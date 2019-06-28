网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 这个关于学区房的故事，值得分享给每个人。

藤井树 发布于：

 

中国人最碰不起的话题之一，就是房子比房子更闹心的呢？


“学区房”。


如果说房市热炒的背后，是一整套中国式思维定式和行为习惯形成的陋规。那么学区房的背后，则涉及更多生活不可触碰的逆鳞：孩子，教育，面子。



就此，引出了这几年层出不穷的笑话和悲剧。大大小小的新闻上，我们见过为学区房一掷千金的，也见过因为学区房闹得阖家不宁的。那些戏剧化的故事，电影都写不出来。那要是把这些故事拍成电影呢？


就是今天要说的这部《学区房72小时》


《学区房72小时》

导演 / 编剧: 陈晓鸣
主演: 管轩 / 徐幸 / 傅淼
类型: 剧情
制片国家/地区: 中国大陆
上映日期: 2019-06-28(中国大陆)
片长: 99分钟


今年上影节期间，这部电影举行了首映，顿时收获好评无数。本周上映的该片，并没有多少排片，而且集中在一大早和后半夜。但是，这个关于上海学区房的故事，真的值得分享给每个人。


魔幻的现实，每个人的焦虑，这座城市的浮躁，都有。


1

房子


电影一开始，交代了主人公傅重的身份：某大学副教授。说起来，绝对算得上是中产以上的知识分子。


但是，在课堂上接了一个电话之后，他立刻安排了学生们自修，匆忙跑出教室，显得极为狼狈。


为了什么呢？当然是给孩子抢学区房。



傅重的女儿诚诚明年就要上小学了，他已经看中了市重点华明小学，并且拜托了在做中介的发小帮忙找房。好不容易出来了一套，连课都顾不上上了。这样的房子，分分钟没有！


房东一口价360万，不还价而且要现钱。傅重和发小好说歹说，还给发小塞了红包，才算给出了一周时间让他筹钱。



也就是从此刻开始，傅重进入了快节奏的“72小时


转头回家，傅重已经联系好了中介，打算把自己家70平的房子卖掉。但家里还有一堆麻烦事，妻子刘家园并不希望卖掉房子，而傅重说自己底价200万的时候，保姆牛阿姨又凑了上来：200万的话，我可以买。



于是，为了牛阿姨买房的事，傅重又纠缠进了牛家的一堆破事。女方没有房就不肯结婚，被宠坏的妈宝男苛待母亲……


万没想到，眼看钱都要够了，发小一个电话：对方要加钱，没有400万不能卖！而且时间也收紧了，只有三天！



傅重火冒三丈又无可奈何，为了填上40万的窟窿，他掉头找中介换来了一位能当场250万现金买房的金主，却不想遇到了自己学生的家长；另一头，牛阿姨正赶到签约现场，两场大麻烦等着傅重……


为了一套能让女儿上小学的房子，堂堂大学副教授斯文扫地不说，甚至因为种种意外险些毁了自己的职业生涯，更卷进了一系列大大小小的风波。



这是一套怎样的房子？


30平，1924年的“新式里弄”，墙纸都泛着黄色，满是油垢的小厨房间一个老虎窗，居然被说成“全景天窗”。这么一套房子，因为可以划片到华明小学，居然成了均价12万还要涨价的黄金盘。


没错，就是传说中的经典款学区房……“老破小”！



这样的学区房，或许是大多数财力不足却望子成龙的家长，仅剩的选择。而这种不理智的消费，现在轮到了傅重。


到底是什么，让一位受过高等教育、甚至在从事高等教育的大学副教授，化身房奴，甚至不惜败掉自己的人品。


一定不只是一套房子。


2

孩子


电影始终强调的是，这套房子绝对是非必要的


一家人现在住的房子其实很新，而且装修很好。房子对口的小学虽然被傅重嗤笑为“菜场小学”，但教学普遍被认可并不差。更何况，妻子刘家园对搬家非常抵触。


但对于傅重来说，“菜场小学”是给淘淘那样的孩子上的。



淘淘是谁？诚诚在幼儿园的好朋友，在电影开头，他从幼儿园高处拿下来一把水果刀到处乱挥舞，把刘家园的手给割伤了。


傅重对于自己所住的区域其实是不满意的。他本来是市中心的人，因为拆迁分房才住到这附近。对于他而言，孩子要上学，当然要离开这种“乡下地方”（其实已经是上海丈母娘画出的准入区域内了）。


傅重当然是爱女儿诚诚的，而且是竭尽全力地爱。



他的车上播放的永远都是给女儿听的英文儿歌，而且接女儿回家后虽然在跑前跑后，但嘴里还是在给女儿默写英文单词。


周六日放假，他会陪着女儿到处上课，书法、奥数、跆拳道，累得坐在等候区和其他家长靠在一起睡着了。当妻子抱怨学区房的事，他会举出一大堆例子说“你自己先想想给孩子做过什么”。


看到这些，你会觉得，这真是个爱家的好男人。



一转头，他却跟妻子说晚上要给学生补课，然后在车上和自己的女学生激情一刻……


爱孩子，却不是因为顾家，那是因为什么呢？


看到这的时候，真觉得怀疑人生。如果他对于这个家已经没有感情，为什么要为了一套房子低三下四甚至放弃原则？



或许可以参考那句话：这个学校是给淘淘这样的孩子上的。


在他看来，自己的孩子必须上市重点。有他作为拆迁户心理上的优越感，也有作为大学老师身份上的需要。同时他坚信，自己给孩子的都是最好的。


所有他的努力，却从来不需要问过妻子和孩子。他的优越感和企图心，让自己已经拥有的一切都不放在眼里，而追逐着自己失落的下一站。



正如刘家园所说，当初换这套房子，也不只是因为拆迁，更是因为结婚的时候，想换一套大一点的房子；住进这套房子的时候，我们也是欢天喜地的。


正如秘密小情人袁航对傅重的质问：你真的确定自己想要什么吗？


反正不是那套房子本身。


3

面子


事实上，围绕着这套学区房的转让而折腾起来的三个家庭，没有一个真的是为了房子。


傅重买房子又卖房子，是为了女儿的升学；牛阿姨买傅重的房子，是为了让孩子读书；而袁航的妈妈买傅重的房子，是为了让他在学分上弄虚作假。



这三个家庭，其实对照了资产上的三个层次，也是三种处境。


傅重其实是典型的中产，靠着当年的拆迁款在手，有了为学区房搏一把的底气，但资产也就是那些，大事做不来。


牛阿姨则是刚刚进城的一批人，跟着孩子来到上海打工，买了老家的房子再拼命攒钱，给孩子存下了首付，努力想挣一个全家留在上海的资格，给孩子换一个上海媳妇儿和户口。



而袁航的妈妈袁主席，则是已经不必为钱操心的一代，他们可以拿钱砸房子来换取某种利益，甚至某些特权。


“房子不就是用来住的吗？”这种绝对正确的话，早就成了废话。


不妨说，在这部电影里，学区房变成了一个符号。一个被疯狂追逐，却没有人追得上的城市化符号，但它却真真实实地牵动着每个人的欲望。



在中土世界，这玩意儿叫“魔戒”。但是，放在我们的生活里，它成为了某种魔幻现实主义语境的题眼。


它记录了一个城市中人拼命追逐的过程，当这件牵动了他全部欲望的东西摆在面前，他不得不打破原定的许多原则，进而使原本平静的生活在短时间里乱七八糟。



72小时之内，所有的矛盾冲突，反悔、反目、威胁跳楼、抢夺身份证、法律仲裁、情人翻脸……既是关于房子，也不只关于房子。


那是关于什么？太深层次的不必说，但表面化一点，这就是个面子。


中国人对房子的追求，确实是有文化根源的，但在所有丈母娘开始给女儿要房子的时候，它已经和文化没什么关系，而是成为了一种习惯。



学区房呢？也一样。当有家长喊出“我要给孩子最好的一切”，那就决定了所有家长必须去争夺教育塔尖上的那块龙肉，哪怕再往下一块其实是凤凰肉，也没戏。


它们成为了某种标准，某种衡量你是否成功、是否为孩子竭尽全力的容器。哪怕你天天哄女儿睡觉，下班回家吃饭，对不起，没有学区房你就不是好爸爸。


渐渐的，我们忘了自己是为什么在生活。



这种黑色喜剧和幽默，让电影呈现出很高级的反讽意味。尤其是在拍摄的时候，电影使用了83个长镜头，基本串联起了故事构架，让整部电影的写实质感进一步加强。


电影当然也不是没有问题，许多呈现方式还是有些生硬，比如车上的儿歌，比如强行把傅重拉入牛阿姨的家事。


但瑕不掩瑜，当你发现自己看到的魔幻现实就是生活本身的时候，小编坦言，那一刻我都恐婚了……



电影最后，终于为女儿搞定了一切的傅重，却不得不从头开始。在沮丧之后，音乐响起了激昂的鼓点，垂头丧气的傅重渐渐目露凶光，为了孩子，或不管为了什么，他将开始下一次“战役”。


难以理解？匪夷所思？但太多的人，就是这样生活着。


谁让城市里的每一个我们，都在“傅（负）重”呢。




回复 (0) | 收藏 (0) | 1 次阅读 |
下一篇：宋仲基宋慧乔离婚？惊天大瓜吃了整整一天。 >>

藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

日志分类
日志标签
藤井树 影评 世界电影之窗 专访 盘点 优家画报 藤井树观影团 评论 贾樟柯 杜琪峰 张艺谋 旅游 陆川 上海电影节 彭浩翔 世界杯 盗梦空间 让子弹飞 海上传奇 观影团 狼灾记 装修 南京南京 小沈阳 春晚 叶问2 东方电影 宁财神 金鸡奖 贺岁档
更多 >>