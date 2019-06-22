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时间：2019年6月16日20:30



放映电影：《黑衣人：全球追缉》

地点：SFC上影百联影城（八佰伴IMAX店）

主持人：藤井树



嘉宾：刘海波





《黑衣人：全球追缉》的观影是近来最欢乐的一次，经典喜剧+全新升级的魅力真是不可阻挡，IMAX高清高亮大屏的加持更是让欢乐升级。





黑衣人组织新人锤哥和女武神的表现相当可圈可点，各有其魅力。尤其是泰莎·汤普森的角色，在现场调查发现居然比锤哥还受欢迎，男友力绝对杠杠的~





电影开始放映，现场的笑声就没停下来过，两位新扎黑衣人的沙雕日常显然获得了观众的喜爱。紧张的动作戏和搞笑文戏相互交叉，让整部电影节奏极佳，观众们也会对每个笑点都有反应。





这部看完会让人非常轻松的电影，还有哪些亮点？我们来听听藤井树老师和嘉宾刘海波教授怎么说吧！





经典科幻惊艳重启













【刘海波说】





最近上海电影节看了很多电影，看《黑衣人》感觉就是一种休息，没有那么沉重，也不用想太多，非常愉快。之前的三部也看过一些。就《黑衣人》系列来说，它走的路线是比较奇趣的概念，不仅仅是奇观而已。



从这部来说，女主会更受欢迎，可能是角色的性格更占优势。好莱坞的优势在于，它经常会给你一些新鲜的面孔，比如这部就很政治正确，黑人女主带来了更多元化，因为会面对全球市场。

而且在主角的选择上，不会像国内一样千篇一律的网红脸，会更注重个人特色。女主的长相就非常耐看，经得住IMAX大银幕的高清大特写。

演员在这部电影中主要任务就是耍酷。影片本身不是肥肠强调悬念的类型，其实也还是有这个“内鬼”的设计。但是对我个人来说，更有意思的是场面会怎么处理，在奇趣的基础上，没有特别看重悬念感。













【藤井树说】





这部电影整体娱乐感很强。女武神给我的印象，乍一看觉得就很像女版迈克尔·杰克逊，外貌和造型都很像，包括黑西装也是MJ的经典符号。

这一部的外星人可能没有像前几部那么惊喜，但是和近几年这种怪物电影多有关，在后期特效角度来说，一些特效公司处理的时候会模式化，比如章鱼的多爪造型还有那种一口烂牙的。

小外星人兵兵的塑造非常成功。这个小人真的是既好玩又有童趣！我带我儿子看了一下，发现小朋友会格外喜欢，肯定很快会有周边的。

这部电影中有很多武器的呈现，比如到处能抽出武器的车，还有可以变化的紫水晶，都让人出其不意。这种想象力还是蛮厉害的，完全就是外星版的007。

过去的经典系列，会有穿越回上世纪60年代的梗，做得也很好。但最新的一部从老少搭档到男女搭档的过渡，其实发挥空间更大，甚至会有很朦胧的感情戏。

这一集算是全新系列的开始，属于一个建构过程，还没有往下深入挖掘。外星人方面，暂时也还没有出现一个核心的反派角色。这些应该会在之后的续集中逐渐加强，把这个系列变成新的精品，拍摄成新的三部曲。











