）！













20

艺术电影投资人







对国内观众而言，北野武对于华语电影的贡献，是发现并支持了贾樟柯。当年贾樟柯拍摄《站台》，北野武为其出资500万人民币，并且“不做任何要求，让他随性去拍”。





此后北野武事务所包办了所有贾樟柯影片的发行或者说海外发行。













其实细心的观众都会发现，贾樟柯2006年之前的电影海报或者DVD，都是日版(贾樟柯做讲座放映的DVD和公司里的海报也是如此，直到后来渐渐有了法国版等)。





但从去年开始，北野武已经退出北野武工作室，宣布和A子联合建立新的工作室。









关于这桩离婚案，可谓众说纷纭。有人说他失心疯，也有人为他点赞。但我们可以肯定的是，北野武才不会在乎。





甚至可以看到，在他这20个小故事里，和电影有关的其实非常少。但反过来说，每一个故事都造就了北野武的一部分，成为他创作中的养分。





他的一生，仿佛一次精彩的旅行，没有策划，没有日程，只有一个目的：拒绝无聊的生活。





你可以羡慕，也可以批判，但这就是北野武。









北野武经典电影必看

1

《红鳉鱼》(2015)

Red Killfish







导演: 高畑秀太

编剧: 八津弘幸 / 立川谈春

主演: 二宫和也 / 北野武 / 宫川大辅 / 柄本时生

类型: 剧情 / 传记





根据落语家立川谈志的经历改编，北野武作为演员出演这位上世纪的落语名家，被认为贡献了他职业生涯最出色的演出。





2

《菊次郎的夏天》(1999)

Kikujiro







导演 / 编剧: 北野武

主演: 北野武 / 关口雄介 / 岸本加世子

类型: 剧情 / 喜剧





小学三年级的正男迎来了暑假，决定偷跑去外地找妈妈。邻居阿姨让自己游手好闲的老公菊次郎陪正男寻母，但菊次郎却第一天就赌输了老婆给的所有钱……





3

《花火》(1997)

Fireworks





导演 / 编剧: 北野武

主演: 北野武 / 岸本加世子 / 大杉涟

类型: 剧情 / 爱情 / 犯罪





警察西佳境的妻子白血病晚期，搭档下肢瘫痪，又因为行动失误导致后辈丧生。不堪重负、又被黑社会追债的他，决定铤而走险，给一切做一个了断。





4

《坏孩子的天空》(1996)

Kids Return





导演 / 编剧: 北野武

主演: 金子贤 / 安藤政信 / 石桥凌 / 森本治行

类型: 剧情





小马和新志是一对好友，当小马被一个拳击手揍了并开始学拳击，新志也开始练习，却发现自己比小马更有天赋。





5

《大佬》(2000)

Brother





导演 / 编剧: 北野武

主演: 北野武 / 欧玛·艾普斯 / 真木藏人 / 加藤雅也

类型: 剧情 / 惊悚 / 犯罪





黑帮争斗中失败的山本，投奔远在洛杉矶的弟弟阿健，却发现弟弟已经成了毒贩子。为了弟弟，他卷入了黑帮斗争，却意外地平步青云……





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