文/满囤儿





一直以来，内地的观众一部分喜欢去看年代剧，另一部分喜欢去看偶像剧。喜欢偶像剧的观众嫌年代剧“土”，而喜欢年代剧的观众嫌偶像剧“浮”。如果把年代剧和偶像剧看似水火不容的两种类型结合起来，是否就能显得又洋气又厚重呢？内地影视人不是没尝试过，但都发现想做到这个结合，首先得有一个能够同时承载年代剧和偶像剧的载体。尝试多年后，湖南卫视的这部《我的青春遇见你》终于找到了这个合适的载体——上世纪90年代的上海。





《我的青春遇见你》改编自豆瓣评分高达8.1分的小说《城里的月光》。滕肖澜的原著从上世纪80年代末一直写到了现在，而本剧在改编的时候为了更加凸显年代意义，就把故事锁定在了1990年到2000年这十年间。这十年，不仅是内地城市面貌发展最快的十年，更是内地人思想意识最受冲击的十年。剧集并没有直接去写这些变化和冲击，而是牢牢地关注着几对小夫妻的生活，从生活中的改变、从人们对夫妻生活的态度，反映出时代变迁的洪流。





对90年代的时代还原，《我的青春遇见你》相当到位，无论是置景、道具，还是人物的每一套着装，都由经验丰富的美术指导申小涌和造型老师董淑仁撑腰。人物的精神面貌也有老戏骨带着。可以说，即便对比其它跨度更大的怀旧戏，本剧也不会在年代还原上有什么不足。而90年代的上海对欧美时尚的接纳，乃同时代里全国的尖端。换言之，同是90年代，本剧无论是视觉上的时尚感，还是角色自身的时尚感，都比其它描写90年代的剧集要新潮得多。





正因如此，本剧酝酿出一个非常奇妙的化学效应。什么是偶像剧？就是剧中人能体现出一股新潮感，这种新潮感能够对大众审美产生引导。新世纪后的长沙有这种引导效果，90年代的上海也有这种引导效果。这就是本剧为什么在扎实地还原90年代的基础上，依然能营造出偶像剧般浪漫时尚的感觉。两位主人公的饰演者魏千翔和姜妍在现实中算得上时尚Icon。两人的广告、杂志都透着现代的青春气息。可是当他们扮演起《我的青春遇见你》里的陈也和李招娣，就立刻有了90年代Icon的感觉。





陈也的时尚不是现代富二代的炫富，而是稳扎稳打的实干精气神；李招娣的时尚也不是现代网红们的求打赏，而是对个人选择的追求和坚持。也就是说，这两人之所以有偶像感，是因为他们正好是那个时代精气神的潮流引导者。两人的爱情和婚姻，尽管经历了时代的洗礼，但最终会被证明是命运的天作之合。每个时代都有时代的偶像，即便跨越时代也会让人感受得到。用90年代的上海把年代剧和偶像剧壁垒打破的《我的青春遇见你》很可能也会打破两大观众群体间的壁垒哦。