爱情与婚姻，本该是因果关系，但现实生活里，都快搞成反义词了。

小时候我们看的那些关于爱情的童话故事，往往王子和公主的爱情历经磨难，用坚贞不渝的爱对抗这个世界然后有情人终成眷属。





故事会以一场盛大的婚礼作为结束，最后一句话是：“从此以后，王子和公主幸福的生活在一起。”













童话故事在最幸福的地方戛然而止，但是生活还在继续。梦幻如童话的世纪婚礼之后的查尔斯和戴安娜，照样面对婚姻的一地鸡毛。





生活中那些其实算不上什么大风大浪的小波折，却在长年累月地消耗着爱情的甜蜜，这使人不禁发问，爱情之后的婚姻到底算什么？





这些鸡毛蒜皮上不得台面的事，也只有夫妻之间说得出来。比如露易丝和汤姆。









因为妻子露易丝的出轨，他们正处于分居状态，为了挽救这一段婚姻，丈夫汤姆提出寻求婚姻咨询师的帮助。在每次见咨询师之前，两个人都会在对面的小酒馆聊十分钟的天。聊了几回，成了一部剧。





《婚情咨商》。





《婚情咨商》

State of the Union

导演: 斯蒂芬·弗雷斯

编剧: 尼克·霍恩比

主演: 克里斯·奥多德 / 裴淳华 / 劳拉·古比特

类型: 喜剧 / 爱情

制片国家/地区: 英国

集数: 10

单集片长: 10分钟

1

婚姻到底是个啥





十分钟一集的迷你剧《婚情咨商》，也是新型剧集的一次大胆尝试。最近这样短小精悍的剧真的是大受关注，比如之前网飞家的《爱死机》，与动辄60集的国产剧相比，这种迷你剧十足良心啊。













麻雀虽小五脏俱全，《婚情咨商》的内容可是相当扎实。





编剧尼克·霍恩比，在2016年提名了奥斯卡最佳剧本改编奖。这样纯对话的剧，能不觉得无聊就相当不容易，更何况是金句频出、一针见血地把婚姻给说透了。这也是得益于编剧强悍的功底。













男女主演也是大家非常脸熟的两位：裴淳华和克里斯·奥多德。不仅演技精湛，形象气质也相当符合剧中人设。





自带一米八气场的裴淳华在《消失的爱人》里饰演的心机女，一抬眸瘆得人浑身一抖；而长得丧丧的、很弱气的克里斯，则在《IT狂人》中饰演一个同样弱气的IT男。





回顾一下这一抬眸……





这两位，一个气场强大，一个处于下风，正如剧中两人分别饰演的露易丝和汤姆。





第一集《马拉松》，从一个尴尬而不失礼貌的会面开始。





汤姆和露易丝的婚姻危机是从露易丝出轨开始，尽管这样，但两人之间好像也没有什么火药味，都还心平气和地坐在一块，讨论出轨这事到底谁的锅。













露易丝出轨是实锤，这事论理来说应该是汤姆占理。但在露易丝看来，自己出轨完全是汤姆的错。





老娘为什么出轨？还不是因为你迟迟不交公粮？自己只是需要温暖，而不是爱上了别人。









在解释出轨这件事上，露易丝的强势也得到了充分的展现，她并不认为自己是多次出轨，只是把一个错误重复了四次而已，并且认为汤姆应该庆幸这只有四次而不是四十次。这逻辑……竟然无言以对。













按照一般狗血剧的套路，这个时候我们头顶青青草原的汤姆应该拍桌而起，马上和露易丝大战三百个回合，吵得一塌糊涂然后砸盘子摔碗。但还好这剧不是走这套路的。





在出轨实锤面前汤姆居然怂了，敢怒而不敢言，为什么？婚姻不只是爱情和性，还有物质，在这方面，露易丝付出了太多。













两个人一番谈话之后，所有婚姻里的鸡毛蒜皮，让整个离婚的提议，变得越来越具体。而且各方面话题也大约可以解释，为什么最后汤姆临到要见咨询师了却做了一个逃兵，拔腿就跑。





是他提出来看咨询师的，但他一直知道，自己在婚姻里扮演着怎样的角色。





2

夫妻，一地鸡毛







就和很多中年夫妻一样，无性婚姻、难以管教的孩子，挫败的职场，生病的父母，甚至于政见相左……每一件事都是压在肩上沉重的锁链。





大家毕竟都是独立的个体，凑在一起组建家庭，自然会成为问题本身。













乐评人汤姆失业在家，家中主要靠当医生的露易丝支撑着，而作为丈夫的汤姆对露易丝还不理不睬不愿碰，这么一想露易丝心怀怨念也不是不能理解。





但是说回来，汤姆身患抑郁，自身也身在泥淖，无暇顾及露易丝的感受似乎也不是说不通，两人的生活就这样处在了一个非常微妙的天平之上。





大家都有责任，谁也不占理。





爱的激情之后，婚姻究竟算是个什么东西？是害怕孤独终老的相互慰藉，还是为消磨生活无聊而不得已为之？





每个人对于婚姻的理解都很不一样，有人说婚姻是爱情的见证，有人却认为爱情是婚姻的坟墓，剧中的男女主公的看法也大有不同。













露易丝认为婚姻是在病态的持续中才会消亡，而汤姆却把婚姻当做是计算机，里面难免会混杂很多乱七八糟的玩意。













这部剧一直絮絮唠唠的说着婚姻生活中那些令人憋屈的想破口大骂但却无能为力的破事，难道这是一部日常“恐婚”教育的电视剧吗？事实并非如此。









3

生活，总要继续







正如剧中露易丝所说的，中年夫妻的爱情中早已经没有了年轻的激情，生活的芜杂不断消磨着彼此的耐心。





也许最后决定要离婚的原因不是什么了不起的大事情，一点一滴的小问题都会成为压死骆驼的最后一根稻草。面对这样的普遍问题，露易丝的态度就很赞了。













有病要吃药，婚姻出了问题当然也需要治疗。这部剧的另一个小亮点就是每一次的会面，观众都能看到从咨询所出来的其他夫妻。





有比他们更年轻的，也有耄耋之年的，有的人和好如初当街拥吻，有的人强忍眼泪匆匆而过，当然当街给一个拳头的也不在少数。













透过那扇窗，他们看着一对对夫妻的生活百态。





这十分钟的酒馆聊天，对于男女主人公来说是一个难得的开诚布公的机会，平时的两人忙于工作、家务，疲于照料老人小孩，这十分钟的二人时光，甚至成了日常生活的奢侈品。





就算有时间，他们真的会用在彼此身上吗？









很有趣的是，尽管这部剧叫《婚情咨商》，但是那个婚姻咨询师肯扬从头到尾就没出来过，成为了那扇绿色的门背后的神秘人。





或许要解决婚姻问题，咨询师并不是关键，开诚布公的沟通和交流才是重点。如果他们在婚姻里能时常拿出十分钟来好好聊聊，或许他们永远用不着婚姻咨询师。













故事的最后，露易丝和汤姆到底是怎么样摒弃前嫌最终和好的呢？这就等大家自己去看了，反正最后小编狗粮还是吃得蛮饱的。









最后还是想要盛赞一下裴淳华和克里斯的演技。这种从头到尾就是两个人坐那一动不动、聊天喝酒的戏，要演好还真的是很不容易。





既有中年人成熟的处世姿态又有无奈的苦中作乐，哪怕都是在嘴上不饶人的挖苦对方，在他们的眼中还是能看出相守多年的感情。









类似于这种中年婚姻危机的题材，当然不少，比如被称为“婚后版泰坦尼克”的《革命之路》，或者经典的《克莱默夫妇》。





但是，这种又短又精辟的迷你剧，体验绝对不一样。就像一个小小的窥视孔，看着婚姻里的浮光掠影，却看透了一切。短短十分钟看懂婚姻，这样的体验绝对不能错过。

















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