文/满囤儿





如果不是《咖啡风暴》的导演克里斯提诺·波顿在映后见面会上分享了创作体验，囤儿还真没想过为什么影史上会有《浓情巧克力》、《秋刀鱼之味》、《樱桃的滋味》、《阿基米德后宫茶》这样用食物来做题的电影。波顿的感悟是，食物代表着味觉，而味觉与人的情感是共通的，如果想写出某种抽象的人类情感，那用食物来做引子和具象的代言，是最合适不过哒。嗯，这还真是给囤儿好好上了一课。







这是波顿从经典电影中感悟到的创作方式，于是他将其践行到了新片《咖啡风暴》里。和那些名家前辈选择单一味道的食物不同，波顿选择了口味中含有丰富层次感的咖啡。咖啡有着苦、酸、香等不同味道，波顿也就相应地编写&拍摄了三段发生在不同国家的故事。三个故事虽然聚焦的人类情感不同，但都直抵同一个主题：世界是脆弱的，世界需要新生力量的成长。





咖啡是一个世界饮品，并不是因为全世界都流行，而是咖啡的种植和消费并不局限于同一个地区。最大的种植区并非最大的消费区，也就造成了咖啡能够体现出全球经济的链条效应。中国段落的故事，涉及到了咖啡的种植。年轻有为的任飞（芦芳生 饰）被派遣去解决云南工厂的生产事故。期间，他邂逅了一名神秘的年轻女艺术家（谭卓 饰）。和很多经济产业一样，咖啡的种植和生产也会给环境带来沉重的负担和毁灭的风险。云南，是一个多么美丽的故乡啊！如何去控制负担和回避风险，是新一代中国人必须去面对的。





在比利时，小当铺主人哈默德十分珍惜的咖啡壶在一次抗议经济危机的暴乱中被偷了。哈默德找到了偷咖啡壶的人，但他却没有想到自己的生命将因此受到威胁。在这个段落里，咖啡是一种文化寄托，而故事则反映了文化间的冲突。其实即便是常喝咖啡的人，他们第一次接触咖啡的时候，都会因为咖啡独特的口味而产生抗拒反射。这就是不同文化的人之间的交流，如果伴随着猜疑便会越来越糟。只有加入糖、奶等调剂品，才能把文化融合到相互温暖的程度。





片中发生在意大利的故事相对而言戏剧冲突最强烈。热情洋溢的咖啡师伦佐得知妻子露西亚怀孕后，为了维持生计铤而走险地加入了一场咖啡抢劫。只是这次行动遭遇了意外，伦佐对形势渐渐失去了控制。我们几乎每个人都会在人生中遇到大大小小的困难，也都曾有过用赌一把来实现一劳永逸的冲动。不过我们往往会像伦佐一般，小则遭遇事与愿违，大则赔了夫人又折兵。咖啡的品味从来都是小口品尝。大口大口往肚子里灌是品不出咖啡的香醇滴。世界的脆弱，来自世界本身、来自人与人之间，也来自人自身，这些都需要更年轻的生命用更坚强的心去面对。