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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

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编辑 | 删除 【上影节观影】《铤而走险》：这么猛的犯罪片，惊艳！

藤井树 发布于：

 

入围今年上海国际电影节主竞赛单元的电影《铤而走险》，小编其实已经期待了很久。新人导演甘剑宇这部处女作，此前我们在介绍新导新作时也做过介绍。


2014年，刚刚从香港演艺学院毕业的甘剑宇导演，带着毕业作品《小学鸡大电影》参加了当年的FIRST青年影展学生作品单元，让评委曹保平一眼看中，支持他筹备自己的首部长片并亲自出任监制。


甘剑宇&曹保平


在曹保平的严格把控下，甘剑宇打磨剧本足足用了两年。据后者说，曹导对剧本要求非常之高，两年前他还是一头飘逸长发，两年后已经有点秃顶了……


平心而论，最后这版剧本不算完美，细节和人物动机还是有问题。但是，甘剑宇的才气是如此明显，许多场戏都看得人倒吸凉气！



电影里也看得出甘剑宇在香港学习之后，受到港片的许多影响。多场动作戏和追逐戏视觉相当惊艳，带着老港片的生猛质感。


曹保平带来的黑色韵味，甘剑宇擅长的视觉化处理，加上一群集体超预期的演员，这部电影看完就一个字：爽！


《铤而走险》

导演: 甘剑宇
编剧: 李萌 / 甘剑宇 / 依辉 / 金津
主演: 大鹏 / 欧豪 / 李梦 / 曹炳琨 / 沙宝亮
类型: 剧情 / 犯罪
制片国家/地区: 中国大陆
上映日期: 2019-08-16(中国大陆) 
片长: 100分钟


1

一次绑架引发的血案


一如许多悬疑电影的套路，一个无辜者陷入了巨大的麻烦之中，费尽心思险死逃生。


修车店老板刘小俊是个烂赌鬼，因为赌博欠下了十万块外债。他的父亲曾经是刑警，当年为了给搭档王勇挡刀牺牲；如今王勇已经是刑警队长，虽然对刘小俊的恶习深恶痛绝，但还是会帮他还债。



但这一次，和王勇大吵一架的刘小俊不想再拿他的钱了。刚出狱的朋友老万找到他，有个“打点法律擦边球”的小买卖一起干。


事情当然没那么轻易。老万私下做着倒卖黑车的勾当，他的想法是由刘小俊拿着备用钥匙，把卖掉的黑车偷回来，再在修车店把黑车改头换面，来回倒卖。



很快有了消息：舞女张茜买了老万的黑车。看起来倒是个好欺负的，这生意就算是准备开张了。


但是当刘小俊拿着GPS、开了车门进去发现，什么舞女？车后座是被通缉的悍匪夏涛，而且刚打起来，后面又闯出个弟弟夏西，对着车屁股咣咣就是两枪！



惊魂未定的刘小俊开着车跑回来之后，发现麻烦还没完，车后备厢里，居然有个五岁的小女孩！


此时，被落在车里的手机接到了夏涛的电话，“车里的东西，你们拿不走，也吃不下。”


按照老万的意思，赶紧把这女孩有多远扔多远。但天良未泯的刘小俊到底没下狠心，他按女孩报的电话打给她妈妈，对面却焦急地告诉他：千万别伤害女孩，200万没问题！



一个天良未泯的混混，一个五岁半的女孩，两个劫匪，200万现金，还有随时会上门的警察，这场麻烦背后的诸多变数，构成了后面的无穷反转和暴烈交锋。


如前文所言，剧本还是有问题的，刘小俊保护女孩的动机一直不够强烈，许多细节也缺乏串联。



但是，这绝对不是一部会让你走神的电影，超大的剧情含量，台词的能量密度，包括几场打戏的精彩，都达到了华语类型片的某种高峰。


初出茅庐的甘剑宇，确实令人惊艳。


2

爆棚的黑色气质


电影的拍摄地是重庆。


这座山城从来不缺乏电影人的青睐，但值得一提的是，华语黑色电影似乎格外钟爱这座城市。从宁浩的《疯狂的石头》，到杨庆的《火锅英雄》，再到这部《铤而走险》包括之后同样是新导演申奥的作品《受益人》，都选择这里进行拍摄。



这里太适合黑色犯罪片了。多变的山城地形，不但让追逐戏显得花样百出，更增添了某种无法看穿的秘境色彩；阴云密布的天空，似乎时时酝酿着强烈的不安感。


《铤而走险》中的重庆元素用得极好，高低起伏的坡道和过江索道都成了叙事的关键，江滩上的终极对决，更把这座城市的某种失序感渲染得极其动人。



曹保平给这部电影带来了多少影响，看其流畅的跟拍镜头和生活化的质感就会明白。但甘剑宇的个人风格并没有被压制，香港学电影归来的他，给电影带来了许多经典港片的影子。


比如站位，电影里出现了多场群戏，人物的站位都非常考究。吴宇森、林岭东那种戏剧感十足的站位，在许多场戏里都看得出端倪。



最出彩的，莫过于在夏涛、夏西的那座小屋里：兄弟俩和刘小俊夺枪，一声枪响之后，镜头骤然拉远，居然给了一个三人对称的站位，未知的命运感一下子爆棚！


再比如逼仄空间里的打戏，在修车行、老万的办公室、包括江滩的篝火构建的明暗空间里，把港片“螺蛳壳里做道场”的特长完全发挥了出来。空间不大，效果不少。


还有夏西和刘小俊的两段追逐，干脆利索的剪辑和明确的人物动线，配上激烈的配乐，堪称全片最大亮点。



甚至在电影调色上，也颇为讲究。那个浓墨重彩的修车店，突出昏暗质感的同时，立体的光感整体透着绿，有《旺角卡门》《无间道2》的一点味道。


当然作为新导演，电影还是看得到甘剑宇的不成熟之处，比如情节铺得过密，配乐也过于饱和而显得戏剧感过火。但那种生猛和夸张，实在是太燃。


3

演员表现太炸裂！


说完了电影风格和手法，对于这部电影里演员的表演，必须给个大拇指。


黑色犯罪电影对于演员的表演一向是要求苛刻的，并且好还不够，必须还要有黑色电影那么股劲头。在好莱坞黄金时代，如亨弗莱·鲍嘉这样的演员，就是专门为黑色电影而生的。


亨弗莱·鲍嘉


包括此前的《雪暴》，主角张震迷人的文气，某种程度上成了他发挥的障碍，导致上映后反而有“头一次觉得廖凡比张震还帅”的声音。


《铤而走险》里，不能说演员们的表演都无可挑剔，但对于这部电影来说，绝对都是加分项。


饰演警察王勇的曹卫宇和饰演老万的曹炳琨，都是极出色的演技派绿叶；饰演张茜的李梦，则非常适合表面内向却内心充满力量的女性角色。他们的表现，绝对都在自己的水准线上。



而如大鹏、欧豪和沙宝亮，这次的表现绝对是惊喜级别的。


大鹏在自己的电影里，其实一直没有跳出屌丝男士的影子，平凡里带着一点怂。但这一次，他演的这个在道德边缘徘徊的小人物，是一次值得肯定的“表演”。



从体态到看人的眼神，那种自卑、惶恐还带着危险感的气质完全不是本人！虽然有些部分失之过火，但在一部荷尔蒙爆棚的犯罪片里，这种过火被很好地包容。


沙宝亮演戏，这还是第一次见，但着实惊艳了。他有着一种朴实而狡猾的面相，更以某种沉稳而直白的方式，把一个悍匪的疯狂和危险表现了出来。



沙宝亮是收，欧豪则是放。这位青年演员对于这种外放型的角色已经演出了心得，可以说看完这部戏，你印象最深的可能就是这个角色。


眼神里的疯狂和冷意，加上某种如野兽般的狂野气质，让这个角色充满了暴烈的感觉。作为全片的大反派，完成得简直超预期。


戏剧感十足的台词，更为这些演员添了不少彩。“你把车卖谁了？”“规矩，谁特么跟咱守规矩。”“有钱才是人。”人物、台词、表演，造就了这些精彩的人物，从而成就了电影本身的牛逼。



这是一部不乏缺点，但亮点却更加夺目的电影。看完这部电影，或许会明白为什么这些年来，许多新人导演的首部作品都会选择犯罪片，不但展示了功底，更有着极强的感染力和商业性。


目前电影已经定档，如果喜欢这类电影，后续可以继续关注哦。


今年的上影节片单，惊喜实在不少。颁奖典礼临近，希望每一部好电影都有好的收获~





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