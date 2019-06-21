



藤井树观影团

《蜘蛛侠：英雄远征》观影活动





放映时间

6月28日（周五）18:30





放映地点

红星电影世界上海张江绿地店

（浦东新区海趣路208弄28号绿地张江缤纷广场3楼）





主持人

藤井树





嘉宾

程波







程波：影评人，上海大学上海电影学院教授，博士生导师。





特别提示：

本场观影时间为：18:30–20:37

映后沙龙：20:40–21:00

必须参加完映后沙龙（即21:00）才能离场。抢票时请确认回复，否则一律无票！

另外，请记得带好一支笔，我们有一张问卷，需要看完电影的你认真填写~









▼抢票规则





1、请留言并转发本文，写下你最想看LUXE《蜘蛛侠：英雄远征》的理由。（请先留言，再转发）

2、在后台回复：片名+姓名+手机号+理由（请把转发截图一并发到后台）

3、每人2张，抢完为止



4、喜欢本片的朋友，如果在映后想要与藤井树老师再聊聊你对电影的看法，分享你独到的观影感受，欢迎添加小助手微信（见文末）报名采访志愿者，志愿者每人将获得电影票2张。报名请微信私信小助手：采访+片名+姓名+手机号+理由





▼如何判断是否索票成功

1、你是否收到了本号发来的“恭喜索票成功”的信息？

2、你是否按要求及时回复，确认了该信息？

3、如果以上两条你都顺利完成了，那么恭喜你拿到了LUXE《蜘蛛侠：英雄远征》的免费观影票。请按信息内容准时去影院现场领票。

4、如果没有收到任何信息，那么表明您没有抢到票，我们只有下次再约！





▼特别提醒

本场映后互动嘉宾，我们邀请到程波教授来到现场与大家零距离交流。所以，观影结束请留下来，准备好问题，我们一起聊聊！





如果提前离场，会留下不良记录！





观影后，团友可在新浪微博电影专区为影片打分与点评！记得@藤井树观影团2011 哦~链接请戳：

https://www.weibo.com/p/100120185369

















两个月前，我们刚刚在《复仇者联盟4》完成了一次告别，和钢铁侠，和美队，和初代复仇者们。





但或许谁都没有小蜘蛛那么伤心。













“纽约市民的好邻居”彼得·帕克，和钢铁侠一直情同父子。从小被叔叔婶婶收养的他，在钢铁侠的教导和支持下，成长为一代超级英雄。





另一方面，钢铁侠在他身上，也补偿着自己错失的父爱。









但这一切，随着那个顺流而下的花环，再难重现。





于是我们看到，预告片里的小蜘蛛疲倦了，他决定给自己也放个假，跟小伙伴们一起去欧洲旅行。快乐的日子总是短暂的，但没想到的是，居然这么短暂，刚到欧洲就见到卤蛋，尼克·弗瑞跟他说：我们有麻烦了。





这次，小蜘蛛将要在欧洲，担负起拯救世界的重任。一切精彩，都在《蜘蛛侠：英雄远征》！









《蜘蛛侠：英雄远征》

Spider-Man: Far From Home

导演: 乔·沃茨

编剧: 克里斯·麦克纳 / 史蒂夫·迪特寇 / 斯坦·李

主演: 汤姆·赫兰德 / 赞达亚 / 玛丽莎·托梅 / 杰克·吉伦哈尔

类型: 动作 / 科幻 / 冒险

制片国家/地区: 美国

上映日期: 2019-06-28(中国大陆)

片长: 127分钟(中国大陆)





1

LUXE巨幕看欧洲大战！





漫威宇宙看什么？首先当然是视效！





继第一部把纽约闹了个天翻地覆之后，这一次小蜘蛛即将在欧洲开打。虽然剧情走向还不确定，但预告片里已经出现了伦敦的标志建筑伦敦桥，而且一个水元素人从河里哗地站了起来……









同时，在预告片里，我们能看到他们在一个类似威尼斯的水城，看来这趟旅程，还是会在欧洲辗转多次。估计少不了有地标性建筑，要在小蜘蛛和元素众的对战中倒大霉了。









没错，这一次蜘蛛侠要搞定的，是一群来自异世界的“元素众”。





一共四只巨型元素怪兽，分别由水、火、土和大气构成。他们来自另外一个多元宇宙，通过宇宙撕裂的次元洞来到这个地球。而元素众本来的地球，已经被他们给毁了！





正因如此，他们的到来，很可能带来地球的灭顶之灾。而就在此时，出现了一个身份不明的“神秘客”。













他自称来自元素众们毁灭的地球-833，为了对抗这群元素众一起来到了地球。但是，杰克·吉伦哈尔饰演的这位神秘客，脸上似乎总带着神秘的笑容，他真的是来帮地球的吗？





显然，被赶鸭子上架的超级英雄小蜘蛛，对于身边有这么一位帮手心存感激，还和他交流了关于和钢铁侠的诸多情感。但这位混入复联的新朋友，恐怕还另有秘密。









但不管怎样，我们也在预告片里看到，这位神秘客和元素众确实也动了手，随手一挥，绿色的能量就抵挡住了元素之力，他的超能力恐怕也很不一般哦。









小蜘蛛重装上阵，神秘客超能出手，四大元素众毁天灭地，这样的场面，选择高清高亮的LUXE巨幕，就是最好的观看方式！













2

关于小蜘蛛的一切





故事的开头是承接的《复联4》，钢铁侠刚刚离世，小蜘蛛悲伤欲绝。









他是钢铁侠的试验品，是他的学生，更是他如儿子般的存在。当钢铁侠就此离开，全世界在缅怀英雄，他却在缅怀一位父亲。





但更沉重的或许是，他被希望成为下一任钢铁侠。









话题就此接上了《蜘蛛侠：英雄归来》。在那一部里，小蜘蛛获得了成长，最终拒绝了加入复仇者联盟，选择继续为纽约市民提供帮助。





但是当钢铁侠逝去，其他超级英雄都不在，只有身穿钢铁蜘蛛战服的他，能承担起从元素众手中拯救地球的使命。





偏偏这个时候的小蜘蛛，其实只想在欧洲无忧无虑地过两周，他甚至本来都不想带自己的蜘蛛战服的。









如果说第一部是让小蜘蛛从一个超能者变成超级英雄，这一次，他必将成长为新一代复仇者，甚至是领导者。









但同时，这个话痨引领的系列，当然不可能太严肃。还是个高中生的小蜘蛛，有着绝对不容错过的小确幸日子。





比如，和赞达亚饰演的MJ，这一部恐怕要有突破性的情感交流。毕竟预告片里女孩说“你是蜘蛛侠，这很好猜”，而且之前的海报上都已经亲上了！









比如一个过于美艳的姑妈带来的烦恼，继上一部被托尼念念不忘之后，这次她和哈皮的对话也让大侄子有点忧心忡忡……









哦对了，别忘了好哥们内德，负责给小蜘蛛做僚机兼技术顾问的他，这一部貌似还找到了爱情。在预告片里，他被小蜘蛛抓到和贝蒂互发信息示爱！









此外，最让粉丝们兴奋的是，这一部里的小蜘蛛将会穿戴五套不同的战服。除了此前的三套（兜帽服，初代战服，钢铁战服），这次他还将以夜行战服造型出街，甚至还有自己设计的红黑色系战服哦。













这么想想，对于电影里会有怎样的故事越发期待了~





3

即将开启漫威宇宙新纪元！





按照漫威影业总裁凯文·费奇的说法，MCU宇宙第三阶段的最后一部电影并非《复仇者联盟4：终局之战》，而是《蜘蛛侠：英雄远征》！





之前还不理解，觉得费奇这一波骚话应该就是为了卖电影票。但是看完这一部的剧情，突然觉得还挺有道理。接下来，给大家MCU硬分析一波可能的剧情走势哦。









首先，美队和妮妮都下线了之后，复仇者联盟肯定需要新的领头人，但是新美队还没有那个号召力。横看竖看，最合适的还是小蜘蛛。于是，他必须开始身兼大任。









但小蜘蛛这么佛，有什么办法赶鸭子上架？只能是先给他一个机遇，那就只有在他的单人电影里。于是这一次，复仇者们全部不在，给他腾出空间施展手脚。





而且这一次，小蜘蛛一定可以跨过自己的心理障碍，真正成长起来。









其次，接下来的漫威宇宙会发生什么？这一部元素众的出现已经说明未来地球将会出现的问题：元素失衡。而这个问题将导致的结果是，人类体内元素受影响后，出现不可知变异。





变异之后呢？变种人，异人，再就是X战警！没错，花几百亿买回来的版权，终于用得上了！













值得注意的是，在这部电影结尾，有两个彩蛋。前期放映之后，已经让影评人们全都嗨了，第一个彩蛋直接号称十年来最佳！





那么，彩蛋可能的内容是什么？斗胆猜测下，在预告片里出现了一个一闪而过的镜头，史塔克大厦正在装修，而且撤了招牌。到底是谁家买下了史塔克大厦？别忘了小蜘蛛的一生之敌，那个在生物科技方面大放异彩的公司。









没错，奥斯本工业，掌门人绿魔，二代掌门小绿魔。或许，小蜘蛛他们班就要来转校生了！





目前该片的媒体短评已经解禁，口碑相当不错。这部MUC宇宙第三阶段的大结局，小蜘蛛成长之旅最重要的一战，即将在大银幕上打响！还等什么，赶紧报名观影，和我们一起在LUXE巨幕上感受这场视觉盛宴！

















本场观影映后主题沙龙，可以通过一直播、咪咕直播在线观看，快来进我们的直播室吧~











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6月28日，不见不散！













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