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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 《蜘蛛侠》冷门知识点，让你大开眼界！

藤井树 发布于：

 

本周五，《蜘蛛侠：英雄远征》就要登陆内地和北美大银幕了，荷兰弟版小蜘蛛的第二部单人电影，目前看来在年度票房榜占个座不成问题。



随着漫威宇宙的影响一发不可收拾，这个系列的观影人群已经相当稳定，尤其是荷兰弟还有人气加持。凯文·费奇还使出盘外招，说这部电影才是第三宇宙的收尾……摆明了坑我们冰棍钱啊。


随着电影的走红，小蜘蛛的“身世”也越来越为人所知：原来，这位的版权至今还在索尼手里，只是和漫威合作？感觉背后有个很长的故事……



需要了解的前提是，在整个漫威的人物谱系中，蜘蛛侠绝对是人气最高的那一拨，其次是X战警和神奇四侠，再然后是复仇者联盟。


虽然复联电影已经爆火，但蜘蛛侠的回归对于漫威宇宙来说，绝对是值得放鞭炮的大喜事！毕竟他们的过去，有太多值得一提的故事。


1

险些胎死腹中的创意



“蜘蛛侠”这个人物，是“漫威之父”斯坦·李和漫画家史蒂夫·迪特寇联合创作的。1962年8月10日首次登场于《惊奇幻想》第15期。


蜘蛛侠名字叫彼得·帕克，一个极具科学头脑的高中生，他从受辐射的蜘蛛咬伤中获得了增强的“蜘蛛感应”，拥有超强的力量和爬墙能力。



有趣的是，当时蜘蛛侠出版前曾受到漫威老板的阻挠。理由有三点：一，名字不行，大家不喜欢蜘蛛；第二，青少年不能成为英雄；第三，他怎么能是个穷人！这让我们的读者怎么产生代入感！


但1962年8月发行的蜘蛛侠漫画，却成为漫威几个月来最畅销的冠军。蜘蛛侠迅速成为公司的旗舰角色和文化偶像。从那以后，公司老板很少再质疑斯坦李的判断。


2

“蜘蛛侠”诞生记

 


“蜘蛛侠”诞生，奠定了斯坦·李行业大佬的地位。


据说当时斯坦·就是看见小虫子趴在墙上，就想画一个能爬墙的英雄，起了一大堆名字之后灵光一闪定下来的“蜘蛛侠”。

 

今天咱们的好邻居小蜘蛛看着这些取名的备选，不知道会不会出冷汗……



3

数读“蜘蛛侠”



在漫威漫画里，“蜘蛛侠”系列是迄今为止最畅销的漫画作品，累计销量破3.6亿本！主刊发行已经超800期，而且从1963年开始就出了单行本。


凭着邻家的形象，蜘蛛侠迅速打开了青少年市场。同时，啰嗦的嘴炮功底让他成为和死侍齐名的“漫威两大嘴炮”。


4

“奇迹办法”


青年斯坦·李


“蜘蛛侠大获成功后，斯坦·李更加疯狂地忙着工作，每周写几篇故事并编辑16个双月刊。为了全力以赴，他开发了一种写漫画的速记方式，后来被称为“奇迹方法”。


取代完整的剧本，为下属的员工作者指定每个小组，他将提供情节的概要，有时工作太忙就通过电话沟通，员工以他们自己的方式对斯坦李的描述进行解释。



然后，作者将对绘制的结果添加对话，这样，漫画就完成了。这不就是新世纪之后的编剧流水线吗！这么早就用上了？


但这套办法，也造成了斯坦和史蒂夫·迪特科的矛盾。一个是创意者，一个是画家，到底谁是“蜘蛛侠之父”？两个老搭档为此还闹翻过。


史蒂夫·迪特科


5

“能力越大，责任越大”



这句几乎和蜘蛛侠划等号的台词，首次出现在1962年的漫画《Amazing Fantasy#15》，此后，几乎所有版本的《蜘蛛侠》都会有这句经典台词出现。


与以往不同的是，最新版《蜘蛛侠》并没有描绘彼得被蜘蛛咬到的情节，也没有体现彼得的本叔叔的死亡。而那句经典的“能力越大，责任越大”也只是在彼得的成长细节上有所暗示。


6

首度触电



漫威的主业是漫画，之前都是将手下的IP授权给其他电影公司收版权费，并不参与制作。


早在1977年，漫威就曾将蜘蛛侠授权给哥伦比亚，制作了第一部真人版蜘蛛侠电视剧《神奇蜘蛛侠》，参见上图，感觉服装是抓绒的……


7

帕克先生



按照漫画里的设定，在20世纪80年代，纽约市民的好邻居彼得·帕克，蜘蛛侠的现实生活身份，成长在皇后区福里斯特希尔斯的英格拉姆街20号。


真实生活中，这个地址也是一家叫做帕克的人，他们从1974年就开始住在这里了。


这应该是个巧合吧！


8

蜘蛛侠和玛丽·简



1987年，蜘蛛侠和玛丽·简结婚了。为了和婚礼保持一致，漫威在谢伊球场举行了一场新闻发布会，为这对新人进行直播版的婚礼。


最新版电影中才智过人，偏爱看书的米歇尔，似乎十分关心彼得，她称自己为MJ。但MJ也正是玛丽·简·沃特森的简称。这……怕是要搞一个大事情?



9

“毒液的设定本来是女人



蜘蛛侠系列差点就有了自己的猫女。因为隔壁DC家女反派太有人气，关于毒液的想法一开始是拍成一个女人！


作者大卫·米切尔的主编强迫他把角色的性别转换过来，因为“没有观众喜欢看如此有威胁性的女人”。主编说得对啊！不然汤老湿要哭了！



10

“卖儿卖女”时代



这张著名的图应该很多人都见过，是当下漫威版权的分布格局。这都是漫画衰落期造的孽。


80年代中后期开始，由于漫画产业整体衰落，惨淡经营的漫威“我家大门常打开”，所有超级英雄便宜卖了，买啥都两块！



那个时候，基本上有头有脸的超英全都有主了，这也是为什么环球影业还找李安拍过《绿巨人》，这是1989年漫威自己试制了电视电影失败后一气之下卖的。


“蜘蛛侠”是漫威的看家宝贝，那当然要卖个好价钱！最终，米高梅买下了蜘蛛侠及相关人物IP，根据文件，一共925个人物！


11

版权流变



米高梅买来了版权，但米高梅却占着茅坑不拉屎，迟迟不上马，漫威在授权蜘蛛侠时规定，如果一定时间内没有拍出电影，版权就自动回到漫威手中。


因此1998年，法院判定蜘蛛侠重归漫威，见钱眼开的漫威反手就将版权卖给了哥伦比亚，米高梅不干了，向法院控诉自己被欺诈，双方开始撕逼。


那时的哥伦比亚已经成了索尼的小弟，索尼与米高梅有共同利益，为避免互相伤害，哥伦比亚以放弃拍摄新的《007》为代价，从米高梅手中换来了蜘蛛侠电影的拍摄权。这次漫威要求了，五年不开发就收回！


12

迈克尔·杰克逊？



1996年，迈克尔·杰克逊与沙特王子阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德携手搭档，创立王国娱乐公司，计划开展从电影、酒店、动画到主题公园的多个项目。


杰克逊和阿尔瓦利德最终的梦想之一，就是买下漫威漫画。在沙特王子的财务支持下，杰克逊相信他可以把钢铁侠、蜘蛛侠、X战警等著名角色变成好莱坞大制作。而且据斯坦·李说，杰克逊很想自己出演蜘蛛侠！



然而由于漫威复杂的破产程序和其他因素，杰克逊没能实现这个交易。


所以，《黑衣人2》里MJ哭着喊着要当黑衣人大家也别奇怪，他什么都干得出来！


13

一个苦大仇深的蜘蛛侠



1999年，索尼终于拥有了蜘蛛侠的改编权，协议中同样规定：每5年要推出一部蜘蛛侠电影，否则版权自动归还漫威。索尼马上开动，于是就有了我们所熟知的有托比·马奎尔扮演的《蜘蛛侠》三部曲。


上映之后一炮而红。值得一提的是，这一任蜘蛛侠一点不嘴炮，托比演蜘蛛侠和自己的好哥们小李特别像，一脸苦大仇深，还身世特别虐。



普遍认为，这种处理和2001年刚刚发生的“911”是有关的，恐慌中的美国民众需要一个强势的、可靠的英雄形象，而非一个邻家男孩。


14

为什么拍《超凡蜘蛛侠》？



没别的，五年时间版权快到期了！


《蜘蛛侠》三部曲全球狂揽25亿美元票房，但漫威却只能眼睁睁的看着大把钞票流入索尼的口袋。但好景不长，《蜘蛛侠3》之后托比开出了2000万美元加提成的片酬，直接让系列搁浅。


为了留住版权，几年后安德鲁·加菲尔德主演的《超凡蜘蛛侠》出炉，不过重生后的蜘蛛侠口碑和票房都未达预期，拍了两部就戛然而止。


15

复联宇宙蜘蛛侠首次现身



你以为我要说《美队3》？low爆了。


要知道在彼得自己录制视频时，出现的第一个画面就是纽约的巨型地球仪。这也是2010年《钢铁侠2》里史塔克工业展的所在地，钢铁侠在这里救过一位戴钢铁侠面具的小男孩。



这个小男孩，外媒猜测他就是当年的彼得，但鉴于当年的《蜘蛛侠》还是索尼的，所以这可能是个巧合。但采访时几位主创们证实过：没错那就是彼得！你们皮一下开心吗。



16

索尼+迪士尼



在迪士尼收购福斯之后，当年败家卖出去的人物，就只剩下蜘蛛侠系列了。但这只能下白金蛋的凤尾鸡，索尼死都不会转手他人的。


于是大家都知道，小蜘蛛被索尼“借”给了漫威。这次合作背后原因多多。首先最直观的是，版权又快到期了……2014年《超凡蜘蛛侠2》被砍，稀里糊涂又是三年过去了。


索尼打定主意要留住这只下金蛋的鸡。漫威被迪士尼收购后，索尼抛出最后的筹码：以“蜘蛛侠回归”，换取进驻漫威宇宙的通行证。



蜘蛛侠的版权还在索尼手里，根据新协议，漫威将负责制作蜘蛛侠系列电影，而索尼仍负责投资与发行，并获得影片的全部票房收益！


盼子心切的漫威只能含泪表示同意。当然啦，漫威拥有小蜘蛛周边收益权，吃亏是不可能的。


17

那些错过蜘蛛侠的演员们



漫威要拍蜘蛛侠！消息一出，北美演艺圈轰动了，这样的馅饼，够吃大半辈子的！


在全球范围内共有超过1500名演员报名候选，其中有因《穿条纹睡衣的男孩》年少出名的阿萨·巴特菲尔德、《大西洋帝国》的16岁童星查理·普卢默、《星际穿越》的蒂莫西·柴勒梅德等等一众童星，全是小鲜肉。


但最终在八轮甄选之后，花落荷兰弟。


18

为什么是“荷兰弟”



荷兰弟笑到最后和年龄也有一定的关系（时年19岁），美国选角协会董事利罗夫分析道：“如果你选了18岁以下的演员，片场能用到他的时间就必须缩减。”因为童星每天工作时间不得超过6小时，还有各种限制。


而且对于全身乱动的小蜘蛛来说，确实需要一个动作能力超强的演员。在最后一轮试镜中，剧本里写着“蜘蛛侠空翻出现并落地”，荷兰弟问：“那我来个后空翻？”



一帮选拔人员都看傻了。导演罗素兄弟说：“演员的超强体能活力与情感戏同样重要，都是塑造角色的精髓。当你看到一个孩子他真的能做出这些后期捕捉需要的动作时，就非他莫属了，而且只有他做到了。”


目前荷兰弟参加各种综艺的保留节目，就是空翻……



索尼赌对了，重启后的《蜘蛛侠：英雄归来》大热，全球揽下8.8亿美元的票房，只比《蜘蛛侠3》略少一点，荷兰弟的表现也广受赞誉，人气大涨。小蜘蛛对钢铁侠说的一句“I don't wanna go“，让多少粉丝动容落泪。



19

AI夫妇



《蜘蛛侠：英雄归来》里，钢铁侠送给彼得的战衣，可是有高精尖的AI设备的，名叫“凯伦”。靠着这套系统，彼得解锁了蜘蛛侠战衣。


此AI装备是由詹妮弗·康纳利配音，巧妙的是，她的丈夫保罗·贝坦尼，则是钢铁侠的超酷装备——贾维斯幻视系统的配音。红女巫，快过来！



20

黑人蜘蛛侠



《英雄归来》里反派贩卖武器时，想要购买武器的人自称Aaron Davis。后来他被蜘蛛侠质问时，提到了自己想要保护他的侄子。他侄子则是迈尔斯·莫拉莱斯，是一位非裔拉丁混血少年。


如果你看过《蜘蛛侠：平行宇宙》就知道，在漫画的终极宇宙内，莫拉莱斯继承了蜘蛛侠的身份，成为“小黑蛛”。



Aaron Davis的扮演者唐纳德·格洛沃，早前曾被视为《蜘蛛侠：英雄归来》里彼得的扮演人选。虽然最终是由“荷兰弟”饰演，但黑人蜘蛛侠的想法，在2008年就已经有了。



怎么样，这些蜘蛛侠的冷门知识，是不是超级有趣？如果你还了解其他趣闻，欢迎在评论里和我们分享哦~



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藤井树

藤井树 (上海)

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