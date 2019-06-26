关于韩国言情剧，我们的思维一直停留在男帅女靓简简单单的恋爱上，剧情可以说相当悬浮，像《太阳的后裔》《来自星星的你》，各种浪漫巧合相遇，甜蜜恋爱桥段来挑逗女性的幻想。













但当韩剧严肃起来，也能分分钟把人吓出冷汗！





这回，小编将要安利的新剧《请输入搜索词：WWW》，绝对不是披着职场外衣的无脑恋爱剧。兼顾职场和恋爱，不仅讲述相差10岁的姐弟恋，更展示了真实的职场生活。





最关键的是，这个职业足够敏感！那些关于互联网时代搜索和热搜的思考，还有每个热搜出现背后的猫腻，全都抖落得一干二净。吃瓜群众，快集合！









《请输入搜索词：WWW》

Search: WWW

导演: 郑志贤

编剧: 权恩率

主演: 林秀晶 / 张基龙 / 李多喜 / 全慧珍

类型: 剧情

制片国家/地区: 韩国

首播: 2019-06-05(韩国)

集数: 16





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职场剧的正确打开方式











说起国产职场剧，真是一把辛酸泪。什么《亲爱的XX官》就不评价了，最近的《我的真朋友》，也是把观众的智商强行摁在地面摩擦。董事长独子、国际著名的设计师玩了命地追女主角这种戏码，看够了。













《请输入搜索词:WWW》的画风就很尊重观众智商，描写了一群真实且靠谱的女高管。













女一号裴塔美（《对不起我爱你》的女一号林秀晶饰演），刚开始作为韩国第一大搜索网站——独角兽的部长，既做得了战术，又搞得了策略，把第二名巴罗远远甩在后面，妥妥职场女精英。













真实的职场人，首先要素质过硬，懂自己的行业，懂领导的艺术。





她不是“口号”领导，而是从民众那里了解独角兽的使用情况，每天观察陌生人在使用什么搜索引擎，跟身边人聊独角兽和巴罗的页面得失。





每次开会，一眼看出搜索数据细微变化后反映的问题，直击要害，从而能够敦促下属调整和解决问题。













开会中提到了很多一针见血的判断：用户因搜索不需投入成本，很容易流失到竞争对手网站。





包括一些细思极恐的大数据时代细节：根据搜索数据，能够预测出谁将成为新一任总统人选，这让新入职员工打赌赌赢了。













其次，职场人要有清晰的原则和理念，维护公司利益。简单点说，守得住底线。





对于裴塔美来说，底线一直很清楚：不得侵害使用者的知情权和表现自由，不得以网络谋取不正当利益。当一直崇拜尊敬的领导兼学姐，在嫁入豪门后变成婆婆的政治傀儡并试图利用独角兽平台，她敢于据理力争。













更有意思的是后续。当学姐把竞选总统轰轰烈烈的出轨新闻删除后，她一样去质问学姐，但当着议员的面，她还是维护学姐，维护公司利益。





这就是职场人，分得清里外。但作为职场人，她也会明确划清界限：我，不背锅。













最后，职场人要有正义感，但更要有生存意识。





公司让她坚称没有删除热搜，控制舆论，其实就是准备把她丢出去承受法律风险。但她为了心中的正义感和原则，让大众有知情权，不想欺骗大众，所以另辟蹊径。









坚称删除热搜是为了维护竞选总统的名誉权，把议员拉下水，揭露他花钱约未成年少女的事实，让大众感受到网站在维护知情权的同时，也要筛选掉一些涉黄涉暴的不良资讯。









在独角兽要辞退她时，她也没有坐以待毙，而是炒公司鱿鱼。经过深思熟虑后，她跳槽到了竞争对手公司巴罗，并发誓要打败独角兽。





其中，塔美对领导兼学姐的反击让人看到了什么才叫真正的职场精英，比煽巴掌更打击对手的，其实是讽刺她的忘记初心、出尔反尔。













正如三个女人一台戏，除了裴塔美的职场经历够干货，学姐宋佳京、车贤的职场人设也立得住，而非只是配合女主裴塔美的简单而片面的角色。













宋佳京（全慧珍饰演）本来是裴塔美、车贤的职场偶像，但自从嫁入豪门，她被婆婆牢牢控制，越来越偏离初心，成为傀儡，从而和裴塔美越走越远。













而车贤（李多喜饰演）本来是裴塔美的竞争对手，本来两人互相看不顺眼，但自从裴塔美加入巴罗一起共事，两人也会慢慢磨出默契的火花。













这样的职场，才是我们熟悉的职场。这样的女强人，才是我们仰望的存在啊！





2

让你看看什么是热搜











搜索和热搜是什么?女主塔美在本剧开头就告诉了我们答案。









搜索词排名、热搜，本来是反映民意，汇集民情，但往往因为商业因素、国民素质等问题，变成一个坑。









第一种是商业因素，剧中有提到，巴罗一直市场排行第二，因为排在前面的广告少，人们可以更快搜到想要的信息。













这成了裴塔美到巴罗后开展的第一项工作，他们拍摄了一支搜索就用巴罗的广告，取得了很好的效果。





广告少，算优势吗？不妨对比下国内某搜索引擎，包括微博，热搜甚至日常搜索都裹挟着多少商业营销？本来看热搜是娱乐自己，结果反而被包装过的内容娱乐，甚至伤害，例如臭名昭著的魏泽西事件。

















第二种是国民素质问题，由于网络的强大连接，上热搜的当事人会受到来自键盘的单向凝视和评论，这时候，网络搜索仿佛像一座全景敞式监狱，让当事人的事情无限放大。





这时候事情正反面就出现了，产生了积极意义和消极意义。想想电影《手机》里的严守一，一部手机既带来了生活便利，同时也可能毁掉生活。













积极的一面是，网络能放大事件，从而促使更多人了解事件，从而发挥人多力量大的优势，解决问题。剧中金韩率的朋友就是这样被解救的。









现实中，西安梅赛德斯奔驰女司机维权一事的及早解决，也是得益于网络的发酵和放大。







而消极的一面是，由于网络是虚拟世界，从而会出现很多负能量的“键盘侠”，甚至这样的“键盘侠”会汇聚成乌合之众，给当事人造成伤害。





轻一点的，就像剧中那样，在父母心急如焚寻找金韩率的时候，有“键盘侠”在评论母子长相。









而严重的，导致大众盲目去寻找真相，盲目去打卡。剧中韩民圭曾在夜店工作的新闻爆出后成为热搜第一，网红直接去她家里直播打卡！













现实中这样的例子也很多，比如很多网红去打卡切尔诺贝利……













而严重的，则会导致悲剧。剧中的韩民圭就因不堪网络暴力试图自杀，险些酿成惨剧。

















一桩桩一件件，仿佛在看某部恐怖的科幻小说，偏偏所有的素材，都来自我们的生活！





剧中还探讨到网络的价值，那就是自由，但是，和人一样，网络的自由也不是无限制的自由。













因此网站为了维护正确的社会价值，有权利去删除涉及色情、暴力、伤风败俗等热搜词。





剧中巴罗对是否删除韩民圭的负面新闻、对热搜也曾产生过动摇，原因也正在于此。













当线上与线下社会形成了两个维度，不同层次空间的管理，成为道德和法律新的角力场。对于我们来说，除了以猎奇的视角看到网络背后的各种骚操作，那些触及人性的拷问，同样值得深思。

3

韩剧不撒糖，必须不正常









作为一部言情韩剧，少了浪漫言情桥段那还能叫韩剧？





剧中塔美是38岁的网站部长，男主朴模建是28岁的游戏配乐师，始于意外的one night stand，喜闻热见的男追女桥段，这对姐弟恋撒的糖，能绕地球一周……









首先是男主恋爱撩妹技能满分，来品品男主的情话。先是把两个人的生活空间比作渔场，嗯有内涵~









醋罐子打翻的时候，也不会令人生厌。









尤其是发出邀请的时候，可比什么“约么”动人多了~













一个“渔场梗”用出了千般变化，文学功底和情商双满分！





精致的镜头也是情感戏的加分项，电影级的画面感各种唯美浪漫。这部剧很讲究构图和画面感，特别是恋爱细节，和快节奏的职场戏形成对比，分分钟有置身恋爱的感觉。













这对男女其实一开始并没有打算来真的，当男主表示好感的时候，38岁的裴塔美下意识地拒绝男主。









但职场的不顺，让裴塔美成为无业游民，于是醉酒之后居然制造出了男主接触的机会。人物心理铺垫相当稳啊~









但到了巴罗上班后，忙碌的裴塔美又彻底拒绝了男主。













这是什么千回百转的神仙剧情！接下来，男主由于裴塔美被独角兽fire了，出于愧疚，两人又联络了起来；可是当裴塔美给男主找了工作，男主又不开心，双方又大吵起来……





在稳健成熟的职场剧情背后，这条烽火狼烟的情感线，让这部剧的基调完全不会降下来。相辅相成，高明。







有趣的是，三位职场女性彼此之间，多少还有点淡淡的小粉红，有惺惺相惜，也有彼此欣赏，但这种狗粮的口味是怎么回事~













应该说《请输入搜索词：WWW》绝对是给30+、40+女性职场电视剧开辟了新的思路，女性并不是一定要围着老公孩子转的，那些刻板的所谓女强人形象，还可以更出色。





同时，那些“上热搜”、“大数据”背后的故事，也绝对能吸引猎奇的你。这部爆火新剧，有时间就追起来吧~



















