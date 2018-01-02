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恋心，练身，链胆，炼神，敛天邪！

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编辑 | 删除 《前任3：再见前任》谈最古老的情，唠最新潮的嗑

满囤儿 发布于：

文/满囤儿


        果然，在田羽生的带领下，新圣堂把“前任”这个原创IP打造成了一个具备足够知名度的招牌。这个系列虽然男主角的名字始终不变，但人物和故事上并没有严格的继承关系，每一部都是独立的故事。前两部都是喜剧成分大过爱情成分的，而到了《前任3：再见前任》，田羽生开始尝试让爱情成分大过了喜剧成分。然而囤儿发现，看本片的时候笑得反而比前两次更多诶。究其原因，大概是本片虽然谈的是最古老的爱情话题，但是唠嗑里却充满了最新潮的段子呦。



        严格来讲，本片男女主人公孟云（韩庚饰）和林佳（于文文饰）的关系并没有破裂，只不过是因为吵架而分开了一段时间，并没有抵达“前任”的状态。影片里，情深的小两口因为一时之气而分开后，互不退让。这种状态在情侣或夫妻间是特别常见的，而且是任何人都会感到棘手的。无论你是高智商还是高情商，这个阶段都特别难熬，经常手足无措。当爱情转变为亲情，就真的能经受住时间和距离的考验吗？

        爱情是电影艺术诞生之初就在讨论的命题了。不过之所以观众百看不厌，在于不同年代的谈情者有着不同的生活。《前任》系列的造型总能走在潮流的尖端。韩庚和郑恺在片中的造型，一个玩马甲元素，一个玩背带元素，都营造出了一种精英青春的画风。这类人是当下年轻观众最羡慕的群体，是有经济实力的同时又有足够的精力、体力去享受生活的人群。因此，这群人遭遇情感危机后，宣泄的出路也是最广、最前沿的。

        郑恺饰演的余飞在孟云单身初期，真是来了几剂猛药。夜店、派对、泳池、交友软件，都被他们用来放飞人生的第二春。余飞的见识也是相当广，嘴里各种新段子。比如那一句“海鲜姑娘”，直接把孟云整得因为有了画面感而吃不下饭。孟云玩归玩疯归疯，但毕竟对林佳情深，一旦恢复理性还是有尝试弥补感情裂痕的冲动。


        孟云和林佳之间的距离在片中近近远远，牵挂着观众的心。分手后各种两人的共同回忆会冷不丁地冒泡，让有亲身体会的观众会心一笑。这种放飞、宣泄、徘徊，自古有情人都会有之。

        相信每个观影者都会对影片的一些情节感同身受，可以从中找到自己的故事，两对情侣都有着自己不同的爱情观，一对分手后彼此想念又坚决不见，一对儿分手后没羞没臊回笼觉，所谓的了断局只是再次相见的理由。


        面子重要还是爱情重要？相信他们已经给了你答案。

前任3：再见前任 The Ex-File: The Return of the Exes(2017)

6 .3 / 7 .5

前任3：再见前任(2017)

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爱情片
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