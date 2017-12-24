文/满囤儿





其实，真正的影视创作者最有成就感的不是来自于票房、收视率或点击量，而是自己的作品能突破行业的边际，能把自己与别人不同的认知、想象表达出来。只要能表达出自己的与众不同，即便有部分人无法接受，也是欣慰的。搜狐视频和工夫小戏最近出品了一套迷你剧《我叫黄国盛》，就实现了非常疯狂的个性表达。也许他们的疯狂有些细节你觉得过火了，有些细节你又觉得不够high，甚至有些细节你可能觉得尚显浅薄，但囤儿能体会到他们的辛苦和无畏，囤儿也能意识到这部小戏真的有希望把内地的影视产业推动一点点哦。





大概在前年吧，囤儿曾参与过一个网剧的创作。那时囤儿对该作品的寄望，就是能够实现《我叫黄国盛》目前呈现出来的效果——用类型化的手法一本正经地给你讲个荒诞的真相。虽然当时天天因为自己疯狂涌现的奇思妙想而兴奋，但也真切体会到了想要把疯狂落地是有多难，各种外在的、内在的困难不断地扼杀着创作者的疯狂。后来我们失败了，剧本初稿写出来后项目夭折，吃灰至今。因此当囤儿看到《我叫黄国盛》的时候，一丝深藏的热血被点燃——我做不到的事，终究会有人做到。作为一个陈腐的产业，总会有人迈出具有突破的一步。





《我叫黄国盛》很有当年《大话西游》无意间用到的后现代主义解构精神。6集内容，每一集都树立了一个靶子。这个靶子一般来自于当下正流行正热门的新概念，比如直播赚钱、整容、B2B模式、环保出行等。当他们把靶子立起来后，就开始一轮轮的扫射：一开始用小手枪旁敲侧击、后来用冲锋枪集中突破，最后用机关枪彻底毁灭。每一集都有一个从正常、到夸张，最后推至癫狂的过程。起点离观众很近，可以快速的、无门槛地把观众拉入进来。夸张阶段，基本上符合观众的想象，不过用视觉来呈现就有了新鲜感。癫狂阶段则是突破观众的常规想象，用无法收拾的后果，来警醒众人。





靶子还只是《我叫黄国盛》的手段，其创作野心还不仅仅停留在恶搞新概念上。部分单元里，囤儿还看到了主创藏了一些对传统概念的深挖。比如，直播究竟是不是新时代的乞讨，完全属于社会科学的研究范畴嘛。而对整容分子的逮捕范围层层扩大，也正是历史上各大政治恐怖的反思。至于未来出行里出现的种种奇葩设计，更是对浮夸、盲目等人类劣根性予以大大的讽刺。这些都是在表面的嘻嘻哈哈之外，观众需通过自行思考来体悟到的。





囤儿目前唯一担心的是，《我叫黄国盛》这种创作方式，找准了靶子备好了子弹的话，会打得你我都痛快，然而一旦第一季冲到了如此高度，就把自己给架在了那个高度。第二季要找哪些够份量的靶子？要备哪些够犀利的子弹？都将会折磨主创无数个日夜。不过囤儿有信心，相信工夫小戏和搜狐视频能够给他们足够的支持，让他们一季季地疯下去。