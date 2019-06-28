中国人最碰不起的话题之一，就是房子。比房子更闹心的呢？





“学区房”。





如果说房市热炒的背后，是一整套中国式思维定式和行为习惯形成的陋规。那么学区房的背后，则涉及更多生活不可触碰的逆鳞：孩子，教育，面子。









就此，引出了这几年层出不穷的笑话和悲剧。大大小小的新闻上，我们见过为学区房一掷千金的，也见过因为学区房闹得阖家不宁的。那些戏剧化的故事，电影都写不出来。那要是把这些故事拍成电影呢？





就是今天要说的这部《学区房72小时》。





《学区房72小时》

导演 / 编剧: 陈晓鸣

主演: 管轩 / 徐幸 / 傅淼

类型: 剧情

制片国家/地区: 中国大陆

上映日期: 2019-06-28(中国大陆)

片长: 99分钟





今年上影节期间，这部电影举行了首映，顿时收获好评无数。本周上映的该片，并没有多少排片，而且集中在一大早和后半夜。但是，这个关于上海学区房的故事，真的值得分享给每个人。





魔幻的现实，每个人的焦虑，这座城市的浮躁，都有。





1

房子







电影一开始，交代了主人公傅重的身份：某大学副教授。说起来，绝对算得上是中产以上的知识分子。







但是，在课堂上接了一个电话之后，他立刻安排了学生们自修，匆忙跑出教室，显得极为狼狈。







为了什么呢？当然是给孩子抢学区房。









傅重的女儿诚诚明年就要上小学了，他已经看中了市重点华明小学，并且拜托了在做中介的发小帮忙找房。好不容易出来了一套，连课都顾不上上了。这样的房子，分分钟没有！





房东一口价360万，不还价而且要现钱。傅重和发小好说歹说，还给发小塞了红包，才算给出了一周时间让他筹钱。









也就是从此刻开始，傅重进入了快节奏的“72小时”。





转头回家，傅重已经联系好了中介，打算把自己家70平的房子卖掉。但家里还有一堆麻烦事，妻子刘家园并不希望卖掉房子，而傅重说自己底价200万的时候，保姆牛阿姨又凑了上来：200万的话，我可以买。











于是，为了牛阿姨买房的事，傅重又纠缠进了牛家的一堆破事。女方没有房就不肯结婚，被宠坏的妈宝男苛待母亲……







万没想到，眼看钱都要够了，发小一个电话：对方要加钱，没有400万不能卖！而且时间也收紧了，只有三天！









傅重火冒三丈又无可奈何，为了填上40万的窟窿，他掉头找中介换来了一位能当场250万现金买房的金主，却不想遇到了自己学生的家长；另一头，牛阿姨正赶到签约现场，两场大麻烦等着傅重……







为了一套能让女儿上小学的房子，堂堂大学副教授斯文扫地不说，甚至因为种种意外险些毁了自己的职业生涯，更卷进了一系列大大小小的风波。











这是一套怎样的房子？





30平，1924年的“新式里弄”，墙纸都泛着黄色，满是油垢的小厨房间一个老虎窗，居然被说成“全景天窗”。这么一套房子，因为可以划片到华明小学，居然成了均价12万还要涨价的黄金盘。







没错，就是传说中的经典款学区房……“老破小”！











这样的学区房，或许是大多数财力不足却望子成龙的家长，仅剩的选择。而这种不理智的消费，现在轮到了傅重。







到底是什么，让一位受过高等教育、甚至在从事高等教育的大学副教授，化身房奴，甚至不惜败掉自己的人品。







一定不只是一套房子。







2

孩子





电影始终强调的是，这套房子绝对是非必要的。





一家人现在住的房子其实很新，而且装修很好。房子对口的小学虽然被傅重嗤笑为“菜场小学”，但教学普遍被认可并不差。更何况，妻子刘家园对搬家非常抵触。







但对于傅重来说，“菜场小学”是给淘淘那样的孩子上的。











淘淘是谁？诚诚在幼儿园的好朋友，在电影开头，他从幼儿园高处拿下来一把水果刀到处乱挥舞，把刘家园的手给割伤了。







傅重对于自己所住的区域其实是不满意的。他本来是市中心的人，因为拆迁分房才住到这附近。对于他而言，孩子要上学，当然要离开这种“乡下地方”（其实已经是上海丈母娘画出的准入区域内了）。





傅重当然是爱女儿诚诚的，而且是竭尽全力地爱。









他的车上播放的永远都是给女儿听的英文儿歌，而且接女儿回家后虽然在跑前跑后，但嘴里还是在给女儿默写英文单词。







周六日放假，他会陪着女儿到处上课，书法、奥数、跆拳道，累得坐在等候区和其他家长靠在一起睡着了。当妻子抱怨学区房的事，他会举出一大堆例子说“你自己先想想给孩子做过什么”。





看到这些，你会觉得，这真是个爱家的好男人。









一转头，他却跟妻子说晚上要给学生补课，然后在车上和自己的女学生激情一刻……





爱孩子，却不是因为顾家，那是因为什么呢？





看到这的时候，真觉得怀疑人生。如果他对于这个家已经没有感情，为什么要为了一套房子低三下四甚至放弃原则？











或许可以参考那句话：这个学校是给淘淘这样的孩子上的。





在他看来，自己的孩子必须上市重点。有他作为拆迁户心理上的优越感，也有作为大学老师身份上的需要。同时他坚信，自己给孩子的都是最好的。





所有他的努力，却从来不需要问过妻子和孩子。他的优越感和企图心，让自己已经拥有的一切都不放在眼里，而追逐着自己失落的下一站。











正如刘家园所说，当初换这套房子，也不只是因为拆迁，更是因为结婚的时候，想换一套大一点的房子；住进这套房子的时候，我们也是欢天喜地的。







正如秘密小情人袁航对傅重的质问：你真的确定自己想要什么吗？







反正不是那套房子本身。





3

面子





事实上，围绕着这套学区房的转让而折腾起来的三个家庭，没有一个真的是为了房子。





傅重买房子又卖房子，是为了女儿的升学；牛阿姨买傅重的房子，是为了让孩子读书；而袁航的妈妈买傅重的房子，是为了让他在学分上弄虚作假。











这三个家庭，其实对照了资产上的三个层次，也是三种处境。







傅重其实是典型的中产，靠着当年的拆迁款在手，有了为学区房搏一把的底气，但资产也就是那些，大事做不来。





牛阿姨则是刚刚进城的一批人，跟着孩子来到上海打工，买了老家的房子再拼命攒钱，给孩子存下了首付，努力想挣一个全家留在上海的资格，给孩子换一个上海媳妇儿和户口。











而袁航的妈妈袁主席，则是已经不必为钱操心的一代，他们可以拿钱砸房子来换取某种利益，甚至某些特权。





“房子不就是用来住的吗？”这种绝对正确的话，早就成了废话。





不妨说，在这部电影里，学区房变成了一个符号。一个被疯狂追逐，却没有人追得上的城市化符号，但它却真真实实地牵动着每个人的欲望。









在中土世界，这玩意儿叫“魔戒”。但是，放在我们的生活里，它成为了某种魔幻现实主义语境的题眼。





它记录了一个城市中人拼命追逐的过程，当这件牵动了他全部欲望的东西摆在面前，他不得不打破原定的许多原则，进而使原本平静的生活在短时间里乱七八糟。









72小时之内，所有的矛盾冲突，反悔、反目、威胁跳楼、抢夺身份证、法律仲裁、情人翻脸……既是关于房子，也不只关于房子。







那是关于什么？太深层次的不必说，但表面化一点，这就是个面子。







中国人对房子的追求，确实是有文化根源的，但在所有丈母娘开始给女儿要房子的时候，它已经和文化没什么关系，而是成为了一种习惯。











学区房呢？也一样。当有家长喊出“我要给孩子最好的一切”，那就决定了所有家长必须去争夺教育塔尖上的那块龙肉，哪怕再往下一块其实是凤凰肉，也没戏。







它们成为了某种标准，某种衡量你是否成功、是否为孩子竭尽全力的容器。哪怕你天天哄女儿睡觉，下班回家吃饭，对不起，没有学区房你就不是好爸爸。







渐渐的，我们忘了自己是为什么在生活。









这种黑色喜剧和幽默，让电影呈现出很高级的反讽意味。尤其是在拍摄的时候，电影使用了83个长镜头，基本串联起了故事构架，让整部电影的写实质感进一步加强。





电影当然也不是没有问题，许多呈现方式还是有些生硬，比如车上的儿歌，比如强行把傅重拉入牛阿姨的家事。





但瑕不掩瑜，当你发现自己看到的魔幻现实就是生活本身的时候，小编坦言，那一刻我都恐婚了……









电影最后，终于为女儿搞定了一切的傅重，却不得不从头开始。在沮丧之后，音乐响起了激昂的鼓点，垂头丧气的傅重渐渐目露凶光，为了孩子，或不管为了什么，他将开始下一次“战役”。







难以理解？匪夷所思？但太多的人，就是这样生活着。







谁让城市里的每一个我们，都在“傅（负）重”呢。









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