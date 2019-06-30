时间：2019年6月28日18:30



放映电影：《蜘蛛侠：英雄远征》

地点：红星电影世界（张江绿地店）LUXE厅

主持人：藤井树



嘉宾：程波





特别鸣谢：红星电影世界

《蜘蛛侠：英雄远征》现场打分



平均分：8.5

最高分：10分 最低分：6分







［ ▲全场大合影］











漫威又爆了！





本周末内地上映的《蜘蛛侠：英雄远征》，再一次让我们体会到提前北美影迷先睹为快的快感。





这部电影，我们等得太久了！看完《复联4》足足两个月，对小蜘蛛的驾到简直是翘首以盼。毕竟有凯文·费奇的话在这：《蜘蛛侠：英雄远征》才是MCU第三阶段的终章！









而目前这部电影的口碑，绝对对得起所有期待。几乎所有看了的朋友都在告诉我，快去看，超赞~





在“复联”系列里，面对已经积累了太多过往的复仇者联盟，十六岁的小蜘蛛似乎一直是在钢铁侠面前语无伦次、插科打诨的小粉丝，或者还需要前辈们拉一把的菜鸟。











只有回到中城高中，回到MJ、内德的身边，重返主场的小蜘蛛才曝露他越来越惶恐、无助的内心侧面。这一次，他决定按照学校安排，不带蜘蛛服，好好去欧洲追追女孩，给自己放个假。





但看看片名《蜘蛛侠：英雄远征》，你也能猜到，这趟欧洲之旅，跟小蜘蛛幻想的绝对不是一码事。









自诩纽约市民好邻居的小蜘蛛，再也不能在前辈的庇护下轻松成长。更多的艰巨任务，在逼着他快速承担起来。





这样的他，才算为下一代“复联”做好了准备，为下一阶段MCU点亮了火炬。







1

少年成长，英雄崛起





在超级英雄的起源电影里，漫威宇宙的《蜘蛛侠》单人电影系列相当不一样。在斯坦·李构思这个角色的时候，高中生的身份设定就差点被毙了。毕竟性格都不成型，故事可怎么写？







但是放在荷兰弟饰演的彼得·帕克身上，这一切显得极为顺理成章。









蜘蛛侠的诞生，不再是那些苦大仇深的成年人对自我缺憾的补足，相反，更像是一个叶公好龙的梦中人遭遇了美梦成真。心智还不成熟的他，并不适应伴随能力而来的巨大责任。







因此在第一部里，钢铁侠对他的调教是让他绝了直接跳跃成“复仇者”的美梦，而是成为“纽约市民的好邻居”，扶老奶奶过马路、为外来者指路，其实是让他从“自我”到“无私”，从“获得”到“给予”的心态转变。











在第一部最后留了一个扣子，钢铁侠已经觉得小蜘蛛可以成为超级英雄，甚至安排了新闻发布会。可是小蜘蛛反而明白了自己的不足，拒绝了成为万众焦点的机会。





也因为如此，留下了第二部里进一步心态转变的过程。











当钢铁侠过世（55555……），小蜘蛛失去了“父亲”的庇护，也失去了稳健成长的空间。在地球遭遇危机的时刻，他经历了某种赶鸭子上架式的进化，并有了成为下一阶段复仇者领袖的基础。







但电影在处理这个过程的时候，充分考虑了他作为高中生的人设，将其身份具有的青春片元素充分参考进来，让这个过程显得妙趣横生。











他的不成熟表现在生活习惯上。荷兰弟的少年感让这个过程显得极其可信，收拾衣服的时候闻闻袜子的细节，会让我们所有人相信，这还是个对生活失控的孩子。





还有他的心态。开头的几场戏里，一个对于未来充满惶恐的男孩，选择了对未知世界的逃避。在他看来，超级英雄也可以有假期。











作为超级英雄的成功，和作为高中生的平凡，在他身上形成了某种分裂，这也是大多数英雄所必然面临的窘境。





甚至在MJ表现出对他的好感，他也会觉得，是否对方是源于自己蜘蛛侠的身份。他骨子里还是学校里的“小人物”。









他操心绩点、担心被老师发现缺勤，甚至在接受钢铁侠礼物的时候，会觉得自己配不上。他的自卑，是十几年生活留下的必然结果。







但无需对这样的小蜘蛛失去信心。毕竟，哪怕是强大如尼克·弗瑞，也会希望在漫长的“烁灭”之后，给自己来一个假想中的“假期”。小蜘蛛的逃避，是每个奔波在拯救地球路上的英雄都向往的。











当他开始收获爱情，并逐渐习惯自己作为新一代复仇者领袖的时候，未来的小蜘蛛，注定会变得不一样。







2

看到MCU的未来





看完这部电影，对于凯文·费奇所说的“MCU第三阶段真正的终章”，才算明白是怎么回事。





这一部的故事当然不是已经完成了新一代的集结，或者对付什么新的宇宙级反派。它就是一个收尾，一个整理，并且埋下了未来可能发展的伏笔。《复联4》是高潮，而必要的结尾，会让这个故事更完整。









毕竟，灭霸一个响指带来的，是整整五年时间！一半人口消失，地球管理失序，如果接下来大家平静如常地开始生活，这绝对不符合逻辑。







于是我们看到，神盾局老大尼克·弗瑞面临着某种对局面的失控，并紧急调度着手里现有的资源，甚至小蜘蛛的揠苗助长也是这种思路的一部分。虽然交代得浮光掠影，但我们知道，神盾局在寻回秩序。









普通人的生活也会有别扭。毕竟小蜘蛛他们重回校园不假，但是讲道理，班里有一半的同学应该都到了该上班的岁数……但我们看到了青年人戏谑一切的精神，对于“烁灭”的讨论还带着兴奋劲。







最重要的是，下一代复仇者怎么组？











钢铁侠已逝，美队已老，雷神浪迹宇宙，黑寡妇葬身异世界。绿巨人、奇异博士还在，但他们始终是团队的配角，拿盾牌的猎鹰，象征意义也远大于票房吸引力。







黑豹会在下一代发挥重要作用，这是他的粉丝容量和实际能力决定的，身价是钢铁侠的五倍（真·富可敌国），振金打底的科技力量也是开挂级的。但他的性格，或许更像正直的美队。





钢铁侠的空缺谁来补？小蜘蛛。











在这一部里，其实始终强调的是，钢铁侠一手培养的小蜘蛛，表现出越来越多的共通点，甚至在制作战服的时候让哈皮流露出某种缅怀。而且，接手了钢铁侠所有资源的他，也有着成为新一代“邪气”领袖的底气。







美队和钢铁侠作为复联团队的核心，在于他们的不同，性格上的一正一邪，让团队有了弹性，也有了某种微妙的脱线感。话痨跳脱的小蜘蛛，性格上已经足够招人喜欢。











在客观上，他也陷入了和钢铁侠越来越像的处境。性格足够自我，也希望拥有自己的生活，远离麻烦，但每当责任加身，却以有着自毁倾向的正义感投身其中。甚至在彩蛋里，他被动地暴露了自己的身份。







甚至可以想到，他未来会像钢铁侠一样无数次地口嫌体正直。期待他的成长。







3

造梦世界，来LUXE看！





作为一部漫威大片，除了文戏和人物上的出色，这一次的大片质感也绝对不让人失望！









神秘客在此前的宣传里，一直以善恶不明的设定出现，在电影里倒是带来了不小的惊喜。他并非自身能力超群的反派，倒像是丧鞭或者秃鹫，以强大的科技力量作恶。







这位反派或许算不上惊艳，但足够完整，也颇有诱惑力。和《钢铁侠3》的基里安相似，他们都是被钢铁侠轻视和辜负过的人，在巨大的自卑和愤懑之下铤而走险。











但这一次，编剧的脑洞显然更加令人满意。凭借全息投影技术打造的AR世界，让电影这部造梦机器打造出了“二重梦境”，所有影像变得真假难辨。而小蜘蛛要想胜利，必须勘破真与假的边界。





在梦境里，出现了现实世界不可能的空间跳跃，小蜘蛛在幻象里穿梭的情境，甚至让人想起《蜘蛛侠：平行宇宙》那段惊艳的时空交错。









同时，几个元素众闹事的场面也相当惊艳。一开始，小编还以为其中还有蜘蛛侠的老对手沙人，结果最终的谜底，真是怎么也没想到。









从威尼斯到布拉格，再到伦敦，几大名城在元素众的巨大形体下瑟瑟发抖。尤其是布拉格火把节的戏码，简直要跳戏007了，太会玩！





视觉炸裂，令人全程兴奋的《蜘蛛侠：英雄远征》，更在LUXE高清高亮的巨幕经历了二度升级，呈现出来的，绝对是不可错过的超级视觉享受！









无论是漫威粉丝，还是蜘蛛侠的影迷，包括周末想放松心情的观众，都可以在这部电影里找到属于自己的乐趣。漫威宇宙的下一阶段，令人充满信心。















［ ▲藤井树和程波教授］





6月28日晚上，观影团和团友们一起打卡了《蜘蛛侠：英雄远征》。漫威系列的全新力作，更是被称为“MCU”第三阶段真正结尾，还有火遍全球的荷兰弟出演，号召力自然不用多说。





虽然是工作日，而且影院在张江，但从下午五点开始，已经有观众开始陆陆续续取票，这场和小蜘蛛的约会，大家都不愿意迟到！









当天也见到了许多观影团的朋友，在此前几次观影过后，对LUXE巨幕技术相当信赖。这次看到有《蜘蛛侠》LUXE巨幕放映，那叫一个兴奋。





也感谢大家的支持，我们一定会继续为大家推荐好电影，提供最好的观影体验！















在漫威宇宙电影里，小蜘蛛系列无疑是最轻松的系列，没有太多成人世界的烦恼，更多的是具有青春片元素的懵懂和成长，紧张的动作戏和少年帕克的烦恼相互交织，给了观众不少惊喜。





难怪电影收获这么好的口碑，在MCU的电影里，这部《蜘蛛侠：英雄远征》的质量也是绝对上乘了~













影片还有哪些亮点？我们来听听藤井树老师和嘉宾程波教授怎么说吧！









1

嘉宾程波说





【男生超英版“阳光小美女”】





从我个人的偏好上来讲，我觉得这部电影最好的地方在于将一些意味的东西和趣味的东西做了一个比较好的结合。





有些意味虽然不用那么深刻，比如说青年人无父状态的成长，成人世界和童真世界之间的的关系，对比的这种真实和虚伪有时候又是复杂的，不是非黑即白的，把他跟一次旅行、一次恋爱的过程结合在一起。













我觉得这个很有意思，而且主演很年轻，我认为对于年轻人或者心态年轻的人来说，这个影片会引起更多的共鸣，像是《阳光小美女》的男性超级英雄版本。





【“无父”的英雄】





电影在凸显蜘蛛侠“无父”的状态。对于一个男孩来说他的精神支柱、父亲的形象从他的生命里消失了 ，他该如何是好，是否要成为像父亲那样的人还是做自己，他如何在没有父亲的状态下，无所依傍地成长，成为一个男人。





包括在之前涉及到蜘蛛侠和钢铁侠相关的故事中，漫威其实故意在塑造钢铁侠和蜘蛛侠超越血缘意义的父子关系。













有几个细节处理的非常感人，比如说，蜘蛛侠“烁灭”之后，回来之后小蜘蛛在那啰啰嗦嗦讲了很多，说自己如何消亡的状态，父亲一把把他抱过来。





这样的处理方式，其实是漫威有意识地去建构超越超级英雄的普通人的情感，普通家庭伦理的情感。其实也是想建构一个作为超级英雄的普通的年轻人，因为小蜘蛛未成年。





【真实与虚幻】





神秘客这个反派自带AR，还挺惊喜的。但是这种技术在漫威的电影里带有了辩证性，一方面通过这个反派，反派是斯塔克家庭被开除掉的幕后的建模师，他用的好的话是积极的，不好的话反派会被真实击破打穿。





这里面反复强调了小蜘蛛的特异功能，第六感，为什么他有第六感，可能从某种意义上来说因为他未成年。他是用孩子的心感受周遭的真实与虚幻。













这会引申出一些从人类文明早期就带有原型意味的哲学问题。比如说，柏拉图讲的山洞问题：人在山洞里从来就没有见过外面的世界，只看到外面的世界在这个墙壁上的投影，你会认为这个投影就是真实世界。





如果有一天你转过身走出山洞的时候你会发现这个世界是什么样子的，有这个思想我们才看到了对于《骇客帝国》这个电影带来的革命性的思索，后来的科幻不断带来真实和虚幻之间的思考，让人在真实和虚幻之间找寻自我的身份认同，以及与他人之间的关系认同。













在《断背山》里涉及到性向和两性关系的身份认同，实际上这里面又是一个身份认同出现问题的人，他在真实和虚幻之间辨别不了自己。





2

藤井树说





【这是一部青春片】





我觉得这部电影好的地方在于他整体非常年轻，他的用语包括讲故事的方式，整个的感觉年龄档次好像低了一截，他原来的系列比较成人向、非常单纯的超级英雄塑造，甚至有一些暗黑，正邪两立在戏剧结构上是非常传统的。





在这部电影里，反派是自我认知的事情，而不是邪恶的力量，所以你甚至都不觉得那个是反派，那是一个可悲的想要不断证明自己的一个人，只是他的手段比较极端而已。













包括超级英雄的建立，我也不认为他是在讲超级英雄蜘蛛侠，好像某种程度上始终是讲一个青春片的故事，关于一个16岁的年轻人，他的不安全感，他的自我怀疑。





甚至感觉这只是一部青春片，只不过男主角有特别的才能而已。





【后复联时代的开篇】





与其说这是一部超级英雄电影，不如说对小蜘蛛来说，更重要的是他如何表白追到自己心爱的女孩。如何能够不失去自己作为一个普通高中生的身份，这在他看来更重要。而且他通篇都在怀念钢铁侠。











可以说钢铁侠就是蜘蛛侠精神意义上的教父。这种情感，让电影变成后复联时代的一个开篇，通篇都有一个哀思在里面，在讲说钢铁侠对于蜘蛛侠意味着什么。





钢铁侠的离去又意味着什么，而蜘蛛侠好像还没有找到他真正独立的支柱。





【数码时代的思考】





这个片子让我第一次觉得，好像VR电影不久之后就会来到我们身边。





看到电影里镜头运用的真实感，高度的速度感，在城市里荡的时候完全是主观镜头，那种你带上VR眼镜声临其境的感觉是有的。尤其是高速跳跃，大量的运用了蜘蛛侠的主观镜头。













它也带来了一种思考：数码时代，到底什么是真实的世界，什么是虚假的世界。这让我想到一部很棒的软科幻电影《Her》（《她》），在陆家嘴取过景。





这部电影里有一个操作系统，斯嘉丽·约翰逊用声音演绎了一个角色，升级版的SIRI，用声音跟你讲话。男主角爱上了这个操作系统，也就是爱上了一种感觉，而这种感觉是如此之真实。当有一天这个系统坏掉，大家才抬头看到真实的世界是怎么样的。













就好像现实生活中大家明明在聚餐但是都在看手机，沉浸在手机所营造的虚拟世界里，并没有抬头看正在你身边的人，这是一个我们都熟悉的场景。





如果带我儿子来看这部电影，他一定会想象自己可以飞。好的电影就是这样会带来强烈的认同感，令你相信电影里的一切都会真实发生，这是电影造梦的最高境界。













3

现场评分





让我们来看一下本场电影的现场平均分，8.5分！漫威大片的魅力，真是征服全场了。













荷兰弟版小蜘蛛的出色，漫威宇宙的引人入胜，共同造就了《蜘蛛侠：英雄远征》的成功。这场小英雄的成长之旅，大家一定不要错过！





感谢程波教授的精彩分享，也感谢各位团友的参与！





如果你喜欢这部电影，《蜘蛛侠：英雄远征》正在影院上映，千万不要错过！如果要看，我们倾情推荐LUXE巨幕版本哦~









更多详细内容请戳微博@藤井树观影团2011 看精彩回放哦！









P.S.感谢观影团的合作伙伴一直播、咪咕直播。没有来现场的朋友们也可在咪咕直播回看整场活动！





电影《蜘蛛侠：英雄远征》



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