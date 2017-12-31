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编辑 | 删除 《二代妖精之今生有幸》用跨领域借鉴做出娱乐效果的创新

满囤儿 发布于：

文/满囤儿


        由肖洋执导，陈国富监制，冯绍峰、刘亦菲、李光洁、郭京飞领衔主演的《二代妖精之今生有幸》是不是具有创新性的类型电影？是！尽管它有很多网文、动漫、游戏、舞蹈的影子，但主创把从其它领域借鉴来的创作灵感，很好地用电影的手法予以实现，从而在电影领域里做到了一定的创新性。而且在IP流行的当下，这样一个原创剧本的出现让囤儿认为，这在当下以娱乐为主要诉求的电影产业里，比提升艺术造诣更靠谱。



        我们常说八大艺术、九大艺术之类的概念，但那些都局限于艺术独立体系的情况下。也就是说，音乐只追求音乐方向上的艺术，绘画只追求绘画方向上的艺术。当电影这种综合体出现后，这些所谓的艺术因为娱乐需求而被打通了壁垒。也就是说，如果音乐要追求娱乐效果，那就不仅仅要有音乐艺术层面的追求，更要与其它艺术打通壁垒。比如音乐和舞蹈的壁垒打通，就成了娱乐化的唱跳天团；音乐和影视的壁垒打通，就成了娱乐化的MV。《二代妖精》显然是有强烈的娱乐诉求的电影，自然要打通各种艺术领域咯。

        影片第一个借鉴的是魔幻文学，尤其是网络文学对玛丽苏的逆向思维。英文名“Hanson and the Beast”正是逆向了法国博蒙夫人创作的童话《Beauty and the Beast（美女与野兽）》。人设更是大胆地逆向而为，把冯绍峰饰演的袁帅设定得有些“傻白甜”，又把刘亦菲饰演的白纤楚设定得颇为霸道。袁帅是正常的人、普通的人，白纤楚是完全不符合常理的妖。因为人设的出新，古老的报恩行为，变得状况连连、笑果频出。

        影片第二个借鉴的是动漫/游戏，尤其是日漫或日式RPG里的世界观设定。片中的世界是人与妖共存的世界，而妖这个物种，无论是历史、种族稀有度，还是其内部社会构架都是有着明确设定哒。妖怪管理局的设置，更是特别的动漫化、游戏化。当袁帅易容潜入妖界后，影片果断更换了画风，借助特效和置境，打造了在视觉上别具一格的新世界。这种世界观设定比电影式世界观设定的好处在于，可以在本片故事之外再延展出新的故事。第一部一出，就已经打开了系列化的空间。

        影片第三个借鉴的是舞蹈，尤其是带有大肢体动作的舞台舞蹈。我们都知道刘亦菲不是打星，不会功夫，但也都知道她会舞蹈，她母亲是武汉歌舞团的独舞演员，擅长民族、古典、芭蕾等舞种。刘亦菲的舞蹈基因完全就是娘胎里带的。于是，《二代妖精》里的打戏是以刘亦菲的舞蹈功底为蓝本进行的创新编排，更加符合北极银狐妖缥缈凌厉的魔幻逼格——身影一过，观众还没看见套招就已经杀人（妖）于无形。


        网文、动漫/游戏、舞蹈，《二代妖精》从其它领域借鉴来的灵感为爱情主题填充了魔幻的细节，从而打造出了爱情片类型下的新奇分支。我们需要娱乐，我们需要新鲜的娱乐！

二代妖精之今生有幸 Hanson and the Beast(2017)

6 .2 / 7 .4

二代妖精之今生有幸(2017)

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标签：
魔幻片
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