网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

满囤儿的时光宅

恋心，练身，链胆，炼神，敛天邪！

http://i.mtime.com/wolfboar/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 想把90年代的爱情拍美了，上海是个好选择

满囤儿 发布于：

文/满囤儿


        一直以来，内地的观众一部分喜欢去看年代剧，另一部分喜欢去看偶像剧。喜欢偶像剧的观众嫌年代剧“土”，而喜欢年代剧的观众嫌偶像剧“浮”。如果把年代剧和偶像剧看似水火不容的两种类型结合起来，是否就能显得又洋气又厚重呢？内地影视人不是没尝试过，但都发现想做到这个结合，首先得有一个能够同时承载年代剧和偶像剧的载体。尝试多年后，湖南卫视的这部《我的青春遇见你》终于找到了这个合适的载体——上世纪90年代的上海。

        《我的青春遇见你》改编自豆瓣评分高达8.1分的小说《城里的月光》。滕肖澜的原著从上世纪80年代末一直写到了现在，而本剧在改编的时候为了更加凸显年代意义，就把故事锁定在了1990年到2000年这十年间。这十年，不仅是内地城市面貌发展最快的十年，更是内地人思想意识最受冲击的十年。剧集并没有直接去写这些变化和冲击，而是牢牢地关注着几对小夫妻的生活，从生活中的改变、从人们对夫妻生活的态度，反映出时代变迁的洪流。


        对90年代的时代还原，《我的青春遇见你》相当到位，无论是置景、道具，还是人物的每一套着装，都由经验丰富的美术指导申小涌和造型老师董淑仁撑腰。人物的精神面貌也有老戏骨带着。可以说，即便对比其它跨度更大的怀旧戏，本剧也不会在年代还原上有什么不足。而90年代的上海对欧美时尚的接纳，乃同时代里全国的尖端。换言之，同是90年代，本剧无论是视觉上的时尚感，还是角色自身的时尚感，都比其它描写90年代的剧集要新潮得多。

        正因如此，本剧酝酿出一个非常奇妙的化学效应。什么是偶像剧？就是剧中人能体现出一股新潮感，这种新潮感能够对大众审美产生引导。新世纪后的长沙有这种引导效果，90年代的上海也有这种引导效果。这就是本剧为什么在扎实地还原90年代的基础上，依然能营造出偶像剧般浪漫时尚的感觉。两位主人公的饰演者魏千翔和姜妍在现实中算得上时尚Icon。两人的广告、杂志都透着现代的青春气息。可是当他们扮演起《我的青春遇见你》里的陈也和李招娣，就立刻有了90年代Icon的感觉。


        陈也的时尚不是现代富二代的炫富，而是稳扎稳打的实干精气神；李招娣的时尚也不是现代网红们的求打赏，而是对个人选择的追求和坚持。也就是说，这两人之所以有偶像感，是因为他们正好是那个时代精气神的潮流引导者。两人的爱情和婚姻，尽管经历了时代的洗礼，但最终会被证明是命运的天作之合。每个时代都有时代的偶像，即便跨越时代也会让人感受得到。用90年代的上海把年代剧和偶像剧壁垒打破的《我的青春遇见你》很可能也会打破两大观众群体间的壁垒哦。

回复 (0) | 收藏 (0) | 1 次阅读 |
下一篇：《前任3：再见前任》谈最古老的情，唠最新... >>

满囤儿

满囤儿 (北京)

男 34岁 双子座

日志分类
日志标签
喜剧片 爱情片 动作片 小说改编 悬疑片 3d 惊悚片 动画片 续集 魔幻片 处女作 科幻片 功夫片 香港电影 剧情片 改编 战争片 电影盘点 青春片 翻拍 剧场版 传记片 灾难片 励志片 警匪片 历史片 文艺片 恐怖片 漫画改编 非线叙事
更多 >>