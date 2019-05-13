远山长 云山乱 晓山青

漫天火光断壁残垣里一匹白马，那就走吧，随意天涯

我已经好多年不写影评了，现在想着哪怕寥寥写几句也好，有时候文字的输出，也有治愈自己的作用

第8季最喜欢第二集，第二集是真的棒，剧情棒，人物棒，配乐也棒，所有的情节都恰到好处，所有的人物都眼神明亮，是那种明知下一集一切都会消逝，所有的美好都不会久长，这一刻这一分一秒依然有着无限可能的欢喜与满足。

到了今天的第八季第五集，剧情进行到这里，喜欢的角色已寥寥无几。编剧从上一集开始把所有人物OOC，看完上一集我只想吐槽，到了这一集，反倒明白了这两位编剧是个什么思路，一种诡异的崩坏竟然也有迹可循，只要毁灭一切、所有、全部，也或许不是全部，会留下雪诺这朵花……

和詹姆第一季那句台词对应，或许这集的名字可以叫做，“the things I do for hatred，因为仇恨我都做了什么”

珊莎变成了什么样子... 是的我不相信珊莎说出琼恩的身份只是无心之举，作为“学生”反杀了小指头这位权谋大师，她不会预期不到事情的发展

丹妮变成了什么样子，“奴隶解放者”对她一直以来热爱的民众做了什么...

为什么异鬼早早退场，因为在编剧的构想中，从这一集可以看出，漫天火光的活人的权利的游戏，远比冰封的夜更要冷地彻底

最后来个预测：

龙妈生下和她和雪诺的孩子难产而死，雪诺不愿意做上铁王座，而是等他们的孩子长大