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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 上海电影节闭幕，这是所有电影人的狂欢！

藤井树 发布于：

 

又是一年上影节告一段落。昨晚，上海国际电影节颁奖典礼暨闭幕式在上海大剧院举行。



回想过去的10天时间，简直是忙得昏天暗地.穿梭于各种论坛、酒会、观影、见面会，还有个人心水的经典展映要转场，连出租车上都在搬着电脑码字。但内心，却是满满的充实。


有媒体朋友都在新闻中心睡着了……


1

一波红毯照袭来！


对于如小编这样的影迷来说，作为国际A类电影节，上影节似乎一直没有立起什么顶级电影盛会的高冷人设，反而如邻居般带着种亲近。这里，是影迷们一起看电影的地方，也是让所有人可以兴致勃勃聊电影的良机。


不过，到昨晚颁奖典礼红毯的时候，邻家的电影节终于完全一展自己的国际范，这阵容很有惊喜哦~


颁奖嘉宾“抖森”汤姆·希德勒斯顿


黑了一个色度的吴京


汪可盈


长泽雅美


张子枫


米拉·乔沃维奇&王大陆（《素人特工》）


郝蕾


冈本多绪


李梦


片寄凉太


颁奖嘉宾李少红、咏梅、涂们


本届评委会镇楼


2

金爵奖花落谁家？


今年金爵奖颁奖典礼上，最大赢家当属伊朗影片《梦的城堡》，拿下了当晚的最佳影片、最佳导演、最佳男演员三项大奖。


《梦之城堡》剧组领奖


格鲁吉亚影片《呼吸之间》也表现不俗，拿下评审团大奖和最佳女演员奖。


华语片方面，《春潮》拿下最佳摄影奖，而当晚第二座最佳男演员金爵，被《拂乡心》96岁的演员常枫拿下！这个奖项的颁发，让这位演了一辈子绿叶的老演员成为全民话题。



入行70多年，已经是金马奖、金钟奖常客的常枫在现场开玩笑说，大概拿这个奖是因为年纪大了，却博得现场一片掌声回应。秦海璐在获奖的第一时间在微博发文祝贺，“我何其幸运，能拥有您这位男主角！”


这个已经日益壮大，不但在国内地位不断稳固，并且在国际上也逐渐建立影响的电影节，在新的一个年头，展示着越来越多丰富的内容。


颁奖典礼现场


抖森+王景春上台颁奖


3

今年的三个变化


对于影迷来说，这里依然是每年最好的电影盛会，不但有许多电影能在大银幕重现，还能参加各类业内大佬的论坛，甚至出去吃个饭都能遇见一大帮明星，不要太开心。


但对于电影人来说，这个影迷的盛会，越来越成为所有电影人的狂欢。今年上海电影节的若干变化，相当值得关注。



首先，已经成为上影节特色的展映单元，还在做进一步挖潜。


上影节期间，戛纳电影节艺术总监埃里·弗雷茂作客上海，向全世界电影人发出建议：“这里有好电影、好食物、好朋友，我真心建议全世界的电影人，能把上海国际电影节排入每年必不可缺的行程。”


上海市委常委、宣传部部长周慧琳会见埃里·弗雷茂


今年增设“戛纳零时差”单元，邀请了多部在今年戛纳电影节展映或参赛的影片来沪展映，包括英国克洛德·勒卢什的《最美的年华》、西班牙阿莫多瓦的《痛苦与荣耀》、意大利马可·贝洛基奥的《叛徒》等共7部最新戛纳影片。


去年，戛纳获奖的《小偷家族》《何以为家》均第一时间在上海展映，两部影片也籍此在中国打开了影响力，后来票房相当不错。这种成功，或许将进一步打开上海和戛纳甚至其他国际电影节的更多沟通渠道。



其次，对于青年电影人的扶持更给力了。


成立于2004年的亚洲新人奖，在今年宣布开启“SIFF ASIA”架构，打通从参展到上映的直通车，进一步助力青年电影人。今年新设立的亚洲电影沙龙，更邀请亚洲电影业界权威人士及亚洲电影新人展开对话，羡慕！


“SIFF ASIA”正式启动


王家卫领衔评委会的本年度创投单元，也是青年电影人最关注的部分之一，电影节期间进行了为时一整天的电影项目创投陈述。通过发现优秀新人和潜力作品，引进社会优质产业资源与新人进行产业对接。


今年新设立的短片“探索”单元，更成为许多青年电影人的选择，收到参赛作品超过2000部，许多都获得了单元评委吴君如和陈柏霖等的好评。



另外，今年的上影节市场并不差，反而少了几分浮躁，多了几分诚恳。


过去的几年，上影节已经逐渐获得了“小龙虾节”的美称，在上影节前后会有各种“之夜”或“大会”开启，而且必有小龙虾。形成对比的是，在过去的4年里，有45%的片单项目都沦为了“失踪影片”。


今年似乎没了这种“盛况”。公司依然在发片单，但许多电影已经不再是停留于直面的“PPT电影”，制作方的诚意和用心也能看到。慢慢从寒冬阴霾中走出来的行业，在给自己找方向。


刘慈欣编剧作品（无小说）《末日拯救》发布


今年上影节据不完全统计，发布了累计135个电影项目，其中有近50个项目顺利杀青，等待上映；也有近20个项目顺利开机，进入拍摄阶段。这种理性甚至保守，反而是我们应有的态度。


科幻元年、主旋律大年、体育大年、现实题材大年……这一年的电影发展已经被冠上越来越多样的标签。而随之而来的项目也呈现出更多元的趋势，当然，《希望岛》《上海堡垒》《明日战记》等一大波国产科幻来袭看得也是有点心累。



从产业方面看，未来的电影行业值得期待；从电影节发展的方面看，这更是好现象，毕竟所有发展起来的国际电影节背后，一定要有一个非常成熟的电影交易市场。


尤其是主竞赛单元包括亚新电影的影响力也在不断扩大，在上影节期间已经先后定档。尤其是几部获奖的电影，没准就藏着今年的票房黑马呢？




本届上影节获奖影片推荐

1

《梦之城堡》

Castle of Dreams

获奖：金爵奖最佳影片、

最佳导演、最佳男演员

制片国家/地区：伊朗


导演: 雷萨·米尔卡里米
主演: 哈穆德·贝哈德 / Zhila Shahi
类型: 剧情


今年上影节的大赢家，一如我们所熟悉的伊朗电影《小鞋子》《云端之上》，取材于伊朗普通百姓生活，聚焦家庭矛盾，带给我们真诚的感动。


妈妈重病住进了医院，已生命垂危。此时，阔别已久的爸爸终于现身，他别无他法，只能选择把一双儿女都带在自己身边。然而，在妈妈此前为孩子们造梦的基础上，爸爸又将如何实现孩子们对于梦之城堡的幻想呢？


对于细节的处理非常深刻而精确，使影片自始至终都没有失去其连贯性与真实性，即使影片发生在狭小的空间和有限的时间内，生活的真相却在其中展露无遗。



无论是画面、声音、对白、节奏，还是角色的心理或行动，电影完整地呈现出生活的真实。贝达德的表演也被认为颇具想象力，让人过目不忘。拿奖可谓实至名归。


这样的伊朗家庭电影，如果你之前没接触过，建议多找几部看看，真的非常动人。


2

《呼吸之间》

Inhale–Exhale

获奖：评委会大奖、最佳女演员

制片国家/地区：格鲁吉亚/俄罗斯/瑞典


导演: 迪托·钦察泽
主演: 莎乐美·戴缪莉 / Giorgi Nakashidze
类型: 剧情


三十七岁的伊琳娜曾经是一名医生，在监狱长期服刑后终于出狱。为了开始新的生活，伊琳娜必须首先赢得身边最亲近的人的信任。但在当今形势之下，她是否还需要在这样的社会中占有一席之地呢？



来自格鲁吉亚的演员莎乐美·戴缪莉亚在片中饰演一位可怜人，她在出狱后试图重新融入家庭与社会却屡遭挫折。评委会认为她细腻的表演“将角色命运的起承转合和独特的人物性格逐渐展现出来”。


女主角莎乐美·戴缪莉亚在现场表示自己开心和激动，除了这尊奖项的珍贵，不知道是不是因为发奖的是抖森和王景春呢？



电影将个人命运和社会的现实做了某种有机的关联，故事背后的思考和探索，让电影显得难能可贵。这样的现实主义佳作，不知道会不会在国内上映。


3

《拂乡心》

获奖：最佳男演员

制片国家/地区：中国内地


导演: 秦海璐
主演: 常枫 / 葛蕾 / 雷恪生 / 梁丹妮 
类型: 剧情


今年的最佳男演员奖产生了两位得主，哈迈德·萨贝里·贝达德与来自《拂乡心》的常枫共同获得了这份荣誉，1923年出生的中国演员常枫，因此成为了上海国际电影节中最年长的“最佳男演员”！



该片是秦海璐导演的处女作，也是常枫的“封箱之作”，他用连贯完整的细腻表演，诠释了人物对于故乡与生命的庄重态度，深深地打动了观众与评委会。



这是一个关于台湾老兵的思乡故事，海报上还引用了余光中的《乡愁》。常枫在片中饰演孤寡老人蒋生，他身在异乡漂泊多年，晚年生活孤苦伶仃，只有红包场的老歌才能让他沉浸在思乡情愫中，而回家是他永远的盼望。


主持人现场透露，《拂乡心》导演秦海璐曾说过，拍摄时有一天拍到凌晨2点，常枫收工后还喝了点小酒，“因为他认为那天的戏是最重的戏，有点压力，拍完了才如释重负。”


4

《兄弟会》

Bratstvo

获奖：最佳编剧奖

制片国家/地区：俄罗斯


导演: 帕维尔·龙金
编剧: 亚历山大·伦金 / 帕维尔·龙金
主演: Mikhail Kremer / 亚历山大·库兹涅佐夫
类型: 剧情 / 战争


1988年底，苏军开始从阿富汗撤军，但在回到阔别已久的家乡之前，108摩托化步兵师还需要完成最后一项任务：救回将军的儿子。


影片改编自真实故事，讲述了一段尘封的历史，聚焦于当年苏方经萨郎山口勇敢而悲剧性的撤军行动，展现出战时的恐惧、危险，以及战争中人性的复杂程度。



曾经凭《的士布鲁斯》拿下1990年戛纳电影节最佳导演的帕维尔·龙金执导，和他的黄金搭档、弟弟亚历山大·龙金共同创作，这部电影相当值得期待。


5

《春潮》

获奖：最佳摄影奖

制片国家/地区：中国内地



导演 / 编剧: 杨荔钠
主演: 郝蕾 / 金燕玲 / 曲隽希 / 李文波
类型: 剧情


报社记者郭建波、母亲纪明岚与女儿郭婉婷同住在一个屋檐下，祖孙三代因亲情关系捆绑在一起的生活，看似平静实则暗潮涌动。一次次的叛逆与反抗都在隐忍中归于平静，一场悄无声息的战争在三代人之间暗自滋生，终将爆发……


电影在展映之后口碑相对两极，优点在于演员表演和整体氛围，以一个家庭故事串讲了许多内容；另一方面，过于戏剧化的处理让电影的表现力有所减弱。



但从视觉上来说，电影相当出色。虽然拍摄空间狭小，难度较高，摄影师却巧妙运用光影和镜头将导演的想法生动呈现，让观众得以身临其境，感同身受。


6

《若能与你共乘海浪之上》

Ride Your Wave

获奖：最佳动画长片

制片国家/地区：日本


导演: 汤浅政明
主演: 川荣李奈 / 片寄凉太 / 伊藤健太郎
类型: 爱情 / 动画


汤浅政明的新片有这样的成绩一点也不奇怪。事实上，在电影节开始售票的时候，这部电影的展映场次是最早秒空的一批。


日菜子考上大学后搬家到了海边，喜爱冲浪、在波浪之上无所畏惧的她，却对自己的未来没有自信。她遇到了消防员港并坠入爱河，却不料后者因海难去世。日菜子再也无法面对大海，但某天她哼起二人回忆的歌曲，港再度出现了…… 



评委会认为，电影运用了出色的动画表现力，讲述了一个清晰且情感动人的爱情故事，以及几位年轻人的成长故事，动画、色彩和音乐达到了完美的平衡、融合。


无论从情感还是技法，这部电影都是今年最不可错过的动画作品之一。有机会的话，一定要看哦。


 

第22届上海国际电影节

金爵奖获奖名单


最佳影片

- Best Feature Film -


《梦之城堡》（伊朗）

Castle of Dream, Iran 


评委会大奖

- Jury Grand Prix -


《呼吸之间》（格鲁吉亚/俄罗斯/瑞典）

Inhale-Exhale, Georgia/Russia/Sweden


最佳导演

- Best Director -


雷萨·米尔卡里米《梦之城堡》（伊朗）

Reza Mirakarimi, Castle of Dream, Iran 


最佳男演员

- Best Actor -


常枫《拂乡心》（中国）

Chang Feng, The Return, China


哈迈德·萨贝里·贝达德《梦之城堡》（伊朗）

Hamed Saberi Behdad, Castle of Dreams, Iran


最佳女演员

- Best Actress -


莎乐美·戴缪莉亚《呼吸之间》

Salome Demuria, Inhale-Exhale

（格鲁吉亚/俄罗斯/瑞典）

Georgia/Russia/Sweden


最佳编剧

- Best Screenplay -

 

亚历山大·龙金 、帕维尔·龙金

《兄弟会》（俄罗斯）

Aleksander Lungin, Pavel Lungin

Brotherhood, Russia


最佳摄影

- Best Cinematography -


杰克·波洛克《春潮》（中国）

Jake Pollock, Spring Tide, China

 

艺术贡献奖

- Outstanding Artistic Achievement -


《木生日光下》（印度）

Trees Under the Sun, India


最佳动画片

- Best Animation Film -


《若能与你共乘海浪之上》（日本）

Ride Your Wave, Japan 


最佳纪录片

- Best Documentary Film -


《时间之桥》

Bridge of Time

（拉脱维亚/立陶宛/爱沙尼亚 ）

Latvia/ Lithuania/ Estonia


金爵奖最佳真人短片

- Best Live Action Short Film -


《无处安放》（中国）

Nowhere To Put（China)


金爵奖最佳动画短片

- Best Animated Short Film -


《恐怖摩天轮》（西班牙）

La Noria (Spain) 




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