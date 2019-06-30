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藤井树

我们看电影，其实是在电影中看自己。

http://i.mtime.com/tengjingshu/

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编辑 | 删除 这是什么神仙小英雄？小蜘蛛归来，帅爆了！【内有福利】

藤井树 发布于：

 

提示：本文有福利！


［ ▲映后直播采访大合影］

《蜘蛛侠：英雄远征》的观影体验堪称惊喜！这部漫威宇宙的最新力作，呈现了一次少年英雄真实可信的成长。荷兰弟饰演的小蜘蛛，再一次让所有人爱不释手。


在这一部里，小蜘蛛并没有习惯自己作为全民英雄的身份，想要给自己来两周的假期。但超级英雄，怎么可能有假期？电影结束时，或许他还不够成熟，但值得我们保持信心。


在映后对谈中，观众纷纷表示了对这部电影的满意，尤其是对蜘蛛侠个人形象的塑造。对许多观众来说，荷兰弟版小蜘蛛，堪称史上最佳~


那么，观众们还有哪些想法？我们不妨一起来听一听吧~



采访人：Fish

职业：外企财务


我打了9分。


我前面几部都看过，一开始纪念复联英雄我还是很感动的。偏重金属的摇滚配乐我很喜欢，剧情也比较紧凑，没有想到，很科幻又反转非常喜欢。


有几场戏我印象很深。小蜘蛛拿了锤子和广告牌，是在纪念美国队长；最后胖胖的哈皮用盾牌砸没有丢中，问了一句为什么队长能够丢中，这些梗跟前面是有关联的，很有感觉。


采访人：江小江

职业：运营


我打了8分。


个人非常喜欢，漫威里面我最喜欢的就是蜘蛛侠了。而且这部电影主要是是漫威对于铁人精神的传承，按照这个趋势铁人是不是可以复活了。


我印象最深刻的段落就是刚开始铁人出现的段落，和最后彩蛋的部分。我会推荐给我的朋友的。


采访人：薇

职业：金融从业


我打了10分。


之前也看过蜘蛛侠，但是感觉很不一样，很青春，很好玩，既塑造了英雄，也把英雄的难过表现了出来，所以各方面都很好，达到了我的预期。


而且技术实在是做的太真实了，视效方面真的很好，LUXE观影效果很棒。


采访人：冯晓宇

职业：策划运营


我打8分。


我很喜欢这部电影，最好的地方是演员的表演，像演《断背山》的男主（杰克·吉伦哈尔）我非常喜欢。


还有那个《布达佩斯大饭店》里的门童，其中有一句话说“我好像回到了家里面”就是《布达佩斯大饭店》里的。我会推荐给我的朋友。


采访人：刘舒闻

职业：国企职员


我打8分。


蜘蛛侠给人的感觉像是身边高中的男孩子，比较单纯比较青涩，给人感觉比较贴近生活，我认为也是在低龄的儿童里面最受欢迎的英雄之一。


我最喜欢的是他会对喜欢的女孩子付出真心，他的家境也比较普通，给人感觉就像是身边的邻居。我会推荐给我的朋友。


采访人：朱春晖

职业：市场总监


我觉得比较搞笑的剧情、场景、三维设计都是做得非常好的点。视听效果技术上做的很好了，可以给到10分。漫威电影确实非常好，可以带着小朋友来看这部电影。


采访人：西瓜


我今年10岁了。很喜欢蜘蛛侠，厉害是其次，我喜欢他的坚强，他受伤了还依然没有被打败。我还是很相信蜘蛛侠的，当然会推荐给我朋友。


采访人：孔渊源

职业：市场相关


我打8分。


我挺喜欢这部电影。漫威英雄很丰富，有美国队长这样很成熟的英雄，也有像小蜘蛛，他才16岁，会有自己的烦恼，自己的困惑。


这个角色会让你有认同感，你会想到你当年青春期的迷茫和无知，然后慢慢克服掉成为自己。从青春的角度说，是合理的，他会成为一个接班人，并且会成为更好的自己。


采访人：鱼儿

职业：人力资源


我打了8.5分。


我喜欢这部新片。漫威系列的都看过，对汤姆·赫兰德很满意，我觉得他把蜘蛛侠演活了，很活泼很调皮，很符合他的年龄，他需要成长的地方在于他对于责任的担当。


最深刻的段落在于他被欺骗了很委屈，很触动我，跟自己很像，我会推荐给我的朋友。


采访人：李昂

职业：学生


我打8分。


我觉得这个片子挺有意思的，一个少年承担起多大的责任，然后才能成为一个超级英雄，好像是入门前的测试。


没想到杰克·吉伦哈尔是一个反派，因为他是一个比较帅气的形象，观众一时半会肯定想不到，非常适合做反派。




 藤井树有话说 


大家好，我是藤井树。我们刚刚做完蜘蛛侠系列新片《蜘蛛侠：英雄远征》的观影活动，非常的精彩，在视觉上担当得起漫威系列大制作的名头。


这依旧是一部视效大片，所以一定要选择LUXE超大屏幕，才能更好的感受到蜘蛛侠在高速运动中的这种视效感，主观镜头真的是让人觉得你也可以飞。



第二是这部电影塑造了一个令人意想不到的反派，我就不剧透了，但是一定是让你意想不到的。


如果大家已经看到了什么剧透，请你一定要把这个好奇心保持到最后，我觉得他会带给大家一些很新奇的观感。



第三个就是他定向是我们青少年的青春片，在这部电影里，小蜘蛛就是一个16岁的、年轻有性冲动、情窦初开的青少年，他的困惑一直在于：我想要保持我普通高中生的身份，而我不想因此来当一个超级英雄。



这样的一个自我身份认同和迷惑，好像感觉不像一个能够拯救世界的英雄，就像刚刚观众说的，这像是小蜘蛛在钢铁侠去世之后的一次入职考试，一次压力测试，看看他是不是能够担当的起英雄的重任。


测试结果是他在品行上非常的纯良，非常有同情心，信任别人，最后当然也看得出来他是可以担当起真正的超级英雄，但是感觉上他离超级英雄还有一段不小的距离。



所以在下一部中，我觉得在故事的深度上和反派的塑造上需要一个更大的支撑，维持整个系列往下的衍展。


总之，蜘蛛侠还是一部非常好看轻松的电影，很适合心态年轻的或者是带着孩子的观众来观看。谢谢大家，我们下次再见。



电影《蜘蛛侠：英雄远征》

部分观众真实反馈




接下来看看问卷情况吧~


特效特别棒，漫威又一次给了我们惊喜！


邪恶是永远不能战胜善良的。


LUXE巨幕视觉效果很好~


喜欢蜘蛛侠的扮演者荷兰弟。


英雄不显山露水，完成英雄大业。


能力越大，责任越大！


故事性可以，观影效果不错。


英雄的传承。


新一代英雄拯救世界~


大片只有大屏幕，才能有好的观感。


非常精彩。


爱的力量，可以战胜一切。


故事情节紧凑，可能动画更真实。


一个很完美的阶段结尾！


我爱Spider-man！

我们崽崽，还有很长的路要走呢~


很有惊喜，比预期好看。


效果一流。


音效和画质让我身临其境。


3D效果很好，拍摄手法也很好。


我不想当超级英雄，只想当MJ男友！！

铁人爸爸，快回来！


一次沉浸式的视听盛宴，期待下一部。


我会推荐给朋友，因为值得！


太好看了！


见证小蜘蛛的成长，从幼稚男孩蜕变成有担当的英雄Leader的起源~


LUXE屏幕大，观影效果好，更真实、逼真。


暑假来看荷兰弟，不会让你失望！


以上就是各位团友的问卷评论了，你喜欢他们的观点吗？欢迎你随时来到现场加入我们。为了填问卷，下次还请记得带一支笔哦~



各位团友，在观影团取票的时候，许多朋友拿到了LUXE版《蜘蛛侠：英雄远征》的典藏版海报，是不是超好看~


没拿到的各位也不要着急，我们还准备了海报大礼送给大家~


【送福利】


获取规则：

1、给本文留言，转发，再将转发截图发送至后台。

2、在满足上一条的前提下，我们将从评论区留言里抽出五位幸运团友送出福利！


分别可获得LUXE提供的

《蜘蛛侠：英雄远征》

典藏版海报 2 张！




还等什么，赶快来留言吧




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藤井树

藤井树 (上海)

女 19岁 天蝎座

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