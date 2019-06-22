本周末上映的电影，居然是两部动画片打头阵。一部是吉卜力动画经典《千与千寻》的“有生之年”上映，另一部则是皮克斯的系列续作《玩具总动员4》。





前者固然是万众期待，后者却不免遭受许多质疑。















在被迪士尼爸爸收入麾下之前，皮克斯可是基本不做续集的，现在可倒好，玩具们的故事居然都出到了第四部！故事讲到第三部已经那么完整，真的还能续得下来吗？













但上映之后就服了，永远不要小看皮克斯！他们对在动画电影领域的功底太惊人了，24年的经典依然能玩出新花样！





上映首日，豆瓣评分居然达到9.0！虽然能肯定接下来会滑落，但绝对在系列平均水平。海外口碑也相当不俗，IMDb评分8.8，烂番茄新鲜度98%，这波成绩简直看得人眼晕。















9年前，系列第三部斩获了当年奥斯卡的最佳动画长片，达到了这个系列的巅峰。





当观众看着电影里安迪长大，将自己深爱的玩具们送给小女孩邦尼时，都以为玩具总动员的故事就此终结了，但动画翘楚皮克斯再次倔强地告诉我们：故事，还有的说哦。





《玩具总动员4》

Toy Story 4

导演: 乔什·库雷

编剧: 约翰·拉塞特 / 安德鲁·斯坦顿 / 彼特·道格特

主演: 汤姆·汉克斯 / 蒂姆·艾伦 / 安妮·波茨

类型: 喜剧 / 动画 / 奇幻

制片国家/地区: 美国

上映日期: 2019-06-21(美国/中国大陆)

片长: 100分钟





1

打破“遗弃”主题





首先一定要告诉你们，前三部你最爱的玩具们都在！西部牛仔胡迪，太空警察巴斯光年，抱抱龙，弹簧狗，蛋头夫妇……一个都没少，这次的冒险他们都回来了。





最让人惊喜的是，第一部和胡迪有点小暧昧的牧羊女也回归了！





老朋友都在，第四部的讲述当然是延续了前三部的脉络，玩具们来到另一个孩子邦尼的世界，玩具胡迪一直都说：“We’re Andy’s Toys”(我们是安迪的玩具)。





当安迪长大，把他们交到邦尼的手中，胡迪再一次以玩具的身份自我约束，一直跟自己说我要守护邦尼长大。













他对新主人的爱和照顾如同老母亲一般，身上如金子般的品质就是对主人的绝对忠诚，所以当新玩具叉叉在家庭旅行的路上逃离邦尼时，胡迪通过寻找叉叉找到了被忽略后的存在感，和一直以来的使命感。





但是，他的自我追求，会得到叉叉的共鸣吗？













玩具系列之所以好看，是因为它从玩具的视角来看世界。玩具们生活在孩童的世界，他们的天地和小孩子的世界息息相关，最在乎的使命就是对孩子的陪伴，而玩具最怕的命运就是被遗弃。





在某种程度上，《玩具总动员》系列的叙事像是一部宠物电影：有小圈子里的喜怒哀乐，又有着围绕人类的价值诉求，更有着种种甚至人类已经忽视的金子般的品质。













前三部中，新玩具的出现、玩具自身出现损坏、安迪长大成人不再需要玩具，都让玩具面临随时被遗弃的危机。而主角胡迪和巴斯光年的使命，就是带领着玩具们一次次化解“遗弃”危机，回到主人身边。













“玩具不能没有主人”，这个想法被深深的植入前三部电影。哪怕第三部中，随着安迪进入大学，史上最大的遗弃危机出现，新主人邦尼的出现依然让玩具有了归宿。





所以我们几乎从来不去思考：玩具可不可以没有主人呢？













这一次，牡羊女的回归给这个问题带来了答案，也让胡迪开始思考这个问题。





玩具不再是温室中的花朵。“流浪”玩具的出现，为玩具的未来带来了更多的可能性，也给前三部一直探讨的“被遗弃”主题一个答案：既然人类可以选择玩具，那玩具也可以选择自己的归处！





2

新玩具，新玩法





这届的《玩具总动员》称得上史上最惊悚系列，皮克斯显然很会玩，把这届的冒险地点放在了古董店，绝对是营造恐怖氛围的最佳场所！毕竟一堆陈年旧物里，谁也不知道突然会冒出来什么……













皮克斯敢这么玩，因为他们自己就被这样吓到过，他们的制片团队在实地考察古董店时，被店中的人偶吓了一跳，于是灵机一动，一个酷似《死寂》的玩偶班森就这么诞生了。





在黑漆漆的古董店里，一群班森这么盯着你，还真是很“惊”喜！













不过放心这绝对不是一部恐怖片，整部片子看下来的第一感觉就是开心！





应该说这一部加入的新玩具真的非常有料，记忆点满满！看的时候都在感慨，迪士尼，你们真是要用新一波周边骗光孩子们的零花钱啊……





主要的笑点都来自于新角色，尤其是基努里维斯配音的加拿大特技摩托骑手，虽然他经常耍酷失败，但是凭借着语不惊人死不休的个人魅力夺人眼球。













还有两个毛茸茸的兔子和鸭子，这俩相爱相杀的组合，走哪都跟登台说相声似的，一捧一逗，十分有趣，张口就来的“Winner Winner，Chicken Dinner”（大吉大利，今晚吃鸡），行走的段子手妥妥的。













而最让观众期待的角色应该是在预告片中出现的叉叉啦，小邦尼在上幼儿园的第一天用勺子和其他废物做出来的新玩具“叉叉”也很反差萌。







别的玩具都是绞尽脑汁的留在主人身边，而坚持自己是垃圾的叉叉却心心念念的想和垃圾待在一起，让胡迪老大相当头疼啊……













既保证了老角色的回归，还要将大部分的戏份留给新角色，在冒险中营造出新的看点，着实不容易，但如果你是老玩具的粉丝，那可能会有遗憾的地方，不少老玩具角色的戏份都打了折扣。





3

动画中的成人世界







《玩具总动员》系列，如今是豆瓣上平均分最高的系列动画。拿下这样的成绩，在于皮克斯的动画从来不只是拍给孩子看的。在玩具的世界里，也有很多成年人面对的残酷事实。













第一部中，新玩具巴斯光年的出现让胡迪看到自己身上的嫉妒、自卑，他总是安慰大家我们是安迪最重要的玩具，但却时刻担心自己被取代。于是我们明白，能够正视自己的普通，不是一件容易的事。













新宠巴斯光年则沉浸在自己是宇宙英雄的美梦中，直到电视广告让他认清自己就是一个玩具时，在梦想和现实中挣扎的他，最终接受就算不会飞，也不妨碍它成为盖世英雄。













第三部中，所有的玩具被捐赠到阳光幼儿园，当玩具的忠诚遇到主人的背叛，是否还要继续忠诚？





坚持回到安迪身边的胡迪让我们知道，人生的遥控器始终把握在自己手上。













前三部中的胡迪善良、忠诚、尽职尽责，他将自己的命运挂在主人身上，所以无论遭遇多少困难，回到主人身边是他战斗的勇气，因为一旦被遗忘，胡迪的玩具生涯也就到头了。





他对自己的不自信，对安迪的念念不忘，对遗弃的恐惧，都是源于内心没有归属感。













这是《玩具总动员》系列对现实的关照。和玩具们一样，家庭、忠诚、善良、爱这些普世的价值，成为现实生活中不少人安全感的来源，是这些信念，支撑我们经营着自己的生活。





也正因如此，不少希望人玩具系列定格在第三部的完美结局中，邦尼成为玩具的归宿，也成为场外观众心中的乌托邦。我们总是希望，停留在自己的舒适圈。













第四部中依然有对这些的探讨，反派盖比对被爱的渴望，牧羊女对自由的向往，胡迪对自我的追寻，同样出现在我们的成长中。





然而这次，皮克斯显然不想再延续前三部的“情怀”；忠诚、善良固然重要，但最重要的是，胡迪或许可以为自己而活。第四部将前三部建立起来的规则全部打破，传达出最真实的声音：做自己，才不会被遗忘。









每个玩具在最后的结局都做出了选择，影片没有评判他们决定的对与错，因为他们所决定的，就是他们最真实想拥有的。





这并非一个可以做道德评判的话题。胡迪的身上有更多父辈的东西，他相信自己身上的使命，相信选择总会有某种必然。但叉叉的选择，则有着更现代的思考：我知道我是什么，我知道我想要什么。









《玩具总动员》到了第四部，已经过了24年的胡迪和巴斯光年，开始面临着对于玩具这一职业的新问题。在这个系列的变迁里，我们看得到时代印记。





相信这个周末，有孩子的家长一定很开心，可以假装带宝宝去电影院看动画片了~但没有宝宝的各位，也千万别矜持，皮克斯的故事，从来不会那么简单。









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