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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 只有第一部或第二部作品才能参赛，这个奖项坚持为亚洲电影新人度身定制！

藤井树 发布于：

 

昨晚，上海国际电影节亚洲新人奖举行颁奖典礼。


评委会和获奖人员大合影


设立于2004年的亚洲新人奖，是每年对亚洲电影行业的新人、新作进行奖励的盛事，有着明确的参选标准，各项奖项的归属者，都是个人的第一或者第二部作品。


也正是这样的要求，帮助越来越多的亚洲电影人迈出了职业生涯的坚实起步。


16年来，亚新奖已经发现和推出了一大批中国和亚洲各国、各地区的电影人，许多已经成长为电影届的中坚力量。如曹保平（2006年评委会特别奖）、万玛才旦（2006年最佳导演奖）、林书宇（2008年最佳影片奖）、张猛（2008年评委会特别奖）等等。


2006年万玛才旦获奖照


非常令人感慨的是，今年亚新奖评委会主席宁浩也是亚新奖走出来的导演，2005年他的《绿草地》获得亚新奖最受欢迎影片奖。他的履任，可以看作是亚新奖所带来的传承与发展。


本届亚洲新人奖评委团

宁浩、谭卓、苏有朋、石井裕也、谢福龙


2018年凭借《我不是药神》斩获30多亿票房的导演、编剧文牧野，在典礼上登台和各位青年电影人分享了他的经历，特别强调了永远记得自己的初心。


“当我还是个学生的时候，我的老师田壮壮曾问我，‘你究竟是喜欢拍电影这个过程，还是喜欢拍电影带给你的东西？’我回答他我很热爱拍电影的过程，我觉得只要我热爱拍电影，我就一直能走下去。” 


文牧野


就在昨晚，本届上影节还宣布推出了“SIFF ASIA”架构，为青年电影人打通了从展映、评奖到创投合拍、电影沙龙直到电影市场的“一条龙”直通车。亚洲电影人的未来，在这里插上了翅膀。


“SIFF ASIA”正式启动


已经连续四年参加亚新奖的徐峥表示，“SIFF ASIA”的出现标志了亚洲电影事业的日趋成熟、相信已经生根发芽的“SIFF AISA”将迅速成长为枝繁叶茂的大树，成为凝聚亚洲新力量最坚实、最富生命力的载体。


有这样一群为了亚洲电影加油助力的前辈，有诸多为了电影梦想不懈努力的青年电影人，相信亚洲电影的未来，值得我们的更多期待。



事实上，亚新奖除了是扶持青年电影人的平台，每年的获奖作品也都绝对不容小觑。这些才华横溢的年轻人，所绽放的才华和创造力都相当令人惊叹。


接下来，就带大家一起认识下今年获奖的青年电影人，以及他们带来的作品。接下来如果有机会看到，千万不要错过哦~


1

《活着唱着》

获奖：最佳影片、最佳女演员（赵小利）

制片国家/地区：中国


导演 / 编剧: 马楠
主演: 赵小利 / 甘贵丹
类型: 剧情 / 戏曲


中国影片《活着唱着》在本届亚新奖上大放异彩，一举摘得最佳影片和最佳女演员两项大奖。电影聚焦中国传统戏曲川剧，片中演员大多数来自川剧舞台，导演对他们唯一的要求就是“真实自然”。



川剧团老板娘赵丽面临剧院将被拆除的窘境，她必须尽快找到一方新的屋檐，才能让她视若亲人的剧团大家庭免于分崩离析的命运。川剧的世界悄悄潜入了现实，戏台上的人物也开始在真实生活中粉墨登场……


电影创作历时七年。影片导演马楠表示，他10岁离开上海，20岁回到上海，发现变化很大甚至找不到回家的感觉。所以在这部电影里找到回家的感觉是核心要素，而这部电影，让他感受到了。


电影导演马楠


最珍贵的是，电影让许多人看到了川剧的魅力和生存现状。电影监制邓婕曾当过五年川剧演员，女主角赵小利等对川剧舞台更是熟悉。在这部电影里，他们找到了自己。


影片女主角赵小利


依然是地方文化在城市转型中所面临的处境，难得的是，电影的语境真实而不夸张，带着探讨性的真诚。同时精彩的表演和感动人心的场景更令人记忆深刻。


2

《在蓝色时分飞翔》

Blue Hour

获奖：最佳导演（箱田优子）

制片国家/地区：日本


导演 / 编剧: 箱田优子
主演: 夏帆 / 沈恩京 / 渡边大知 / 中山裕介

类型: 剧情 / 喜剧


事业劳累、爱情困顿的电视广告女导演，而立之年在好友驾车陪伴下，走一趟回乡探亲之旅。衰颓父母、怪异哥哥恍如陌路；童年温暖回忆，只萦留于外婆枯藁双手。



在馀晖残照的蓝色时分，成长吉光片羽如梦飞扬；重遇潇脱奔放的自己，拾回勇气，迎向阳光隐现的未来。


影片中，箱田优子以细腻精准的手法，独特的视角，富有创意的结构，以及对每一个角色的精准拿捏，全方位表现了生活环境对女主人公内心产生的影响，令评委们印象深刻。



接受记者采访时，箱田优子表示，这一作品是自己第一次导演的作品，片中主人公身上有自己儿童时代的影子，她认为这次获奖多亏了两位主演和幕后的很多工作人员。


3

《乐园》

获奖：最佳男演员（原腾）

制片国家/地区：中国台湾


导演: 廖士涵
编剧: 陈定宁 / 梁秀红
主演: 王识贤 / 陈泽耀 / 葳尔森 / 原腾
类型: 剧情


华哥，一名吸食海洛因三十年的猪肉贩，终因信佛成功戒毒，就成立了山中农场帮青少年戒毒。为了增加经费，他与法院合作争取补助，而收纳了吸毒少年“鼠仔”，整个农场就此开始了种种风波……


经由戒毒的话题，电影事实上探讨了一个乌托邦的坍塌，背后有着种种社会学的思考。当鼠仔把农场里挖出来的海洛因扔在华哥面前，令人感觉到信念的轰然倒下。整部电影的创新和力量都可圈可点。


最佳男演员原腾


马来西亚籍男演员原腾凭借他的第一部作品，拿下了本届亚新的最佳男演员奖。评委会认为，他的表演摒弃了传统套路，透过画面即可感受到他的能量，未来可期。


原腾非常激动，他说“小时候就经常玩角色扮演的游戏，包括上台领奖，但今天还是很紧张，谢谢剧组所有的工作人员，谢谢在农场里，给予这个角色那么多养分的小朋友们。”


4

《山间生活》

Mountain Song

获奖：最佳编剧奖（尤瑟夫·拉加穆达）

制片国家/地区：印度尼西亚


导演 / 编剧: 尤素夫·拉贾穆达


金巴和母亲、祖父生活在一个非常偏远、贫困的村庄。父亲去世后，金巴就变得不愿意离开母亲的身旁。但是，母亲感觉到自己的健康状况正在逐渐恶化，她想让金巴慢慢习惯没有她的生活。


她常常将金巴一个人留在一个小棚子里玩耍，之后再回来接他。然而有一天，金巴意识到他的母亲已经离开了太久……


尤瑟夫·拉加穆达


这部极简主义的作品非常奇妙，寥寥几笔创造出一个如梦似幻的空间，直抵人心。前期大量的调查，诞生了最好的作品。


印度尼西亚前不久遭遇了海啸灾难，尤素夫·拉贾穆达表示，这是写给自己家乡的作品，希望电影能够保佑家乡。


5

《昨夜星辰》

MA•AMA

获奖：最佳摄影奖（维纽马德夫·卡加拉）

制片国家/地区：印度


导演 / 编剧: 多米尼克·桑马
主演: 菲利普·桑玛
类型: 剧情


八十五岁的菲利普三十年来一直渴望着在来世能够与妻子团聚，但是他近来做一个梦：在人群中，无论他如何努力，都认不清妻子的面容。难道人死之后，面容也会随着时间而改变吗？因此，他不计一切地想要找到能在死后与妻子团聚的方法。



电影带着几分快节奏和荒诞，但却有十分悲伤的内核。摄影师维纽马德夫·卡加拉初出茅庐，表现出了惊人的摄影功底和创造力。




历届亚新奖最佳影片一览

1

男人与流浪狗》(2004)

犬と歩けば チロリとタムラ

导演：筱崎诚

制片国家/地区：日本


编剧: 七里圭(脚本、原作)
主演: 田中直树 / 凉 / Chirori
类型: 剧情 / 家庭


失恋后的失意男子和狗狗一见如故，并决定将其训练成狗医生。一个暖心的故事，对养狗热之后遗弃狗狗的行为极尽批评。


2

《造雨者》(2005)

Impian kemarau

导演：Ravi L. Bharwani

制片国家/地区：印度尼西亚


主演: Levie Hardigan
类型: 剧情


刚通过律师考试的行业新手鲁迪，接到起诉巨大保险公司的案子，在险象环生的情况下胜出，却说，自己可能不再当律师了。


3

《活在惊恐中》(2006)

Living in Fear

导演：裴硕专

制片国家/地区：越南


主演: Ngoc Phuong Mai / Huu Phuc Tran
类型: 剧情


越战中，士兵寅娶了两个妻子，在战后他决定带着妻子和孩子们到一个岛上去生活，不料岛上到处都是埋设的地雷。


4

《浮生》(2007)

导演：盛志民

制片国家/地区：中国内地


主演: 廖忠 / 王澜 / 徐韬
类型: 剧情


一个问题重重的家庭。退休警官老李在张罗再婚的时候，前妻突然到来，带来了一个问题少年的继子，这个家里的每个人都要面临一大堆问题……


5

《九降风》(2008)

导演：林书宇

制片国家/地区：中国台湾


主演: 凤小岳 / 张捷 / 初家晴 / 林祺泰
类型: 剧情


七个性格、成绩各不相同的少年，却因为对棒球共同的热爱成为麻吉，身边的人都劝他们不要做朋友，但他们还是愿意一起干一些少年们会做的傻事。


6

《非常主播》(2009)

 Speeding Scandal

导演：姜炯哲

制片国家/地区：韩国


主演: 车太贤 / 朴宝英 / 王晳铉 / 宋河波 / 黄雨瑟惠
类型: 剧情 / 喜剧 / 音乐


38岁的电台主播贤洙正值事业高峰期，尤其是为单身妈妈静姝找爸爸的节目收听率不俗，没想到这个静姝竟然是自己少年时代犯的错！如果公开自己的事业将毁于一旦，怎么办？


7

《我们天上见》(2010)

导演：蒋雯丽

制片国家/地区：中国大陆


主演: 朱旭 / 姚君 / 朱一诺 / 刘烨 / 马思纯
类型: 剧情 / 家庭


热潮过去的70年代末，出身不好的女孩晓兰来到乡下，和姥爷相依为命。梦想成为体操冠军的她一天天长大，姥爷却已逐渐老去……


8

《每日妈妈》(2011)

Kaasan Mom's Life

导演：小林圣太郎

制片国家/地区：日本


主演: 小泉今日子 / 永濑正敏 / Shinta Furuta
类型: 喜剧


根据漫画家西原理惠子的自传体漫画改编，酗酒的战地摄影师丈夫和一对小儿女，逼她在白天成为全职妈妈，不得不在每天夜里坚持漫画创作。


9

《腐蚀》(2012)

Corrode

导演：加兰·古尔

制片国家/地区：印度


主演: 拉塞卡·杜加尔 / Alekh Sangal
类型: 剧情


一个入了魔障的疯女人如何为着执念进入具有传染性的SD模式，同时更是对印度整个宗教势力、女性地位和阶级社会的巧妙隐喻。


10

《恋爱的温度》(2013)

 Interviewing Him and Her

导演：鲁德

制片国家/地区：韩国


主演: 李民基 / 金敏喜 / 罗美兰 / 崔武成
类型: 剧情 / 爱情


最好看的前任故事。已经秘密进行了三年地下恋情的办公室同事张英和李东喜彼此折磨，他们的爱情已经快成了仇恨！


11

《我没有生气！》(2014)

I'm not Angry!

导演：Reza Dormishian

制片国家/地区：伊朗


主演: 巴兰·科萨里 / Navid Mohammadzadeh
类型: 剧情


一个伊朗年轻人结不起婚。他丢了工作，老丈人却要求他买房。求助亲戚、朋友都无果后他甚至想过卖肾，在一切努力失败后，他杀了老丈人。


12

《13》(2015)

导演：Hooman SEYEDI

制片国家/地区：伊朗


主演: Amir Jafari / Azadeh Samdi


伊朗家庭和学校暴力的大环境里，是13岁伊朗少年的孤独。几处少年凝视的特写镜头很有力。潜入浴缸随后变作在游泳池里潜泳的超现实处理也很巧妙。


13

《葬礼》(2016)

Thithi

导演：拉雷姆·雷迪

制片国家/地区：印度


主演: Thammegowda S. / Channegowda / Abhishek H.N./ Pooja S.M.
类型: 剧情


101岁的老人去世了，他的家人和孩子们却各有一摊麻烦事儿。三条故事线并行，一切在葬礼上被引爆。


14

《分贝人生》(2017)

导演：陈胜吉

制片国家/地区：马来西亚


主演: 张艾嘉 / 陈泽耀 / 陈彦雯
类型: 剧情 / 家庭


生长在大城市贫困区的阿强，因为一场交通意外，不仅失去了妹妹的生命，更衍生出来自贫苦环境的压力而造就的社会问题。


15

《未择之路》(2018)

导演：唐高鹏

制片国家/地区：中国内地


主演: 王学兵 / 朱耕佑 / 马伊琍 / 王旭峰
类型: 剧情 / 犯罪


欠下高利贷的二勇与来历不明的孩子踏上了追妻之旅，与忧郁暴躁的女卡车司机小眉相遇，三个性格迥异的人因故临时结伴而行，他们还不知道命运要跟自己开怎样的玩笑。



第22届上海国际电影节

亚洲新人奖获奖名单


最佳影片

《活着唱着》

 

最佳导演

箱田优子

（《在蓝色时分飞翔》，日本）

 

最佳女演员

赵小利

（《活着唱着》，中国）

 

最佳男演员

原腾

（《乐园》，中国台湾，演员国籍：马来西亚）

 

最佳编剧

尤瑟夫·拉加穆达

（《山间生活》，印度尼西亚）

 

最佳摄影

维纽马德夫·卡加拉

（《昨夜星辰》，印度）



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藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

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