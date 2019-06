昨晚,上海国际电影节亚洲新人奖举行颁奖典礼。





评委会和获奖人员大合影





设立于2004年的亚洲新人奖,是每年对亚洲电影行业的新人、新作进行奖励的盛事,有着明确的参选标准,各项奖项的归属者,都是个人的第一或者第二部作品。





也正是这样的要求,帮助越来越多的亚洲电影人迈出了职业生涯的坚实起步。





16年来,亚新奖已经发现和推出了一大批中国和亚洲各国、各地区的电影人,许多已经成长为电影届的中坚力量。如曹保平(2006年评委会特别奖)、万玛才旦(2006年最佳导演奖)、林书宇(2008年最佳影片奖)、张猛(2008年评委会特别奖)等等。





2006年万玛才旦获奖照





非常令人感慨的是,今年亚新奖评委会主席宁浩也是亚新奖走出来的导演,2005年他的《绿草地》获得亚新奖最受欢迎影片奖。他的履任,可以看作是亚新奖所带来的传承与发展。







本届亚洲新人奖评委团

宁浩、谭卓、苏有朋、石井裕也、谢福龙





2018年凭借《我不是药神》斩获30多亿票房的导演、编剧文牧野,在典礼上登台和各位青年电影人分享了他的经历,特别强调了永远记得自己的初心。





“当我还是个学生的时候,我的老师田壮壮曾问我,‘你究竟是喜欢拍电影这个过程,还是喜欢拍电影带给你的东西?’我回答他我很热爱拍电影的过程,我觉得只要我热爱拍电影,我就一直能走下去。”





文牧野





就在昨晚,本届上影节还宣布推出了“SIFF ASIA”架构,为青年电影人打通了从展映、评奖到创投合拍、电影沙龙直到电影市场的“一条龙”直通车。亚洲电影人的未来,在这里插上了翅膀。





“SIFF ASIA”正式启动





已经连续四年参加亚新奖的徐峥表示,“SIFF ASIA”的出现标志了亚洲电影事业的日趋成熟、相信已经生根发芽的“SIFF AISA”将迅速成长为枝繁叶茂的大树,成为凝聚亚洲新力量最坚实、最富生命力的载体。





有这样一群为了亚洲电影加油助力的前辈,有诸多为了电影梦想不懈努力的青年电影人,相信亚洲电影的未来,值得我们的更多期待。











事实上,亚新奖除了是扶持青年电影人的平台,每年的获奖作品也都绝对不容小觑。这些才华横溢的年轻人,所绽放的才华和创造力都相当令人惊叹。







接下来,就带大家一起认识下今年获奖的青年电影人,以及他们带来的作品。接下来如果有机会看到,千万不要错过哦~





1

《活着唱着》

获奖:最佳影片、最佳女演员(赵小利)

制片国家/地区:中国





导演 / 编剧: 马楠

主演: 赵小利 / 甘贵丹

类型: 剧情 / 戏曲





中国影片《活着唱着》在本届亚新奖上大放异彩,一举摘得最佳影片和最佳女演员两项大奖。电影聚焦中国传统戏曲川剧,片中演员大多数来自川剧舞台,导演对他们唯一的要求就是“真实自然”。









川剧团老板娘赵丽面临剧院将被拆除的窘境,她必须尽快找到一方新的屋檐,才能让她视若亲人的剧团大家庭免于分崩离析的命运。川剧的世界悄悄潜入了现实,戏台上的人物也开始在真实生活中粉墨登场……





电影创作历时七年。影片导演马楠表示,他10岁离开上海,20岁回到上海,发现变化很大甚至找不到回家的感觉。所以在这部电影里找到回家的感觉是核心要素,而这部电影,让他感受到了。



电影导演马楠





最珍贵的是,电影让许多人看到了川剧的魅力和生存现状。电影监制邓婕曾当过五年川剧演员,女主角赵小利等对川剧舞台更是熟悉。在这部电影里,他们找到了自己。





影片女主角赵小利





依然是地方文化在城市转型中所面临的处境,难得的是,电影的语境真实而不夸张,带着探讨性的真诚。同时精彩的表演和感动人心的场景更令人记忆深刻。





2

《在蓝色时分飞翔》

Blue Hour

获奖:最佳导演(箱田优子)



制片国家/地区:日本





导演 / 编剧: 箱田优子

主演: 夏帆 / 沈恩京 / 渡边大知 / 中山裕介

类型: 剧情 / 喜剧





事业劳累、爱情困顿的电视广告女导演,而立之年在好友驾车陪伴下,走一趟回乡探亲之旅。衰颓父母、怪异哥哥恍如陌路;童年温暖回忆,只萦留于外婆枯藁双手。









在馀晖残照的蓝色时分,成长吉光片羽如梦飞扬;重遇潇脱奔放的自己,拾回勇气,迎向阳光隐现的未来。





影片中,箱田优子以细腻精准的手法,独特的视角,富有创意的结构,以及对每一个角色的精准拿捏,全方位表现了生活环境对女主人公内心产生的影响,令评委们印象深刻。









接受记者采访时,箱田优子表示,这一作品是自己第一次导演的作品,片中主人公身上有自己儿童时代的影子,她认为这次获奖多亏了两位主演和幕后的很多工作人员。





3

《乐园》

获奖:最佳男演员(原腾)

制片国家/地区:中国台湾





导演: 廖士涵

编剧: 陈定宁 / 梁秀红

主演: 王识贤 / 陈泽耀 / 葳尔森 / 原腾

类型: 剧情





华哥,一名吸食海洛因三十年的猪肉贩,终因信佛成功戒毒,就成立了山中农场帮青少年戒毒。为了增加经费,他与法院合作争取补助,而收纳了吸毒少年“鼠仔”,整个农场就此开始了种种风波……





经由戒毒的话题,电影事实上探讨了一个乌托邦的坍塌,背后有着种种社会学的思考。当鼠仔把农场里挖出来的海洛因扔在华哥面前,令人感觉到信念的轰然倒下。整部电影的创新和力量都可圈可点。





最佳男演员原腾





马来西亚籍男演员原腾凭借他的第一部作品,拿下了本届亚新的最佳男演员奖。评委会认为,他的表演摒弃了传统套路,透过画面即可感受到他的能量,未来可期。







原腾非常激动,他说“小时候就经常玩角色扮演的游戏,包括上台领奖,但今天还是很紧张,谢谢剧组所有的工作人员,谢谢在农场里,给予这个角色那么多养分的小朋友们。”





4

《山间生活》

Mountain Song

获奖:最佳编剧奖(尤瑟夫·拉加穆达)

制片国家/地区:印度尼西亚





导演 / 编剧: 尤素夫·拉贾穆达





金巴和母亲、祖父生活在一个非常偏远、贫困的村庄。父亲去世后,金巴就变得不愿意离开母亲的身旁。但是,母亲感觉到自己的健康状况正在逐渐恶化,她想让金巴慢慢习惯没有她的生活。





她常常将金巴一个人留在一个小棚子里玩耍,之后再回来接他。然而有一天,金巴意识到他的母亲已经离开了太久……





尤瑟夫·拉加穆达





这部极简主义的作品非常奇妙,寥寥几笔创造出一个如梦似幻的空间,直抵人心。前期大量的调查,诞生了最好的作品。





印度尼西亚前不久遭遇了海啸灾难,尤素夫·拉贾穆达表示,这是写给自己家乡的作品,希望电影能够保佑家乡。





5

《昨夜星辰》

MA•AMA

获奖:最佳摄影奖(维纽马德夫·卡加拉)

制片国家/地区:印度





导演 / 编剧: 多米尼克·桑马

主演: 菲利普·桑玛

类型: 剧情



八十五岁的菲利普三十年来一直渴望着在来世能够与妻子团聚,但是他近来做一个梦:在人群中,无论他如何努力,都认不清妻子的面容。难道人死之后,面容也会随着时间而改变吗?因此,他不计一切地想要找到能在死后与妻子团聚的方法。









电影带着几分快节奏和荒诞,但却有十分悲伤的内核。摄影师维纽马德夫·卡加拉初出茅庐,表现出了惊人的摄影功底和创造力。





历届亚新奖最佳影片一览

1

《男人与流浪狗》(2004)

犬と歩けば チロリとタムラ

导演:筱崎诚

制片国家/地区:日本





编剧: 七里圭(脚本、原作)

主演: 田中直树 / 凉 / Chirori

类型: 剧情 / 家庭





失恋后的失意男子和狗狗一见如故,并决定将其训练成狗医生。一个暖心的故事,对养狗热之后遗弃狗狗的行为极尽批评。





2

《造雨者》(2005)

Impian kemarau

导演:Ravi L. Bharwani

制片国家/地区:印度尼西亚





主演: Levie Hardigan

类型: 剧情





刚通过律师考试的行业新手鲁迪,接到起诉巨大保险公司的案子,在险象环生的情况下胜出,却说,自己可能不再当律师了。





3

《活在惊恐中》(2006)

Living in Fear

导演:裴硕专

制片国家/地区:越南





主演: Ngoc Phuong Mai / Huu Phuc Tran

类型: 剧情





越战中,士兵寅娶了两个妻子,在战后他决定带着妻子和孩子们到一个岛上去生活,不料岛上到处都是埋设的地雷。





4

《浮生》(2007)

导演:盛志民

制片国家/地区:中国内地





主演: 廖忠 / 王澜 / 徐韬

类型: 剧情





一个问题重重的家庭。退休警官老李在张罗再婚的时候,前妻突然到来,带来了一个问题少年的继子,这个家里的每个人都要面临一大堆问题……





5

《九降风》(2008)

导演:林书宇

制片国家/地区:中国台湾





主演: 凤小岳 / 张捷 / 初家晴 / 林祺泰

类型: 剧情





七个性格、成绩各不相同的少年,却因为对棒球共同的热爱成为麻吉,身边的人都劝他们不要做朋友,但他们还是愿意一起干一些少年们会做的傻事。





6

《非常主播》(2009)

Speeding Scandal

导演:姜炯哲

制片国家/地区:韩国





主演: 车太贤 / 朴宝英 / 王晳铉 / 宋河波 / 黄雨瑟惠

类型: 剧情 / 喜剧 / 音乐





38岁的电台主播贤洙正值事业高峰期,尤其是为单身妈妈静姝找爸爸的节目收听率不俗,没想到这个静姝竟然是自己少年时代犯的错!如果公开自己的事业将毁于一旦,怎么办?





7

《我们天上见》(2010)

导演:蒋雯丽

制片国家/地区:中国大陆





主演: 朱旭 / 姚君 / 朱一诺 / 刘烨 / 马思纯

类型: 剧情 / 家庭





热潮过去的70年代末,出身不好的女孩晓兰来到乡下,和姥爷相依为命。梦想成为体操冠军的她一天天长大,姥爷却已逐渐老去……





8

《每日妈妈》(2011)

Kaasan Mom's Life

导演:小林圣太郎

制片国家/地区:日本





主演: 小泉今日子 / 永濑正敏 / Shinta Furuta

类型: 喜剧





根据漫画家西原理惠子的自传体漫画改编,酗酒的战地摄影师丈夫和一对小儿女,逼她在白天成为全职妈妈,不得不在每天夜里坚持漫画创作。





9

《腐蚀》(2012)

Corrode

导演:加兰·古尔

制片国家/地区:印度





主演: 拉塞卡·杜加尔 / Alekh Sangal

类型: 剧情





一个入了魔障的疯女人如何为着执念进入具有传染性的SD模式,同时更是对印度整个宗教势力、女性地位和阶级社会的巧妙隐喻。







10

《恋爱的温度》(2013)

Interviewing Him and Her

导演:鲁德

制片国家/地区:韩国





主演: 李民基 / 金敏喜 / 罗美兰 / 崔武成

类型: 剧情 / 爱情





最好看的前任故事。已经秘密进行了三年地下恋情的办公室同事张英和李东喜彼此折磨,他们的爱情已经快成了仇恨!





11

《我没有生气!》(2014)

I'm not Angry!

导演:Reza Dormishian

制片国家/地区:伊朗





主演: 巴兰·科萨里 / Navid Mohammadzadeh

类型: 剧情





一个伊朗年轻人结不起婚。他丢了工作,老丈人却要求他买房。求助亲戚、朋友都无果后他甚至想过卖肾,在一切努力失败后,他杀了老丈人。







12

《13》(2015)

导演:Hooman SEYEDI

制片国家/地区:伊朗





主演: Amir Jafari / Azadeh Samdi





伊朗家庭和学校暴力的大环境里,是13岁伊朗少年的孤独。几处少年凝视的特写镜头很有力。潜入浴缸随后变作在游泳池里潜泳的超现实处理也很巧妙。





13



《葬礼》(2016)

Thithi

导演:拉雷姆·雷迪

制片国家/地区:印度





主演: Thammegowda S. / Channegowda / Abhishek H.N./ Pooja S.M.

类型: 剧情





101岁的老人去世了,他的家人和孩子们却各有一摊麻烦事儿。三条故事线并行,一切在葬礼上被引爆。





14

《分贝人生》(2017)

导演:陈胜吉

制片国家/地区:马来西亚





主演: 张艾嘉 / 陈泽耀 / 陈彦雯

类型: 剧情 / 家庭





生长在大城市贫困区的阿强,因为一场交通意外,不仅失去了妹妹的生命,更衍生出来自贫苦环境的压力而造就的社会问题。







15

《未择之路》(2018)

导演:唐高鹏

制片国家/地区:中国内地





主演: 王学兵 / 朱耕佑 / 马伊琍 / 王旭峰

类型: 剧情 / 犯罪





欠下高利贷的二勇与来历不明的孩子踏上了追妻之旅,与忧郁暴躁的女卡车司机小眉相遇,三个性格迥异的人因故临时结伴而行,他们还不知道命运要跟自己开怎样的玩笑。









第22届上海国际电影节

亚洲新人奖获奖名单





最佳影片

《活着唱着》

最佳导演

箱田优子

(《在蓝色时分飞翔》,日本)

最佳女演员

赵小利

(《活着唱着》,中国)

最佳男演员

原腾

(《乐园》,中国台湾,演员国籍:马来西亚)

最佳编剧

尤瑟夫·拉加穆达

(《山间生活》,印度尼西亚)

最佳摄影

维纽马德夫·卡加拉

(《昨夜星辰》,印度)