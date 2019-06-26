上影节期间，有幸对今年柏林电影节金熊奖作品《同义词》的导演、以色列导演那达夫·拉皮德进行了专访。









这位今年44岁的导演，至今只拍过3部电影，却已成为当今最受关注的导演之一。







2011年，37岁的他拍摄了第一部长片《警察》，就拿下了洛迦诺电影节评审团特别奖；2014年的《教师》不但当年入围了戛纳影评人周，还于去年被翻拍成美国电影《幼儿园教师》，收获无数好评。







而《同义词》在柏林拿到金熊，无疑让这位导演进入了事业的新阶段，但也给他带来了前所未有的争议。





上影节期间参加活动的那达夫·拉皮德





关于他的电影，关于金熊奖，包括他自己，拉皮德有哪些想法？带着好奇，我们见到了这位今年电影界最具关注度的导演之一。







在有限的时间里，我们尽可能聊了一些对于他而言重要的时刻，或者难忘的人和事，也顺便聊了他关于上影节、关于华语电影的一些印象。





1

“我很喜欢贾樟柯”





约好的日子是今年上海梅雨季的第一天，但雨下得一点都不像梅雨，跟暴雨也差不多了。主场馆上海影城所在的新华路，从中午开始堵得水泄不通。梧桐掩映的老街，一时间淹没在鸣笛和排气声里。









也因为如此，主办方的对接人十分抱歉地告知我们，行程匆匆的拉皮德导演被堵在路上了，原本紧张的采访时间，显得更加捉襟见肘。





彼时对于这次专访真的是没多少信心，毕竟从照片上看，拉皮德导演似乎是个挺酷的人，未必好聊。对接的工作人员还悄悄告诉我们，导演是个相对被动的人。







所以在见到拉皮德导演之前，心情一如在梅雨的街上奔走的每个人，焦虑、烦躁。







但见到拉皮德之后，却觉得一切都没那么夸张。他其实是个爱笑也随和的人，显得有些内向，但并不拒绝分享。或许他只是习惯性在照片里扮酷吧，包括小编给他拍照的时候，他瞬间给了一张“冷酷到底”。





拍照真的超严肃的亚子







我们的时间只有不足20分钟，之后拉皮德要跟工作人员核对日程，然后赶场去看今年戛纳的评审团奖电影《悲惨世界》。和《同义词》一样，这是一部关于巴黎外来族裔的作品。







进入采访厅，那达夫·拉皮德导演正安静地坐在房间一角的沙发里，抓紧时间闭目养神，但还是很和蔼地问好。





这是拉皮德导演第一次到亚洲，离开上海之后，他还要去东京待一周。





排队期间偷拍~







虽然时间紧张，我们还是先寒暄了几句，并常规性地问了拉皮德导演有没有吃到喜欢的中国美食。但拉皮德导演略带幽怨地看了工作人员一眼：“他们把我的日程全都排满了。”引得工作人员一片爆笑。







虽然对中国并不熟悉，但拉皮德导演对于中国电影并不陌生。“我很喜欢贾樟柯，”他兴致勃勃地谈起贾樟柯的《天注定》和《山河故人》，这两部电影都是他在参加电影节时候看的。







难道是因为他和科长共同的舞蹈情怀？





有趣的是，他还提到了毕赣导演，虽然第二部作品《地球最后的夜晚》“没有那么好”，但第一部《路边野餐》得到了他的盛赞。





作为一带一路单元请来座谈的嘉宾，拉皮德导演也被问到了关于以色列电影和华语电影的异同。在他看来，这两者很难去做一个对比。





“以色列电影和中国电影如果有不同，首先来自两片土地上生长的不同的人，他们面对的生活的问题，包括完全不同的传统文化。”

在他看来，以色列和中国都是历史悠久的民族，很难割裂开文化影响，单纯地去看他们眼下的生活，这不仅是在生活细节比如吃什么、怎么住，更是在于内心的感受，和对事情的反应。





他喜欢贾樟柯，在于后者能表现出一些很内在的情绪，“他懂那些底层的人”。在这些判断里，我们能看得出那达夫·拉皮德在电影创作方面的一些倾向。





2

《同义词》是自传？





1975年4月8日，那达夫·拉皮德出生于以色列特拉维夫。父亲海姆·拉皮德兼职做编剧，母亲艾拉·拉皮德则是一位剪辑师。这个家里的许多人都走上了电影之路，他的弟弟伊塔马尔·拉皮德也是一名编剧。









值得一提的是，拉皮德导演本人一开始并未对电影产生兴趣。他进入特拉维夫大学学习的时候，学的还是哲学，然后按照以色列的惯例服了两年兵役。





但对电影的热爱，总是有一个突然的触发点。一位朋友向他推荐了戈达尔的电影，然后他就被迷住了。“当时就想，我要去巴黎。”









他在24岁这年，选择来到巴黎第八大学学习法国文学。过了两年，拉皮德选择回到了以色列，进入耶路撒冷的Sam Spiegel影视学校。







目前他还定居在巴黎，这也是为什么他对关于《悲惨世界》显得兴致勃勃，但他的主要创作，都是在以色列进行的。







在他的人生经历里，有过这么一段来到又离开巴黎的经历，恰如《同义词》的男主人公约阿夫。包括柏林期间如《综艺》和《Indiewire》，直接用“Autobiographical”（自传体电影）来描述《同义词》。













约阿夫的经历当然是有拉皮德的真实经历在的。以色列青年Yoav逃离故土来到法国巴黎，寻找一个庇护之所。他想要放弃自己母语，于是购买法语词典，在巴黎的街巷一遍遍背诵法语里的同义词。





但在他试图融入法国的过程中，他逐渐意识到移民制度背后的荒诞，便最终放弃移民，并与接济他的朋友和恋人分道扬镳。曾经为他敞开的大门，也在他强烈的撞击下纹丝合缝、紧紧关闭。









“在异国他乡扎根不是件容易的事，”20年后的拉皮德，作为媒体认为本年度最“引人瞩目、别具一格的导演”，在电影里表达着对自己祖国的矛盾心理。





“我认为这部电影里表达的内容当然有（对以色列）严厉的批评，但也有着很强的依赖。如果不是对以色列这一镜像怀有巨大的依恋，愤怒不会那么强烈。”









面对许多质疑这部电影蹭“难民潮”热度的声音，他只是淡然处之回了一句“或许吧”。





但他并不认为这是一部有很强的政治色彩的作品。“我觉得电影里的想法、观点包括手势、舞蹈，都是协调统一的。没有党派偏向，也没有给选举加票，只是讨论一种特殊的存在。”





作为一位精通法语和希伯来语，且一直活跃于欧洲各大电影节的导演，那达夫·拉皮德想借由语言的隔阂与互通，试图讲述民族和文化的碰撞与融合，以及他在试图融入欧洲文化时遇到的困境和身份认同危机。









那达夫·拉皮德表示很多电影灵感都来于自己的生活。“电影不一定是我人生的复写，但它跟我的人生经历息息相关。我不仅仅只是在电影里写自传，而是希望通过展现生活中不同的方面，在电影里谈一谈社会问题。”





他相信，每个人都是一扇窗，通过这扇窗就可以看到生活中的各种存在。





3

经历他人的生活





《同义词》在柏林电影节赛前就被认为是金熊最大热门，在展映后也获得了场刊3.0的最高分。但在颁奖现场，却被记者们同时报以掌声和嘘声。而这种争议的来源，既是因为内容，也因为拉皮德在个人手法上的特异。





在《同义词》中，拉皮德导演展示了和以往作品迥异的摄影方式，《教师》中精心设计的调度，被一种更靠近纪录片式的粗粝风格所取代，尤其是室外场景的部分。









两部影片的摄影师都是导演的老搭档Shai Goldman，这种突变显然有其用意。





在导演看来，镜头本身在叙事中是有自己的位置的，在《同义词》里面，摄像机本身是描述性的，是欲言又止的，镜头需要传达的仅仅是主角当下的状态。





导演在《同义词》现场





在拉皮德导演的电影里，你会看到很多具有设计感的内容和形式。事实上，在他的三部电影里，你会看到一些共通性的元素。比如约阿夫这个名字，已经在《教师》和《同义词》里作为男主角的名字出现了两次。







比如跳舞，《同义词》里约阿夫跳舞的桥段非常出彩，甚至堪称全片最惊艳的片段。他在夜店里挤过重重人群，甚至中间假装和美女跳舞，就为了拿到一个面包。整个过程中没有台词，却带着巨大的悲哀。









而到了第二次跳舞的场景，他已经不再是一个参与者，而是一个旁观者。同样的处境，其实可以类比《教师》中，不知所措的女人来到舞厅跳舞。而在《警察》里，同样有非常出彩的一场群舞。







《教师》





再比如生活困境。拉皮德导演的电影里总会出现主人公面临的困境，比如《警察》里，警察和理想主义者分别面临自己的理想所带来的麻烦；还有《教师》，幼儿园老师向往诗歌，而丈夫每天看的都是肥皂剧。





包括被困巴黎的《同义词》，都在表达主人公面临的困境。这些主人公都在平凡的生活里向往一个他想象中的生活，但所谓的向往的生活，在时间的流逝过程中，反而成为了他们的问题，包括三部电影里都出现的身份认同危机。





这是那达夫·拉皮德在电影表达方面的追求，刚刚完成了第三部作品的他，正在进入自己的创作成熟期。在选角、摄影风格包括内容方面，都在迎来改变。









《同义词》中饰演约阿夫的法国演员Tom Mercier是新人，具有爆发力的表演令人印象深刻。最初，其实拉皮德想过要亲自出演约阿夫，但年龄和想象都已不再合适。





于是，一个在音乐学院工作的朋友介绍了Tom，拉皮德惊喜地发现，他对于细节有一种执念。他是那种会把剧本当做《圣经》的演员，很看重精准度，完成度堪称惊喜。









拉皮德导演对此有许多感慨，“如果这部电影跟你的个人经历有关的话，那一定要找完全区别于你自己的演绎方法，你要给演员和观众去体验过一次别人的生活的机会，这是电影终极的魅力。”





刚刚拿到金熊奖，拉皮德已经在策划自己的第四部作品，讲述一个困在沙漠里的人，想要到以色列南部去拍他的电影。显然，这又是一部有导演个人经历色彩的电影。











在那达夫·拉皮德的电影里，我们能看到这位导演在个人表达方面的追求。对于他未来的作品，值得继续期待，“约阿夫”的故事，还会继续。





那达夫·拉皮德作品一览

1

《同义词》（2019）

Synonymes







导演 / 编剧: 那达夫·拉皮德

主演: 汤姆·梅西尔 / 昆汀·多尔马尔 / 露易丝·谢维洛特

类型: 剧情 / 同性

制片国家/地区: 法国 / 德国 / 以色列





今年柏林的金熊奖作品，一个以色列的青年决定放弃自己的国籍加入法国，而第一步就是要学会法语。这个满嘴口音的以色列小伙，努力背下一整本词典，满口的长词汇……





喜剧色彩的背后，是厚重的悲凉底色，以色列的民族主义和法国的“普世价值”形成尖锐的对立，有非常值得玩味的空间，结尾极为震撼。





2

《教师》（2014）

The Kindergarten Teacher





导演 / 编剧: 那达夫·拉皮德

主演: Sarit Larry / Ester Radda / 耶海兹拉扎诺夫

类型: 剧情

制片国家/地区: 以色列 / 法国





一个爱诗歌成狂的幼儿园老师，在发现自己班里有个孩子能随口做出美妙的诗歌时，她拼尽全力想保护孩子成长为诗人，为此不惜将他从他父亲身边绑架。





在以色列背弃诗歌文明的当下，这段看似不伦恋的故事，实则是一段无比冰冷的现代寓言。





3

《警察》（2011）

Policeman





导演 / 编剧: 那达夫·拉皮德

主演: 伊弗塔赫·克莱恩 / Yaara Pelzig

类型: 剧情

制片国家/地区: 以色列





特警亚隆相信纪律，认为个人应该为集体牺牲，但他和亲密的队友们，面临着必须找替死鬼顶包的尴尬局面；富家女希拉在左派团体里，压抑着自己的小情小爱。





毫无关联的两人，当他们命运交汇，一场以色列社会内部冲突的大戏在隐秘展开。

















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