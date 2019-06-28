又是一个被热搜吓醒的清晨！宋慧乔、宋仲基离婚？













双宋离婚的消息，应该是今天全国，不，整个东亚都在吃的超级大瓜了，你看这个瓜它又大又圆，怎么能不好好盘！







不出意料，“再也不相信爱情”的老梗再度霸屏，而且八卦之火一旦烧起来，真是连芭蕉扇都扇不灭。大家都想问一句：为啥！











遥想当年，看着《太阳的后裔》那些巨撩的桥段，感觉这两位真是天造地设，多少人就是为了他俩追完了这部剧。





所以，当“双宋恋”真的曝光并且快速结婚的时候，真是有点普天同庆的意思，都说两个人“像极了爱情”。









结果一转头，韩媒表示宋仲基已于26日向宋慧乔提出离婚调解申请。





我们当初曲曲折折跟着吃了多少俩人恋情曝光的瓜，后来就悄悄咪咪跟着啃了多久离婚的瓜。从2018年到现在，几乎隔一段时间就会有二人感情破裂的传闻。





所以，那些追着问为啥的朋友，不妨一起来看看两个人曲折蜿蜒的情史吧。





第一瓜：双宋恋





要说为什么两个明星的恋情能吵吵得天下皆知，实在是离不开2016年一部火爆的热剧《太阳的后裔》。





剧中的男女主演，就是这个瓜的主角宋仲基、宋慧乔。











彼时的宋仲基刚刚服兵役结束重回演艺圈，而此前的作品如《成均馆绯闻》等大多是作为花美男出现。这一回，当他脱下制服露出八块腹肌的时候，直接爆火！











而乔妹，一直是人美戏好的典范，虽然比宋仲基大四岁，但是戏里面看依然是满脸的胶原蛋白。这部火遍亚洲的戏，直接让乔妹重回巅峰。









最关键的是，俩人真的好会撩啊！差不多就是这部剧开始，有了“撩妹”这个说法，情话满分的柳时镇大校，分分钟让人心花怒放~









什么接手机啊、扶栏杆啊、红酒吻啊……看得人一愣一愣的。









后来发现，这部剧不但是双宋职业生涯的催化剂，更是他们的定情之作。





也就是在这部剧的宣传阶段，两个人的绯闻已经甚嚣尘上。当时或许还存在为了剧集炒作，但这么真的炒作，也认了！







宣传期，乔妹就耿直地表示：“我也为他（宋仲基）心动过”。宋仲基也表示和乔妹频频传绯闻：蛮享受的……





2016年3月，双宋被发现在纽约一起逛街。











2016年6月两边的粉丝发现事情真的不对了！宋仲基在成都举行亚洲粉丝见面会成都站邀请宋慧乔，二人同场互动的时候，这个！











就在这年9月，外媒已经报道称宋慧乔和宋仲基秘密成为情侣。但别急，到了次年6月，两个人被拍到一起同游巴厘岛，而且住在一家酒店！性急一点的媒体，直接说俩人住一间房了！









那么双方的回应是什么呢？否认，否认，继续否认。









还好我们没信！巴厘岛事件曝光没一个月，2017年7月直接宣布：我们要结婚了！





一石激起千层浪：你们两口子遛鱼啊？但不管怎么说，有《太阳的后裔》千万万CP粉站台，满屏都是羡慕和祝福！









而当年10月的婚礼，则成为整个亚洲娱乐圈的盛事！不但韩国娱乐圈悉数到场，还有各国明星在网上发祝福，网友们吃瓜吃得不亦乐乎。









当天的婚礼上男帅女美自不必说，许多人注意到的细节是，因为天气偏冷，宋仲基一直暖着宋慧乔的手。











一切都和童话里写的一样，相爱的人真的会在一起。







如果是童话，故事在这里结束可以说是刚刚好，可惜这是生活。





第二瓜：梦醒时分





婚后两人的状态自然是羡煞各路柠檬精咯。宋仲基彻底走上了宠妻狂魔的路线，各种秀恩爱！





在婚礼上，就被铁哥们李光洙吐槽了：”宋仲基在酒桌上经常炫耀：我的人生太成功了，她（宋慧乔）可是我的女朋友啊。”









往后就更多了，综艺里跟李光洙嘚瑟的这段话，我要是李光洙从此应该不会理他了。









2018年1月，宋仲基出席某颁奖礼，被问与宋慧乔的新婚生活时，依旧很享受，羞答：“本来一起来会更好的，但因为她有别的行程，所以老公代替她来了。”







两口子甜甜蜜蜜，粉丝们欢天喜地，感觉故事已经到达了高潮。一般到这个时候，就该有转折了。





出事儿了！2019年1月，宋慧乔突然请出了大量IG动态，并更换了情侣头像！









吃瓜群众又坐不住了，啥情况啊，两口子吵架？





媒体直接写：婚变！一时间虽然没有石锤，小木锤和塑料锤满世界乱飞。









本来嘛，这也不是什么大瓜，但接下来，双宋分别出现在公众视野的时候，婚戒都没了！









风口浪尖的敏感时期，这波操作难道是火上浇油的意思？





还好经纪公司出来及时挽尊，但想想看，两个人在一起的时候发的声明好像也是……









到了2月，事情更复杂了，双宋同时参加一个晚宴，被发现座位居然是分开的！分开的！









传闻越来越多，宋仲基出轨的消息开始占据韩媒各大头版，但接下来这波瓜送的也是有点乱：宋慧乔婚内出轨合作了《男朋友》的朴宝剑？还被发现夜宿朴的房间？……













还好接下来朴宝剑团队迅速硬气回应：不排除以法律途径清理谣言。全身散发着这两口子的事儿掺和不起的架势。





接下来，宋慧乔发布了和所谓“宋仲基出轨女友”化妆师的外出照，流言也算不攻自破。









但在今天早上，离婚声明发布之后，所有这些传言和否认又被加以另一番解读。





眼尖网友第一时间去扒了几个人的ins，宋慧乔已取关宋仲基，但宋仲基对她仍是关注的状态，不过两人昔日晒的婚礼照和恩爱合影都还在。





被传男方出轨的化妆师，也将ins账户设成私密。





而宋慧乔已经删除了和宋仲基除结婚照外的其他照片，目前最近的照片，是今年3月她一个人在海滩上的背影。









第三瓜：谁的锅？





今天早上的双方的离婚声明，原文放出给大家看看。首先是宋仲基团队发出的。





大家好，我是宋仲基 首先很抱歉向喜爱我并珍爱我的各位传达了不好的消息。

为了和宋慧乔离婚，我进行了调解。

两人都希望圆满地结束离婚程序，而不是互相指责。

私生活方面的事情很难一一告诉大家，希望大家谅解，以后我将摆脱现在的伤痛，以演员的身份全力投入到作品活动中，用好的作品报答大家。

谢谢。





再看看宋慧乔经纪公司的声明。



大家好，这里是宋慧乔经纪公司韩国UAA。

首先很遗憾让大家看到这么不好的消息。

本司演员宋慧乔在和丈夫慎重考虑后决定离婚。

离婚原因在于二人的性格差异，双方因未能克服二人之间的不同，最终不得已做出了这样的决定。

除此之外的具体内容都是演员双方的私生活，还请谅解我们无法进一步确认。

另外，为了双方考虑，还请大家克制煽动性报道以及推测性的留言等，

很抱歉叨扰到大家，日后我们会以更好的一面呈现给大家。







一个情绪化，一个官方；一个颇有怨气，一个老成练达。





这背后的故事，或许也只有他们本人说得清楚。但许多人纠缠其中的问题就是想问一句“谁的锅”？





到底是谁出轨，到底是谁嫌弃谁？









明星的婚姻，很难归结为单纯的爱情，这一点大家都能理解。前有黄晓明和AB的世纪婚礼，拍出了天价直播费；后有冯绍峰、赵丽颖，被人盘出了婚姻背后的十亿资本局。







所以这件事，本来也不只是感情那么简单。









也可以不扯那么复杂，仅仅感情本身，真的说得清楚吗？





走进一段婚姻，是两个人共同的心意；决定走出婚姻，也一定是两个人的责任。把单一事件挑出来甩锅，很难说有多少真实性。这是法律思维，不是生活。





那么第二个问题就来了：爱过吗？











这类问题就更不知道怎么说了，什么是“爱”都说不清呢。恐怕就连双宋，也回答不了这个问题。







但小编愿意相信：爱过。





很多人走到离婚这一步，并不一定是没有了爱情，或者出轨，更多的是不合适。鞋合不合脚，也只有脚知道。两口子的事儿，吃瓜群众靠猜能看出什么呢？









但两个人在下定决心走进一段婚姻的时候，大多数还是认定了对方会是跟自己共度余生的那个人。婚姻不只是爱的见证，更是责任和承诺，如果你愿意为一个人背上那些沉重，那一定可以被叫作爱情。





在这个时候，最适合重读一下双宋的结婚誓词了。









“我们将会走在世上所有人都走过的人生道路上，有可能会经历雨打，风吹，有时甚至还可能会被石头绊倒。





“但是每一次，我们都会握着彼此的手，勇敢地重新站起来，用淘气的微笑告诉对方这不是什么大事，我们将学会如何坚强而勇敢地再次行走。”





在结婚那一刻，这是双宋对未来的想象，或许也是每个人对婚姻的渴望。或许有些人走着走着，发现或许自己选错了人，那也无妨，人生路还长，生命总可以容纳错误。





当宋慧乔和宋仲基声明离婚，我们当然可以有围观和吃瓜的资格，但也应尊重他们对于自己人生做出的决定。











而所谓“再也不相信爱情”，也不过是一句笑语。爱情来或去，不在于你信不信，它来的时候，你自然就知道了。















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