自从去年年末首次引进宫崎骏动画《龙猫》在大银幕上放映之后，在他所有作品中最被人们喜爱的《千与千寻》就被提上日程。







在电影院看到这部作品，绝对是“有生之年”系列！













这部常年盘踞豆瓣top250前十名，日本动画影史票房第一，拿下奥斯卡最佳动画和柏林金熊双料大奖的影片，可以在国内大银幕看到了！









或许很多人走进影院，都是为了重温旧时记忆。影片的意义已经无需赘述，我想我们之所以难以忘怀这样一部经典的作品，一方面是故事呈现了只有成年人才能看懂的黑暗世界；另一方面，我们终其一生都是在寻找自我救赎而已。





《千与千寻》

Spirited Away



导演 / 编剧: 宫崎骏

主演: 柊瑠美 / 入野自由 / 夏木真理 / 菅原文太

类型: 剧情 / 动画 / 奇幻

制片国家/地区: 日本

上映日期: 2019-06-21(中国大陆) / 2001-07-20(日本)

片长: 125分钟

俗话说，常读常新。希望在大银幕上重温的你我，能收获不一样的感动吧。





那么，这部经典的动画电影背后，有哪些有趣的故事？小编为大家整理了关于《千与千寻》的20个幕后故事。就让我们一起带着答案，走进影院重温经典！

1

吉卜力的大制作







《千与千寻》由吉卜力工作室制作，宫崎骏执导。电影曾在超过20个国家和地区公映，并出版了16种语系以上的配音。





而且，这也是首部用6.1环绕音效声道的日本制影片，亦是日影史上第一个采用DLP高清显像技术的电影。负责本片的动画师数量，是当时吉卜力找来的动画师人数最多的一次，超过了40人。





2

关于片名







影片最初的全名直译过来是《千与千寻的神隐》。名字来源是故事中千寻神隐后，被汤婆婆取名为千。





中文版的翻译怕大家不了解神隐的意思，所以保留了《千与千寻》。但很多习惯的影迷还是喜欢称作《千与千寻的神隐》。





3

时间暗喻







《千与千寻》上映的时间为2001年，但具体制作年份却在2000年初。对于这种世纪之交的暗示，在影片中有所体现。电影开头千寻一家驱车去往乡下，途经的公路位于日本JR线的“四方津”站附近。





此处属于日本的“20号国道”，千寻一家经过的岔路口路标上标着“21号国道”。而她家车的牌号上写着“1901”，这种「从20世纪」而来的隐喻非常巧妙。





4

千寻的原型







关于千寻原型的来历，很多影迷都知道，来自于奥田诚治的女儿千晶。据说她在宫崎骏岳父在长野县所搭建的小木屋度假时，曾发生了不小心把鞋子掉进了河里。大家都跑到河里帮她找的小插曲，而这也成为千寻幼时的故事。





而且最初的名字也不是千寻，而是千晶。只是随着故事的展开，后来改成了现在的。





5

送给小朋友的礼物







这部电影，在宫崎骏的说法是，“送给10岁小朋友们”的故事。主角千寻登场时10岁，根据电影公映时间，她出生于1991年。





那正是日本处于经济泡沫的时代，也就是所谓的“失去的十年”。这段时间出生的孩子，被称为 “Lost Generation”。





所以千寻的角色也有隐喻之意，她折射的是那一代人，需要寻找迷失的自我，走向新生活。





6

创作灵感







宫崎骏最初是从儿童文学作品《雾中的奇幻小镇》发现灵感的，而且一开始也打算将这部作品动画化。





结果在反复研读和寻找有趣点之后，得到的结论却是：如果改编成动画需要大幅度改动原作，还不如用心做一部原创的动画。





7

3小时的时长？











电影在制作之前，原设定为2小时时长。在原本的故事中，钱婆婆的体型要比汤婆婆更高更瘦，并且威力更大。是支配汤婆婆的幕后大boss。结局是千寻与白龙合力击败汤钱二人，最后成功救出父母。





但要完成该剧情，作画需要再拖一年半时间，而且时间会延长到3个小时。因为制作组才决定让汤钱二人设定成双胞胎，在这个过程中还催生了让无脸男成为主要角色之一的机会。





8

参考《银河铁道之夜》







影片中大家最喜欢的场景之一，就是千寻与无脸人乘坐电车一段。宫崎骏曾想加入一个小千在电车里睡着的场景。

“一觉醒来，不知不觉间已是夜晚，周围一片漆黑，城市广场的黑影从车窗下闪过。电车刚刚开离车站。这是第几站了？自己现在在哪里？慌忙站起往外一看，发现城市慢慢消失在黑暗中。









顿感不安，快跑至乘务员室，敲了门但是无人回应。鼓起勇气打开车门，只见城市的灯光如同黑暗中的星云般浮于夜空之中……”





这是宫崎对《银河铁道之夜》的印象。在绘制分镜的过程中发现无法加入这样的场景，所以遗憾的最想加进去的场景被删了。





9

神明泡澡来源于“霜月祭”







日本霜月祭的祭典很有趣。人们会在当天呼唤神明出来泡澡，让神恢复精神。在影片中加入这样的情节，在宫崎骏看来，日本的神明应该都挺累的，为了放松肯定会到澡堂泡澡。





就像霜月祭那样。所以他就想象那些无名的神明们会像职工旅行一样，集体光顾澡堂。





10

双胞胎姐妹花人物塑造







钱婆婆和汤婆婆是一对双胞胎，在外貌上难以区分，但可以通过气质、性格、说话方式来加以区别。姐姐温柔慈祥，妹妹霸道贪财。一个住在“沼之底”，一个住在“天”上的油屋。





两个人物的设置，暗含了一阴一阳、一明一暗的对比，合起来才算一个完整的整体。也有隐喻人性之意。





11

油屋和风俗店







千寻在油屋工作的灵感来自于“不善交际的少女在夜总会、风俗店工作，从而在与人交往的过程中实现成长”一事。

铃木敏夫在广播节目中曾提到，他认识的某个大人物爱去夜总会，问其原因，却说，夜总会的女孩子本来都是不善交际的。正是这样的女孩才会想在夜总会工作，那样的地方需要她们灵活交际，时间一久人也会慢慢变得精神。





当铃木原话告诉宫崎之后，便有了油屋的故事。





12

油屋原型







电影中汤婆婆的油屋原型，是二战之前建造于爱媛县松山市的道后温泉本馆。由于这里曾是吉卜力工作室员工旅行的地点，因此事后被选中为油屋原型参考。





道后温泉本馆外景





而在1931年搭建的，位于东京都目黑区的豪华建筑目黑雅叙园，则是片中油屋室内装潢的灵感来源。宫崎骏动画取景之杂，可见一斑啊。





目黑雅叙园内景

13

没在台湾取过景







《千与千寻》在台湾九份取景的说法一度在网上广泛流传，都觉得九份山城的样子很像汤屋一条街。









后来宫崎骏在电视节目里公开辟谣。





否认三连

“在日本，很多人都觉得既然做电影，那就要在自己的地方取景。做《龙猫》的时候也是，虽然是在我家附近取材的，但在九州也会有人说“取景地是在我们这里”。只能说明各地都有相似的风景吧。”





这话完全没毛病，毕竟有个重庆的朋友，信誓旦旦地说汤屋一条街是在洪崖洞取的景……







重庆洪崖洞





14

两支预告片







电影宣传时，铃木敏夫设计了两支预告片。一个主题是千寻闯入神隐世界；另一个则是千寻和无脸男之间的交互。





一开始，大家都反对第二个预告片，认为故事应该围绕千寻与白龙展开。但是宫崎骏和铃木觉得，剧情应该是千寻和无脸男的故事。





为了说服大家，铃木细数了所有角色在分镜中出现的次数，结果发现除了出场率最高的千寻，排在第二顺位的就是无脸男。

15

无面人原型







据铃木敏夫曾提到，无面人的原型是米林宏昌导演，他执导过《记忆中的玛妮》和《玛丽与魔女之花》，成为日本动画电影的新贵，更曾经是《千与千寻》《哈尔的移动城堡》《悬崖上的金鱼姬》的动画师。





米林宏昌

宫崎骏把无面人比作“现代社会的年轻人”。对于无面人的初期构想和现在是有区别的。最开始只是一般配角，中间才变得了次于千寻的第二主角。





宫崎骏还为无面人的同名角色歌亲自作词。收录在久石让的《千与千寻·印象歌集》中。





16

声优天团都有谁？





这次，为了内地上映还特别制作了《千与千寻》的国语版，配音阵容更是包括周冬雨、井柏然、彭昱畅、田壮壮和王琳，倒是引起了不少争议，网友们生怕被毁了童年。





实在是因为，原本的配音实在是太经典。





千寻的配音是日本声优柊瑠美。6岁起就开始配音。当宫崎骏第一次听到她的配音后，就立马敲定瑠美是不二人选。而瑠美隔年就凭此片拿下了东京动画最佳配音奖。









白龙的配音是入野自由。在参与《千与千寻》配音时，宫崎骏曾建议他多读书，增加自己的语言深度。









汤婆婆和钱婆婆的配音是同一个演员夏木真理。她在《医龙》《野猪大改造》等日剧中都有非常精彩的表现。













坊宝宝的配音是神木隆之介。他后来还参与了《哈尔的移动城堡》《夏日大作战》《你的名字。》等动画的配音。





17

真香剧组







在影片中，有许多吃饭的场景。比如千寻吃下白龙给的饭团，千寻爸妈在店里大吃狂吃的镜头，都是制作组将真的饭团、炸鸡等食物带入录音室，让声优们一边吃一边配音。





至于效果嘛……这么晚了，大家自己感受吧。







18

经典配乐







千与千寻的配乐是电影成为经典的重要元素。可以说，宫崎骏与久石让是互相成就彼此的典型。两人相识于1983年，那时宫崎骏已经成名，而久石让还未有名气。是宫崎骏力排众议选择他来制作《风之谷》的音乐。





《千与千寻》虽然获得了当年的奥斯卡最佳动画，但为了表达对美国出兵伊拉克一事的反对，他没有本人到现场领奖。久石让也在采访中支持好友“我和宫崎先生一样，对获奖本身完全没有兴趣”。





这种话，也只有这种大牛才能云淡风轻说出口了～





19

纪录保持者







影片质量过硬是一方面，一部电影的成功，也离不开大力宣传。铃木敏夫早就意识到这点，所以在宣传上下足了功夫，各种报纸、新闻、期刊都投放大量关于《千与千寻》的广告。





最后不出所料，影片在日本创下了约2350万观看人次和304亿日元以上的票房成绩，以及连续11周获得票房冠军的记录。这个成绩，至今无人能破。





20

关于片尾曲







影片片尾曲《永远常在》（いつも何度でも）由作曲家木村弓和诗人觉和歌子两人完成。创作的契机是木村弓看了《幽灵公主》后特别感动，旋即向宫崎骏毛遂自荐。宫崎骏就邀请他为正在筹划的《绘描烟囱的玲》制作主题曲。















一个月后某天，木村弓在突然想起了一段她觉得不错的旋律即几段歌词。当她将该旋律及《绘描烟囱的玲》的剧情告诉友人觉和歌子时，觉和歌子心中浮绘出“一名女子登上烟囱后、望着一片废墟城镇的平地及远方的海洋”这样的场面，便写出一整套的歌词，完成了歌曲《永远常在》。









之后木村弓将《永远常在》寄给了宫崎骏、并向他建议这首歌适合放在《绘描烟囱的玲》当中，但众所周知，这部作品最后无法完成制作而流产，这首歌也就没了去处。





直到宫崎骏在制作《千与千寻》时，发觉木村弓先前寄来的《永远常在》里的歌词“若是一切归零开始，心境反而更加充实”（ゼロになるからだ 充たされてゆけ）与千与千寻故事剧情颇有共鸣。









于是他将《永远常在》作为千与千寻的片尾曲，取代了原先久石让完成的主题曲《回到那一日的河川》（あの日の川へ）。





还记得影片最后千寻被汤婆婆要求「找出父母，否则就不能销毁契约」时，千寻能一下子认出其中没有自己的父母吗？带着答案再去寻找吧。









希望无论何时发生何事，就像中国版海报上写的那样，「值得所有等待」！













​