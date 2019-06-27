今天说的这部电影，在看的过程中小编两次强行摁了暂停，找室友聊聊天，溜溜弯哼哼歌，终于回头把它看完。





画面里写实的质感，已经让人毛骨悚然。一想到电影开头“真实事件改编”这几个字，更是分分钟无法承受。







这场巨大的惨剧，很多朋友应该在各种社交网络上看到过它的名字。





《孟买酒店》。









这是一段让全世界都不忍回首的真实恐袭往事。





2008年11月26号，十名“虔诚军”搭乘充气艇从戈拉巴上岸，他们在孟买开始了一场场无差别杀人。





60小时的连环恐怖袭击，12处地点遇袭，195人死亡，295人受伤，整个孟买被围困长达3天！









60小时的流血事件，所有美好人性和爱荡然无存，这次惨绝人寰的恐袭从此无人敢碰。





直到10年后，初执导筒的澳大利亚导演安东尼·马拉斯自编自导，这部澳大利亚、美国、印度合拍的电影《孟买酒店》，让更多人看到这段残忍的历史。









影片聚焦在被袭击的地点之一，孟买最知名的五星级酒店泰姬陵酒店。120分钟的电影，看得人全程窒息！





《孟买酒店》

Hotel Mumbai

导演: 安东尼·马拉斯

编剧: 安东尼·马拉斯 / 约翰·科里

主演: 艾米·汉莫 / 纳赞宁·波妮阿蒂 / 戴夫·帕特尔

类型: 剧情 / 惊悚 / 历史

制片国家/地区: 澳大利亚 / 美国 / 印度

片长: 123分钟





1

默然看惨案





恐袭这个题材怎么讲，以什么态度讲是个难题，讲不好就会对受难者造成二次伤害，最中立的方式就是尽可能还原真实。





这也是《孟买酒店》的态度，影片开始就出现了“根据真实事件改编”这几个大字，初看，没什么感觉，看后才知道这几个字血淋淋的含义。













恐袭发生前的孟买，一切都平静如常。





几个不明来历的年轻人乘坐充气艇仔在孟买港口登陆，他们带着相同样式的耳机，背着沉重的大包，打车前往各处。繁华的闹市中，根本没人注意他们。













泰姬玛哈酒店的服务生阿琼清晨和怀孕的妻子、女儿告别，前往酒店上班，酒店里的服务员已经在为入住的客人清理房间。





和每个工作的清晨一样，这一天也没什么不同。









但一切的发生，仿佛就是一声突如其来的闷雷。





恐袭地点分三处，维多利亚火车站、利罗帕咖啡馆、泰姬陵酒店。









恐袭发生时是什么样子？无预警，无目标，人们拼命地逃，恐怖分子拼命地杀。





受害者可能是经过车站的旅客，可能是来孟买旅游的背包客，可能正在和服务员核查账单，“砰”的一声，服务员就被爆头在你面前。













下一个被杀的是谁，什么时候，恐怖分子的目的是什么，没人知道，但是屠杀已经开始，你能做什么？





装死？还是逃？没人想成为下一个被杀的对象。然而不是所有的当事人都像电影观众一样拥有全知视角，死神的脚步近在眼前，他可能都不知道。













一番疯狂的杀戮之后，从咖啡馆逃生的人群和周围的平民狂奔向他们认为安全的所在——泰姬陵酒店。





这里都是上流社会，而且贯彻着“顾客就是上帝”的宗旨。当平民蜂拥而至，大堂经理毫不犹豫地敞开大门。







跟着平民一起涌入的，还有那几个年轻人。











电视上已经播出着孟买其他地方遇袭的画面，此时酒店的工作人员还在为客人准备晚餐。













恐怖分子已经持枪经过大堂，开始惨无人道的射杀，很多酒店的客人还在餐厅优雅的吃饭，在卧室轻松的洗澡。













恐惧如期而至，普通人一无所知。这就是真实，也是最直观的恐怖。谁都不知道，下一秒自己也会死。





2

这是一部恐怖片





不如说，《孟买酒店》是一部恐怖片。全副武装的恐怖分子对手无寸铁的平民，根本是无法抵御的恐惧。





屠杀没有铺垫，开场20分钟，孟买就已经全城混乱；开场30分钟，所有的焦点都在泰姬陵酒店，被恐怖分子控制的酒店完全成为封闭的密室。酒店员工、客人与恐怖分子，展开分秒必争的猫鼠游戏。













你在酒店中看到的每一个人，都可能在接下来的任何一秒，没有理由的被突然杀死，哪怕是苦苦哀求的老人，都毫无例外。在恐袭枪响的那一刻，紧张和绝望就没有消失过。









“求生”成为影片的焦点，也给观众很强的代入感，观众和影片中的逃难者一样心理防线崩塌，置身地狱，恐怖分子走到哪，心就悬在哪。





当恐怖分子走进婴儿房时，观众就像手抱婴儿的保姆。衣橱镂空处透出的微光，被死死捂住嘴的婴儿，越来越近的凶徒，生命成了撞大运的赌注。













逃难者的“急”，对应着屠杀者的“静”，从恐怖分子踏入酒店这一刻起，他们就如同这场游戏的操控者，不紧不慢的拿出手枪，装弹，扫射，从大堂到房间。





他们从容走过每个角落，逢人就杀，眼神平淡，表情淡然，没有一丝波澜。却因为这种静，显得愈发令人绝望。









被围困的酒店外聚集着一群警察、记者，却无人敢救。





最讽刺的是，孟买市中心没有特种部队，他们需要从800英里外的新德里调兵过来，前期冲进酒店的警察，只有6名，这是当时的真实情况。而特种部队赶来，需要整整三天。













影片的叙事视角不断的在恐怖分子，客人，酒店员工，警察等角色之间切换，全景式的展现着这场大屠杀的全貌。





一切都在绝望里翻滚，无从抵抗。三天里的泰姬陵酒店，成为真正的人间地狱。







3

灾难中看人性





这种时候，人们会开始期待出现一个英雄式的人物。





如辛德勒，或者卢旺达饭店的经理保罗，救大家于水火之中，然而《孟买酒店》告诉你，现实就是没有绝对的英雄，但人人又都是英雄。













影片中的主角不少，但活下来的却不多，甚至在主角和恐怖分子共处一室，你希望他能来场反杀时，最后希望却被砸的粉碎。





然而越是没有唯一的英雄，越让平凡人的善举显得无比珍贵。













遇袭后，酒店主厨组织后厨人员留下来誓死守卫客人，服务员阿琼冒险带受伤的客人逃出酒店找医生，带警察到监护室，帮助客人逃生。





这些情节，都是真实发生过的。













导演安东尼·马拉斯曾亲自访谈了当年40名生还者，发现当年很多酒店员工已经逃出酒店，但仍然重返酒店帮助客人逃生。





电影中誓死守卫客人的主厨，他和他的工作人员当年拯救了150名客人，许多员工因此付出了生命。













在这场无处可逃的恐袭面前，有人选择坚守，或因为勇气，或因为使命。也有人选择离开，原因既简单也重要：我家里也有妻儿。





我们无法评判留下和离开谁对谁错，因为在生死关头，有英勇就会有犹豫，这才是最真实最复杂的人性。













中立的讲述是对这场屠杀最好的尊重，这种表达也适用于恐怖分子身上。他们对生命无比冷漠，但在他们的生活领域里，也不过是个普通人。





进入酒店时会被酒店的富丽堂皇震惊，会嫉妒有钱人生活的豪奢。他们彼此嘲笑对方没见过世面的样子，恰如几个在游乐园里见世面的孩子。









甚至临死前打电话给爸爸，问他有没有收到钱，告诉爸爸自己有多爱他。











这段对话来自于当天唯一被活捉的恐怖分子，他告诉警方自己如此卖命，是因为贫穷太折磨人，而对方答应给家人寄钱，至于钱寄没寄到，他也不知道。













没有绝对的善，也没有绝对的恶，没有万能的英雄，也没有十恶的坏人。





现实就是，在无数普通人身上，善良与残忍、勇敢与懦弱、正义与邪恶展开了一场拉锯战，而在生死面前还依然能够选择坚守善良正义，才是最值得称赞的英雄主义。













这场08年发生的恐袭，在10年后被搬上荧幕。10年间，悲剧还在一再重演。





每当恐袭在世界某处发生时，人们愤怒、恐惧、难过的背后是死亡之手的强悍，然而在恐袭之下，平凡人的人性之光，或多或少，能撼动这恶的影子。





《孟买酒店》的宝贵就在于，留住了不该遗忘的伤痛，铭刻着人类不可跨越的底线。

















那些人类历史上的悲惨记忆

1

《辛德勒的名单》（1993）

Schindler's List









导演：史蒂文·斯皮尔伯格





主演：连姆·尼森，本·金斯利，拉尔夫·费因斯





本片获得了第66届奥斯卡金像奖最佳影片，二战期间，克拉科夫的犹太人遭到纳粹惨绝人寰的屠杀，德国企业家辛德勒目睹这一切，让自己的工厂成为犹太人的避难所，战争结束，犹太人获得解放，作为德国人的辛德勒却开始流亡





2

《卢旺达饭店》（2004）

Hotel Rwanda









导演/编剧：特瑞·乔治







主演：唐·钱德尔，苏菲·奥康内多，杰昆·菲尼克





非洲版辛德勒的名单。1994年卢旺达发生了让人类蒙羞的种族大屠杀，胡图族人在短短三个月屠杀了近100万的图西族人，卢旺达饭店胡图族经理保罗在种族仇杀中拯救了1200多位图西族难民。





3

《卡廷惨案》（2007）

Katyn









导演/编剧：安杰伊·瓦伊达

主演：帕威·马拉欣斯基，玛雅·歌摩劳斯嘉





1939年，两万多名波兰军官、知识分子、警察等从人间一夜蒸发，直到1943年在卡廷森林发现埋藏着他们尸骨的万人坑。影片从几个家庭的悲欢离合，讲述了他们的丈夫、父亲、兄弟如何惨遭杀害。





4

《慕尼黑》（2005）

Munich









导演：史蒂文·斯皮尔伯格





主演：艾瑞克·巴纳，丹尼尔·克雷格，塞伦·希德





1972年德国举办的第20届奥运会上，巴克斯坦恐怖组织“黑色九月”绑架杀害11名以色列运动员，事件发生后，以色列高层训练了一批特工，开展了对“黑色九月”和相关巴勒斯坦人的血腥报复。





5

《93航班》（2006）

United 93









导演/编剧：保罗·格林格拉斯

主演：JJ·约翰逊，特里斯·盖茨，刘易斯·萨马里





从另一个角度缅怀9·11的佳作：那架中途坠毁的联合航空93号班机上，究竟发生了什么？当天所有被劫持撞击世贸大厦和五角大楼的飞机中，93航班是唯一没有到达攻击目标的，它10:03坠毁在宾州，无人幸免。









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